Google купила здание в Лондоне за $1 млрд — для компании офис остаётся на первом месте Статьи редакции
Несмотря на ситуацию с Covid-19, компания считает, что офисы никуда не денутся.
Компания приобрела здание Central Saint Giles в центре города. Google планирует в течение нескольких лет переоборудовать помещение, создать конференц-залы, а также большее пространство для отдельных сотрудников, в том числе на открытом воздухе.
Также компания строит штаб-квартиры районе Кингс-Кросс. Изначально Google планировала закончить её в 2016 году.
В британском подразделении компании работает около 6,4 тысяч сотрудников. Всего в новых офисах смогут работать около 10 тысяч человек.
По мнению гендиректора Google Пичаи, «команды работают лучше всего, когда привязаны к общим проектам», и для этого нужно очное присутствие, поэтому работа из офиса остается для компании на первом месте.
В марте 2021 года компания решила перейти на гибридный формат работы, когда большинство будут работать три дня в офисе и два дня — где им удобнее. В декабре Google отложила возвращение сотрудников в офисы.
Вот это я понимаю, очередные вклады в будущее
Учитывая уровень их прибыли, этот вклад ничем не примечателен с точки зрения бизнеса. Это не часть какой-то сильной стратегии. Абсолютно штатная экспансия рабочей площади.
Скорее им просто совершенно некуда тратить деньги.
Лучшие🤹
Часа три назад размышлял опубликовать или нет эту новость и посчитал, что она не будет интересна читателям. Но увидев число просмотров у вас,понял, что ошибся" Удачи!
Неудивительно, ты же вроде только про евреев новости пишешь. А тут про них ничего.
Серьезный просчет. Надеюсь не сильно отразится на уровне жизни.
Переживу!!
компания считает, что офисы никуда не денутся
Ага, так и будут стоять пустыми.
Иногда даже обидно.
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