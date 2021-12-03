Google снова отложила возвращение сотрудников в офисы Статьи редакции
Сотрудники компании должны были начать работать из офиса с 10 января.
- Работники Google получили письмо от вице-президента по безопасности Криса Ракова, пишет CNBC. Согласно письму, компания не будет требовать от сотрудников приходить в офис с 10 января и ни одно из подразделений не будет работать в гибридном формате, как планировалось ранее.
- По данным Ракова, несмотря на то, что разрешено работать дистанционно, компания будет поощрять тех, кто приходит в офис. Сейчас Google открыла 90% своих офисов в США, а в последние недели офисы посещают 40% сотрудников.
- В сентябре 2021 года компания перенесла дату выхода сотрудников в офис с 18 октября на 10 января 2022 года и разрешила филиалам компании в разных странах самим определять сроки выхода из «удалёнки».
- Google постоянно корректирует даты возвращения в офис из-за ситуации с Covid-19. В декабре 2020 года она сообщила, что работа из офисов возобновится 1 сентября 2021 года. В июле компания перенесла дату на 18 октября и перестала пускать в офисы по всему миру сотрудников без прививок от Covid-19.
Первые три месяца карантина тянуло в офис. Но со временем так привык к удаленке, что сейчас даже страшно думать сколько часов за свою жизнь я потратил в пробках по дороге в офис и обратно.
Организовав комфортное рабочее место дома, можно без ущерба в продуктивности работать так постоянно. Уверен, что распиздяи будут как дома нихера не делать так и в офисе. А в профессиях, где распиздяйство легко чекается на рабочем месте, вряд ли могут применять удаленку.
Уверен, что распиздяи будут как дома нихера не делать так и в офисе.
Все люди делятся на 2 категории:
1) У кого есть мотивация
2) У кого ее нет или она слабая
Первым вполне комфортно работать хоть удаленно, хоть в офисе, хоть в поездке.
Вторым нужна (не)большая нагоняйка. Чем человек дальше от взора начальника - тем меньше нагоняйки. А на удаленке есть масса способов имитировать работу и избежать нагоняйки.
Как показывает практика, первых в разы меньше, чем вторых. Делайте выводы.
Ну они спасаться пытаются митингами и отчетами, зумами, виртуальной социализацией. Начальник всё равно есть, жесткий контроль и социальное давление нужно создавать.
Плюс сажают на Hubstaff, где-то камеру нельзя выключать еще.
А вообще да, производительность снижается если не держать руку на пульсе постоянно, холодильник, телек, смартфон и т.п.
Люди сами от этого страдают, думаю многим придется забыть о успешной карьере, в компаниях где не построен сильный контроль и мотивация, так как в одиночку большинство не вытянет, либо искать такие компании сразу, где умеют удаленно дисциплинировать. ред.
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