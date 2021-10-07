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Маша Цепелева

Microsoft показала видеотур по своему кампусу для гибридной работы Статьи редакции

На территории кампуса есть баскетбольная площадка, а внутри здания — кофейни и несколько зон для работы и совещаний.

Компания предложила зрителям «пролететь» через кампус Microsoft в Кремниевой долине, чтобы увидеть, как сотрудники работают дома и в офисе, и как проводят время в перерывах.

#microsoft

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