Высота сиденья, регулировка спинки и колёсики: как выбрать офисный стул домой Статьи редакции
И какие дешёвые и дорогие модели можно купить.
По данным Национального института здоровья США, взрослый человек сидит 12,3 часа из 16-часового активного дня. «Сидение в неправильной позе даже в течение нескольких часов создаёт огромную нагрузку на плечи, спину и шею и может привести к заболеваниям опорно-двигательного аппарата, перенапряжению шеи и многому другому», — говорит Джонатан Пульео, управляющий директор компании Humanscale, занимающейся разработкой офисных решений.
У сидящего человек задействован целый комплекс сложных структур — кости, мышцы, хрящи, сухожилия, суставы и нервы. Даже когда он сидит неподвижно, тело постоянно находится в движении. Поэтому сохранять одну позу в течение длительного времени, например, традиционную позу офисного рабочего — это неестественно.
Когда человек сидит прямо или наклонившись вперед, он подвергает организм огромной нагрузке и напряжению, особенно нижний или поясничный отдел спины и позвоночника. Чтобы хоть как-то помочь телу, необходим стул, который поддержит спину и заставит её принять правильную позу.
Что должно «уметь» хорошее кресло
Консультант по эргономике и член Chartered Institute of Ergonomics & Human Factors Кирсти Ангерер рекомендует выбирать офисное кресло, которое включает в себя следующие характеристики.
Высота сиденья
Должна быть примерно от 16 до 21 дюйма от пола и легко регулироваться — для этого подойдёт специальный рычаг. При такой высоте колени человека оказываются чуть ниже бедер, а ступни спокойно стоят на полу. По мнению учёных, это правильная поза для сидящего.
Если у сидящего колени выше бедер, это вредит тазобедренным суставам. В результате часто возникают боли в пояснице. Согласно исследованиям американского Управления по охране труда и здоровья, если ноги сидящего не касаются пола, то тело наклоняется вперёд. При этом спина остается без опоры, что ведёт к развитию заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Нужно настроить кресло так, чтобы, верхняя часть спины прижималась к спинке стула, а нижняя часть слегка выгибалась и чувствовала поддержку.
Глубина сиденья
В идеале сиденье должно быть достаточно глубоким, чтобы поддерживать ноги, если человек высокого роста. И наоборот, если невысокий рост, сиденье не должно быть слишком глубоким.
Специалисты из канадского Мемориального университета Ньюфаундленда провели исследование, где установили, что регулировка глубины сиденья улучшает осанку и поддерживает позвоночник во время сидения.
Эта функция позволит изменить глубину посадки так, чтобы у сидящего человека получилось около 5 сантиметров расстояния между передним краем сиденья и задней частью колена. Так не перекроется кровяной поток и будет обеспечена поддержка ногам.
Передний край сиденья должен быть закруглен, чтобы оно не впивалось в бедра, а подушка сиденья не была настолько толстой и мягкой, чтобы вы могли в нее утонуть.
Спинка
Возможность регулировать высоту спинки позволит правильно расположить подушечку для поддержки спины. Регулируемая по высоте спинка должна сохранять и поддерживать естественную форму позвоночника в виде двойной буквы S и не должна давить на таз.
Правильная регулировка спинки офисного кресла служит для равномерного распределения давления. Специалисты кафедры нервных болезней Московской медицинской академии установили, что давление между межпозвоночными дисками увеличивается на 200% при изменении положения тела от лежачего положения к вертикальному и на 400% при сидении в кресле и приводит к возникновению болей в спине.
По словам основателя Humanics Ergonomics, Рони Людера, регулировка угла наклона спинки — это важный способ снять нагрузку с позвоночника. Смена положения в течение дня помогает ерераспределить давление и улучшить кровообращение.
При долгом сидении неизбежен и застой крови в малом тазу. У женщин это нередко приводит к гинекологическим заболеваниям, а у мужчин может стать причиной ранней импотенции, новообразований в предстательной железе.
Подлокотники
Они не обязательны, но есть много причин для их использования. Их выделили доктора Рани Людер и Пол Алли в статье «Стулья с подлокотниками: Вопросы эргономического дизайна».
