«Like Центр» откроет 13 коворкингов Names в регионах за день Статьи редакции
До этого их было три.
- Коворкинги откроют 27 декабря в 18:00 по мск в Уфе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Чебоксарах, Омске, Пятигорске, Новороссийске, Белгороде, Барнауле, Самаре, Иванове, Архангельске и Калининграде, объявила компания. Прежде Names работали в Екатеринбурге, Тюмени и Ижевске.
- При проектировании коворкингов дизайнеры вдохновлялись дизайном московского офиса Google. Внутри есть места для работы, переговорные комнаты, зоны отдыха, конференц-залы, площадки для мероприятий и кухни. Забронировать место можно через мобильное приложение.
- «Like Центр» потратила на проект более 330 млн рублей и планирует увеличить инвестиции до 2,5 млрд рублей.
- В Names будут обучать предпринимателей в онлайн- и офлайн-форматах. Участники также будут встречаться со спикерами, владельцами крупных компаний, потенциальными инвесторами и другими. Резиденты смогут пользоваться платформой Toolbox для автоматизации бизнес-процессов.
Циганский табор уходит в регионы)))
Цыганский или нет, а 330 млн уже вложил.
Можно любить, можно ненавидеть, но без госконтрактов и не нарушая УК, он их заработал, кто скажет что это не вид бизнеса, тот просто никогда не имел успешного бизнеса.
к цифрам озвучиваемым инфо-бизнесменами есть вопросы, часто с официальными данными ФНС расхождения такие, что объяснить какой-то степенью серости бизнеса сложно
Например, называется выручка в миллиарды рублей, а по юрлицам десятки миллионов или в лучшем случае пара сотен проходит.
Получается, уж лучше дочь проститутка, чем сын инфоцыган.
Конечно лучше, она не будет обманывать бабушек на пенсии и разводить людей на деньги, оставляй с долгами или на верёвке.
Вы с контекстом плохо знакомы, особенно смешно, когда пишете, что зато вот не сотрудничают с правительством, это инфобиз то?
Это мошенники
Это вы ещё их финрезультаьы не смотрели! Там вообще жесть чего написано
Вложили ли вложили, а сколько заработали ?
.
А точно свои 330 млн вложил? А то может инвесторские деньги-то?
удачи в банкротствах франчайзи
Цыган-хаус
И автор зарегистрирован неделю назад, как и полагается для такого рода постов
@Богдан Музыченко , устроился работать в VC, чтобы написать новость про Аяза? Шпион. Мы тебя раскрыли!
Как мне с этим жить-то теперь? 😰
Завтра увольнительную приезжай забирать
Какой у Шульман мерзкий стиль изложения, столько неуместного кича и неуклюжих фраз
У Шульман богатый лексикон человека с хорошим образованием, а кич и неуклюжесть - это какое-то личное восприятие (мне, например, так не кажется). А если Шульман слушать по темам, в которых она реально шарит, то просто невозможно оторваться)
У Шульман богатый лексикон человека с хорошим образованием
Это даже не смешно, каким валенком нужно быть, чтобы это действительно так воспринять?
Тут очевидным для любого, кто в своей жизни хотя бы школьную программу осилил, что дамочка копирует неуместно и кринжово и без того нарочито вычурную балаганную лексику "а ля империя" из советского кино, это просто мерзко, что лидеры мнения ссут в уши людям с такими постами, лучше бы материлась через слово и ошибки в ться совершала, чем такой стыд.
Она просто берёт слова, значения которых не знает, использует их вне контекста, который не знает, и делает умное лицо, её сообщение выше можно разбирать как пример всяческого невежества при использовании в обычной речи русского литературного языка.
Не понимаете. Это тёплый ламповый стиль речи из ЖЖ нулевых. Кроме того, есть мнение, что Екатерина Михайловна на него специально переходит, чтобы "в случае чего" списать всё на юмор. "Джентльмены, это же была шутка".
Обучение водиться, лавеха мутиться😅
Аяз молодец 👏🏻
Наш ответ WeWork с такой же теневой экономикой?)))
Опять новости про мошенников в позитивном ключе
Аяз конечно хорош? Умеет дизраптить рынки
Какой вы поэтичный синоним к выражению «стричь лохов» использовали! Респект!)) Особено за вопрос
Есть в чате переводчики с успешного языка? Что тут написано?
Это новояз, 12 издание
Можно сразу намутить там уголочек для "Сокол кофе". Две франшизы в одной, в два раза быстрее будет результат. А для эффективного управления прикупить CRM-ку от Маши Солодар. Такой цыганский роял-флеш собрать.
Наконец-то в Уфе будет нормальный коворкинг, потому что сейчас ниша абсолютно свободная. Но в идеале его надо было открыть в Арт-квадрате ) (хотя Гоголя тоже недалеко)
чтож ты не занял ее?
Если инфоцыгане делают рабочие пространства с дизайном не из 2000 года ничего не имею против 😌
эсямнесез, смузи эчәргә һәм джинсларны куярга һәм засинкаться. сәламәт
В Арт-Квадрате хотели сделать IT-Park (шта? Опять? Еще один? IQ-парк уже год запускают и снова на год перенесли). Но вдруг поняли, что парк то открыть можно, но кем его заполнять?
Дамы и господа, давайте справедливо оценим тех, кто за 15 рублей или из-за собственной глупости продвигает мошшеников?
Я думал это коворкинг прийти поработать, а это "коворкинг" для своих что ли? Это же их сайт names.works ? Вроде три уже работает, но он же пустой как будто сегодня его собрали побыстрее. Ни фото пространств, ни карт маршрутов, ни описания и цен. Только форма для спама.
Лендинг еще по тупому шаблону сделан
Не просто по тупому, а пиз@@ц просто. А вообще, я так понял, коворкинги эти делают исключительно для своих. Типа закрытое сообщество для избранных (хомячков Like-центра) предпринимателей. Повышают таким способом ценность проекта в глазах хомячков.
Надо будет зайти и заценить в Тюмени
На днях листал сторис одного знакомого-однокурсника в инсте, который купил какой-то очередной интенсив "миллиард с Аязом". Забавно, что он когда прилетал в Мск на тусу перемещался исключительно на такси-Майбах, останавливается в Рице ну итп. Причем его бизнесу, если не ошибаюсь, всего месяца 3-4. Или у них в пакет входят такие трансферы чтобы чувствовать себя успешным прям сразу?)
Интересно... хотя постойте!))
Дааа сожалею тем кто вляпается в инфоцыган
Тема)
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