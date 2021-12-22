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Intel отправит всех невакцинированных сотрудников в неоплачиваемый отпуск Статьи редакции

При этом работников не будут увольнять, но позволят вернуться к работе лишь после прохождения вакцинации от коронавируса.

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Кадровой директор Intel Кристи Памбианки разослал сотрудникам компании служебное письмо, в котором говорится о крайнем сроке прохождения вакцинации — 4 января. В случае отказа от прививки работники должны получить освобождение от неё по медицинским или религиозным причинам. Об этом пишут Associated Press и The Oregonian.

Если сотрудники не предоставят медотвод или отказ от прививки по иным причинам, то их отправят в неоплачиваемый отпуск с 4 апреля. Он продлится не менее трёх месяцев. При этом такие работники каждую неделю должны будут сдавать тесты на коронавирус, даже если работают удалённо.

The Oregonian отмечает, что Intel в своём решении ссылается на указправительства США, который обязывает федеральных подрядчиков прививать сотрудников. Это требование касается компаний с более чем 100 работниками в штате.

Однако в штатах Джорджия и Луизиана приостановили указ после совместного иска компаний и религиозных соообществ. По их мнению, такое требование нарушает Конституцию США. Правительство в свою очередь подало апелляцию на решения федеральных судов в этих двух штатах.

Как рассказали в Intel, компания оставит своё решение без изменений, пока правовые вопросы не будут урегулированы. «Мы внимательно следим за ситуацией в Луизиане и Джорджии. Мы ожидаем, что потребуется время для урегулирования подобных дел и полного их разрешения», — заявили в Intel.

  • Google отправляет непривитых сотрудников в 30-дневный отпуск. Если они не предоставят медотвод или не вакцинируются по истечению этого срока, то их отправят в неоплачиваемый отпуск или могут уволить.
  • Meta и Microsoft также требуют, чтобы все сотрудники компаний прошли вакцинацию до того, как они откроют офисы. Apple решила не прибегать к таким методам, но требует от работников регулярной сдачи тестов на коронавирус.

#новость #intel

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27 комментариев
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Евгений Кузнецов

Нужно всем вместе объединиться и уволится по настоящему. Если в компании хотя бы 30-50% напишут увольнительные, эту лабуду сразу же отменят. И попросят не увольняться.

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9
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evilnw

А ещё можно включить здравый смысл и привиться.

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Valeryi Ozarnichuk

Здравого смысла в том, чтобы 10 раз обдумать прививку (любую) больше, чем в бездумном прививании.

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3
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Андрей Николаев

Ага, напоминает мне

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1
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Семён Троян

Дело каждого. Вакцинация это хорошо, я не спорю, но у каждого есть своё право на этот счёт.

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3
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Андрей Николаев

Это чтож за такой здравый смысл у тебя, чтобы прививку, которую еще толком не обкатали, и молчат о том, что внутри, призывать ставить всем подряд? Ты хотя бы в курсе, что даже создатель технологии мРНК вакцин говорит: "тесты минимум 5 лет"? Но те, кто юзают его технологию, а тем более те, кто к этому вообще отношения не имеет, разумеется, лучше него знают когда уже можно прививаться))

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0
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Artemy

Intel Inside - Idiot Outside.

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5
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Vlad

я не верю в конспирологические заговоры, но тут на лицо сговор лиц

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1
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evilnw
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5
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Serge Nekoval

А ещё говорят дефицит кадров. Оказывается можно поувольнять всех нахер и ничего не будет.

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3
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Маркетологов к стенке

А прививочники все смеялись. У нас уже готовят законопроект на эту тему. В Европе кстати тоже очень скоро станет это обязательным.

В Швеции начали вживлять в тело человека чипы с…
Шведская компания Epicenter начала выпуск чипов с ковид-паспортами, которые вживляются под кожу…
rg.ru
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–4
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evilnw

Очень "надежный" источник. Примерно как и надпись на заборе.

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2
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Андрей Николаев

Ты ждешь когда тебе по первому каналу и рбк это все покажут? Извини, но там жесткая цензура. Тебе там не говорят ни про побочки, ни про митинги в ряде других стран (Австралия, Австрия, Франция, Англия и тд), которые проходят прямо в эти последние дни, ни о конференциях врачах, где обсуждают то, что вакцина неэффективна, ни даже круглый стол сенатора Джонсона. По официальным каналам вам лишь такое показывают:

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2
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John Fima

Я бы тоже себе вживил.

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Маркетологов к стенке

И это хорошо, как раз это то, чего они добиваются

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Шагид Фамилия

почитал и в целом я не против иметь всегда с собой все доки, чем таскать их бумажные эквиваленты)

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0
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Vlad

У вас неправильный подход и мышление. Задайте себе вопрос - а почему вы должны "таскать"? И почему у человека нет право выбора, даже если этот выбор идет в разрез мышления большинства?

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Маркетологов к стенке

Есть конечно, но если вы еще не поняли, что это отличный способ самовыпилиться после выхода на пенсию, то это ваше право.

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Vlad

Я немного выпал из контекста - какое отношение "выпиливание" имеет к пенсионному возрасту и прочему?
Сформулируйте свой ответ более точно, спасибо.

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Маркетологов к стенке

Эти чипы (в будущем), станут обязательными, и казалось бы, что это неплохая идея, все доки и бла бла бла, но только основная цель всего этого - это то, что выходя на пенсию, этот чип будет инициировать летальный исход носителя с любым диагнозом, т.е., простыми словами - убивать, а вскрытие ничего не докажет. Вот и все. Избавиться от пенсионеров - это главная цель всех стран. Отработали и сразу на покой.

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–3
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Маркетологов к стенке

Да, там как раз помимо этого и еще будет одна штучка, которая хоп и будет отключать вас после выхода на пенсию)

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–1
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madkliq

В случае отказа от прививки работники должны получить освобождение от неё по религиозным причинам.

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1
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Vlad

Это юридическая тонкость. У компании есть свои "правила" относительно сотрудников компании, но есть правовое поле. Уволить или наказать за отказ от вакцинации нельзя - чревато кол-ми исками. Вот контора и мутит.
Задача у этик паспортов о прививках совсем другая видимо.

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Чувствительный коктейль

Это же сколько бизнес-идей для религиозных стартапов!

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Artemy Abubakirov

При этом такие работники каждую неделю должны будут сдавать тесты на коронавирус, даже если работают удалённо

Если тесты за счет компании, то звучит как бонус даже - точно знаешь, что не болеешь ковидом. Если не за счет компании, то не очень справедливо принуждать к сдаче теста за свой счет, если человек сам не считает нужным.

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Vlad

В США это не так работает. Вы путаете свое личное мнение и закон

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Artemy Abubakirov

Я не в курсе как это в США работает и про законы ничего не писал, не понимаю что конкретно я спутал.

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