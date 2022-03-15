Офис
Алиса Сливинская

«Фирмы платят за офис, чтобы контролировать людей»: как выстроены процессы в компании со свободным графиком труда Статьи редакции

Сотрудники Automatic работают не только откуда захотят, но и когда захотят. Её основатель и гендиректор Мэтт Малленвег рассказывает, как без ущерба для участников поддерживать рабочие процессы в течение 24 часов в сутки.

1040 просмотров

Пересказ материала The Wall Street Journal.

Домашний офис одной из сотрудниц. Источник: Amosova.blog

С первого дня основания Automatic в 2005 году её работникам доступен асинхронный график — они сами регулируют, сколько и когда им трудиться. В 2022 году в фирме больше 1800 сотрудников из 97 стран, поэтому работа в ней не прекращается 24 часа в сутки.

По мнению Малленвега, такая модель расширяет возможности как крупных, так и небольших предприятий. Он считает, что работодатели неизбежно придут к асинхронному графику, а традиционная офисная организация труда со временем «умрёт».

Со мной работают два ассистента. Один живет в Техасе, другой в Европе. В будущем, возможно, я найму кого-нибудь из Азии, чтобы покрыть ещё большую зону часовых поясов. Бизнес должен работать постоянно.

Мэтт Малленвег

Компании платят за офис, просто чтобы контролировать людей, говорит основатель Automattic. Работники обязаны сидеть на одном месте, когда могли бы выполнять свои обязанности в комфортных условиях и в удобное время — это увеличило бы их эффективность.

Смысл работы заключается в результате и продуктивном сотрудничестве, а не в том, чтобы люди сидели за определёнными столами и одновременно смотрели в экран, подчёркивает Малленвег. Асинхронный график помогает структурировать день и распределять силы так, чтобы получить лучшие результаты.

Кого заботит, сколько часов сотрудник находился в офисе? Люди платят за результат, за конечный продукт. Старая модель работы способствует трате времени впустую.

Мэтт Малленвег

Преимущество асинхронного графика — в возможности нанять больше талантливых специалистов со всего мира. Ведь даже у двух людей из одного города могут быть разные режимы и заботы, будь то воспитание детей или уход за пожилыми родственниками, говорит Малленвег.

По опыту компании, способность находить и удерживать таланты перевешивает цену того, что они не проводят каждый день вместе.

Но иногда сотрудники всё же встречаются. Даже одна совместная неделя в году поддерживает их мотивацию и доверие на долгое время, утверждает Малленвег. А те, кому нужен постоянный контакт в реальном времени, просто не идут в Automattic — и в этом нет ничего страшного, говорит он.

Купить рекламу Отключить

Успешность такой модели доказывает низкая текучесть кадров в его фирме. Добровольный уровень увольнений за 2021 год — время «великой отставки», составил 7,6%, что, по утверждению Малленвега, гораздо ниже, чем у других компаний.

Однако есть и сложности — работникам из разных стран трудно координировать общение.

На то, что можно было бы выяснить за 30 минут синхронной работы, уйдёт 24 часа при асинхронном графике.

Мэтт Малленвег

Асинхронность исключает частые встречи и обсуждения в реальном времени. Поэтому Automattic полагается на письменное общение, в том числе внутренние блоги, которые помогают информировать сотрудников и позволяют им поддерживать связь друг с другом.

Для этого, по мнению Малленвега, важно уметь понятно писать — в противном случае возникает недопонимание. Для улучшения навыков письма компания проводит курсы и семинары, также у неё есть редакционная группа, которая занимается общими публикациями и блогами.

Многие работодатели боятся асинхронного графика из-за отсутствия полного контроля — их волнует, действительно ли работники трудятся в установленные часы. Но Малленвег считает, что важнее знать, действительно ли сотрудник выполняет поставленные компанией цели.

#удаленнаяработа #работа #wordpress

12
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
5 комментариев
Популярные
По порядку
Алексей Чувашов

Главное - оценивать результаты по проделанной работе и постоянно общаться с коллективом

Ответить
2
Развернуть ветку
Beerman

То есть работать теперь надо не 5 дней в неделю по 8 часов, а 24/7.

Ответить
0
Развернуть ветку
Roman Kotov

Работать надо прежде всего головой... Думать придумывать изобретать... А не жопы просиживать в архаичных системах

Ответить
2
Развернуть ветку
Vasily Belolapotkov

Совершенно нет, загнанные и замученные сотрудники не создают больше полезных результатов, они скорее создадут больше ошибок и проблем 🙂 А если для выполнения своих задач требуется работать 24/7, то тут скорее большие вопросы к исполнителям и менеджерам 🙂

Ответить
0
Развернуть ветку
Vasily Belolapotkov

Алиса, спасибо за статью. У такого режима работы есть свои плюсы и минусы, но на практике плюсов больше, по моему опыту 🙂

P.s. В названии компании опечатка, должно быть Automattic (https://automattic.com), c двойной t.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 5 комментариев
Финансы
Скучный микрофон
Главное в экономике на фоне событий в Украине, день 20: Япония ввела новые санкции, S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет в России Статьи редакции

Собираем новости и события двадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото: Global Look Press
Статья дополняется
8
Yota
Приложения для медитаций стали в 1,5 раза популярнее с начала года
5
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Мнения
Маша Цепелева
«Место McDonald's никто не займёт»: основатель «Теремка» объяснил, что закрытие ресторанов не поможет местному бизнесу Статьи редакции

Для развития аналогичной сети в России «нет технологий и достаточной поддержки правительства».

693
Veles.finance
Разбираемся в Стейблкоинах — USDT, USDC, BUSD, UST, DAI
7
Медиа
Кожаный мангал
Роскомнадзор заблокировал TJ по требованию Генпрокуратуры Статьи редакции

Из-за фейков о «военной операции» в Украине.

152
Финансы
Alexnadr
Пошаговая инструкция: как покупать и переводить $ дешевле курса, без комиссий и ограничений

Суть такова: Мы покупаем криптодоллар (USDT) за рубли, а потом меняем эти криптодоллары на реальные доллары/евро/фунты/любые валюты, прямо на карту любого банка.

104
Точка
«В фильме про Уолл-стрит одни грубияны. Так продавать нельзя»: тимлид команды продаж — о работе в Точке

Продолжаем серию интервью с командой Точки, которая делает удобный банк и другие сервисы для бизнеса. Денису Сыскову 27 лет и он уже 2,5 года работает в Точке. Начав с позиции менеджера по продажам, он пришёл к роли тимлида команды.

6
М.Видео-Эльдорадо
М.Видео-Эльдорадо ограничила рост цен на социально значимые товары

С 5 марта М.Видео-Эльдорадо зафиксировала цены на ряд моделей бытовой техники и электроники, которые особенно необходимы россиянам - для приготовления пищи, для связи с родными, работы и учёбы, получения медицинских услуг, заказа продуктов, услуг и лекарств.

0
Ойл Ресурс Групп
Запустили маркетплейс и достигли оборота более 2 млрд рублей

С чего началась история онлайн-площадки для торговли сырьём.

13
Больше статей
null