Офис
Громадный американец

По мере открытия офисов в США работать в них хотят в основном руководители — исследование Статьи редакции

Но в Кремниевой долине есть исключения.

  • В компаниях с гибридным режимом работы, когда совмещается офис и удалёнка, существует разрыв между руководителями и рядовыми сотрудниками, пишет Axios. Многие топ-менеджеры стремятся присутствовать на рабочем месте лично, тогда как остальные сотрудники предпочитают работу из дома.
  • По данным Slack Future Forum, 75% руководителей хотят работать из офиса от трёх дней в неделю по сравнению с 37% рядовых работников. В результате многие топ-менеджеры возвращаются в пустые офисы.
  • В четвёртом квартале 2021 года 71% руководителей вернулись в офис по сравнению с 63% других сотрудников. Этот разрыв может показаться незначительным, но данные учитывают в том числе тех, кто не может работать из дома, например, сотрудников лабораторий или тех, кто работает с клиентами, отмечает издание.
  • Среди рисков в таком дисбалансе — появление «любимчиков», отмечают эксперты. Тот, кто находится плечом к плечу с руководителем может получить повышение, тогда как его коллеги «выпадают из поля зрения и из памяти».
  • Но есть и исключения: например, топ-менеджеры Meta (признана в России экстремистской организацией), включая Марка Цукерберга, работают за пределами офисов в Кремниевой долине.

#новость #удаленка

977 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
4 комментария
Рабочий татарин

Не, ну придти в офис и попездеть с народом святое дело 😂. А дома холодильник рядом)))

Ответить
10
Развернуть ветку
Рахматулло Охунжонов

😂😂

Ответить
0
Развернуть ветку
Revenant

У некоторых людей производительность дома выше, так как рабочее место полностью создано под себя + экономия нескольких часов пути до/с работы. Странно не учитывать эти факторы в наше время.

Ответить
0
Развернуть ветку
BeezOne84

Прибыль с аренды бесконечных офисных площадей не появится, если туда никто не хочет возвращаться, поэтому срочно придумываем почему возврат в офис это хорошо.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 4 комментария
TeamMotion
Обращение к подписчикам блога "TeamMotion"

Коллеги, здравствуйте!
Благодарю Вас за то, что Вы стали подписчиками блога моей компании TeamMotion!

Мы живем уже в новой реальности и возврата назад не будет. Ландшафт российского рынка быстро меняется. В свою очередь это вызывает необходимость значимых изменений внутри компании.

0
Право
TJ
Сотрудники Meta из России боятся вернуться в страну из-за признания компании экстремистской организацией — источники Статьи редакции

По неподтверждённым данным, в офисах Meta* в разных странах работают около 2000 граждан России.

9
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Миграция
Громадный американец
Российские ИТ-специалисты запустили бота, который помогает найти соседей для коливинга в эмиграции Статьи редакции

Бот бесплатный и работает как Tinder.

69
Финансы
Леонид Кофман
Как действовать, когда откроется Мосбиржа?

Сегодня, 24 марта возобновляются торги российскими акциями на Мосбирже. Как инвестор с 12ти летним опытом хочу высказать свои предположения на этот счет и предостеречь новичков. Сразу скажу, что я никогда не сталкивался со столь откровенным «регулированием» рынков, но все же постараюсь интерпретировать факты исходя из здравого смысла.

43
Право
Громадный американец
Под санкции Великобритании попал Герман Греф, а Олегу Тинькову запретили заводить яхты в британские порты Статьи редакции

Под санкции попали также «Газпромбанк», «Россельхозбанк» и «Альфа-банк».

31
Школа управления Сколково
Эфир «СКОЛКОВО. На связи». Новая экономическая география бизнеса: вызовы и возможности

Новый этап — новые вызовы для бизнеса. Как меняется география рынков развития и на что обратить внимание при организации рабочих процессов?

–5
СберМегаМаркет
Сила отзывов на СберМегаМаркете, или как увеличить продажи за счет UGC

В онлайн-ритейле отзывы играют ключевую роль как для покупателей, так и для продавцов. Как показало исследование СберМегаМаркета, более 93% покупателей смотрят отзывы перед принятием решения о покупке товара. Рассказываем, почему отзывы так важны и как с ними работает СберМегаМаркет.

6
Еда
Вирусный алмаз
«Мы подвели людей, которые пользовались нашим сервисом»: «Яндекс.Еда» извинилась за «беспрецедентную» утечку данных Статьи редакции

И объяснила, как борется с ней сейчас и что будет делать потом.

31
Qlik
Qlik помог сэкономить деньги налогоплательщиков Казахстана

Команда Datanomix.pro, партнер Qlik в Казахстане, разработала систему для аудиторов, проверяющих прозрачность госзакупок в стране.

4
Сервисы
Вирусный алмаз
Карты «Мир» перестали привязываться к Apple Pay Статьи редакции

При этом уже привязанные карты пока работают.

31
Устойчивые города: Москва
Дикие звери и птицы начали создавать семейные пары

Как устроен процесс ухаживания у обитателей природных территорий города – читайте в материале.

фото: ДПиООС/Анна Филиппова
10
Маркетинг
Роман Яланжи
Как застройщик наладил работу отдела продаж и удвоил приглашения клиентов в офис

Ошибка менеджера во время телефонного разговора с клиентом может стоить компании-застройщику сотни тысяч рублей — прибыли с непроданной квартиры или дома. Компания «Индикатор» рассказывает, как выявить проблемы в переговорах менеджеров по продажам и улучшить качество звонков, на примере застройщика загородных домов «Дачный Сезон».

Фрагмент отчёта. Здесь собраны CQR менеджеров неделя к неделе, с динамикой изменений
24
Больше статей
null