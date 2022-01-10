Офис
Евгения Евсеева

Из Microsoft ушло больше 100 VR-разработчиков за год из-за борьбы компаний за строительство метавселенной — WSJ Статьи редакции

От утечки кадров страдают и другие компании — например, Apple.

  • Компании переманивают разработчиков гарнитуры HoloLens, предлагая им зарплаты в два раза больше, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на рассказы бывших работников Microsoft.
  • Всего, по словам источников издания, за год компанию покинуло примерно 100 человек. По данным профилей разработчиков гарнитуры HoloLens в LinkedIn, из Microsoft ушло около 70 человек. Более 40 при этом устроились работать в Meta.
  • Всего в группе Microsoft, работающей над VR-технологиями, 1500 человек. По словам компании, уход сотрудников — это обычное дело, и Microsoft делает всё возможное, чтобы удержать старых работников и нанять новых.
  • Как пишет издание, компании постоянно борются друг с другом за сотрудников, но сейчас примечательны масштаб и скорость, так как фирмы вкладываются в создание метавселенной.
  • Например, по данным источников Bloomberg, от утечки кадров страдает и Apple — чтобы удержать ведущих разработчиков, она начала предлагать им бонусы в виде акций на сумму до $180 тысяч.

#новость #microsoft

282 просмотров
0
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Читать все 0 комментариев
Будущее
Евгения Евсеева
Илон Маск показал видео башни Mechazilla — она будет «ловить» Starship при приземлении Статьи редакции

Высота башни — 140 м.

36
11
Приёмная
Andrey Shagalov
Негативный клиентский опыт от Beeline (там, где можно было легко сделать по-человечески)

Речь пойдет о процессе возврата денег за ошибочный перевод. Это не самый популярный, но необходимый сервис для оператора т.к. люди порой ошибаются и из этого тоже складывается их впечатление о сервисе. Ниже я распишу шаги ужасного клиентского опыта общения с компанией Beeline и мои предположения как это легко можно было исправить... если захотеть.

69
40
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Дизайн
Vladimir Malyavko
Как рухнувший мост вдохновляет дизайнера?

Всем привет! Недавно в Минске рухнул мост (часть моста) и его форма вдохновила меня порассуждать на тему территориального брендинга, а также создать концепт логотипа для этого моста.

18
18
Приёмная
Александр Преображенский
Проблемы СДЭК

Сколько раз сталкивался с этой конторой и постоянно проблемы с доставкой. Но теперь у операторов еще и гонор появился.

4
11
Техника
DTF
Canon начала поставлять картриджи для принтеров без встроенной защиты от копирования — из-за дефицита чипов Статьи редакции

Компания уже рассылает клиентам инструкции о том, как обойти сообщения о «подделке».

28
19
Техника
Маша Цепелева
Apple не будет создавать свою «метавселенную» — Bloomberg Статьи редакции

В компании не применяют этот термин и хотят создать VR-гарнитуру только для развлечений и общения.

36
22
NTA
Создание новых признаков для повышения качества машинного обучения

Существуют различные способы повышения качества работы моделей машинного обучения. Одним из таких способов является создание новых признаков. Существует множество подходов к созданию новых признаков, в данной статье рассмотрим следующие:

0
Evrone
Кейс ViaVR: как связаны виртуальная реальность и отели

Начинаем новый год с нового кейса. В нём мы расскажем, как помогли стартапу ViaVR создать бэкенд и CRM для управления контентом в шлемах виртуальной реальности. Устройства можно арендовать в отелях и наслаждаться любым контентом в полном погружении.

0
Открытие Инвестиции
Как управлять финансами в 2022 году?

Виталий Исаков, директор по инвестициям УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»).

0
0
IPQuorum
Готовы зажечь? Самые необычные фейерверки от Петра I до наших дней

Какой же праздник без шумного веселья?! А уж Новый год и подавно – фейерверки, огненные фонтаны, петарды и бенгальские огни. 3 января весь мир отмечал день бенгальских искр и гирляндных огней. Представляете, началось все это великолепие с ошибки китайского фармаколога. Полную историю возникновения фейерверков читайте в материале «Отжигаем по…

0
0
Bercut
Клиент в центре экосистемы цифровых продуктов

По данным исследования KPMG: « 8 из 10 руководителей высшего звена назвали клиентоориентированность главным приоритетом организации и основным фокусом в области цифровой стратегии».

0
0
Больше статей
null