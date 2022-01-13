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Маша Цепелева

«Сбер» отправит половину сотрудников на удалёнку на неопределённый срок Статьи редакции

Решение связано с распространением штамма Covid-19 «омикрон».

  • С 17 января «Сбербанк» также будет проводить все совещания в онлайне, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя правления банка Германа Грефа. Редакция vc.ru отправила вопросы «Сберу», касается ли распоряжение сотрудников в отделениях, и сколько сейчас работников банка на удалёнке.
  • Осенью 2020 года, до начала вакцинации, на дистанционную работу перевели до 70% работников «Сбера» в регионах с высоким уровнем заболеваемости.
  • При худшем варианте из-за «омикрона» количество заболевших Covid-19 превысит 100 тысяч человек в сутки, заявила 11 января 2022 года глава Роспотребнадзора Анна Попова.
  • 13 января премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству подготовить новые предложения по борьбе с «омикроном».

#новость #сбер

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From Siberia to London

Может сразу в лагеря, за забор?

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Дэвид Фокин

Интересное конечно сравнение дома с тюрьмой

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Олег К.

Задолбали со своими омикронами-хуенами и другой нечистью

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Roman Krasovskiy

Прогрессивные компании и не уходили с "удаленки" с самого начала пандемии. 95% работы бэк-офиса можно делать дома.

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Александр Якунин

Эти прогрессивные, 500 млрд зарабатывают чистоком в год?

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Vladislav

Эти прогрессивные и не являются гос. корпорацией с 1841, подозреваю.

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Александр Якунин

В Царской Империи 1 рубль = 4 франкам, если что. После 1917 года мы на задворках

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Roman Krasovskiy

Конечно.

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Александр Якунин

Конечно, нет. Ты хотел написать.

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Ma Fia

Как же они все достали со своей профанацией!

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Sergei Timofeyev

А что там в этом офисе делать?
При худшем варианте из-за «омикрона» количество заболевших Covid-19 превысит 100 тысяч человек в сутки
 Если смотреть на то, что в Европе и сейчас в США, то побольше будет.

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goodgirl berg

А почему в офисе Сбера никто об этом не слышал?(

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Семен Переделкин

Поработали немножко - и хватит.

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Дмитрий Филиппов

Может уже и сбер-роботов наймет к себе на работу? Мы то привыкли уже общаться с ними.

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Максим Данилушкин

Сбер хороший.

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leha2014 leha2014

не все можно работать дома. выдачи карт тоже дома? или отключение услуг.

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