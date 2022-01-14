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Офис
Валерия Козлова

Google купила здание в Лондоне за $1 млрд — для компании офис остаётся на первом месте Статьи редакции

Несмотря на ситуацию с Covid-19, компания считает, что офисы никуда не денутся.

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Компания приобрела здание Central Saint Giles в центре города. Google планирует в течение нескольких лет переоборудовать помещение, создать конференц-залы, а также большее пространство для отдельных сотрудников, в том числе на открытом воздухе.

Central Saint Giles

Также компания строит штаб-квартиры районе Кингс-Кросс. Изначально Google планировала закончить её в 2016 году.

В британском подразделении компании работает около 6,4 тысяч сотрудников. Всего в новых офисах смогут работать около 10 тысяч человек.

Концепт штаб-квартиры в Кинг-Кроссе Google

По мнению гендиректора Google Пичаи, «команды работают лучше всего, когда привязаны к общим проектам», и для этого нужно очное присутствие, поэтому работа из офиса остается для компании на первом месте.

В марте 2021 года компания решила перейти на гибридный формат работы, когда большинство будут работать три дня в офисе и два дня — где им удобнее. В декабре Google отложила возвращение сотрудников в офисы.

Офис
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Возможная причина — крупные инвестиции в недвижимость.

#новость #google

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9 комментариев
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Максим Воронов

Вот это я понимаю, очередные вклады в будущее

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Pavel Ivanov

Учитывая уровень их прибыли, этот вклад ничем не примечателен с точки зрения бизнеса. Это не часть какой-то сильной стратегии. Абсолютно штатная экспансия рабочей площади.

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Vadim Medvedev

Скорее им просто совершенно некуда тратить деньги.

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Fred Han

Лучшие🤹

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Lev MU

Часа три назад размышлял опубликовать или нет эту новость и посчитал, что она не будет интересна читателям. Но увидев число просмотров у вас,понял, что ошибся" Удачи!

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Семен Переделкин

Неудивительно, ты же вроде только про евреев новости пишешь. А тут про них ничего.

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Ware Wow

Серьезный просчет. Надеюсь не сильно отразится на уровне жизни.

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Lev MU

Переживу!!

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Вася Пражкин

компания считает, что офисы никуда не денутся
 Ага, так и будут стоять пустыми.

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