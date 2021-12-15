Google будет отправлять сотрудников без прививки от Covid-19 в неоплачиваемый отпуск с возможным увольнением — CNBC Статьи редакции
Сотрудники должны либо привиться, либо сообщить компании о медотводе.
- Работники должны были внести информацию в систему Google до 3 декабря, но компания не будет применять санкции до 18 января, чтобы выяснить причины нарушения, сообщает CNBC со ссылкой на внутренние документы.
- Сначала Google отправит нарушивших требование о вакцинации сотрудников в оплачиваемый отпуск на 30 дней, после — в неоплачиваемый до полугода. Также компания может уволить сотрудника. Требование касается и тех, кто работает на удалёнке.
- Освобождением от прививки могут быть медицинские показания или религиозные убеждения. При последнем варианте компания отдельно рассмотрит каждое обращение.
- При этом компания не считает частые тестирования действенной альтернативой вакцинации. «Любой, кто входит в здание Google, должен быть полностью вакцинирован или иметь медотвод», указано в служебной записке.
- Несколько сотен сотрудники компании подписали и распространили манифест против обязательной вакцинации в Google.
- В декабре Google объявила, что заплатит всем сотрудникам и стажёрам по $1600 за продление удалёнки на неопределённый срок.
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