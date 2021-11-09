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Маша Цепелева

Власти Португалии запретили руководителям звонить сотрудникам на удалёнке в нерабочее время Статьи редакции

И обязали оплачивать работникам электричество или интернет.

  • Парламент Португалии приняли закон о нормах работы на дому, сообщает Associated Press. Теперь руководителям запрещено звонить сотрудникам в нерабочее время, за исключением экстренных обстоятельств.
  • Каждые два месяца работодатель обязан лично встречаться с сотрудником, чтобы он не чувствовал себя изолированным. Компании обязаны возмещать работникам расходы на электричество или интернет.
  • А если у работника есть дети младше восьми лет, он может остаться работать дома, не договариваясь об этом с начальством заранее.
  • Требования действуют для компаний с штатом больше 10 человек. В зависимости от тяжести нарушения и размера компании будут действовать штрафы от €612 (около 50 тысяч рублей) до €9 690 (около 795 тысяч рублей).

#новость #удалёнка

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8 комментариев
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Sergey Ryazanov

Я сейчас расплачусь

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6
Сергей Рязанов

И я

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0
Желающий Мика

Тем временем у нас курьеры и таксисты все еще не являются сотрудниками

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0
Максим Горький

да и портвейн у нас пока не настолько сладок.

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4
Artem Kapnist

Хахахахахааха... Каждые два месяца работодатель обязан лично встречаться с сотрудником, чтобы он не чувствовал себя изолированным. 🤣🤣🤣🤣( тааааак.... Ну как пришли ко мне с конфетами домой и дали зарплату)... Хахаха.. Я сдохну.. А пост останется..

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0
Evil Pechenka

Каждые два месяца работодатель обязан лично встречаться с сотрудником

Бредятина, а если он в другом городе или стране?

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0
Eu Lebedev

Вся работа Португальских законотворцев законтрена одним едким комментом.
(srcsm)

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0
Денис Демидов

В Португалию не грех смотаться раз в пару месяцев, приятная страна.

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0
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