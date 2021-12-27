Как мы начали продавать и организовали своё производство. История Utro: часть 2

Привет, это бренд постельного белья и текстиля для дома UTRO. В первой части я рассказал об идее создания интернет-магазина и как мы, спустя полгода, так и не смогли выйти на продажи. Несмотря на это, мы не теряли веры в то, что делаем полезный и качественный продукт. Это подкреплялось и положительными отзывами от покупателей.