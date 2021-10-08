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Маша Цепелева

Tesla перенесёт штаб-квартиру из Калифорнии в Техас, где строится новый завод Статьи редакции

Сотрудникам сложно купить жильё в Кремниевой долине и приходится ездить на работу издалека, прокомментировал решение Илон Маск.

  • Илон Маск на ежегодном собрании компании заявил, что штаб-квартира Tesla переедет из Пало-Альто в Калифорнии в Остин в Техасе, сообщает CNBC.
  • Несмотря на переезд, Tesla планирует увеличить производство на заводе Фримонте в Калифорнии и на Gigafactory в Неваде на 50%.
  • Маск переехал из Калифорнии в Техас в декабре, чтобы сосредоточиться на строительстве завода и развитии SpaceX, стартовая площадка которой находится там же. Также в Техасе нет подоходного налога с физлиц. В Калифорнии он один из самых высоких в стране, сообщает издание.
  • Ещё в мае 2020 года Илон Маск пригрозил властям Калифорнии, что перенесёт штаб-квартиру в Техас. Власти ограничили работу завода из-за пандемии Covid-19.
Проект завода в Техасе Tesla

#новость #tesla

2138 просмотров
26 26 комментариев
20
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26 комментариев
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Степан Фадеев

Ждём их в Волгограде. Дешёвого жилья валом. И есть трамвайчик подземный.

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23
Daniyar Karimov

Сколько стоит у вас жилье?

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0
Mike Espoo

Без разницы т.к.:
1 - город из крупного промышленного города превратился в кладбище заводов.
2 - практически все толковое население уехало, т.е. толковых кадров вы не найдете.
3 - миллионик только на бамуге, по факту все население это пенсионеры, школьники, алкаши и люди с проблемами, которые по каким-то причинам не могут уехать. ред.

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17
BearStrikesBack

Ого, вам бы в мин. туризма Волгограда работать))

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13
Степан Фадеев

Это с оф

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0
Rownie

такая же тема в Саратове

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0
Sergei Timofeyev

1. Во вполне работающее кладбище.
2. Не совсем так.
3. Либо работают в Газпроме.

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0
Nikolay Pomeschenko

дешевое жильё бизнес- класса надеюсь?))

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0
Степан Фадеев

Дешёвое относительно Калифорнии))

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0
Sergei Timofeyev

Там дорог нет. Даже, когда летишь из Астрахани, то трясёт пипец, из-за турбулентности, создаваемой тёплым воздухом от труб заводов.

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0
Фиктивный Аккаунт

В этом огромное преимущество Америки. Отсутствие централизации.

Не нравится делать кино в Лос Анджелесе? Открываем студии в Атланте!

В Америке куча первокласных городов, со своими особенностями и преимуществами. К тому же они быстро растут, условные Остин (ТХ) и Роли (NC) добавляют до четверти населения каждые 10 лет и совсем скоро переместятся из городов типа Воронеж, до городов типа Ленинград! ред.

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14
A A

"Ленинград".
Лови попаданца во времени!)

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7
A A

Ачивка "докопался до одного слова из полноценного комментария" получена

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1
Mike Espoo

У них же не высасывают все деньги в центр, а остальные живите как хотите.

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3
Фиктивный Аккаунт

А где в Америке центр? Округ Колумбия? 

Ну, в каком то смысле он тоже высасывает, т.к. Вашингтон распух за последние десятилетия и сейчас входит в пятёрку или десятку крупнейших агломераций в Америке.

Там куча чиновников миллионеров, живущих в своих шикарных особняках за высокими заборами.

К тому же, правительственный квартал и Пентагон превратились в маленький город в городе, если не в "страну в стране", имеющую свою экономическую логику развития, определяемую не спросом и предложением, а потоками бюджетных денег.

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0
Иван Грозный

Это если и заметно, то только губернаторам штатов. В любом штате вашингтон тянет свои налоги к себе, а губернатор свои к себе. В каждом штате своя Москва. Поэтому говорим Техас, а подразумеваем Остин. Это на Республики в составе России похоже. Их столицы живут на порядок лучше, чем российская (московская) периферия, там вообще у них центры областей иногда не лучше, чем сама область  ред.

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0
Денис Демидов

В вашем комменте суть наших проблем, в США не высасывают деньги, потому что не получится, высасывали, если бы могли.
Благосостояние держится на сознательности плебса, если плебс ждет доброго или хорошего царя, который будет решать высасывать все или частично, то ничего не будет.

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0
Nikolay Pomeschenko

цивил страна. регионы борются за людей и бизнес. 
Россия 21 век: "не нравится - вали"

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7
Vlad I

а потом Техас обьявляет о независимости!

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5
Sergei Timofeyev

О присоединении к РФ, как исконно русская территория же!

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0
Иван Грозный

И присоединится к Мексике. Маск просто не говорит, что мало кто из мексиканцев может позволить себе жить в Калифорнии, работая на сборочном конвейере. Ему надо больше мексиканцев, но почему-то он ищет их на территории США, хотя уже все нормальные американские заводы собирают свои автомобили сразу в Мексике, потому что там мексиканцев пока еще больше, чем даже в Техасе ред.

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0
Alexey Krivonosov

Гудбай, Коммифорния! 

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5
BearStrikesBack

Тем временем: 
California is the first state to ban 'stealthing,' nonconsensual condom removal

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3
Магомед Шереметьев

Леваки сосат б

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–1
Sergey Nester

Новости несколько месяцев

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0
Олег Агапов

ехал бы сразу в Нижний Тагил. Заодно бы электротанки намутили. Tesla T90. 

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–2
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