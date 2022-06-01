Исключения будет согласовывать сам Маск.

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Илон Маск отправил сотрудникам Tesla письмо о запрете удалёнки, пишет Bloomberg со ссылкой на документ. Согласно ему, все, кто хочет работать дистанционно, должны находиться в офисе «как минимум» 40 часов в неделю. Те, кто против — могут покинуть компанию. Письмо адресовано топ-менеджменту компании.

«Это меньше, чем мы требуем от рабочих на фабриках», — говорится в тексте. Исключения из правила будет согласовывать лично Маск.

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Также он объявил, что офис Tesla должен быть «главным местом для работы», а не «удалённым филиалом» для тех, чьи обязанности с ним не связаны. То есть — если сотрудник отвечает за HR на фабрике, он должен работать на ней, а не вести дела, находясь в другом штате.

Письмо распространилось в соцсетях — пользователи прислали скриншот самому Маску в Twitter.

Его подлинность предприниматель не подтвердил, но на вопрос пользователя «что делать тем, кто считает офис устаревшей концепцией» Маск ответил, что тогда они могут притвориться, что работают, в другом месте.