Офис
Евгения Евсеева

«Совкомбанк» проведёт эксперимент с четырёхдневной рабочей неделей для сотрудников на удалёнке Статьи редакции

Эксперимент проводят в коворкинге в Турции: поучаствовать в нём можно один раз, а после возвращения в Россию — сохранить график.

  • В эксперименте поучаствует меньше 5% персонала — это сотрудники бэк-офиса банка, а также дочерней компании «Совкомбанк Технологии», пишет РБК. Речь идёт и об ИТ-специалистах, и о сотрудниках других подразделений, включая топ-менеджеров.
  • Эксперимент проводится в коворкинге в одном из турецких отелей и затронет в целом 12% тех, кто может работать дистанционно, отметила управляющий директор «Совкомбанка» Анна Камбулова.
  • Участвовать можно только один раз — на поездку отводится одна неделя, а после возвращения в Россию сотрудник может перейти на новый график без изменения зарплаты.
  • Новый формат и график работы в течение года протестируют около тысячи сотрудников «Совкомбанка». На 30 сентября в нём работали 22,7 тысяч человек, следует из отчётности по МСФО. Таким образом, на четырёхдневную неделю могут претендовать 4,4% сотрудников банка.
  • В ВТБ, «Райффайзенбанке», «Промсвязьбанке», «МТС банке», «Хоум Кредит», «Ак Барс» изданию сообщили, что пока не планируют вводить сокращённую рабочую неделю. Глава «Сбера» Герман Греф в 2019 году говорил, что «мечтает о четырёхдневной рабочей неделе», но не представляет, как это осуществить. Сейчас в банке не ответили на запрос РБК.

#новость #совкомбанк

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Philip Poteryahin

Надо счет открывать. Будущий Тинькофф. Запомните этот пост!

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Alexey QuQu

Хороший банк совком не назовут

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Игорь Маренков

Я думаю если он будет успешно развиваться, то его скоро переименуют

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1
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Allestor Krei

Перестройкабанк

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Леонид Бережной

Изначально на пенсионеров был расчитан.

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Кирилл Макеев

Это же современный коммерческий банк. Ну вы что..
А до этого был буйкомбанк, тоже неплохо.

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Alexey QuQu

Нет

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Сергей Милосердов

Совкомбанк расшифровывается как "Современный коммерческий банк".

Но с неймингом у них беда конечно, вообще не подумали про ассоциации с совком.

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Alexey QuQu

Как корабль назовешь ...

Найдите их отделение, и зайдите в него, тогда действительно поймёте что это совок

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Beerman

Да, четырехдневная рабочая неделя, но рабочий день 12 часов, в остальные дни вы должны быть постоянно на связи для решения возникающих задач

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Михаил Панков

Неадекваты что ли. Если человек едет на неделю в командировку в другую страну и офис, он там полнедели только акклиматизироваться и привыкать будет. Крутой эксперимент - заведомо провальный.

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3
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Андрей Солозобов

Скорее наоборот, сотрудник будет в эйфории от поездки и смены обстановки. Чего уж, отсидел рабочее время в коворкинге, а вечером и в конце недели новые места, знакомства, вечеринки, корпоратив и отдых в номерах отеля.

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Alexey QuQu

Что за бред написали

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Семен Переделкин

Меня всегда название этого банка напрягало. Совком, знаете ли, отдаёт.

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Alexey QuQu

Так по факту там и царит совок

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Вячеслав Лебедев

Хорошая идея открыть щет в банке при етом можно падработать в инвестициях очень удобно

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Политический крюк

Сотрудников совка заставили тут регаться и хвалить?

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Pavel Voronkov

"Щет" открой и "падработай".
"Етом" вопросы не "задвай"!

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Политический крюк

Очень удобно!)

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Тамерлан Сеитов

4рнх дневка в акбарсе не возможна) там люди фигаяат по 7 дней в неделю(кроме новичков)

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Викторович

Только не понятно, зачем перебрасывать сотрудников в Турцию. Разве в России подходящих отелей нет? Или топ-менеджмент, небольшой корпоративный отпуск решил себе устроить )

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