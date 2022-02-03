«Совкомбанк» проведёт эксперимент с четырёхдневной рабочей неделей для сотрудников на удалёнке Статьи редакции
Эксперимент проводят в коворкинге в Турции: поучаствовать в нём можно один раз, а после возвращения в Россию — сохранить график.
- В эксперименте поучаствует меньше 5% персонала — это сотрудники бэк-офиса банка, а также дочерней компании «Совкомбанк Технологии», пишет РБК. Речь идёт и об ИТ-специалистах, и о сотрудниках других подразделений, включая топ-менеджеров.
- Эксперимент проводится в коворкинге в одном из турецких отелей и затронет в целом 12% тех, кто может работать дистанционно, отметила управляющий директор «Совкомбанка» Анна Камбулова.
- Участвовать можно только один раз — на поездку отводится одна неделя, а после возвращения в Россию сотрудник может перейти на новый график без изменения зарплаты.
- Новый формат и график работы в течение года протестируют около тысячи сотрудников «Совкомбанка». На 30 сентября в нём работали 22,7 тысяч человек, следует из отчётности по МСФО. Таким образом, на четырёхдневную неделю могут претендовать 4,4% сотрудников банка.
- В ВТБ, «Райффайзенбанке», «Промсвязьбанке», «МТС банке», «Хоум Кредит», «Ак Барс» изданию сообщили, что пока не планируют вводить сокращённую рабочую неделю. Глава «Сбера» Герман Греф в 2019 году говорил, что «мечтает о четырёхдневной рабочей неделе», но не представляет, как это осуществить. Сейчас в банке не ответили на запрос РБК.
Надо счет открывать. Будущий Тинькофф. Запомните этот пост!
Хороший банк совком не назовут
Я думаю если он будет успешно развиваться, то его скоро переименуют
Перестройкабанк
Изначально на пенсионеров был расчитан.
Это же современный коммерческий банк. Ну вы что..
А до этого был буйкомбанк, тоже неплохо.
Нет
Совкомбанк расшифровывается как "Современный коммерческий банк".
Но с неймингом у них беда конечно, вообще не подумали про ассоциации с совком.
Как корабль назовешь ...
Найдите их отделение, и зайдите в него, тогда действительно поймёте что это совок
Да, четырехдневная рабочая неделя, но рабочий день 12 часов, в остальные дни вы должны быть постоянно на связи для решения возникающих задач
Неадекваты что ли. Если человек едет на неделю в командировку в другую страну и офис, он там полнедели только акклиматизироваться и привыкать будет. Крутой эксперимент - заведомо провальный.
Скорее наоборот, сотрудник будет в эйфории от поездки и смены обстановки. Чего уж, отсидел рабочее время в коворкинге, а вечером и в конце недели новые места, знакомства, вечеринки, корпоратив и отдых в номерах отеля.
Что за бред написали
Меня всегда название этого банка напрягало. Совком, знаете ли, отдаёт.
Так по факту там и царит совок
Хорошая идея открыть щет в банке при етом можно падработать в инвестициях очень удобно
"Щет" открой и "падработай".
"Етом" вопросы не "задвай"!
4рнх дневка в акбарсе не возможна) там люди фигаяат по 7 дней в неделю(кроме новичков)
Только не понятно, зачем перебрасывать сотрудников в Турцию. Разве в России подходящих отелей нет? Или топ-менеджмент, небольшой корпоративный отпуск решил себе устроить )
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