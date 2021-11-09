Власти Португалии запретили руководителям звонить сотрудникам на удалёнке в нерабочее время Статьи редакции
И обязали оплачивать работникам электричество или интернет.
- Парламент Португалии приняли закон о нормах работы на дому, сообщает Associated Press. Теперь руководителям запрещено звонить сотрудникам в нерабочее время, за исключением экстренных обстоятельств.
- Каждые два месяца работодатель обязан лично встречаться с сотрудником, чтобы он не чувствовал себя изолированным. Компании обязаны возмещать работникам расходы на электричество или интернет.
- А если у работника есть дети младше восьми лет, он может остаться работать дома, не договариваясь об этом с начальством заранее.
- Требования действуют для компаний с штатом больше 10 человек. В зависимости от тяжести нарушения и размера компании будут действовать штрафы от €612 (около 50 тысяч рублей) до €9 690 (около 795 тысяч рублей).
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