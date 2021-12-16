Компания планировала с февраля 2022 года внедрить гибридный режим — сотрудники могли работать из офиса один или два дня в неделю.
- Глава компании Тим Кук направил сотрудникам письмо, в котором разрешил работать удалённо из-за распространения Covid-19, пишет Bloomberg.
- Несмотря на отмену гибридного формата, офисы компании открыты и некоторые сотрудники приезжают, чтобы поработать оттуда, отметил Тим Кук и порекомендовал сотрудникам пройти вакцинацию и ревакцинацию.
- Также компания предоставит каждому сотруднику бонус в размере $1000 для работы на дому, которые можно использовать на своё усмотрение. Когда сотрудники вернутся в офис, то им разрешат работать из дома по средам и пятницам и предложат один дополнительный месяц работы вне дома. Компания предупредит персонал о новой дате возвращения в офис за четыре недели.
- Apple планировала поэтапно вернуть сотрудников в офис с февраля 2022 года. Она предлагала работникам приходить на работу один или два дня в неделю.
- Компания несколько раз переносила возвращение в офис. В декабре 2020 года Тим Кук сказал сотрудникам, что они могут вернуться в июне 2021 года. Позже Apple несколько раз переносила возвращение. В июле 2021 года сотрудники раскритиковали требование вернуться в сентябре 2021 года — они создали канал в Slack, где около 6 тысяч человек выступали за удалёнку.
Один раз в неделю- можно. Хотя бы вспомнишь. где работаешь
Да кому он нужен этот офис.
Я считаю надо компании почистить ряды сотрудников, а то расслабились забыли каково быть курьерами, сортировщиками на складах и менеджерами с низкой зарплатой.
Людям дали временные возможности, в договоре никто не давал гарантии что все будут работать дома сидя в тапочках.
Как раз их и оставят, 2021 год всё-таки)
Ну у них явно офис получше чем большинство российских офисов) Чего возникать. Тем более условия такие предлагают постепенного выхода
нахуй офисы
На второй год мне надоело сидеть дома, я начал выбираться в офис один-два раза в неделю, а то уже стал забывать как с людьми общаться)
Лишь бы не работать.
- Что-то о нас маловато пишут...
- Выпускай пресс-релиз, что всех возвращаем в офис!
...
- Что-то о нас маловато пишут...
- Выпускай пресс-релиз, что отменяем возвращение!
По совету СНГ работадателей, Тим разослал еще одно письмо с софтом, который отслеживает количество кликов и следит за продуктивностью на удаленке.
Вероятно вы не в курсе, но как раз этот софт в большей степени применяется западными компаниями, тут есть статьи про требование установки веб-камер в комнатах, в которых работают сотрудники. Ну а обыски при выходе сотрудников из офиса Эппл - это конечно же другое совсем. Не то что наш совок.
Ну а обыски при выходе сотрудников из офиса Эппл - это конечно же другое совсем.
Про то, что эта практика признана судом незаконной, и Apple согласилась выплатить компенсации пострадавшим, вы, конечно, удобненько умолчали.
Логично, это дешевле, а сэкономленные деньги и то не все, можно раздать бонусами, вопрос, зачем нужен был такой огромный офис?
Офис проектировался ещё при Джобсе. Это был его последний проект, можно сказать. Тогда никто не предполагал, что будет пандемия длиной в годы, из-за которой многие массово будут работать из дома.
Для понтов, очевидно же.
В целом круто! С развитием 5G можно путешествовать работая.
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