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Маша Цепелева

Google будет отправлять сотрудников без прививки от Covid-19 в неоплачиваемый отпуск с возможным увольнением — CNBC Статьи редакции

Сотрудники должны либо привиться, либо сообщить компании о медотводе.

  • Работники должны были внести информацию в систему Google до 3 декабря, но компания не будет применять санкции до 18 января, чтобы выяснить причины нарушения, сообщает CNBC со ссылкой на внутренние документы.
  • Сначала Google отправит нарушивших требование о вакцинации сотрудников в оплачиваемый отпуск на 30 дней, после — в неоплачиваемый до полугода. Также компания может уволить сотрудника. Требование касается и тех, кто работает на удалёнке.
  • Освобождением от прививки могут быть медицинские показания или религиозные убеждения. При последнем варианте компания отдельно рассмотрит каждое обращение.
  • При этом компания не считает частые тестирования действенной альтернативой вакцинации. «Любой, кто входит в здание Google, должен быть полностью вакцинирован или иметь медотвод», указано в служебной записке.
  • Несколько сотен сотрудники компании подписали и распространили манифест против обязательной вакцинации в Google.
  • В декабре Google объявила, что заплатит всем сотрудникам и стажёрам по $1600 за продление удалёнки на неопределённый срок.

#новость #google

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3 комментария
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Семен Переделкин

Религиозные убеждения, значит. Хорошая лазейка.

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умный человек

Светлая демократия

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Анна K

Так точно должна выглядеть демократия? 🤔

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Маша Цепелева
Google будет отправлять сотрудников без прививки от Covid-19 в неоплачиваемый отпуск с возможным увольнением — CNBC Статьи редакции

Сотрудники должны либо привиться, либо сообщить компании о медотводе.

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