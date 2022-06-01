Офис
Здешний дым

«Пусть притворяются, что работают, в другом месте»: Илон Маск запретил менеджерам Tesla работать на удалёнке Статьи редакции

Исключения будет согласовывать сам Маск.

17 383 просмотров

Илон Маск отправил сотрудникам Tesla письмо о запрете удалёнки, пишет Bloomberg со ссылкой на документ. Согласно ему, все, кто хочет работать дистанционно, должны находиться в офисе «как минимум» 40 часов в неделю. Те, кто против — могут покинуть компанию. Письмо адресовано топ-менеджменту компании.

«Это меньше, чем мы требуем от рабочих на фабриках», — говорится в тексте. Исключения из правила будет согласовывать лично Маск.

Также он объявил, что офис Tesla должен быть «главным местом для работы», а не «удалённым филиалом» для тех, чьи обязанности с ним не связаны. То есть — если сотрудник отвечает за HR на фабрике, он должен работать на ней, а не вести дела, находясь в другом штате.

Письмо распространилось в соцсетях — пользователи прислали скриншот самому Маску в Twitter.

Его подлинность предприниматель не подтвердил, но на вопрос пользователя «что делать тем, кто считает офис устаревшей концепцией» Маск ответил, что тогда они могут притвориться, что работают, в другом месте.

Whole Mars Catalog @WholeMarsBlog
Ответ на публикацию @WholeMarsBlog
@elonmusk hey elon a lot of people are talking about this leaked email, any additional comment to people who think coming into work is an antiquated concept?
«Привет, Илон! Много людей сейчас обсуждает это письмо, есть ли у тебя комментарии для людей, которые считают офис устаревшей концепцией?»
Elon Musk @elonmusk
@WholeMarsBlog They should pretend to work somewhere else
«Пусть притворятся, что работают в другом месте»

#новость #tesla #илонмаск

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288 комментариев
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Жёванный галстук

И в чём он не прав?

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Олег Павлов

Где он был все эти два года?)

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5 комментариев
Sanjar Tolibjonov

Вы все сейчас серьёзно?

Для айти-специалистов удалёнка же нормальная.
В идеале если можно гибридный режим, где и офис, и удалёнка на выбор.

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5 комментариев
Dmitry Minochkin

в том, что раньше это нужно было сделать

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5 комментариев
Vict Bass

В чём Хозяин не прав? На выход...

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Денис Гвоздев

В хорошем офисе работа, как правило, идёт продуктивней, так что ничего удивительного

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Speedwagon MMXXII

У меня есть альтернативный пример:

В офисе сотрудники опаздывают (но уходят классически в 18:00), угорают, смеются, страдают хуйней, трахаются в туалетах и тратят время по чём зря.

На удаленке люди хоть и начинают работать тоже позже, но стабильно перерабатывают, меньше отвлекаются на офисное ребячество и показывают выше результаты.

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51 комментарий
Oleg Oleg

Офис это ещё время на дорогу, одевание, потрындеть и так далее. Просто капиталисту проще загнать всех в стойло и там контролировать.

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6 комментариев
Speedwagon MMXXII

А что такое «хороший офис»?

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14 комментариев
A.V.

Хорошо работают хорошие сотрудники, офис тут не причём.
Если кому-то нужно не работать а пинать сами знаете что, есть масса вариантов и в офисе.
Очень жаль что многие руководители способны оценить эффективность сотрудников только по времени, проведённому в офисе. Но в последние 2 года многие поняли что офисную работу можно делать дома не менее эффективно, не тратя 3 часа в день на перемещения по городу. А ещё можно нанимать сотрудников из других городов. Надеюсь Илон не сломает этот тренд.

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7 комментариев
Egor Ka

в хорошем, да))

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ROME

С каких пор офис устаревшая концепция? Правильно ответил ЗУМЕРАМ - ЛЕНТЯЯМ - РАСПИЗДЯЯМ

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Александр Добриневский

Зачем нужна офисная обязаловка если ту же работу ты можешь работать дома и быть счастливее?

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37 комментариев
Олег Павлов

Как классно работать НЕ дома полноценно осознаешь, только когда наступает период, когда нет офиса как такового. Сейчас на тихие кафе и коворкинги молюсь.

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15 комментариев
ROME

Интересная аудитория, топовый комментарий сказал тоже самое)))

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Валерий

А в чем заключается лень при удаленной работе?

