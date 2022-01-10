Из Microsoft ушло больше 100 VR-разработчиков за год из-за борьбы компаний за строительство метавселенной — WSJ Статьи редакции
От утечки кадров страдают и другие компании — например, Apple.
- Компании переманивают разработчиков гарнитуры HoloLens, предлагая им зарплаты в два раза больше, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на рассказы бывших работников Microsoft.
- Всего, по словам источников издания, за год компанию покинуло примерно 100 человек. По данным профилей разработчиков гарнитуры HoloLens в LinkedIn, из Microsoft ушло около 70 человек. Более 40 при этом устроились работать в Meta.
- Всего в группе Microsoft, работающей над VR-технологиями, 1500 человек. По словам компании, уход сотрудников — это обычное дело, и Microsoft делает всё возможное, чтобы удержать старых работников и нанять новых.
- Как пишет издание, компании постоянно борются друг с другом за сотрудников, но сейчас примечательны масштаб и скорость, так как фирмы вкладываются в создание метавселенной.
- Например, по данным источников Bloomberg, от утечки кадров страдает и Apple — чтобы удержать ведущих разработчиков, она начала предлагать им бонусы в виде акций на сумму до $180 тысяч.
Высота башни — 140 м.
Речь пойдет о процессе возврата денег за ошибочный перевод. Это не самый популярный, но необходимый сервис для оператора т.к. люди порой ошибаются и из этого тоже складывается их впечатление о сервисе. Ниже я распишу шаги ужасного клиентского опыта общения с компанией Beeline и мои предположения как это легко можно было исправить... если захотеть.
Всем привет! Недавно в Минске рухнул мост (часть моста) и его форма вдохновила меня порассуждать на тему территориального брендинга, а также создать концепт логотипа для этого моста.
Сколько раз сталкивался с этой конторой и постоянно проблемы с доставкой. Но теперь у операторов еще и гонор появился.
Компания уже рассылает клиентам инструкции о том, как обойти сообщения о «подделке».
В компании не применяют этот термин и хотят создать VR-гарнитуру только для развлечений и общения.
Существуют различные способы повышения качества работы моделей машинного обучения. Одним из таких способов является создание новых признаков. Существует множество подходов к созданию новых признаков, в данной статье рассмотрим следующие:
Начинаем новый год с нового кейса. В нём мы расскажем, как помогли стартапу ViaVR создать бэкенд и CRM для управления контентом в шлемах виртуальной реальности. Устройства можно арендовать в отелях и наслаждаться любым контентом в полном погружении.
Виталий Исаков, директор по инвестициям УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»).
Какой же праздник без шумного веселья?! А уж Новый год и подавно – фейерверки, огненные фонтаны, петарды и бенгальские огни. 3 января весь мир отмечал день бенгальских искр и гирляндных огней. Представляете, началось все это великолепие с ошибки китайского фармаколога. Полную историю возникновения фейерверков читайте в материале «Отжигаем по…
По данным исследования KPMG: « 8 из 10 руководителей высшего звена назвали клиентоориентированность главным приоритетом организации и основным фокусом в области цифровой стратегии».