После смерти обоих родителей страховая компания отказалась гасить ипотеку, а их дочь чуть не осталась на улице

Привет! Это Василий Черепанов, юрист организации по защите прав потребителей Пермского края. В этот раз печальная история с успешным завершением о том как страховая компания безосновательно отказалась выплачивать страховое возмещение в размере почти миллиона рублей и как мы через суд заставили ее это сделать.