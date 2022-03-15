«Фирмы платят за офис, чтобы контролировать людей»: как выстроены процессы в компании со свободным графиком труда Статьи редакции
Сотрудники Automatic работают не только откуда захотят, но и когда захотят. Её основатель и гендиректор Мэтт Малленвег рассказывает, как без ущерба для участников поддерживать рабочие процессы в течение 24 часов в сутки.
Пересказ материала The Wall Street Journal.
С первого дня основания Automatic в 2005 году её работникам доступен асинхронный график — они сами регулируют, сколько и когда им трудиться. В 2022 году в фирме больше 1800 сотрудников из 97 стран, поэтому работа в ней не прекращается 24 часа в сутки.
По мнению Малленвега, такая модель расширяет возможности как крупных, так и небольших предприятий. Он считает, что работодатели неизбежно придут к асинхронному графику, а традиционная офисная организация труда со временем «умрёт».
Компании платят за офис, просто чтобы контролировать людей, говорит основатель Automattic. Работники обязаны сидеть на одном месте, когда могли бы выполнять свои обязанности в комфортных условиях и в удобное время — это увеличило бы их эффективность.
Смысл работы заключается в результате и продуктивном сотрудничестве, а не в том, чтобы люди сидели за определёнными столами и одновременно смотрели в экран, подчёркивает Малленвег. Асинхронный график помогает структурировать день и распределять силы так, чтобы получить лучшие результаты.
Преимущество асинхронного графика — в возможности нанять больше талантливых специалистов со всего мира. Ведь даже у двух людей из одного города могут быть разные режимы и заботы, будь то воспитание детей или уход за пожилыми родственниками, говорит Малленвег.
По опыту компании, способность находить и удерживать таланты перевешивает цену того, что они не проводят каждый день вместе.
Но иногда сотрудники всё же встречаются. Даже одна совместная неделя в году поддерживает их мотивацию и доверие на долгое время, утверждает Малленвег. А те, кому нужен постоянный контакт в реальном времени, просто не идут в Automattic — и в этом нет ничего страшного, говорит он.
Успешность такой модели доказывает низкая текучесть кадров в его фирме. Добровольный уровень увольнений за 2021 год — время «великой отставки», составил 7,6%, что, по утверждению Малленвега, гораздо ниже, чем у других компаний.
Однако есть и сложности — работникам из разных стран трудно координировать общение.
Асинхронность исключает частые встречи и обсуждения в реальном времени. Поэтому Automattic полагается на письменное общение, в том числе внутренние блоги, которые помогают информировать сотрудников и позволяют им поддерживать связь друг с другом.
Для этого, по мнению Малленвега, важно уметь понятно писать — в противном случае возникает недопонимание. Для улучшения навыков письма компания проводит курсы и семинары, также у неё есть редакционная группа, которая занимается общими публикациями и блогами.
Многие работодатели боятся асинхронного графика из-за отсутствия полного контроля — их волнует, действительно ли работники трудятся в установленные часы. Но Малленвег считает, что важнее знать, действительно ли сотрудник выполняет поставленные компанией цели.
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Главное - оценивать результаты по проделанной работе и постоянно общаться с коллективом
То есть работать теперь надо не 5 дней в неделю по 8 часов, а 24/7.
Работать надо прежде всего головой... Думать придумывать изобретать... А не жопы просиживать в архаичных системах
Совершенно нет, загнанные и замученные сотрудники не создают больше полезных результатов, они скорее создадут больше ошибок и проблем 🙂 А если для выполнения своих задач требуется работать 24/7, то тут скорее большие вопросы к исполнителям и менеджерам 🙂
Алиса, спасибо за статью. У такого режима работы есть свои плюсы и минусы, но на практике плюсов больше, по моему опыту 🙂
P.s. В названии компании опечатка, должно быть Automattic (https://automattic.com), c двойной t.