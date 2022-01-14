Несмотря на ситуацию с Covid-19, компания считает, что офисы никуда не денутся.

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Компания приобрела здание Central Saint Giles в центре города. Google планирует в течение нескольких лет переоборудовать помещение, создать конференц-залы, а также большее пространство для отдельных сотрудников, в том числе на открытом воздухе.

Central Saint Giles

Также компания строит штаб-квартиры районе Кингс-Кросс. Изначально Google планировала закончить её в 2016 году.

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В британском подразделении компании работает около 6,4 тысяч сотрудников. Всего в новых офисах смогут работать около 10 тысяч человек.

Концепт штаб-квартиры в Кинг-Кроссе Google

По мнению гендиректора Google Пичаи, «команды работают лучше всего, когда привязаны к общим проектам», и для этого нужно очное присутствие, поэтому работа из офиса остается для компании на первом месте.

В марте 2021 года компания решила перейти на гибридный формат работы, когда большинство будут работать три дня в офисе и два дня — где им удобнее. В декабре Google отложила возвращение сотрудников в офисы.