«Магнит» на месяц отправит на удалёнку около половины офисных сотрудников Статьи редакции
13 января на дистанционный формат работы половину офисных работников перевёл «Сбер».
- «Магнит» переведёт в режим удалённой работы тех сотрудников, которые работают в гибридном режиме (ходят в офис 1-2 раза в неделю), пишет издание Shopper's со ссылкой на заявление директора по персоналу «Магнита» Анны Бобровой.
- Сейчас около 30% офисных сотрудников «Магнита» работают удалённо, а около 50% — в гибридном режиме. Компания переведёт все внутренние конференции, тренинги и совещания в онлайн.
- 13 января «Сбер» отправил на удалёнку половину всех офисных работников на неопределённый срок. Все совещания компания так же будет проводить в онлайне.
- При худшем варианте из-за «омикрона» количество заболевших Covid-19 превысит 100 тысяч человек в сутки, заявила 11 января 2022 года глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Все это становится похоже на приказ сверху.
Или на попытку закрытия огромных и зачастую бесполезных офисов. Сейчас окажется, что офисы могут работать и так, а экономия на офисном помещении может быть значительной.
Не такую попытку гуртом не делают, кто понял что можно работать без офисов закрыли их еще в 2020 когда всех отправили на удаленку. Думаю очередная попытка борьбы с пандемией. Ждем закрытие ТЦ и общепита как в ноябре. Малому бизнесу трендец.
А для этого нужен какой-то особый "обоснуй"?
Не для всех - "Сейчас около 30% офисных сотрудников «Магнита» работают удалённо, а около 50% — в гибридном режиме." Осталось двадцать процентов с лишним.
Просто стоимость ПЦР тестов дорогая
Очередное "прививайтесь, прививайтесь, прививайтесь!)) Как же они хотят заботу то проявить, аж зубки скрипят.
Те, кто привился, теперь надо повторно прививаться, т.к. старая уже не работает. А ведь этот омикрон - это мутация от тех, кто привился от первого варианта)) Шапито просто.
А всего то стоило отказаться от прививок все вместе, тогда и вируса никакого бы не было.
Да и людей бы никаких не было
нет, просто сценаристам всего этого, пришлось придумывать иные способы, а так, нашлись даже те, кто добровольно побежал делать.
Хоть кто нибудь пришлёт уже наконец сценарий с фамилиями сценаристов и хоть какими-то пруфами?
Фамилии? Ну всю элиту берите, вот в принципе и фамилии.
А какие пруфы вас устроят? Кроме чистосердечного признания, ни во что другое вы не поверите.
Что такое элита? Кто в неё входит? Где это написано? Я поверю документам прежде всего. И проверенным фото или видео. Всему остальному место в книгах и сценариях. Буйные фантазии конспирологов - не источник.
Те, кто контролирует мировую финансовую систему и их приближенные.
Буйные фантазии конспирологов, в очередной раз оказались правы, когда они уже давным давно говорили, что зачистку населения будут проводить с помощью вируса, т.к. в нем никто не виноват и можно делать под его предлогом все что угодно.
Откуда информация, что омикрон от привитых? На сколько известно он пришел из Африки, где как раз очень малый процент привитых.
Это бесполезно. Конспирология - новая религия. Там не нужны факты, там нужна вера.
С верой - это к вам. Мы верим в логику и факты, а вы - ящику. Разница существенная.
Какому ящику? Вы про телевизор? Я его 15 лет как не смотрю. Факты содержатся в документах. Покажите документы.
Да не приходил он из Африки, как и сам этот "вирус" не приходил от летучей мыши.
А ведь этот омикрон - это мутация от тех, кто привился от первого варианта
Видение эволюционного процесса местным плоскоземельщиком.
Надо было отказаться китайцам от деспотов и вируса вооообше не было бы.
серьезно, еще остались люди, которые верят, что вирус возник от летучей мыши в Китае?)) Вы вот сейчас пошутили?
Я верю в то, что вижу.
Я верю в то, что вижу.
Вы видите вирус? Завидую остроте вашего зрения...
Извините, не смог сдержаться. Сарказм, понятное дело
Я вижу, что кто-то старается с помощью вируса ослабить и угробить мировую экономику. Мечта о мировом господстве не даёт покоя некоторым товарищам. Я вижу, что это война.
Тонко. Уважаю.
Хорошее у вас зрение)) Разглядели то, что вам СКАЗАЛИ по телевизору те, чья работа - врать.
Это был не Омыкрон а Мимикрон
Всплакнул от этого Оксимирон
Потому что не может найти убийцу марка?
Может потикрон?😎
Кассир на удаленке?
Написали же офисных у магнита несколько тысяч офисных сотрудников, бухгалтера, калькуляторшики, товароведы
Кассир в офисе работает?
Топ менеджмент задолбался стоять в пробках и решил радикально уменьшить кол-во водил по утрам
Удобно увольнять по удаленке, по конференции, всех за раз
А вахтёров?
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