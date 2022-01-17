ВТБ переведёт сотрудников своего ИТ-подразделения в компанию «Иннотех» для экономии на налогах и страховых взносах — «Ъ» Статьи редакции
В будущем банк станет совладельцем «Иннотеха», говорят источники издания.
- ВТБ планирует перевести в «Иннотех» либо всех ИТ-специалистов банка, либо их значительную часть, пишет «Ъ» со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.
- Компания «Иннотех» на 100% принадлежит группе Т1. По словам другого источника «Ъ», в будущем ВТБ станет совладельцем «Иннотеха». Руководить компанией будет зампред правления и куратор ИТ в ВТБ Вадим Кулик.
- В Т1 отказались от комментариев изданию, в ВТБ сообщили, что рассматривают «различные варианты реорганизации ИТ-блока», но о каких-то решениях говорить преждевременно.
- Этот шаг позволит ВТБ сэкономить на налогах и страховых взносах, говорит один из источников «Ъ». C 1 января 2021-го в России действует налоговый манёвр для ИТ-отрасли. Он снижает ставку налога на прибыль с 20% до 3%, а ставку по страховым взносам — с 14% до 7,6%. При этом 90% выручки ИТ-компании должно приходиться на разработку и продажу ПО.
- В апреле 2021 года «Ъ» сообщал, что «Билайн», МТС и другие крупные компании начали отделять ИТ-подразделения ради налоговых льгот.
Очередные «бесконечные» пинания ИТ специалистов из одной компании в другую.
Тиньков: "Я думал, что буду строить банк, а на самом деле построил IT-компанию"
ВТБ в прошлом году обновило мобильное приложение, что отразилось на отзывах (https://tarify-rko.ru/reviews/otzyvy-bank-vtb-rko-raschetnyj-schet-ip-ooo), но если вчитываться, то бизнес если и хвалит банк, то не за приложение, а за то, что у них нет комиссии при переводе денег на свою дебетовую карту.
Но где об этом вы прочитаете на сайте? Нигде не встретите, они не пишут о главных своих конкурентных преимуществах. Если покопать их pdf со сборником тарифов, кто то и сможет это понять.
Потому строить нужно IT компанию. Тинькову тоже раньше делали сайты, начиная от Лебедева, заканчивая AIC, но в итоге все равно пришли к тому, что лучше растить своих специалистов.
В этом плане у нас (РФ) вообще все плохо. Никто не умеет себя хвалить. Заказывают невнятные общепринятые потуги копирайтеров. Заместо того, что бы банально большими буквами на общее обозрение выставлять свои реальные конкурентные фишки.
Потому что почти всегда между маркетинговым отделом и руководством связь теряется (если, конечно, речь не идёт о продажах и привлечении клиентов). А уж с техническими и подавно.
В итоге только один директор по маркетингу вкуривает, че вообще с продуктом делать. Но даже тут копирайтерам достаётся крошки от всей необходимой информации, потому что у директора много других забот.
Вон в интел презентации готовят исключительно дизайнеры с копирайтерами. То, что на слайдах порой бред написан - вообще никого не волнует.
Пылесосим рынок х2 зарплатами
Переходим на упрощённую систему налогообложения и взносов
…
PROFIT
Не х2, чуть выше рынка давали
Он снижает ставку налога на прибыль с 20% до 3%, а ставку по страховым взносам — с 14% до 7,6%.
Вообще, конечно для промышленной экономики это трындец. Она и так слабо конкурентна ивестпривлекательностью по сравнению с IT в палне нормы прибыли для вложений, а здесь еще и более благоприятные условия работы.
Не думаю, что есть какая-то конкуренция
конечно есть. за деньги и ресурсы.
и конечно нет, потому что помогают не тем.
При этом 90% выручки ИТ-компании должно приходиться на разработку и продажу ПО.
Правильно, кому вообще сдалась эта ваша микроэлектроника. У нас все железки китайские, а наши нам нахер не нужны.
Так это изначально и есть втб`шная движня, в стиле сбертеха 2012
Ничего удивительного. Но рынок взрывать они заебали, конечно
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