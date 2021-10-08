CX-day в hh.ru: хороший тамада и конкурсы клиентоориентированные

Первый вторник октября для самых клиентоориентированных компаний по всему миру — особая дата. В этот день отмечается CX-day — Международный день клиентского опыта. В Россию этот праздник пришел лишь в прошлом году, и мы в hh.ru отмечаем его уже второй раз подряд всей компанией, ведь у нас нет ни одного сотрудника, кто бы не участвовал в…