Коворкинги в прошлом: британский стартап установит будки для работы посреди улиц и ТЦ — с дисплеем, зарядками и диваном Статьи редакции
Издание Fact Company рассказало, как устроены модули для работы, арендовать которые британцы смогут так же легко, как автомобиль и электросамокат, — за $9-16 в час.
Многие компании давно установили в своих офисах специальные переговорные будки, чтобы сотрудники могли при необходимости скрыться от шума — особенно в помещениях с открытой планировкой. Однако дизайнер британской студии Make.Work.Space Уолтер Крэйвен считает, что место капсулам можно найти в том числе на городских улицах.
В 2020 году Крэйвен, как и большинство людей по всему миру, работал из дома — в основном за обеденным столом — и понял: рынок должен предлагать больше практических решений для удалённых сотрудников, поскольку в будущем их число увеличится.
Крэйвен разработал концепцию частного мини-офиса, которую уже в 2021-м представил на Лондонском фестивале дизайна. Установить такие будки, по его словам, можно посреди улиц, в вестибюлях отелей и торговых центров, на железнодорожных вокзалах и в аэропортах, а также в уже обустроенных офисах.
Причин арендовать капсулы, как говорит сам дизайнер, много: если транспорт задерживается или между встречами недостаточно времени, чтобы доехать до офиса, или если просто не хочется работать из дома, коворкинга или кафе.
Делать в них можно будет всё: от простых задач вроде созвонов и переписок до записи подкастов. Чтобы арендовать будку, достаточно будет скачать приложение, найти в нём ближайший свободный модуль и указать продолжительность брони — как в каршеринге.
Make.Work.Space обещает предоставить арендаторам все удобства:
- Сиденья и стол на шарнирах. Столешница мобильная, под мягкой «сидушкой» небольшое отделение, в которое можно положить сумки. А ещё в капсуле предусмотрен складной стул — чтобы можно было пригласить коллегу или друга.
- Интернет. Во всех капсулах будет высокоскоростной Wi-Fi.
- Цифровые аудио- и видеоустройства. Компания установила камеру, динамики и микрофон, чтобы работник мог не только провести созвон, но также записать подкаст или влог.
- ЖК-дисплей и проектор. На первом сотрудник может открыть нужные файлы, запустить видео или использовать его как дополнительный источник света. А благодаря второму — спроецировать изображение с ноутбука на стены капсулы.
- Зарядки. Внутри предусмотрены беспроводные зарядные устройства, USB-порты, а также розетки с напряжением 240В. По словам дизайнеров, все они подойдут к абсолютно любому устройству — в том числе часам и беспроводным наушникам.
- Удалённый контроль температуры и освещения. Задать нужную температуру воздуха и уровень освещения можно через приложение, причём сразу после бронирования — до входа в капсулу.
- Очистка воздуха. Встроенная вентиляционная система будет перегонять воздух в капсуле несколько раз в час, а компания между сеансами намерена включать ультрафиолетовые лампы для дезинфекции.
Час аренды, как полагает Make.Work.Space, будет обходиться пользователю в $9-16. «Поработать из Starbucks дешевле — достаточно оплатить чашку кофе за $3, но в будке тише и комфортнее, чем в кофейне», — говорит Крэйвен.
Изготовлены будки из экологичной древесины и низкоуглеродистой стали, а внутри оборудованы акустическими панелями. Стены, к которым работник сидит спиной, полностью закрыты от посторонних глаз, а та, что расположена перед глазами, выполнена из стекла — чтобы в капсулу поступал естественный свет.
Пока компания построила только два полноценных модуля и всё еще в поиске партнёра-производителя, но уже ведёт переговоры об установке будок с британскими властями и организациями. Она изучает потенциально подходящие места и надеется в ближайшее время разместить 20 модулей в одном из торговых комплексов Лондона.
Стоимость будок компания пока не определила — по предположениям Крэйвена, она составит около $26 тысяч. В перспективе фирмы и частные лица смогут не только покупать их, но и сдавать другим компаниям, чтобы те занимались арендой сами. При таком раскладе Make.Work.Space найдёт покупателей гораздо быстрее, чем если будет фокусироваться только на государственных заказчиках, считает дизайнер.
В 2021 году проект ориентирован на работников, но в будущем дизайнер надеется, что капсулы станут неотъемлемой частью городской жизни и будут многофункциональными — допустим, также подойдут для подзарядки электросамокатов. Впрочем, пока что компания не загадывает так далеко и концентрируется на масштабировании бизнеса.
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