Авито стал рекламной площадкой для сервиса подписки Группы ВТБ

Банк ВТБ совместно с ВТБ Лизинг анонсировали новый продукт «Авто по подписке» для пользователей Авито Авто. Теперь клиенты смогут не только выбирать машины для покупки, но и пользоваться новым автомобилем, не приобретая его. Широкая аудитория сервиса Авито может ознакомиться с новым продуктом «Авто по подписке» на странице ВТБ в Brandspace.