Офис
Богдан Музыченко

«Магнит» на месяц отправит на удалёнку около половины офисных сотрудников Статьи редакции

13 января на дистанционный формат работы половину офисных работников перевёл «Сбер».

  • «Магнит» переведёт в режим удалённой работы тех сотрудников, которые работают в гибридном режиме (ходят в офис 1-2 раза в неделю), пишет издание Shopper's со ссылкой на заявление директора по персоналу «Магнита» Анны Бобровой.
  • Сейчас около 30% офисных сотрудников «Магнита» работают удалённо, а около 50% — в гибридном режиме. Компания переведёт все внутренние конференции, тренинги и совещания в онлайн.
  • 13 января «Сбер» отправил на удалёнку половину всех офисных работников на неопределённый срок. Все совещания компания так же будет проводить в онлайне.
  • При худшем варианте из-за «омикрона» количество заболевших Covid-19 превысит 100 тысяч человек в сутки, заявила 11 января 2022 года глава Роспотребнадзора Анна Попова.

#новость #удалёнка #магнит

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Sasha Step

Все это становится похоже на приказ сверху.

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Виктор Якунин

Или на попытку закрытия огромных и зачастую бесполезных офисов. Сейчас окажется, что офисы могут работать и так, а экономия на офисном помещении может быть значительной.

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Sasha Step

Не такую попытку гуртом не делают, кто понял что можно работать без офисов закрыли их еще в 2020 когда всех отправили на удаленку. Думаю очередная попытка борьбы с пандемией. Ждем закрытие ТЦ и общепита как в ноябре. Малому бизнесу трендец.

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Ли Си Цын

А для этого нужен какой-то особый "обоснуй"?

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Илья Попов

Не для всех - "Сейчас около 30% офисных сотрудников «Магнита» работают удалённо, а около 50% — в гибридном режиме." Осталось двадцать процентов с лишним.

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Чит Чат

Просто стоимость ПЦР тестов дорогая

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Маркетологов к стенке

Очередное "прививайтесь, прививайтесь, прививайтесь!)) Как же они хотят заботу то проявить, аж зубки скрипят.
Те, кто привился, теперь надо повторно прививаться, т.к. старая уже не работает. А ведь этот омикрон - это мутация от тех, кто привился от первого варианта)) Шапито просто.
А всего то стоило отказаться от прививок все вместе, тогда и вируса никакого бы не было.

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–6
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Иван Шеметов

Да и людей бы никаких не было

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Маркетологов к стенке

нет, просто сценаристам всего этого, пришлось придумывать иные способы, а так, нашлись даже те, кто добровольно побежал делать.

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–8
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Maxim Petrukhin

Хоть кто нибудь пришлёт уже наконец сценарий с фамилиями сценаристов и хоть какими-то пруфами?

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Маркетологов к стенке

Фамилии? Ну всю элиту берите, вот в принципе и фамилии.
А какие пруфы вас устроят? Кроме чистосердечного признания, ни во что другое вы не поверите.

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Maxim Petrukhin

Что такое элита? Кто в неё входит? Где это написано? Я поверю документам прежде всего. И проверенным фото или видео. Всему остальному место в книгах и сценариях. Буйные фантазии конспирологов - не источник.

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Маркетологов к стенке

Те, кто контролирует мировую финансовую систему и их приближенные.
Буйные фантазии конспирологов, в очередной раз оказались правы, когда они уже давным давно говорили, что зачистку населения будут проводить с помощью вируса, т.к. в нем никто не виноват и можно делать под его предлогом все что угодно.

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Александр Привалов
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evilnw

Откуда информация, что омикрон от привитых? На сколько известно он пришел из Африки, где как раз очень малый процент привитых.

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Maxim Petrukhin

Это бесполезно. Конспирология - новая религия. Там не нужны факты, там нужна вера.

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Маркетологов к стенке

С верой - это к вам. Мы верим в логику и факты, а вы - ящику. Разница существенная.

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Maxim Petrukhin

Какому ящику? Вы про телевизор? Я его 15 лет как не смотрю. Факты содержатся в документах. Покажите документы.

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Маркетологов к стенке

Да не приходил он из Африки, как и сам этот "вирус" не приходил от летучей мыши.

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Антон Баринов

А ведь этот омикрон - это мутация от тех, кто привился от первого варианта
 Видение эволюционного процесса местным плоскоземельщиком.

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Илья Попов

Надо было отказаться китайцам от деспотов и вируса вооообше не было бы.

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Маркетологов к стенке

серьезно, еще остались люди, которые верят, что вирус возник от летучей мыши в Китае?)) Вы вот сейчас пошутили?

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Илья Попов

Я верю в то, что вижу.

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Ли Си Цын

Я верю в то, что вижу.
 Вы видите вирус? Завидую остроте вашего зрения...

Извините, не смог сдержаться. Сарказм, понятное дело

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Илья Попов

Я вижу, что кто-то старается с помощью вируса ослабить и угробить мировую экономику. Мечта о мировом господстве не даёт покоя некоторым товарищам. Я вижу, что это война.

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Ли Си Цын

Тонко. Уважаю.

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Маркетологов к стенке

Хорошее у вас зрение)) Разглядели то, что вам СКАЗАЛИ по телевизору те, чья работа - врать.

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Российский кран

Пачалось

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Евгений Демюк

Это был не Омыкрон а Мимикрон

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Mr Black

Всплакнул от этого Оксимирон

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Илья Попов

Потому что не может найти убийцу марка?

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Илья Попов

Может потикрон?😎

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Чит Чат

Кассир на удаленке?

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Sasha Step

Написали же офисных у магнита несколько тысяч офисных сотрудников, бухгалтера, калькуляторшики, товароведы

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Степан Позняк

Кассир в офисе работает?

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Allestor Krei

Топ менеджмент задолбался стоять в пробках и решил радикально уменьшить кол-во водил по утрам

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Mik Petrov

Удобно увольнять по удаленке, по конференции, всех за раз

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Dmitri Vinitski

А вахтёров?

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