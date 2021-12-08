Meta полностью откроет офисы 31 января 2022 года, но разрешит сотрудникам отложить своё возвращение на три-пять месяцев Статьи редакции
Некоторые сотрудники смогут запросить «удалёнку» на полную ставку.
- Компания развернула «программу отсрочки выхода в офис», которая позволит сотрудникам постепенно вернуться к прежнему формату работы, пишет CNBC.
- Meta признаёт, что некоторые сотрудники не готовы вернуться, поэтому предлагает «множество вариантов, чтобы они выбрали наиболее подходящий для них», заявила вице-президент компании по работе с персоналом Джанель Гейл.
- Для тех сотрудников, которые выйдут в офис 31 января, будут созданы все условия для обеспечения безопасности здоровья. Кроме этого, некоторые сотрудники могут запросить удалённую работу на полную ставку, если готовы выполнять свою работу вне офиса.
- В июне компания разрешила сотрудникам работать удалённо из дома и из-за границы. Она планировала полностью открыть свои офисы в октябре 2021 года.
- В декабре Google также отложила возвращение сотрудников в офисы. Компания не будет требовать от сотрудников приходить в офис с 10 января и ни одно из подразделений не будет работать в гибридном формате, как планировалось ранее.
Что?
Правильно делают!
У знакомых из за удалёнке крыша едет.
Отдохнуть дома не могут, размыто ощущение, на работе или дома.
И почему из-за таких сотрудников должны гнать в офис всех?
Например, у меня наоборот едет крыша от офиса: постоянное время на дорогу, болтовня в опенспейсе, из-за которой ты не можешь сосредоточиться, вечно кто-то тебя дергает. Так почему бы товарищам, которые не могут в удалёнку подстроиться под таких как я и поработать из дома? Почему я должен страдать из-за них?
Потому что пока экстраверты убеждают руководство в необходимости работы в офисе, интроверты стараются не выходить из своего кокона и не взаимодействовать с окружающими, тем самым оставляя свою позицию при себе или выражая её короткими несмелыми текстовыми сообщениями. Хехе.
У знакомых из за удалёнке крыша едет.
Предлагаете остальным страдать из-за ваших знакомых? Если ваши знакомые не в состоянии себя организовать, они могут работать в офисе.
Я вам лично или кому то что то предлагал?
Видимо, что-то не так делаю. У меня ничего не едет. Строго с 9 до 18. Потом, если нет каких-либо распоряжений - пусть всё на фиг идёт.
Считайте это тестом. Сейчас активно продвигают тему с VR - сделай себе кабинет какой хочешь. Поставь хоть 10 мониторов. Пиши код, твори чудеса, работай.
Тест чистой воды.
Буду кидать этот баян под каждым постом про фб, очень уж у цукера рожа там хрестоматийная)))
Это в окуласах?
Да нахер она нужна? Ну т.е. все сущности появлялись органично: хочешь порно -нужен стриминг и оплата картой, например. Все появлялось органично.
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