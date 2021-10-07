Задержка релиза, утечка данных или падение метеорита: как управлять рисками компании в Yandex Tracker

Как и зачем управлять рисками в ИТ-проекте и почему риск это процесс, рассказывает эксперт по информационной безопасности в Yandex.Cloud Семён Тарасов. Собрали пошаговую инструкцию с примерами для продактов и не только.