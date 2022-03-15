Сотрудники Automatic работают не только откуда захотят, но и когда захотят. Её основатель и гендиректор Мэтт Малленвег рассказывает, как без ущерба для участников поддерживать рабочие процессы в течение 24 часов в сутки.

{"id":370426,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":370426,"gtm":null} 1040 просмотров

Пересказ материала The Wall Street Journal.

Домашний офис одной из сотрудниц. Источник: Amosova.blog

С первого дня основания Automatic в 2005 году её работникам доступен асинхронный график — они сами регулируют, сколько и когда им трудиться. В 2022 году в фирме больше 1800 сотрудников из 97 стран, поэтому работа в ней не прекращается 24 часа в сутки.

По мнению Малленвега, такая модель расширяет возможности как крупных, так и небольших предприятий. Он считает, что работодатели неизбежно придут к асинхронному графику, а традиционная офисная организация труда со временем «умрёт».

Со мной работают два ассистента. Один живет в Техасе, другой в Европе. В будущем, возможно, я найму кого-нибудь из Азии, чтобы покрыть ещё большую зону часовых поясов. Бизнес должен работать постоянно. Мэтт Малленвег

Компании платят за офис, просто чтобы контролировать людей, говорит основатель Automattic. Работники обязаны сидеть на одном месте, когда могли бы выполнять свои обязанности в комфортных условиях и в удобное время — это увеличило бы их эффективность.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Смысл работы заключается в результате и продуктивном сотрудничестве, а не в том, чтобы люди сидели за определёнными столами и одновременно смотрели в экран, подчёркивает Малленвег. Асинхронный график помогает структурировать день и распределять силы так, чтобы получить лучшие результаты.

Кого заботит, сколько часов сотрудник находился в офисе? Люди платят за результат, за конечный продукт. Старая модель работы способствует трате времени впустую. Мэтт Малленвег

Преимущество асинхронного графика — в возможности нанять больше талантливых специалистов со всего мира. Ведь даже у двух людей из одного города могут быть разные режимы и заботы, будь то воспитание детей или уход за пожилыми родственниками, говорит Малленвег.

По опыту компании, способность находить и удерживать таланты перевешивает цену того, что они не проводят каждый день вместе.

Но иногда сотрудники всё же встречаются. Даже одна совместная неделя в году поддерживает их мотивацию и доверие на долгое время, утверждает Малленвег. А те, кому нужен постоянный контакт в реальном времени, просто не идут в Automattic — и в этом нет ничего страшного, говорит он.

Успешность такой модели доказывает низкая текучесть кадров в его фирме. Добровольный уровень увольнений за 2021 год — время «великой отставки», составил 7,6%, что, по утверждению Малленвега, гораздо ниже, чем у других компаний.

Однако есть и сложности — работникам из разных стран трудно координировать общение.

На то, что можно было бы выяснить за 30 минут синхронной работы, уйдёт 24 часа при асинхронном графике.

Мэтт Малленвег

Асинхронность исключает частые встречи и обсуждения в реальном времени. Поэтому Automattic полагается на письменное общение, в том числе внутренние блоги, которые помогают информировать сотрудников и позволяют им поддерживать связь друг с другом.

Для этого, по мнению Малленвега, важно уметь понятно писать — в противном случае возникает недопонимание. Для улучшения навыков письма компания проводит курсы и семинары, также у неё есть редакционная группа, которая занимается общими публикациями и блогами.