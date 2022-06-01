Офис
Здешний дым

«Пусть притворятся, что они работают в другом месте»: Илон Маск запретил сотрудникам Tesla работать на удалёнке Статьи редакции

Исключения будет согласовывать сам Маск.

9116 просмотров

Илон Маск отправил сотрудникам Tesla письмо о запрете удалёнки, пишет Bloomberg со ссылкой на документ. Согласно ему, все, кто хочет работать дистанционно, должны находиться в офисе «как минимум» 40 часов в неделю. Те, кто против — могут покинуть компанию. Письмо адресовано топ-менеджменту компании.

«Это меньше, чем мы требуем от рабочих на фабриках», — говорится в тексте. Исключения из правила будет согласовывать лично Маск.

Также он объявил, что офис Tesla должен быть «главным местом для работы», а не «удалённым филиалом» для тех, чьи обязанности с ним не связаны. То есть — если сотрудник отвечает за HR на фабрике, он должен работать на ней, а не вести дела, находясь в другом штате.

Письмо распространилось в соцсетях — пользователи прислали скриншот самому Маску в Twitter.

Его подлинность предприниматель не подтвердил, но на вопрос пользователя «что делать тем, кто считает офис устаревшей концепцией» Маск ответил, что тогда они могут притвориться, что работают в другом месте.

Whole Mars Catalog @WholeMarsBlog
Ответ на публикацию @WholeMarsBlog
@elonmusk hey elon a lot of people are talking about this leaked email, any additional comment to people who think coming into work is an antiquated concept?
«Привет, Илон! Много людей сейчас обсуждает это письмо, есть ли у тебя комментарии для людей, которые считают офис устаревшей концепцией?»
Elon Musk @elonmusk
@WholeMarsBlog They should pretend to work somewhere else
«Пусть притворятся, что работают в другом месте»

#новость #tesla #илонмаск

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180 комментариев
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Жёванный галстук

И в чём он не прав?

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Олег Павлов

Где он был все эти два года?)

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4 комментария
Dmitry Minochkin

в том, что раньше это нужно было сделать

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3 комментария
Sanjar Tolibjonov

Вы все сейчас серьёзно?

Для айти-специалистов удалёнка же нормальная.
В идеале если можно гибридный режим, где и офис, и удалёнка на выбор.

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1 комментарий
Денис Гвоздев

В хорошем офисе работа, как правило, идёт продуктивней, так что ничего удивительного

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Speedwagon MMXXII

У меня есть альтернативный пример:

В офисе сотрудники опаздывают (но уходят классически в 18:00), угорают, смеются, страдают хуйней, трахаются в туалетах и тратят время по чём зря.

На удаленке люди хоть и начинают работать тоже позже, но стабильно перерабатывают, меньше отвлекаются на офисное ребячество и показывают выше результаты.

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36 комментариев
Oleg Oleg

Офис это ещё время на дорогу, одевание, потрындеть и так далее. Просто капиталисту проще загнать всех в стойло и там контролировать.

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3 комментария
Speedwagon MMXXII

А что такое «хороший офис»?

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8 комментариев
A.V.

Хорошо работают хорошие сотрудники, офис тут не причём.
Если кому-то нужно не работать а пинать сами знаете что, есть масса вариантов и в офисе.
Очень жаль что многие руководители способны оценить эффективность сотрудников только по времени, проведённому в офисе. Но в последние 2 года многие поняли что офисную работу можно делать дома не менее эффективно, не тратя 3 часа в день на перемещения по городу. А ещё можно нанимать сотрудников из других городов. Надеюсь Илон не сломает этот тренд.

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ROME

С каких пор офис устаревшая концепция? Правильно ответил ЗУМЕРАМ - ЛЕНТЯЯМ - РАСПИЗДЯЯМ

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Александр Добриневский

Зачем нужна офисная обязаловка если ту же работу ты можешь работать дома и быть счастливее?

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23 комментария
Олег Павлов

Как классно работать НЕ дома полноценно осознаешь, только когда наступает период, когда нет офиса как такового. Сейчас на тихие кафе и коворкинги молюсь.

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12 комментариев
ROME

Интересная аудитория, топовый комментарий сказал тоже самое)))

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Олег Ивахнов
«что делать тем, кто считает офис устаревшей концепцией»

Искать работодателя с другой концепцией очевидно

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Максим

Все верно. В принципе с этого и нужно начинать рабочие взаимоотношения.

