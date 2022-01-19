Офис
Богдан Музыченко

«Сбер» отправит на удалёнку 70% офисных сотрудников в Москве Статьи редакции

Новые правила начнут действовать 20 января.

  • «Сбер» переведёт еще 30% офисных сотрудников в Москве в режим удалённой работы — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.
  • Отделения будут работать в обычном режиме, региональные подразделения будут принимать решение самостоятельно.
  • Руководство банка ввела меры из-за «стремительного распространения нового штамма коронавируса “омикрон”». Они должны минимизировать рост заболеваемости среди работников и их семей.
  • 18 января власти Москвы продлили требование о переводе на удалёнку 30% офисных сотрудников до 1 апреля. «Сбер» начал проверять работников на «омикрон» с помощью ПЦР-тестов.
  • 17 января «Сбер» отправил на удалёнку офисных сотрудников во всех регионах — все совещания также проводятся онлайн.

#новость #сбер #covid19

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Mik Petrov

Сбер решил проверить, можно ли работать без этих 70 процентов

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Ирина Чехова

Ну а что, у их «службы безопасности» из мест не столь отдаленных не плохо же получается, чем они хуже))

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Александр Якунин

Днепр старается

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1
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Alexey Orlov

Да мы всей страной каждый день звонки с вашей удаленки получаем. Что наши деньги в опасности….

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6
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Александр Якунин

Шутка дурно пахнет уже

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2
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Маленький бокал

Guilty pleasure

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Игорь Протасов

А вот Британия что-то всё наоборот решила делать

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Алексей Спицын

Как именно https://t.me/coronavirus_pandemic_news/12062 ?

Coronavirus Pandemic News COVID-19
Forwarded from Раньше всех. Ну почти.
Великобритания отменяет вакцинные паспорта, обязательные маски в общественных местах и рекомендацию работать из дома — премьер-министр Джонсон
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Ольга Павленко

Вы жалуетесь или хвастаетесь? Два года вся страна на удаленке (по мере желания) и тут такая "неожиданность" от Сбера ))

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Вся соль

Насчёт "всей страны" - это Вы сильно погорячились. Для "неIT" и "неФриланс" удалёнка остаётся непознанным зверем. Для примера, никто из моих знакомых (а их у меня в разных городах есть), кроме представителей двух указанных категорий, не работает на удалёнке. Кого-то в офис выгнали сразу, как сняли первый локдаун, кого-то - осенью 2020, кого-то - в прошлом году. По отзывам тех, кто менял работу в 2021, все предложения про фулл-тайм-офис-стайл, и HR преподносят это как нереальный ништяк, на уровне ДМС. Фактически напевают нетленку Ленинграда "тебе повезло, ты не такой, как всеее..."

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Sergey Vlasov

Значит в Агиле на кутузе опустеет. Ну, как РА достроят, всех обратно сгребут, только за МКАД уже :)

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