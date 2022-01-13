«Сбер» отправит половину сотрудников на удалёнку на неопределённый срок Статьи редакции
Решение связано с распространением штамма Covid-19 «омикрон».
- С 17 января «Сбербанк» также будет проводить все совещания в онлайне, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя правления банка Германа Грефа. Редакция vc.ru отправила вопросы «Сберу», касается ли распоряжение сотрудников в отделениях, и сколько сейчас работников банка на удалёнке.
- Осенью 2020 года, до начала вакцинации, на дистанционную работу перевели до 70% работников «Сбера» в регионах с высоким уровнем заболеваемости.
- При худшем варианте из-за «омикрона» количество заболевших Covid-19 превысит 100 тысяч человек в сутки, заявила 11 января 2022 года глава Роспотребнадзора Анна Попова.
- 13 января премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству подготовить новые предложения по борьбе с «омикроном».
Может сразу в лагеря, за забор?
Интересное конечно сравнение дома с тюрьмой
Задолбали со своими омикронами-хуенами и другой нечистью
Прогрессивные компании и не уходили с "удаленки" с самого начала пандемии. 95% работы бэк-офиса можно делать дома.
Эти прогрессивные, 500 млрд зарабатывают чистоком в год?
Эти прогрессивные и не являются гос. корпорацией с 1841, подозреваю.
В Царской Империи 1 рубль = 4 франкам, если что. После 1917 года мы на задворках
Конечно.
Конечно, нет. Ты хотел написать.
Как же они все достали со своей профанацией!
А что там в этом офисе делать?
При худшем варианте из-за «омикрона» количество заболевших Covid-19 превысит 100 тысяч человек в сутки
Если смотреть на то, что в Европе и сейчас в США, то побольше будет.
А почему в офисе Сбера никто об этом не слышал?(
Поработали немножко - и хватит.
Может уже и сбер-роботов наймет к себе на работу? Мы то привыкли уже общаться с ними.
Сбер хороший.
не все можно работать дома. выдачи карт тоже дома? или отключение услуг.
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