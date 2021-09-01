Google перенесла дату выхода сотрудников в офис на 2022 год Статьи редакции
В июле компания собиралась выходить в офис в октябре.
- Теперь сотрудники смогут вернуться в офис не раньше 10 января. Об этом в своём блоге написал гендиректор компании Сундар Пичаи.
- По словам Пичаи, после 10 января сотрудникам будет предоставлена гибкость при выборе режима работы. Также офисы компании в разных странах сами будут решать, когда следует выйти из удалёнки. Сотрудников уведомят, как минимум, за 30 дней.
- Google постоянно корректирует даты возвращения в офис из-за ситуации с Covid-19. В декабре 2020 года она сообщила, что работа из офисов возобновиться 1 сентября 2021 года. В июле компания перенесла дату на 18 октября и перестала пускать в офисы по всему миру сотрудников без прививок от Covid-19.
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