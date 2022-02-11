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Евгения Евсеева

Salesforce арендовала ретрит-центр в лесу, чтобы в течение нескольких лет отправлять туда сотрудников на отдых Статьи редакции

Компания планирует, что в год в нём будет отдыхать около 10 тысяч сотрудников.

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Компания подписала многолетнее соглашение об аренде участка в лесу в Калифорнии, пишет The Wall Street Journal.

Раньше он принадлежал христианскому коллежу, но с 2017 года им управляет некоммерческая организация 1440 Multiversity, которая проводит образовательные ретриты. Площадь участка — 75 акров (около 300 тысяч м²)

Salesforce планирует использовать центр для проведения выездных встреч сотрудников, которые помогут укрепить социальные связи, а также для командировок и семинаров. Поездки будут длиться несколько дней.

Сотрудники смогут совмещать работу с оздоровительными мероприятиями, например, походами или йогой. Всего на территории расположено несколько зданий, места для сбора и отдыха.

По словам директора по персоналу Salesforce Брента Хайдера, с марта по конец 2022 года центр посетит около 10 тысяч сотрудников, в 2023 году их будет больше. Стоимость аренды в компании не раскрывают.

Первые, кто сможет претендовать на поездку в центр — новые сотрудники компании. Salesforce сама будет выбирать претендентов, забронировать поездку самостоятельно нельзя.

Также в планах компании в будущем отказаться от аренды и купить либо построить подобный центр.

#новость #salesforce

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Pavel Voronkov

Для понимания все же лучше акры переводить в гектары. 75 акров, это чуть больше 30га. Московский Кремль - 28га. /душнилаофф

P.S. вообще круто. Работать и отдыхать в таком пространстве думаю в кайф.

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