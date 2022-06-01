«Пусть притворятся, что они работают в другом месте»: Илон Маск запретил сотрудникам Tesla работать на удалёнке Статьи редакции
Исключения будет согласовывать сам Маск.
Илон Маск отправил сотрудникам Tesla письмо о запрете удалёнки, пишет Bloomberg со ссылкой на документ. Согласно ему, все, кто хочет работать дистанционно, должны находиться в офисе «как минимум» 40 часов в неделю. Те, кто против — могут покинуть компанию. Письмо адресовано топ-менеджменту компании.
«Это меньше, чем мы требуем от рабочих на фабриках», — говорится в тексте. Исключения из правила будет согласовывать лично Маск.
Также он объявил, что офис Tesla должен быть «главным местом для работы», а не «удалённым филиалом» для тех, чьи обязанности с ним не связаны. То есть — если сотрудник отвечает за HR на фабрике, он должен работать на ней, а не вести дела, находясь в другом штате.
Письмо распространилось в соцсетях — пользователи прислали скриншот самому Маску в Twitter.
Его подлинность предприниматель не подтвердил, но на вопрос пользователя «что делать тем, кто считает офис устаревшей концепцией» Маск ответил, что тогда они могут притвориться, что работают в другом месте.
И в чём он не прав?
Где он был все эти два года?)
в том, что раньше это нужно было сделать
Вы все сейчас серьёзно?
Для айти-специалистов удалёнка же нормальная.
В идеале если можно гибридный режим, где и офис, и удалёнка на выбор.
В хорошем офисе работа, как правило, идёт продуктивней, так что ничего удивительного
У меня есть альтернативный пример:
В офисе сотрудники опаздывают (но уходят классически в 18:00), угорают, смеются, страдают хуйней, трахаются в туалетах и тратят время по чём зря.
На удаленке люди хоть и начинают работать тоже позже, но стабильно перерабатывают, меньше отвлекаются на офисное ребячество и показывают выше результаты.
Офис это ещё время на дорогу, одевание, потрындеть и так далее. Просто капиталисту проще загнать всех в стойло и там контролировать.
А что такое «хороший офис»?
Хорошо работают хорошие сотрудники, офис тут не причём.
Если кому-то нужно не работать а пинать сами знаете что, есть масса вариантов и в офисе.
Очень жаль что многие руководители способны оценить эффективность сотрудников только по времени, проведённому в офисе. Но в последние 2 года многие поняли что офисную работу можно делать дома не менее эффективно, не тратя 3 часа в день на перемещения по городу. А ещё можно нанимать сотрудников из других городов. Надеюсь Илон не сломает этот тренд.
С каких пор офис устаревшая концепция? Правильно ответил ЗУМЕРАМ - ЛЕНТЯЯМ - РАСПИЗДЯЯМ
Зачем нужна офисная обязаловка если ту же работу ты можешь работать дома и быть счастливее?
Как классно работать НЕ дома полноценно осознаешь, только когда наступает период, когда нет офиса как такового. Сейчас на тихие кафе и коворкинги молюсь.
Интересная аудитория, топовый комментарий сказал тоже самое)))
Искать работодателя с другой концепцией очевидно
Все верно. В принципе с этого и нужно начинать рабочие взаимоотношения.
Я вот не пойду работать в компанию, где камеры во всех углах, и всякие учетки времени, просмотры монитора и т.п. Сразу нахер.
В моей системе ценностей подобное говорит только о том, что руководство - неадекваты.)
Душевный руководитель (-:
Сарказм.
Есть сотрудники, которым невозможно работать удалённо, но возможных удалёнщиков тоже немало. Но – его компания, его и правила.
Я не люблю офис. На собеседованиях всегда даже озвучиваю разные зарплатных ожидания за работу в офисе и удаленно. Офис это плюс час-два рабочего времени которые я трачу на дорогу , плюс затраты на проезд и обеды, поэтому считаю, что это должно оплачиваться дополнительно.
Скорее это проблема глобальная в целом. Формат офиса в наше время сильно устарела, но только в офисе можно добиться эффективной работы, где ты с полной головой погружаешься в работу. Тут даже проблема куда выше, большинство едет в офис «поторчать 10 часов», что-то сделать и в конце рабочего дня уехать. Все таки думаю, если бы люди сами решали, заранее обсудив в какие дни можно ехать, а график сделать свободным, т.е ты можешь приехать во сколько угодно, сделать свой план на день - уехать (вне зависимости от времени), то люди жили бы счастливее, ну и место работы должно включать столовку, всегда и везде, я считаю.
P.S объясню, вне офиса, ты психологически понимаешь что ты на досуге, дома можно спокойно заниматься бытовыми вещами, не думая о работе, что потенциально сказывается на качестве жизни и психологическом настрое
Мысль верная, но тот же довод можно переиграть: хочешь работать удалённо - будешь получать меньше, так как экономии у тебя больше
А по факту, компания еще платит за твоё рабочее место, когда ты в офисе
Да, для больших городов это прям вобще ужасно. Поэтому не люблю всякие большие города типа Масквы. А еще когда много людишек снующих туды-сюды.
Со стороны работодателя по другому выглядит:
Есть ФОТ по позиции. Если кандидат подходит, но хочет удаленку, то ок, но ЗП ниже.
