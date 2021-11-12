В начале 2000-х журнал Fast Company назвал Aeron одним из 15 лучших товаров за последние 100 лет — кресло выставляли в музеях, показывали в фильмах, и каждая компания Кремниевой долины считала своим долгом купить его для сотрудников.

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Hermal Miller

В 1977 году дизайнеры компании Herman Miller Билл Стампф и Дон Чедвик работали вместе над офисной мебелью. Их сотрудничество затянулось на несколько десятилетий, и в 1994-м они выпустили кресло Aeron.

Оно стало одним из самых популярных продуктов Herman Miller несмотря на высокую цену — от $990. К 2021-му компания продала 8 млн Aeron по всему миру.

Создатели кресла

Билл Стампф родился в 1936 году в Сент-Луисе, США. В 1959-м он окончил факультет промышленного дизайна в Иллинойском университете, а в 1968-м получил степень магистра экологического проектирования в университете Висконсина.

Будучи студентом, он сотрудничал с хирургами-ортопедами и специалистами по сердечно-сосудистым заболеваниям, чтобы выяснить, как неправильный дизайн стула влияет на здоровье человека. С помощью покадровой съёмки Стампф изучал, как сидят и двигаются офисные работники.

Стампф Herman Miller

Его исследование показало, что многие из них проводят по восемь часов в день в неудобных креслах, ограничивающих движения и тормозящих работу.

В учебниках 60-х писали, как нужно сидеть: прямая спина, обе ноги на полу, колени вместе, согнуты под прямым углом. Но Стампф заявил, что стулья должны не поддерживать одну «правильную» позу, а стимулировать движение, позволяя распределять нагрузку на различные части тела.

Эскизы из книги Стампфа HM

Через два года после обучения он стал директором по исследованиям в Herman Miller, которая производила офисную мебель. В 1973-м он основал фирму Stumpf, Weber & Associates в Вайноне, штат Миннесота, где при финансовой поддержке Herman Miller работал над проектом удобного стула.

В 1976 году он представил первое эргономичное офисное кресло Ergon. Согласно идее, оно должно было поддерживать тело в разных положениях — откидывается ли человек назад, сутулится или наклоняется вперёд.

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Второй разработчик Aeron Дон Чедвик родился в 1936 году в Лос-Анджелесе. Любовь к дизайну он унаследовал от деда-краснодеревщика, который научил его пользоваться ремесленными инструментами. В середине 50-х он учился в Калифорнийском университете, где читали лекции создатели стула-ракушки Чарльз и Рэй Имзы, вдохновившие его.

После университета он работал в архитектурном бюро Victor Gruen & Associates, а в 1964 году основал собственное дизайнерское агентство — небольшую студию над хозяйственным магазином.

Living Edge

Спустя десять лет Чедвик начал работать в Herman Miller. Его первый проект для компании — модульный диван Chadwick Modular Seating. Он состоит из отдельных кресел, которые можно по-разному разъединять и соединять.

Сотрудничество дизайнеров началось в 1977 году: по словам Чедвика, в организации подумали, что им со Стампфом будет интересно работать вместе. Они разрабатывали мебель для офиса BuroPlan, но проект не запустили в производство.

Ранние проекты

В 1984 году партнёры представили стул Equa. У него было пять ножек, корпус из полиэфирной смолы и подлокотники продолговатой формы, как у Ergon. Из-за ножек и гибкого корпуса продукт рекламировали как «кресло для людей, которые не могут сидеть спокойно». В том же году он попал в список «Лучших товаров десятилетия» журнала Time.

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В конце 1980-х Herman Miller начала разрабатывать мебель для пожилых людей. Стампф и Чедвик решили подробно изучить их потребности и выяснили, что в американских больницах они часто проходили диализ в полулежачем состоянии в кресле компании La-Z-Boy.

На нём был рычаг, откидывающий спинку назад, до которого было неудобно дотягиваться.

А само оно было покрыто винилом — материал сохранял тепло и влагу тела, что могло вызвать заболевания кожи.

Для решениях этих проблем Стампф и Чедвик разработали кресло Sarah: винил заменили на дышащий текстиль, а рычаг убрали, добавив вместо него кнопку — как у сидений в самолётах.

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Несмотря на плюсы Sarah, в Herman Miller не могли придумать, как его продать, — не было ни одного магазина с дизайнерской мебелью для пожилых людей. Проект закрыли, а разочарованные Стампф и Чедвик на некоторое время ушли из компании.

Фирма заявила, что совершила ошибку, упустив их, попросила вернуться и разработать офисный стул. Партнёры выдвинули своё условие — они будут представлять идеи непосредственно правлению, а не директору по дизайну. С ним у Стампфа и Чедвика были разногласия из-за взглядов: они считали, что мебель должна решать проблемы, а не просто быть украшением, как в старые времена.

Стул живой и интимный, а не статичный. Он в десять раз интереснее здания и в десять раз сложнее в проектировании. Билл Стампф

Кресло Aeron

Дышащая ткань и механизмы

Работу над Aeron дизайнеры начали в 1991 году. Как рассказывал Чедвик, они думали, как сделать продукт, который «превзойдёт всё, что когда-либо делала Herman Miller».

Чедвик разрабатывал дышащий материал для спинки и сиденья в духе Sarah, а Стампф проектировал крепления. Они решили полностью убрать поролон и создать ткань, которая обеспечит свободный доступ воздуха к коже сидящего.

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Для этого Herman Miller привлекла компанию Cascade Engineering, которая занималась литьём пластика под давлением. Вместе с ней дизайнеры проводили эксперименты. Из пластика и полиэстера они создали сетчатый материал Pellicle. Его натягивали на металлический каркас, вставляли каркас в раму — и получались сиденье и спинка. Когда человек садится в кресло, сетка растягивается и принимает такую же форму. Благодаря этому равномерно распределяется вес и давление на все части тела.