Я вот не пойду работать в компанию, где камеры во всех углах, и всякие учетки времени, просмотры монитора и т.п. Сразу нахер.

В моей системе ценностей подобное говорит только о том, что руководство - неадекваты.)

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Тупой файл

Душевный руководитель (-:
Сарказм.
Есть сотрудники, которым невозможно работать удалённо, но возможных удалёнщиков тоже немало. Но – его компания, его и правила.

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Кристина Мар

Я не люблю офис. На собеседованиях всегда даже озвучиваю разные зарплатных ожидания за работу в офисе и удаленно. Офис это плюс час-два рабочего времени которые я трачу на дорогу , плюс затраты на проезд и обеды, поэтому считаю, что это должно оплачиваться дополнительно.

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Sanya

Скорее это проблема глобальная в целом. Формат офиса в наше время сильно устарела, но только в офисе можно добиться эффективной работы, где ты с полной головой погружаешься в работу. Тут даже проблема куда выше, большинство едет в офис «поторчать 10 часов», что-то сделать и в конце рабочего дня уехать. Все таки думаю, если бы люди сами решали, заранее обсудив в какие дни можно ехать, а график сделать свободным, т.е ты можешь приехать во сколько угодно, сделать свой план на день - уехать (вне зависимости от времени), то люди жили бы счастливее, ну и место работы должно включать столовку, всегда и везде, я считаю.

P.S объясню, вне офиса, ты психологически понимаешь что ты на досуге, дома можно спокойно заниматься бытовыми вещами, не думая о работе, что потенциально сказывается на качестве жизни и психологическом настрое

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1 комментарий
Vladimir Stoyanov

Мысль верная, но тот же довод можно переиграть: хочешь работать удалённо - будешь получать меньше, так как экономии у тебя больше
А по факту, компания еще платит за твоё рабочее место, когда ты в офисе

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4 комментария
Владимир Кондратьев

Да, для больших городов это прям вобще ужасно. Поэтому не люблю всякие большие города типа Масквы. А еще когда много людишек снующих туды-сюды.

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1 комментарий
Dmitry Minochkin

Со стороны работодателя по другому выглядит:
Есть ФОТ по позиции. Если кандидат подходит, но хочет удаленку, то ок, но ЗП ниже.

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Дмитрий Галыгин

Долбаный тиран, Tesla выпала из топчи-ка контор планеты

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Kirill Zaytcev

чтоб все тираны были как Илон, мир был бы немного лучше

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8 комментариев
Troy

Можно нам такого тирана?

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Слегка Придурковатый

Прально, ибо нехуй.

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MEGAtraXXXer666

Либертарианский подход

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Lirnik

Удаленка с минимумом 40 ч (полноценная рабочая неделя) в офисе – неплохой толлинг

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Vilent

Опасно так внутренние письма сливать. как-то делал систему что бы в массовых рассылках определенные пробелы заменялись на 2, что бы можно было вычислить адреса, который слил письмо.

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DeepFakescovery channel

молодец, теперь все об этом знают

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1 комментарий
Иван Анонимов

Количество пробелов в рассылке на тысячи людей в представлении не нуждается

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4 комментария
Иванка Сегодина

Мне кажется тут контекст у Илона идет о том, что человек должен знать специфику производства, его особенности и все, что связанно вокруг его профессии.

*недавно заказывали туалетную кабинку, в одной компании во время звонка менеджер вообще не смог ответить на вопросы: какого цвета бывает кабинка данной модели, поставляется она в собранном или разобранном виде? При этом у них только 12 моделей. Ответы были, "мне надо уточнить", "в данный момент на этот вопрос я не могу ответить", "я вам перезвоню или напишу письмо, оставьте свои контакты".

т.е. скорее всего, это удаленный менеджер который должен просто по листочку или сайту компании выучить продаваемый товар, принимать звонки, передавать на производство и оформлять заказы. Чуть задаешь вопрос не по теме и начинается паника.

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Bastard

Согласен, тесла это всё-таки не софтверный бизнес. Но вот если сделает так же и в твиттере (если покупка всё-таки будет) - то странное решение ИМХО

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mk 92

Правильно, а то как-то нечестно, что рабочий тратит на дорогу время и деньги, а айтишник работает когда хочет. Не хочешь на теслу работать, никто не держит, иди фрилансь. Думаю, у Илона веские аргументы насчет эффективности удаленной работы, которые могут идти вразрез со мнением общественности

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Make Luv

Что сразу айтишники, он в посте эйчаров хуесосит.

