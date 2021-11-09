Кто будет выступать на AI Journey — знакомимся со спикерами большой конференции по искусственному интеллекту

Конференция AI Journey стартует уже завтра. Участников ждут 20+ тематических стримов, на которых можно будет послушать выступления и дискуссии на самые разные темы. На конференции выступят 250+ экспертов мирового уровня, и с некоторыми из них мы успели поговорить. Вот что они рассказали.