Она как то проще или её проще не выполнять?

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Голодный Зомби

От вас так и хочется откусить кусочек за такие комментарии.

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Олег Ивахнов
«что делать тем, кто считает офис устаревшей концепцией»

Искать работодателя с другой концепцией очевидно

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Максим

Все верно. В принципе с этого и нужно начинать рабочие взаимоотношения.

Я вот не пойду работать в компанию, где камеры во всех углах, и всякие учетки времени, просмотры монитора и т.п. Сразу нахер.

В моей системе ценностей подобное говорит только о том, что руководство - неадекваты.)

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Kate Moonfire

Маск именно это и ответил. Просто в статье перевели неправильно

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Кристина Мар

Я не люблю офис. На собеседованиях всегда даже озвучиваю разные зарплатных ожидания за работу в офисе и удаленно. Офис это плюс час-два рабочего времени которые я трачу на дорогу , плюс затраты на проезд и обеды, поэтому считаю, что это должно оплачиваться дополнительно.

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Sanya

Скорее это проблема глобальная в целом. Формат офиса в наше время сильно устарела, но только в офисе можно добиться эффективной работы, где ты с полной головой погружаешься в работу. Тут даже проблема куда выше, большинство едет в офис «поторчать 10 часов», что-то сделать и в конце рабочего дня уехать. Все таки думаю, если бы люди сами решали, заранее обсудив в какие дни можно ехать, а график сделать свободным, т.е ты можешь приехать во сколько угодно, сделать свой план на день - уехать (вне зависимости от времени), то люди жили бы счастливее, ну и место работы должно включать столовку, всегда и везде, я считаю.

P.S объясню, вне офиса, ты психологически понимаешь что ты на досуге, дома можно спокойно заниматься бытовыми вещами, не думая о работе, что потенциально сказывается на качестве жизни и психологическом настрое

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4 комментария
Vladimir Stoyanov

Мысль верная, но тот же довод можно переиграть: хочешь работать удалённо - будешь получать меньше, так как экономии у тебя больше
А по факту, компания еще платит за твоё рабочее место, когда ты в офисе

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5 комментариев
Владимир Кондратьев

Да, для больших городов это прям вобще ужасно. Поэтому не люблю всякие большие города типа Масквы. А еще когда много людишек снующих туды-сюды.

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2 комментария
Dmitry Minochkin

Со стороны работодателя по другому выглядит:
Есть ФОТ по позиции. Если кандидат подходит, но хочет удаленку, то ок, но ЗП ниже.

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1 комментарий
Тупой файл

Душевный руководитель (-:
Сарказм.
Есть сотрудники, которым невозможно работать удалённо, но возможных удалёнщиков тоже немало. Но – его компания, его и правила.

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Азъ есмь Alexander

Уважаемые, а никто не заметил, что речь идёт о топ-менеджерах компании? Не о тех сотрудниках, которые «угорают», «трахаются в туалетах» и тп. Не просто о сотрудниках офиса, а о руководителях компании.
А то началось: а вот айтишники, а вот менеджеры по продажам, а вот я, а вот они … 😏

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miyuki

Да, я заметил что в оригинале "Ultimatum to Tesla Execs"

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Слегка Придурковатый

Прально, ибо нехуй.

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Головной украинец

Абсолютно согласен!

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Дмитрий Галыгин

Долбаный тиран, Tesla выпала из топчи-ка контор планеты

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Kirill Zaytcev

чтоб все тираны были как Илон, мир был бы немного лучше

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10 комментариев
Troy

Можно нам такого тирана?

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1 комментарий
miyuki

Она никогда не была топчиком в плане условий работы.

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Lirnik

Удаленка с минимумом 40 ч (полноценная рабочая неделя) в офисе – неплохой толлинг

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Алексей Дымов

Нормальный демократический подход - делайте, что говорят, или идите нахуй

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karabas

А как должно быть? Сотрудники должны говорить собственнику мы будем работать как хотим или иди нахер? Есть условия которые предлагает тесла работникам, хочешь соглашайся, хочешь не соглашайся.

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1 комментарий
Роман Капустин

Трушная демократия

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Eva

Надеюсь, это сарказм.
Иначе даром такая "демократия" не нужна.

