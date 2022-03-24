По мере открытия офисов в США работать в них хотят в основном руководители — исследование Статьи редакции
Но в Кремниевой долине есть исключения.
- В компаниях с гибридным режимом работы, когда совмещается офис и удалёнка, существует разрыв между руководителями и рядовыми сотрудниками, пишет Axios. Многие топ-менеджеры стремятся присутствовать на рабочем месте лично, тогда как остальные сотрудники предпочитают работу из дома.
- По данным Slack Future Forum, 75% руководителей хотят работать из офиса от трёх дней в неделю по сравнению с 37% рядовых работников. В результате многие топ-менеджеры возвращаются в пустые офисы.
- В четвёртом квартале 2021 года 71% руководителей вернулись в офис по сравнению с 63% других сотрудников. Этот разрыв может показаться незначительным, но данные учитывают в том числе тех, кто не может работать из дома, например, сотрудников лабораторий или тех, кто работает с клиентами, отмечает издание.
- Среди рисков в таком дисбалансе — появление «любимчиков», отмечают эксперты. Тот, кто находится плечом к плечу с руководителем может получить повышение, тогда как его коллеги «выпадают из поля зрения и из памяти».
- Но есть и исключения: например, топ-менеджеры Meta (признана в России экстремистской организацией), включая Марка Цукерберга, работают за пределами офисов в Кремниевой долине.
По неподтверждённым данным, в офисах Meta* в разных странах работают около 2000 граждан России.
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Не, ну придти в офис и попездеть с народом святое дело 😂. А дома холодильник рядом)))
😂😂
У некоторых людей производительность дома выше, так как рабочее место полностью создано под себя + экономия нескольких часов пути до/с работы. Странно не учитывать эти факторы в наше время.
Прибыль с аренды бесконечных офисных площадей не появится, если туда никто не хочет возвращаться, поэтому срочно придумываем почему возврат в офис это хорошо.