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Алексей Дымов

Нормальный демократический подход - делайте, что говорят, или идите нахуй

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Роман Капустин

Трушная демократия

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Алексей

"pretend" в данном контексте вряд-ли означает "притворяться". Скорее "претендовать", либо "сделать вид". Призываю англо-пояснительную бригаду.

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Здешний дым

был вариант «пусть представят», но «делать вид» по сути = «притворяться»

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7 комментариев
miyuki

Я бы перевел так: "Если они хотят притворяться что работают, пусть делают это в другом месте".

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Дарья Смирнова

Вообще пофигу, кто, как и где у него работает.

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Олег Ивахнов

Дарья спасибо за ваше мнение!

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Инга Русланова

Дарья, нам всем офисом интересно на что Вам еще пофигу? С нетерпением ждем ответа.

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2 комментария
Илья Чирков

Перевод неправильный же, он написал «это меньше, чем мы требуем от работников фабрики»

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Здешний дым

я поправила! спасибо большое

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Rax034

Пока ты с боем пытаешься вырваться из четырех стен в офис компании хотя бы на пару дней в неделю, кому-то на официальном уровне предлагают такую возможность независимо от должности. Пока все компании живут в 2022, Тесла живет в 2122.

После 2020 как нас всех загнали по домам, это стало настолько удобно компании, что теперь чтобы вернуться в офис, нужно пройти настоящий квест. Сначала был квест с масками и прививками, теперь квест чтобы этот самый офис не закрыли нахрен в связи с финансовой оптимизацией.

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Dmitry Minochkin

Маск явно читает vc. Тут на полном серьезе обсуждали что это нормально устроиться на несколько работ на удаленке.
Я за удаленку, когда идет оценка реального результата, например продажники. Лиды * на % с продаж, получите распишитесь.

А наприме СММщик, ссыт в уши в 99% случаев на удаленке.

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Max Cage

Не кайфовать от работы дома может только тот, кто живёт в хостелах и в переходах.

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تقي

Малолетка без забот детектед 😇

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Ivan the Not So Terrible

По-моему не "притворятся", а "притворяются".
Иначе смысл высказывания с трудом улавливается.

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A.A. Rayskiy

Илон Агапитов)

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Знатный Тролль

Маск красавчик, а то сотры совсем обленились и расслабились.

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Denis Novikov

Ну, такое

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Slava Nikolsky

Работают там где работают и не работают там где можно не работать. Все зависит от руководителя, а не от места где работать дома или в офисе.

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Анатолий Свирепый

Илон, тебе работники не требуются?))

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Mikhail Denisov

100 процентов это не коснётся многих, например разработки по. Иначе на кой их по всему миру собирали?

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Иван Иванов

Согласен с Илоном в очередной раз. Нынешнее поколение настолько слабохарактерное с отсутствующей силой воли, что работа на удаленке это недалеко от того, что человека вовсе нет на работе.

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Sanjar Tolibjonov

Гибрид рулит.

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Совет безопасности

Смотрю тут только ответственные сотрудники собрались😄

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miyuki

Не "сотрудникам" а "руководителям" (в оригинале: "Execs"). ИМХО, в таком виде это разумная политика.

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Сергей Миргородский

Как тебе такое, Илон..... а ну да, он уже в курсе.

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Dmitriy Semenov

Хм, Маск не здоровается в начале имейла

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Paul Denisevich

Всё правильно написал, полностью поддерживаю. Бывают исключения, но в целом абсолютное большинство людей стало работать хуже, сидя дома. Куча соблазнов - телик, холодильник, кровать, и тд. Можно не одеваться, можно сидеть с грязной башкой дома, у многих это вызывает соответствующее отношение и к процессу работы. Нужно видеться с людьми, хотя бы раз в неделю. Я 90% времени работаю удалённо, но раз в неделю езжу в офис. Просто потому что не могу не видеть ребят. Но нам разрешено и у нас получается, а Маск хочет, чтобы люди работали вместе, в том числе и физически, это нормально. HR завода должен быть на заводе, это не софтвер инженер.

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