Google заплатит всем сотрудникам и стажёрам по $1600 за продление удалёнки Статьи редакции
Компания перенесла обязательное возвращение в офисы на неопредённый срок.
- Google выплатит премию в декабре 2021 года своим сотрудникам по всему миру, сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании.
- Это дополнительный бонус к $500, которые работники получили за удалёнку в марте 2021 года, сообщает издание. Тогда внутренний опрос Google показал снижение благосостояния сотрудников за 2020 год.
- В начале декабря Google отложила на неопределённый срок требование работать в офисах несколько дней в неделю. Это связано с распространением штамма Covid-19 «омикрон».
- В июле Google перенесла дату окончания удалённой работы на 18 октября и перестала пускать в свои офисы без прививок от Covid-19. В сентябре перенесла дату на 10 января.
- В последние недели в офисах работают около 40% сотрудников компании, сообщало CNBC.
Ну вы же понимаете, что это «бонус» в связи со снижением благосостояния, потому что этим сотрудникам просто сократили зарплату во время пандемии/удаленки и это просто мера частичной компенсации? Зато как преподнесли новость, вырвано из контекста
А откуда информация что удаленшикам они сократили зарплату?
А как вы думаете, с чего бы снизилось благосостояние сотрудников? В кризис 2020 к этим мерам и сокращениям были вынуждены прибегать многие компании. Сокращали и обещали компенсировать. Работаю в кадрах и управлении, имею представление о том, что творилось в этой сфере. Поверьте, благосостояние просто так не уменьшается просто от того, что факта, что человек работал на удаленке. Благосостояние уменьшается, когда денег меньше притекает, а притекает их меньше в первую очередь из-за снижения уровня з/п.
Девушка, мы вас теряем. Какие сокращения? На любой удаленке денег только притекает. - стоимость транспорта для работы, как минимум. Речь в статье о конкретной компании Google. И дай буда чтоб вам так "ухудшилась" жизнь как сотрудникам гугла. $1600 тупо не за что.
Уважаемый господин, а давайте вот без принижений) Теряет он) Вы явно меньше осведомлены в этой теме, чтобы дискутировать. Ваше точка зрения основывается на опыте двух ваших друзей из Гугла и все? Рекомендую сначала вникнуть в этот вопрос
Извините, не хотел принизить. Это была унылая попытка шутки.
Здесь была перепечатка новости из The Wall Street Journal, что ИТ-компании стали привязывать зарплату на удалёнке к месту проживания:
https://vc.ru/hr/166324-the-wall-street-journal-it-kompanii-snizhayut-zarplaty-sotrudnikam-na-udalenke-v-zavisimosti-ot-mesta-prozhivaniya
Видимо, так как многие переехали на удалёнку в дешёвые места, зарплаты должны были снизиться.
Не снижал ни кому гугля не чего, я точно знаю, у меня 2 близких друга там работают. В статье указано что планирует гугя, а планирует и ввел это не одно и то же.
В статье нет ни одного слова «планируют». Написано, что «выплатят», звучит как согласованный факт. Но может, если у ваших друзей не понижали зп, то и премию эту они не получат. Плюс, вы не смешивайте зп российских сотрудников гугла и иностранных. Уверена, что наши столько не получают. У них априори сокращать «мало из чего было», по сравнению с сотрудниками зарубежных офисов.
У нас в офисе оставили только секретаря для общения с приводящими корреспонденцию из судов
Да-да, и поэтому в том числе, зп «приравнивают» к уровню региона в зависимости от проживания. Редкий специалист, работая на удаленке в регионе, будет получать по московским меркам. Это значит, что он очень крутой как кадр. Иначе зачем крупные компании используют практику наема кадров в регионах. Сколько колл-центров перенесли в регионы для сокращения издержек, тот же Аэрофлот, Сбер и тп.
Бедняжки 🥲
можно мне у вас работать )
Невыносимые условия)
Хочу в гугл
Нет худа без добра. 1600 долларов на улице не валяются.
ну 1.600 фигня для опытного сотрудника гугла
по факту получит 1000-1200.
это как 30к рублей в России для синьора раз в год. на пиво чисто
даже если Гугл и волнует финансовая сторона вопроса - данная премия копейки, в сравнении с фото и условиями в их офисах ..)
можно мне тоже 1600 и я никуда не прийду
Клутин поучился бы
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