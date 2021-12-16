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Офис
Nazigul Jusupova

Apple отложила возвращение сотрудников в офис на неопределённый срок Статьи редакции

Компания планировала с февраля 2022 года внедрить гибридный режим — сотрудники могли работать из офиса один или два дня в неделю.

  • Глава компании Тим Кук направил сотрудникам письмо, в котором разрешил работать удалённо из-за распространения Covid-19, пишет Bloomberg.
  • Несмотря на отмену гибридного формата, офисы компании открыты и некоторые сотрудники приезжают, чтобы поработать оттуда, отметил Тим Кук и порекомендовал сотрудникам пройти вакцинацию и ревакцинацию.
  • Также компания предоставит каждому сотруднику бонус в размере $1000 для работы на дому, которые можно использовать на своё усмотрение. Когда сотрудники вернутся в офис, то им разрешат работать из дома по средам и пятницам и предложат один дополнительный месяц работы вне дома. Компания предупредит персонал о новой дате возвращения в офис за четыре недели.
  • Apple планировала поэтапно вернуть сотрудников в офис с февраля 2022 года. Она предлагала работникам приходить на работу один или два дня в неделю.
  • Компания несколько раз переносила возвращение в офис. В декабре 2020 года Тим Кук сказал сотрудникам, что они могут вернуться в июне 2021 года. Позже Apple несколько раз переносила возвращение. В июле 2021 года сотрудники раскритиковали требование вернуться в сентябре 2021 года — они создали канал в Slack, где около 6 тысяч человек выступали за удалёнку.

#новости #apple

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18 комментариев
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Тарас К.

Один раз в неделю- можно. Хотя бы вспомнишь. где работаешь

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Рыбный единорожек88

сотрудники раскритиковали требование вернуться в сентябре 2021
Неблагодарные ленивые твари, такой офис им отгрохали.

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Гордон Фримэн

Да кому он нужен этот офис.

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John Fima

Я считаю надо компании почистить ряды сотрудников, а то расслабились забыли каково быть курьерами, сортировщиками на складах и менеджерами с низкой зарплатой.
Людям дали временные возможности, в договоре никто не давал гарантии что все будут работать дома сидя в тапочках.

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Рыбный единорожек88

Если чистить, то однозначно всех этих ебанутых sjw, blm, и прочих активных.
От них пользы не жди, только ныть умеют.

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Максим Першин

Как раз их и оставят, 2021 год всё-таки)

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Никита Уфимов

Ну у них явно офис получше чем большинство российских офисов) Чего возникать. Тем более условия такие предлагают постепенного выхода

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Хозяин

нахуй офисы

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Эдуард Гладышев

На второй год мне надоело сидеть дома, я начал выбираться в офис один-два раза в неделю, а то уже стал забывать как с людьми общаться)

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Знатный Тролль

Лишь бы не работать.

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Dimakey Lekko

- Что-то о нас маловато пишут...
- Выпускай пресс-релиз, что всех возвращаем в офис!
...
- Что-то о нас маловато пишут...
- Выпускай пресс-релиз, что отменяем возвращение!

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1
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Superposition

По совету СНГ работадателей, Тим разослал еще одно письмо с софтом, который отслеживает количество кликов и следит за продуктивностью на удаленке.

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Тимур

Вероятно вы не в курсе, но как раз этот софт в большей степени применяется западными компаниями, тут есть статьи про требование установки веб-камер в комнатах, в которых работают сотрудники. Ну а обыски при выходе сотрудников из офиса Эппл - это конечно же другое совсем. Не то что наш совок.

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Roman Trifonov

Ну а обыски при выходе сотрудников из офиса Эппл - это конечно же другое совсем.
Про то, что эта практика признана судом незаконной, и Apple согласилась выплатить компенсации пострадавшим, вы, конечно, удобненько умолчали.

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Инокентий Смирнов

Логично, это дешевле, а сэкономленные деньги и то не все, можно раздать бонусами, вопрос, зачем нужен был такой огромный офис?

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Павел

Офис проектировался ещё при Джобсе. Это был его последний проект, можно сказать. Тогда никто не предполагал, что будет пандемия длиной в годы, из-за которой многие массово будут работать из дома.

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Гордон Фримэн

Для понтов, очевидно же.

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Инокентий Смирнов

В целом круто! С развитием 5G можно путешествовать работая.

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