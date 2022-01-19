«Сбер» отправит на удалёнку 70% офисных сотрудников в Москве Статьи редакции
Новые правила начнут действовать 20 января.
- «Сбер» переведёт еще 30% офисных сотрудников в Москве в режим удалённой работы — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.
- Отделения будут работать в обычном режиме, региональные подразделения будут принимать решение самостоятельно.
- Руководство банка ввела меры из-за «стремительного распространения нового штамма коронавируса “омикрон”». Они должны минимизировать рост заболеваемости среди работников и их семей.
- 18 января власти Москвы продлили требование о переводе на удалёнку 30% офисных сотрудников до 1 апреля. «Сбер» начал проверять работников на «омикрон» с помощью ПЦР-тестов.
- 17 января «Сбер» отправил на удалёнку офисных сотрудников во всех регионах — все совещания также проводятся онлайн.
Сбер решил проверить, можно ли работать без этих 70 процентов
Ну а что, у их «службы безопасности» из мест не столь отдаленных не плохо же получается, чем они хуже))
Днепр старается
Да мы всей страной каждый день звонки с вашей удаленки получаем. Что наши деньги в опасности….
Шутка дурно пахнет уже
А вот Британия что-то всё наоборот решила делать
Как именно https://t.me/coronavirus_pandemic_news/12062 ?
Вы жалуетесь или хвастаетесь? Два года вся страна на удаленке (по мере желания) и тут такая "неожиданность" от Сбера ))
Насчёт "всей страны" - это Вы сильно погорячились. Для "неIT" и "неФриланс" удалёнка остаётся непознанным зверем. Для примера, никто из моих знакомых (а их у меня в разных городах есть), кроме представителей двух указанных категорий, не работает на удалёнке. Кого-то в офис выгнали сразу, как сняли первый локдаун, кого-то - осенью 2020, кого-то - в прошлом году. По отзывам тех, кто менял работу в 2021, все предложения про фулл-тайм-офис-стайл, и HR преподносят это как нереальный ништяк, на уровне ДМС. Фактически напевают нетленку Ленинграда "тебе повезло, ты не такой, как всеее..."
Значит в Агиле на кутузе опустеет. Ну, как РА достроят, всех обратно сгребут, только за МКАД уже :)
Чем занимаются стажеры «Ситимобила» — рассказывает (теперь уже) штатная сотрудница компании.
Платформа сохранит название и продолжит развиваться под брендом eLama.
Доброго времени дня. Вот и у меня произошла неприятная ситуация с Авито и Boxberry: вернувшийся мне товар в виде видеокарты GTX1070 стоимостью 35.000 руб. был вручен постороннему человеку без проверки документов.
Аналитик и бывший партнёр фонда Andreessen Horowitz Бенедикт Эванс считает, что даже если технологии становятся лучше, это не значит, что им удастся заменить старые и привычные — они могут просто занять свою нишу на рынке.
Стало известно о старте продаж новой расы NFT питомцев для будущей P2E игры, которая разрабатывается командой Chives coin.
Я, как и многие подростки, начинал свой путь с компьютерных игр, вернее с видеоигр, тогда еще компьютеры не были настолько популярными. Да, я про те времена, когда мы зависали, играя в приставку SEGA и у нас горели блоки питания от перегрева, кто в теме, тот поймет =)
После оформления заявки на кредит на официальном сайте АльфаБанка, начали поступить звонки от мошенников
Проекты инхаус дизайн-студии «Азбуки вкуса» — упаковка Мосальского стейка и редизайн упаковки СТМ «Азбука вкуса» — получили серебряную и бронзовую награды в двух номинациях: Дизайн упаковки и Редизайн упаковки.
Инвесткомпания, которая создала криптосервис, недавно проданный Тинькофф Групп, рассказала, как мы будем платить внутри метавселенных, что придет на смену big data, почему миру нужна тотальная токенизация и какую роль играют финтехи в реализации ESG-повестки.