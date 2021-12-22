Intel отправит всех невакцинированных сотрудников в неоплачиваемый отпуск Статьи редакции
При этом работников не будут увольнять, но позволят вернуться к работе лишь после прохождения вакцинации от коронавируса.
Кадровой директор Intel Кристи Памбианки разослал сотрудникам компании служебное письмо, в котором говорится о крайнем сроке прохождения вакцинации — 4 января. В случае отказа от прививки работники должны получить освобождение от неё по медицинским или религиозным причинам. Об этом пишут Associated Press и The Oregonian.
Если сотрудники не предоставят медотвод или отказ от прививки по иным причинам, то их отправят в неоплачиваемый отпуск с 4 апреля. Он продлится не менее трёх месяцев. При этом такие работники каждую неделю должны будут сдавать тесты на коронавирус, даже если работают удалённо.
The Oregonian отмечает, что Intel в своём решении ссылается на указправительства США, который обязывает федеральных подрядчиков прививать сотрудников. Это требование касается компаний с более чем 100 работниками в штате.
Однако в штатах Джорджия и Луизиана приостановили указ после совместного иска компаний и религиозных соообществ. По их мнению, такое требование нарушает Конституцию США. Правительство в свою очередь подало апелляцию на решения федеральных судов в этих двух штатах.
Как рассказали в Intel, компания оставит своё решение без изменений, пока правовые вопросы не будут урегулированы. «Мы внимательно следим за ситуацией в Луизиане и Джорджии. Мы ожидаем, что потребуется время для урегулирования подобных дел и полного их разрешения», — заявили в Intel.
- Google отправляет непривитых сотрудников в 30-дневный отпуск. Если они не предоставят медотвод или не вакцинируются по истечению этого срока, то их отправят в неоплачиваемый отпуск или могут уволить.
- Meta и Microsoft также требуют, чтобы все сотрудники компаний прошли вакцинацию до того, как они откроют офисы. Apple решила не прибегать к таким методам, но требует от работников регулярной сдачи тестов на коронавирус.
Нужно всем вместе объединиться и уволится по настоящему. Если в компании хотя бы 30-50% напишут увольнительные, эту лабуду сразу же отменят. И попросят не увольняться.
А ещё можно включить здравый смысл и привиться.
Здравого смысла в том, чтобы 10 раз обдумать прививку (любую) больше, чем в бездумном прививании.
Ага, напоминает мне
Дело каждого. Вакцинация это хорошо, я не спорю, но у каждого есть своё право на этот счёт.
Это чтож за такой здравый смысл у тебя, чтобы прививку, которую еще толком не обкатали, и молчат о том, что внутри, призывать ставить всем подряд? Ты хотя бы в курсе, что даже создатель технологии мРНК вакцин говорит: "тесты минимум 5 лет"? Но те, кто юзают его технологию, а тем более те, кто к этому вообще отношения не имеет, разумеется, лучше него знают когда уже можно прививаться))
Intel Inside - Idiot Outside.
я не верю в конспирологические заговоры, но тут на лицо сговор лиц
А ещё говорят дефицит кадров. Оказывается можно поувольнять всех нахер и ничего не будет.
А прививочники все смеялись. У нас уже готовят законопроект на эту тему. В Европе кстати тоже очень скоро станет это обязательным.
Очень "надежный" источник. Примерно как и надпись на заборе.
Ты ждешь когда тебе по первому каналу и рбк это все покажут? Извини, но там жесткая цензура. Тебе там не говорят ни про побочки, ни про митинги в ряде других стран (Австралия, Австрия, Франция, Англия и тд), которые проходят прямо в эти последние дни, ни о конференциях врачах, где обсуждают то, что вакцина неэффективна, ни даже круглый стол сенатора Джонсона. По официальным каналам вам лишь такое показывают:
Я бы тоже себе вживил.
И это хорошо, как раз это то, чего они добиваются
почитал и в целом я не против иметь всегда с собой все доки, чем таскать их бумажные эквиваленты)
У вас неправильный подход и мышление. Задайте себе вопрос - а почему вы должны "таскать"? И почему у человека нет право выбора, даже если этот выбор идет в разрез мышления большинства?
Есть конечно, но если вы еще не поняли, что это отличный способ самовыпилиться после выхода на пенсию, то это ваше право.
Я немного выпал из контекста - какое отношение "выпиливание" имеет к пенсионному возрасту и прочему?
Сформулируйте свой ответ более точно, спасибо.
Эти чипы (в будущем), станут обязательными, и казалось бы, что это неплохая идея, все доки и бла бла бла, но только основная цель всего этого - это то, что выходя на пенсию, этот чип будет инициировать летальный исход носителя с любым диагнозом, т.е., простыми словами - убивать, а вскрытие ничего не докажет. Вот и все. Избавиться от пенсионеров - это главная цель всех стран. Отработали и сразу на покой.
Да, там как раз помимо этого и еще будет одна штучка, которая хоп и будет отключать вас после выхода на пенсию)
В случае отказа от прививки работники должны получить освобождение от неё по религиозным причинам.
Это юридическая тонкость. У компании есть свои "правила" относительно сотрудников компании, но есть правовое поле. Уволить или наказать за отказ от вакцинации нельзя - чревато кол-ми исками. Вот контора и мутит.
Задача у этик паспортов о прививках совсем другая видимо.
При этом такие работники каждую неделю должны будут сдавать тесты на коронавирус, даже если работают удалённо
Если тесты за счет компании, то звучит как бонус даже - точно знаешь, что не болеешь ковидом. Если не за счет компании, то не очень справедливо принуждать к сдаче теста за свой счет, если человек сам не считает нужным.
В США это не так работает. Вы путаете свое личное мнение и закон
Я не в курсе как это в США работает и про законы ничего не писал, не понимаю что конкретно я спутал.
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