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Стампф и Чедвик заметили, что люди работают перед компьютерами в разных положениях: например, держат клавиатуру на коленях, сидят за столом ссутулившись или полулежа. Поэтому они предложили механизм откидывания Kinemat — он позволяет креслу двигаться вместе с сидящим.

NYT

Основание кресла Стампф сделал из литого алюминия, который практически полностью пригоден для вторичной переработки. Каркасом послужил формованный пластик.

В результате дизайнерам удалось создать продукт практически без стандартных поролона, ткани или кожи. «В то время экологичность не была проблемой, но инстинктивно мы поняли, что должны выжать максимум из небольшого количества материалов», — утверждал Чедвик.

Внешний вид

Первые прототипы появились в 1991-1992-х, а к 1993 году финальный дизайн был готов. Создатели сделали кресло биоморфным — оно отражало человеческую форму, поэтому в нём не было ни одной прямой линии.

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По рассказам Чедвика, когда они тестировали Aeron в фокус-группах, реакция была неоднозначной: «Люди были удивлены, в их взгляде чувствовался определённый скептицизм, но как только они садились, их восприятие менялось».

Они провели исследования в США, чтобы изучить взаимосвязь между ростом людей и их предпочтениями в отношении параметров стульев. Выяснилось, что один размер не подходит всем, как полагали производители раньше.

Поэтому у Aeron три версии — по словам Чедвика, так они хотели охватить наибольшее количество потенциальных покупателей:

A — рост до 165 см и вес до 68 кг.

B — рост до 185 см и вес до 148 кг.



С — рост до 198 см и вес до 159 кг.

Разные размеры Aeron HM

При заказе стула покупатель может индивидуально подобрать все характеристики: высоту спинки, ширину сиденья, механизм наклона, размер основания. Классический Aeron продавался в трёх цветах: черный, металлик или серый графит.

Продажи

Aeron появился в продаже в 1994 году и стоил больше $1000. По словам Чедвика, руководители Herman Miller тогда с опаской относились к странному внешнему виду, но именно из-за него на стул обращали внимание. Например, один из дилеров компании в Голливуде рассказывал, что видел, как напротив витрины его магазина с выставленным креслом останавливались машины.

Сразу после запуска в 1994-м Aeron стал частью постоянной коллекции Музея современного искусства в Нью-Йорке как «золотой стандарт» для офисных стульев, получал премии и награды за лучший дизайн десятилетия в Японии, Китае и США.

Реклама Aeron HM

Стулом Equa дизайнеры хотели символизировать равенство. Но с Aeron это не вышло: из-за высокой цены его покупали представители банков и компаний Кремниевой долины, где оно стало символом статуса.

Первый крупный заказ на кресло компания получила от Silicon Graphics, которая разработала один из первых компьютеров для 3D-моделирования и анимации. К 1996 году заказы превышали ожидания Herman Miller, пишет Fast Company.

Aeron в офисе Цукерберга Lindeal

Каждая ИТ-компания считала своим долгом купить Aeron для сотрудников, а Брайан Кеннеди из журнала New York Magazine назвал его «Троном доткомов». «Aeron был триумфом промышленного дизайна. Это совсем другой зверь по сравнению с огромным количеством кожаных кресел», — писал он.

Весной 2000 года индекс высокотехнологических компаний Nasdaq упал до минимума, и пузырь доткомов лопнул. Тогда многие обанкротились, а стулья Aeron опустели. По воспоминаниям информационного архитектора Криса Фэя, кресла стояли в ряд в углу комнаты — это напоминало ему кладбище.

Но прибыль эпохи доткомов помогла Herman Miller выжить в начале 2000-х. А в 2002-м журнал Fast Company назвал Aeron одним из 15 лучших товаров за последние 100 лет, отметив продуманный стиль, технологии, доступность и влияние на индустрию.

HM

В 2000-х в кресле сидели Барак Обама, Тина Фей, Стив Карелл, Марк Цукерберг и другие. Aeron стал частью американской поп-культуры и появился во многих сериалах и фильмах — боевике «Джеймс Бонд: Казино Рояль», сериале «Доктор Хаус».

В «Симпсонах» на Aeron сидел сам Бог, а Уилл из сериала «Уилл и Грейс» провёл целый эпизод в попытках купить его.

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В 2006 году 80-летний Билл Стампф умер. Тогда Чедвик работал над собственными проектами, а также вместе с Herman Miller модернизировал кресло. В 2016-м они представили обновленный Aeron Remastered.

Усовершенствовали материал Pellicle 8Z, чтобы улучшить доступ воздуха к коже.

Добавили механизм PostureFit SL для поддержки поясницы как в лежачем, так и в вертикальном положении.

Слева старая версия, справа — новая Design Cabinet

А в 2021-м компания обновила кресло ещё раз, используя в качестве материала пластик из океана. Сейчас Aeron можно заказать на официальном сайте Herman Miller или у дистрибьюторов. Производитель обещает, что оно прослужит минимум 12 лет.

Даже без такого массового успеха Aeron стал бы классикой промышленного дизайна благодаря изменившим отрасль инновациям, пишет Fast Company. Во-первых, его создатели предсказали переход к экологичным и более устойчивым материалам.

А во-вторых, они одними из первых применили функциональный подход к дизайну продукта — заявили, что стул должен быть не только красивым, но также удобным и не вредным для здоровья.

Один из самых удивительных моментов в моей жизни — осознание, что весь мир готов платить огромные деньги лишь за то, чтобы сидеть в кресле так, как люблю я. Билл Стампф