Tesla перенесёт штаб-квартиру из Калифорнии в Техас, где строится новый завод Статьи редакции
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- Илон Маск на ежегодном собрании компании заявил, что штаб-квартира Tesla переедет из Пало-Альто в Калифорнии в Остин в Техасе, сообщает CNBC.
- Несмотря на переезд, Tesla планирует увеличить производство на заводе Фримонте в Калифорнии и на Gigafactory в Неваде на 50%.
- Маск переехал из Калифорнии в Техас в декабре, чтобы сосредоточиться на строительстве завода и развитии SpaceX, стартовая площадка которой находится там же. Также в Техасе нет подоходного налога с физлиц. В Калифорнии он один из самых высоких в стране, сообщает издание.
- Ещё в мае 2020 года Илон Маск пригрозил властям Калифорнии, что перенесёт штаб-квартиру в Техас. Власти ограничили работу завода из-за пандемии Covid-19.
Без разницы т.к.:
1 - город из крупного промышленного города превратился в кладбище заводов.
2 - практически все толковое население уехало, т.е. толковых кадров вы не найдете.
3 - миллионик только на бамуге, по факту все население это пенсионеры, школьники, алкаши и люди с проблемами, которые по каким-то причинам не могут уехать. ред.
В этом огромное преимущество Америки. Отсутствие централизации.
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В Америке куча первокласных городов, со своими особенностями и преимуществами. К тому же они быстро растут, условные Остин (ТХ) и Роли (NC) добавляют до четверти населения каждые 10 лет и совсем скоро переместятся из городов типа Воронеж, до городов типа Ленинград! ред.
А где в Америке центр? Округ Колумбия?
Ну, в каком то смысле он тоже высасывает, т.к. Вашингтон распух за последние десятилетия и сейчас входит в пятёрку или десятку крупнейших агломераций в Америке.
Там куча чиновников миллионеров, живущих в своих шикарных особняках за высокими заборами.
К тому же, правительственный квартал и Пентагон превратились в маленький город в городе, если не в "страну в стране", имеющую свою экономическую логику развития, определяемую не спросом и предложением, а потоками бюджетных денег.
Это если и заметно, то только губернаторам штатов. В любом штате вашингтон тянет свои налоги к себе, а губернатор свои к себе. В каждом штате своя Москва. Поэтому говорим Техас, а подразумеваем Остин. Это на Республики в составе России похоже. Их столицы живут на порядок лучше, чем российская (московская) периферия, там вообще у них центры областей иногда не лучше, чем сама область ред.
И присоединится к Мексике. Маск просто не говорит, что мало кто из мексиканцев может позволить себе жить в Калифорнии, работая на сборочном конвейере. Ему надо больше мексиканцев, но почему-то он ищет их на территории США, хотя уже все нормальные американские заводы собирают свои автомобили сразу в Мексике, потому что там мексиканцев пока еще больше, чем даже в Техасе ред.
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