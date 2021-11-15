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Офис
Полина Лааксо

Коворкинги в прошлом: британский стартап установит будки для работы посреди улиц и ТЦ — с дисплеем, зарядками и диваном Статьи редакции

Издание Fact Company рассказало, как устроены модули для работы, арендовать которые британцы смогут так же легко, как автомобиль и электросамокат, — за $9-16 в час.

3 3 комментария
134 просмотров
Так выглядит дизайн будки для работы Make.Work.Space

Многие компании давно установили в своих офисах специальные переговорные будки, чтобы сотрудники могли при необходимости скрыться от шума — особенно в помещениях с открытой планировкой. Однако дизайнер британской студии Make.Work.Space Уолтер Крэйвен считает, что место капсулам можно найти в том числе на городских улицах.

В 2020 году Крэйвен, как и большинство людей по всему миру, работал из дома — в основном за обеденным столом — и понял: рынок должен предлагать больше практических решений для удалённых сотрудников, поскольку в будущем их число увеличится.

По данным производителя камер для видеозвонков Owl Labs, 16% компаний по всему миру уже работают исключительно на удалённой основе. А платформа для фрилансеров Upwork полагает, что к 2025 году «из дома» работать будет каждый четвёртый американец.

Крэйвен разработал концепцию частного мини-офиса, которую уже в 2021-м представил на Лондонском фестивале дизайна. Установить такие будки, по его словам, можно посреди улиц, в вестибюлях отелей и торговых центров, на железнодорожных вокзалах и в аэропортах, а также в уже обустроенных офисах.

Причин арендовать капсулы, как говорит сам дизайнер, много: если транспорт задерживается или между встречами недостаточно времени, чтобы доехать до офиса, или если просто не хочется работать из дома, коворкинга или кафе.

Делать в них можно будет всё: от простых задач вроде созвонов и переписок до записи подкастов. Чтобы арендовать будку, достаточно будет скачать приложение, найти в нём ближайший свободный модуль и указать продолжительность брони — как в каршеринге.

Make.Work.Space обещает предоставить арендаторам все удобства:

  • Сиденья и стол на шарнирах. Столешница мобильная, под мягкой «сидушкой» небольшое отделение, в которое можно положить сумки. А ещё в капсуле предусмотрен складной стул — чтобы можно было пригласить коллегу или друга.
  • Интернет. Во всех капсулах будет высокоскоростной Wi-Fi.
  • Цифровые аудио- и видеоустройства. Компания установила камеру, динамики и микрофон, чтобы работник мог не только провести созвон, но также записать подкаст или влог.
  • ЖК-дисплей и проектор. На первом сотрудник может открыть нужные файлы, запустить видео или использовать его как дополнительный источник света. А благодаря второму — спроецировать изображение с ноутбука на стены капсулы.
  • Зарядки. Внутри предусмотрены беспроводные зарядные устройства, USB-порты, а также розетки с напряжением 240В. По словам дизайнеров, все они подойдут к абсолютно любому устройству — в том числе часам и беспроводным наушникам.
  • Удалённый контроль температуры и освещения. Задать нужную температуру воздуха и уровень освещения можно через приложение, причём сразу после бронирования — до входа в капсулу.
  • Очистка воздуха. Встроенная вентиляционная система будет перегонять воздух в капсуле несколько раз в час, а компания между сеансами намерена включать ультрафиолетовые лампы для дезинфекции.
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Час аренды, как полагает Make.Work.Space, будет обходиться пользователю в $9-16. «Поработать из Starbucks дешевле — достаточно оплатить чашку кофе за $3, но в будке тише и комфортнее, чем в кофейне», — говорит Крэйвен.

Вид сверху Make.Work.Space

Изготовлены будки из экологичной древесины и низкоуглеродистой стали, а внутри оборудованы акустическими панелями. Стены, к которым работник сидит спиной, полностью закрыты от посторонних глаз, а та, что расположена перед глазами, выполнена из стекла — чтобы в капсулу поступал естественный свет.

New Project | Virtual tour generated by Panotour
Virtual tour generated by Panotour
3digitstudio.com

Пока компания построила только два полноценных модуля и всё еще в поиске партнёра-производителя, но уже ведёт переговоры об установке будок с британскими властями и организациями. Она изучает потенциально подходящие места и надеется в ближайшее время разместить 20 модулей в одном из торговых комплексов Лондона.

Стоимость будок компания пока не определила — по предположениям Крэйвена, она составит около $26 тысяч. В перспективе фирмы и частные лица смогут не только покупать их, но и сдавать другим компаниям, чтобы те занимались арендой сами. При таком раскладе Make.Work.Space найдёт покупателей гораздо быстрее, чем если будет фокусироваться только на государственных заказчиках, считает дизайнер.

В 2021 году проект ориентирован на работников, но в будущем дизайнер надеется, что капсулы станут неотъемлемой частью городской жизни и будут многофункциональными — допустим, также подойдут для подзарядки электросамокатов. Впрочем, пока что компания не загадывает так далеко и концентрируется на масштабировании бизнеса.

#рабочеепространство #удаленка #удаленнаяработа

3 3 комментария
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Влад Берг

Цепь я надеюсь прилагается? 😏

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Полина Лааксо

fast company, к слову, уже предполагает, что практиковать в будке будут не только работу

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in justice

туалета нет, провальный стартап)

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