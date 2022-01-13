Post-view аналитика: как работает и чем помогает — опыт ПИК

Создав и настроив на основе PIK Data систему post-click аналитики, мы пришли к выводу, что она очень полезна, но всё же не идеальна для сферы недвижимости. Решение о покупке, во-первых, принимается очень долго, а во-вторых, как правило, становится результатом нескольких рекламных контактов. При этом post-click модель учитывает только последний…