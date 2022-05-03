И какие дешёвые и дорогие модели можно купить.

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По данным Национального института здоровья США, взрослый человек сидит 12,3 часа из 16-часового активного дня. «Сидение в неправильной позе даже в течение нескольких часов создаёт огромную нагрузку на плечи, спину и шею и может привести к заболеваниям опорно-двигательного аппарата, перенапряжению шеи и многому другому», — говорит Джонатан Пульео, управляющий директор компании Humanscale, занимающейся разработкой офисных решений.

У сидящего человек задействован целый комплекс сложных структур — кости, мышцы, хрящи, сухожилия, суставы и нервы. Даже когда он сидит неподвижно, тело постоянно находится в движении. Поэтому сохранять одну позу в течение длительного времени, например, традиционную позу офисного рабочего — это неестественно.

Когда человек сидит прямо или наклонившись вперед, он подвергает организм огромной нагрузке и напряжению, особенно нижний или поясничный отдел спины и позвоночника. Чтобы хоть как-то помочь телу, необходим стул, который поддержит спину и заставит её принять правильную позу.

Что должно «уметь» хорошее кресло

Консультант по эргономике и член Chartered Institute of Ergonomics & Human Factors Кирсти Ангерер рекомендует выбирать офисное кресло, которое включает в себя следующие характеристики.

Высота сиденья

Должна быть примерно от 16 до 21 дюйма от пола и легко регулироваться — для этого подойдёт специальный рычаг. При такой высоте колени человека оказываются чуть ниже бедер, а ступни спокойно стоят на полу. По мнению учёных, это правильная поза для сидящего.

Если у сидящего колени выше бедер, это вредит тазобедренным суставам. В результате часто возникают боли в пояснице. Согласно исследованиям американского Управления по охране труда и здоровья, если ноги сидящего не касаются пола, то тело наклоняется вперёд. При этом спина остается без опоры, что ведёт к развитию заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Нужно настроить кресло так, чтобы, верхняя часть спины прижималась к спинке стула, а нижняя часть слегка выгибалась и чувствовала поддержку.

Глубина сиденья

В идеале сиденье должно быть достаточно глубоким, чтобы поддерживать ноги, если человек высокого роста. И наоборот, если невысокий рост, сиденье не должно быть слишком глубоким.

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Специалисты из канадского Мемориального университета Ньюфаундленда провели исследование, где установили, что регулировка глубины сиденья улучшает осанку и поддерживает позвоночник во время сидения.

Эта функция позволит изменить глубину посадки так, чтобы у сидящего человека получилось около 5 сантиметров расстояния между передним краем сиденья и задней частью колена. Так не перекроется кровяной поток и будет обеспечена поддержка ногам.

Передний край сиденья должен быть закруглен, чтобы оно не впивалось в бедра, а подушка сиденья не была настолько толстой и мягкой, чтобы вы могли в нее утонуть.

Спинка

Возможность регулировать высоту спинки позволит правильно расположить подушечку для поддержки спины. Регулируемая по высоте спинка должна сохранять и поддерживать естественную форму позвоночника в виде двойной буквы S и не должна давить на таз.

Правильная регулировка спинки офисного кресла служит для равномерного распределения давления. Специалисты кафедры нервных болезней Московской медицинской академии установили, что давление между межпозвоночными дисками увеличивается на 200% при изменении положения тела от лежачего положения к вертикальному и на 400% при сидении в кресле и приводит к возникновению болей в спине.

По словам основателя Humanics Ergonomics, Рони Людера, регулировка угла наклона спинки — это важный способ снять нагрузку с позвоночника. Смена положения в течение дня помогает ерераспределить давление и улучшить кровообращение.

При долгом сидении неизбежен и застой крови в малом тазу. У женщин это нередко приводит к гинекологическим заболеваниям, а у мужчин может стать причиной ранней импотенции, новообразований в предстательной железе.

Подлокотники

Они не обязательны, но есть много причин для их использования. Их выделили доктора Рани Людер и Пол Алли в статье «Стулья с подлокотниками: Вопросы эргономического дизайна».

Подлокотники снимают нагрузку с шеи, плеч и рук.

Могут способствовать формированию правильной осанки.

Облегчают нагрузку на спину, нижние конечности и помогают легче подниматься со стула, снижая нагрузку на бедра вдвое.

Некоторые кресла позволяют также регулировать ширину подлокотника и могут иметь специальную точку опоры для руки во время использования компьютерной мышки.

Колесики

Американское Управление по охране труда и здоровья OSHA рекомендует использовать пять колесиков для основания кресел, чтобы свободно передвигаться и не опрокидываться.

Регулировка подголовника

Не все эргономичные кресла имеют подголовник, однако если он есть, он должен быть регулируемым по высоте и углу наклона. Физиотерапевт Кейтлин МакГи указывает, что не каждому человеку требуется подголовник, но он может улучшить комфорт при выполнении повседневных задач.

Подголовник будет полезен геймерам как внешний сигнал, напоминающий о необходимости откинуть голову назад, либо как опора, на которую можно положить голову, чтобы расслабиться.

Какие стулья подойдут

Всеми этими характеристиками обладают дорогие кресла, цена которых начинается от 1000$. Среди них такие стулья, как Steelcase Gesture, Aeron или Humanscale Freedom.

Humanscale Freedom

Но есть и бюджетные варианты: в разгар пандемии в 2020 году крупные компании, среди которых Google и Alphabet Inc заявили, что возместят своим сотрудникам до 1000$ на оснащение домашнего офиса. По данным Yahoo Finance вырос спрос на недорогие товары на Amazon. В то время как акции крупных фирм-производителей мебели, как Steelcase и Herman Miller, упали более чем на 50%.

Врачи назвали издательству New York Times недорогие эргономичные модели кресел от 160 до 350$, на которые стоит обратить внимание. Это Ignition 2.0, Branch Ergonomic Chair, Ticova Ergonomic Office Chair и Modway Articulate Ergonomic Mesh Office Chair.

Branch Ergonomic Chair

Однако каким бы удобном не было рабочее пространство, нужно больше двигаться. Исследования Гарвардской медицинской школы говорят, что длительное сидение увеличивает риск преждевременной смерти и ускоряет старение.