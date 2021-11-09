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Маша Цепелева

В Португалии приняли закон, запрещающий звонить сотрудникам на удалёнке в нерабочее время Статьи редакции

И обязали оплачивать работникам электричество или интернет.

  • Парламент Португалии принял закон о нормах работы на дому, сообщает Associated Press. Теперь руководителям запрещено звонить сотрудникам в нерабочее время, за исключением экстренных обстоятельств.
  • Каждые два месяца работодатель обязан лично встречаться с сотрудником, чтобы он не чувствовал себя изолированным. Компании обязаны возмещать работникам расходы на электричество или интернет.
  • А если у работника есть дети младше восьми лет, он может остаться работать дома, не договариваясь об этом с начальством заранее.
  • Требования действуют для компаний с штатом больше 10 человек. В зависимости от тяжести нарушения и размера компании будут действовать штрафы от €612 (около 50 тысяч рублей) до €9 690 (около 795 тысяч рублей).

#новость #удалёнка

1491 просмотров
27 27 комментариев
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27 комментариев
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Sergey Ryazanov

Я сейчас расплачусь

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17
Андрей Николаев

А был бы в Португалии - за тебя бы работодатель расплатился.

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6
Сергей Рязанов

И я

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2
Желающий Мика

Тем временем у нас курьеры и таксисты все еще не являются сотрудниками

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1
Максим Горький

да и портвейн у нас пока не настолько сладок.

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6
Eugene Danilov

у нас - и еще примерно странах эдак в двустах

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0
Denis Ulyanov

А они сотрудники?

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0
obfin obfin

А в жопу целовать раз в три месяца работника не надо?

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1
Anton Frolov

Хмм... а какие критерии "экстренных случаев"? Вообще, большинство работодателей обычно действительно звонят, если что-то срочное и иначе никак.

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1
Evil Pechenka

Каждые два месяца работодатель обязан лично встречаться с сотрудником

Бредятина, а если он в другом городе или стране?

Ответить
0
Денис Демидов

В Португалию не грех смотаться раз в пару месяцев, приятная страна.

Ответить
0
Evil Pechenka

А если работник в Анадыре живёт?

Ответить
–1
Денис Демидов

Тогда можно забить, его португальские законы не касаются

Ответить
1
Eu Lebedev

Вся работа Португальских законотворцев законтрена одним едким комментом.
(srcsm)

Ответить
0
Денис Демидов

Являюсь работодателем уже больше 15 лет, случаев когда мне потребовалось позвонить сотруднику в нерабочее время можно пересчитать на пальцах одной руки.

Ответить
0
Андрей Николаев

Это ты к чему? Просто держишь в курсе или пытаешься всех судить по себе?)

Ответить
0
Денис Демидов

Что реально не звонить в нерабочее время, доказано на себе

Ответить
1
Андрей Николаев

ну да, ты же у нас олицетворение всего бизнеса)) Если ты не нашел причину позвонить сотрудникам в нерабочее время, то остальные и подавно такой причины не найдут))

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0
Сергей Ермилов

Удаленным сотрудникам? Или все таки тем кто в офисе?

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0
Ware Wow

Возможно стоит как раз задуматься о бизнесе, а не хвастаться этим. Вы же не директор библиотеки.

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0
Aleksandr A

Вы хороший работодатель. Но вот в крупных корпорациях считают нормальным звонить, организовывать встречи, раздавать задачи с утра до ночи. Считают, если удаленка, значит все равно сидишь дома, значит можешь поработать. И если говоришь, а вы не окулели ли что-то требовать в нерабочее время. Так сразу считают кровным предательством.

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0
Семен Смирнов

Может быть это то же самое, что и нерабочие дни с сохранением заработной платы

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0
Artem Kapnist

Хахахахахааха... Каждые два месяца работодатель обязан лично встречаться с сотрудником, чтобы он не чувствовал себя изолированным. 🤣🤣🤣🤣( тааааак.... Ну как пришли ко мне с конфетами домой и дали зарплату)... Хахаха.. Я сдохну.. А пост останется..

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0
Alexander Ivanov

за исключением экстренных обстоятельств

То есть почти по любому поводу )))

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0
Иван Иван

нормальная реакция для развития экономики в государстве. теперь человек может потратить свои доходы в пользу личного потребления и они станут доходами другого такого же работяги, кусочек в налоги, а кусочек другому работодателю, и так по кругу.

тем временем в рф "магазины стали доплачивать покупателям за пакеты со своими рекламами"
- ержан проснись, на работу пора, не на удаленку

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0
Сергей Ермилов

Кто-нибудь знает биржи для поиска работы в Португалии?

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0
Ware Wow
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0
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Маша Цепелева
В Португалии приняли закон, запрещающий звонить сотрудникам на удалёнке в нерабочее время Статьи редакции

И обязали оплачивать работникам электричество или интернет.

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