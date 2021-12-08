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Офис
Nazigul Jusupova

Meta полностью откроет офисы 31 января 2022 года, но разрешит сотрудникам отложить своё возвращение на три-пять месяцев Статьи редакции

Некоторые сотрудники смогут запросить «удалёнку» на полную ставку.

  • Компания развернула «программу отсрочки выхода в офис», которая позволит сотрудникам постепенно вернуться к прежнему формату работы, пишет CNBC.
  • Meta признаёт, что некоторые сотрудники не готовы вернуться, поэтому предлагает «множество вариантов, чтобы они выбрали наиболее подходящий для них», заявила вице-президент компании по работе с персоналом Джанель Гейл.
  • Для тех сотрудников, которые выйдут в офис 31 января, будут созданы все условия для обеспечения безопасности здоровья. Кроме этого, некоторые сотрудники могут запросить удалённую работу на полную ставку, если готовы выполнять свою работу вне офиса.
  • В июне компания разрешила сотрудникам работать удалённо из дома и из-за границы. Она планировала полностью открыть свои офисы в октябре 2021 года.
  • В декабре Google также отложила возвращение сотрудников в офисы. Компания не будет требовать от сотрудников приходить в офис с 10 января и ни одно из подразделений не будет работать в гибридном формате, как планировалось ранее.

#новости #meta #facebook

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14 комментариев
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Мутный корабль

Компания делающая будущее методами прошлогоднего столетия. Ну чего прогрессивно ...

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3
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Ivan Kulmyaev

Что?

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3
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Мутный корабль

Мета делает метавселенную VR и топит за то что теперь можно жить всем в виртуальной реальности, но при этом сгоняет сотрудников в реальности в одно помещение.

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7
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Ivan Kulmyaev

Правильно делают!
У знакомых из за удалёнке крыша едет.
Отдохнуть дома не могут, размыто ощущение, на работе или дома.

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4
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Sebastian Pereira

И почему из-за таких сотрудников должны гнать в офис всех?
Например, у меня наоборот едет крыша от офиса: постоянное время на дорогу, болтовня в опенспейсе, из-за которой ты не можешь сосредоточиться, вечно кто-то тебя дергает. Так почему бы товарищам, которые не могут в удалёнку подстроиться под таких как я и поработать из дома? Почему я должен страдать из-за них?

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16
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Мутный корабль

Потому что пока экстраверты убеждают руководство в необходимости работы в офисе, интроверты стараются не выходить из своего кокона и не взаимодействовать с окружающими, тем самым оставляя свою позицию при себе или выражая её короткими несмелыми текстовыми сообщениями. Хехе.

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1
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Roman Trifonov

У знакомых из за удалёнке крыша едет.
Предлагаете остальным страдать из-за ваших знакомых? Если ваши знакомые не в состоянии себя организовать, они могут работать в офисе.

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11
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Ivan Kulmyaev

Я вам лично или кому то что то предлагал?

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2
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Sergei Timofeyev

Видимо, что-то не так делаю. У меня ничего не едет. Строго с 9 до 18. Потом, если нет каких-либо распоряжений - пусть всё на фиг идёт.

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1
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Артем Павлючук

Считайте это тестом. Сейчас активно продвигают тему с VR - сделай себе кабинет какой хочешь. Поставь хоть 10 мониторов. Пиши код, твори чудеса, работай.

Тест чистой воды.

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0
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Мутный корабль

Ну я не против, но зачем сгонять всех в офисы опять? Опять какая-то экономия непойми чего...

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1
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Бабка в засаде

Буду кидать этот баян под каждым постом про фб, очень уж у цукера рожа там хрестоматийная)))

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1
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Ilia

Это в окуласах?

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1
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Николай Лещёв

Да нахер она нужна? Ну т.е. все сущности появлялись органично: хочешь порно -нужен стриминг и оплата картой, например. Все появлялось органично.

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