- Подлокотники снимают нагрузку с шеи, плеч и рук.
- Могут способствовать формированию правильной осанки.
- Облегчают нагрузку на спину, нижние конечности и помогают легче подниматься со стула, снижая нагрузку на бедра вдвое.
Некоторые кресла позволяют также регулировать ширину подлокотника и могут иметь специальную точку опоры для руки во время использования компьютерной мышки.
Колесики
Американское Управление по охране труда и здоровья OSHA рекомендует использовать пять колесиков для основания кресел, чтобы свободно передвигаться и не опрокидываться.
Регулировка подголовника
Не все эргономичные кресла имеют подголовник, однако если он есть, он должен быть регулируемым по высоте и углу наклона. Физиотерапевт Кейтлин МакГи указывает, что не каждому человеку требуется подголовник, но он может улучшить комфорт при выполнении повседневных задач.
Подголовник будет полезен геймерам как внешний сигнал, напоминающий о необходимости откинуть голову назад, либо как опора, на которую можно положить голову, чтобы расслабиться.
Какие стулья подойдут
Всеми этими характеристиками обладают дорогие кресла, цена которых начинается от 1000$. Среди них такие стулья, как Steelcase Gesture, Aeron или Humanscale Freedom.
Но есть и бюджетные варианты: в разгар пандемии в 2020 году крупные компании, среди которых Google и Alphabet Inc заявили, что возместят своим сотрудникам до 1000$ на оснащение домашнего офиса. По данным Yahoo Finance вырос спрос на недорогие товары на Amazon. В то время как акции крупных фирм-производителей мебели, как Steelcase и Herman Miller, упали более чем на 50%.
Врачи назвали издательству New York Times недорогие эргономичные модели кресел от 160 до 350$, на которые стоит обратить внимание. Это Ignition 2.0, Branch Ergonomic Chair, Ticova Ergonomic Office Chair и Modway Articulate Ergonomic Mesh Office Chair.
Однако каким бы удобном не было рабочее пространство, нужно больше двигаться. Исследования Гарвардской медицинской школы говорят, что длительное сидение увеличивает риск преждевременной смерти и ускоряет старение.
По мнению специалистов по эргономике из Корнельского университета, сидение дольше 20 минут оказывает негативное воздействие на организм и ведёт к проблемам с опорно-двигательным аппаратом. Они рекомендуют регулярно двигаться, чтобы избежать этих негативных последствий, используя принцип 20/20 — двигаться 20 секунд каждые 20 минут.
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А нахуя в дюймах-то? Где аршины?
трушные славяне переводят дюймы в пяди, все таки аршин это для измерений в строительстве или сельском хозяйстве =)
Господа, сориентируйте, пожалуйста, в хороших креслах до 20к, доступных в РФ.
Сам гуглить умею, но интересен ваш опыт.
Три года использовал Бюрократ за почти тридцать тысяч рублей (в ценах 2017!) — одна из худших моих покупок вообще. Буквально через несколько месяцев весь расшатался, как ты его не затягивай. Скрипит, кряхтит, выглядит так, будто он старше меня. Ничего не отвалилось и не порвалось, хотя бы на этом спасибо.
Год назад взял на авито IKEA Markus из-под геймера. Вот это вещь. Тупо крепкое удобное кресло, которое выполняет свою функцию на отлично. Не придерёшься.
ИЗО :Д
а вообще я бы парикмахерский посмотрел. 0 маркетинга, максимум живучести.
Ikea Marcus
в принципе, лучше по соотношению цена/качества вариантов и нет
Бюрократ
Ну бюрократов много :) Есть конкретная модель на рекомендацию?
Бюрократ
Главное не JÄRVFJÄLLET. При низкой влажности током бьёт и вообще неудобный
все знают, что надо брать кресло Herman Miller Aeron
ну а если денег совсем нет придется сидеть на DXracer е
если там система с одной дохлой ручкой и крутилкой, надо задуматься.
система крайняя справа самая надежная, остальное г.