Долбаный тиран, Tesla выпала из топчи-ка контор планеты
чтоб все тираны были как Илон, мир был бы немного лучше
Можно нам такого тирана?
Прально, ибо нехуй.
Либертарианский подход
Удаленка с минимумом 40 ч (полноценная рабочая неделя) в офисе – неплохой толлинг
Опасно так внутренние письма сливать. как-то делал систему что бы в массовых рассылках определенные пробелы заменялись на 2, что бы можно было вычислить адреса, который слил письмо.
молодец, теперь все об этом знают
Количество пробелов в рассылке на тысячи людей в представлении не нуждается
Мне кажется тут контекст у Илона идет о том, что человек должен знать специфику производства, его особенности и все, что связанно вокруг его профессии.
*недавно заказывали туалетную кабинку, в одной компании во время звонка менеджер вообще не смог ответить на вопросы: какого цвета бывает кабинка данной модели, поставляется она в собранном или разобранном виде? При этом у них только 12 моделей. Ответы были, "мне надо уточнить", "в данный момент на этот вопрос я не могу ответить", "я вам перезвоню или напишу письмо, оставьте свои контакты".
т.е. скорее всего, это удаленный менеджер который должен просто по листочку или сайту компании выучить продаваемый товар, принимать звонки, передавать на производство и оформлять заказы. Чуть задаешь вопрос не по теме и начинается паника.
Согласен, тесла это всё-таки не софтверный бизнес. Но вот если сделает так же и в твиттере (если покупка всё-таки будет) - то странное решение ИМХО
Правильно, а то как-то нечестно, что рабочий тратит на дорогу время и деньги, а айтишник работает когда хочет. Не хочешь на теслу работать, никто не держит, иди фрилансь. Думаю, у Илона веские аргументы насчет эффективности удаленной работы, которые могут идти вразрез со мнением общественности
Что сразу айтишники, он в посте эйчаров хуесосит.
Нормальный демократический подход - делайте, что говорят, или идите нахуй
Трушная демократия
"pretend" в данном контексте вряд-ли означает "притворяться". Скорее "претендовать", либо "сделать вид". Призываю англо-пояснительную бригаду.
был вариант «пусть представят», но «делать вид» по сути = «притворяться»
Я бы перевел так: "Если они хотят притворяться что работают, пусть делают это в другом месте".
Вообще пофигу, кто, как и где у него работает.
Дарья спасибо за ваше мнение!
Дарья, нам всем офисом интересно на что Вам еще пофигу? С нетерпением ждем ответа.
Перевод неправильный же, он написал «это меньше, чем мы требуем от работников фабрики»
я поправила! спасибо большое
Пока ты с боем пытаешься вырваться из четырех стен в офис компании хотя бы на пару дней в неделю, кому-то на официальном уровне предлагают такую возможность независимо от должности. Пока все компании живут в 2022, Тесла живет в 2122.
После 2020 как нас всех загнали по домам, это стало настолько удобно компании, что теперь чтобы вернуться в офис, нужно пройти настоящий квест. Сначала был квест с масками и прививками, теперь квест чтобы этот самый офис не закрыли нахрен в связи с финансовой оптимизацией.
Маск явно читает vc. Тут на полном серьезе обсуждали что это нормально устроиться на несколько работ на удаленке.
Я за удаленку, когда идет оценка реального результата, например продажники. Лиды * на % с продаж, получите распишитесь.
А наприме СММщик, ссыт в уши в 99% случаев на удаленке.
Не кайфовать от работы дома может только тот, кто живёт в хостелах и в переходах.
Малолетка без забот детектед 😇
По-моему не "притворятся", а "притворяются".
Иначе смысл высказывания с трудом улавливается.
Илон Агапитов)
Маск красавчик, а то сотры совсем обленились и расслабились.
Ну, такое
Работают там где работают и не работают там где можно не работать. Все зависит от руководителя, а не от места где работать дома или в офисе.
Илон, тебе работники не требуются?))
100 процентов это не коснётся многих, например разработки по. Иначе на кой их по всему миру собирали?
Согласен с Илоном в очередной раз. Нынешнее поколение настолько слабохарактерное с отсутствующей силой воли, что работа на удаленке это недалеко от того, что человека вовсе нет на работе.
Гибрид рулит.
Смотрю тут только ответственные сотрудники собрались😄
Не "сотрудникам" а "руководителям" (в оригинале: "Execs"). ИМХО, в таком виде это разумная политика.
Как тебе такое, Илон..... а ну да, он уже в курсе.
Хм, Маск не здоровается в начале имейла
Всё правильно написал, полностью поддерживаю. Бывают исключения, но в целом абсолютное большинство людей стало работать хуже, сидя дома. Куча соблазнов - телик, холодильник, кровать, и тд. Можно не одеваться, можно сидеть с грязной башкой дома, у многих это вызывает соответствующее отношение и к процессу работы. Нужно видеться с людьми, хотя бы раз в неделю. Я 90% времени работаю удалённо, но раз в неделю езжу в офис. Просто потому что не могу не видеть ребят. Но нам разрешено и у нас получается, а Маск хочет, чтобы люди работали вместе, в том числе и физически, это нормально. HR завода должен быть на заводе, это не софтвер инженер.