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1 комментарий
Vilent

Опасно так внутренние письма сливать. как-то делал систему что бы в массовых рассылках определенные пробелы заменялись на 2, что бы можно было вычислить адреса, который слил письмо.

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DeepFakescovery channel

молодец, теперь все об этом знают

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1 комментарий
Иван Анонимов

Количество пробелов в рассылке на тысячи людей в представлении не нуждается

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4 комментария
Иванка Сегодина

Мне кажется тут контекст у Илона идет о том, что человек должен знать специфику производства, его особенности и все, что связанно вокруг его профессии.

*недавно заказывали туалетную кабинку, в одной компании во время звонка менеджер вообще не смог ответить на вопросы: какого цвета бывает кабинка данной модели, поставляется она в собранном или разобранном виде? При этом у них только 12 моделей. Ответы были, "мне надо уточнить", "в данный момент на этот вопрос я не могу ответить", "я вам перезвоню или напишу письмо, оставьте свои контакты".

т.е. скорее всего, это удаленный менеджер который должен просто по листочку или сайту компании выучить продаваемый товар, принимать звонки, передавать на производство и оформлять заказы. Чуть задаешь вопрос не по теме и начинается паника.

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Bastard

Согласен, тесла это всё-таки не софтверный бизнес. Но вот если сделает так же и в твиттере (если покупка всё-таки будет) - то странное решение ИМХО

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MEGAtraXXXer666

Либертарианский подход

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Алексей

"pretend" в данном контексте вряд-ли означает "притворяться". Скорее "претендовать", либо "сделать вид". Призываю англо-пояснительную бригаду.

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miyuki

Я бы перевел так: "Если они хотят притворяться что работают, пусть делают это в другом месте". Upd: или так: "Пусть имитируют работу в другом месте".

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Здешний дым

был вариант «пусть представят», но «делать вид» по сути = «притворяться»

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8 комментариев
Kate Moonfire

Тут конструкция pretend to work. То бишь "делать вид, что работаешь". И Маск предлагает удалёнщикам делать этот вид где-то в другом месте (то есть в другой компании), если условия в Тесле ему не подходят.

И слог здесь разъяренный весьма. Так что полагаю, что кого-то застукали. Денег получал, а работать не работал, только "притворялся"

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mk 92

Правильно, а то как-то нечестно, что рабочий тратит на дорогу время и деньги, а айтишник работает когда хочет. Не хочешь на теслу работать, никто не держит, иди фрилансь. Думаю, у Илона веские аргументы насчет эффективности удаленной работы, которые могут идти вразрез со мнением общественности

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Make Luv

Что сразу айтишники, он в посте эйчаров хуесосит.

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Philips

Бизнес здравого человека. Мы хотим работать дома, хотим опционы, хотим мерч, хотим ЗП на удалёнке, как в офисе и нас очень бесит OKR и все эти ваши достижения. Мы хотим просто работать, зарабатывать вы как собственники должны сами, мы тут не причём!!!)))

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Олег Ивахнов

Про оплату электричества и амортизации ноутбука забыл

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Дарья Смирнова

Вообще пофигу, кто, как и где у него работает.

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Олег Ивахнов

Дарья спасибо за ваше мнение!

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2 комментария
Инга Русланова

Дарья, нам всем офисом интересно на что Вам еще пофигу? С нетерпением ждем ответа.

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2 комментария
Dmitry Minochkin

Маск явно читает vc. Тут на полном серьезе обсуждали что это нормально устроиться на несколько работ на удаленке.
Я за удаленку, когда идет оценка реального результата, например продажники. Лиды * на % с продаж, получите распишитесь.

А наприме СММщик, ссыт в уши в 99% случаев на удаленке.

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miyuki

Не "сотрудникам" а "руководителям" (в оригинале: "Execs"). ИМХО, в таком виде это разумная политика.

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Rax034

Пока ты с боем пытаешься вырваться из четырех стен в офис компании хотя бы на пару дней в неделю, кому-то на официальном уровне предлагают такую возможность независимо от должности. Пока все компании живут в 2022, Тесла живет в 2122.

После 2020 как нас всех загнали по домам, это стало настолько удобно компании, что теперь чтобы вернуться в офис, нужно пройти настоящий квест. Сначала был квест с масками и прививками, теперь квест чтобы этот самый офис не закрыли нахрен в связи с финансовой оптимизацией.

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Paul Denisevich

Всё правильно написал, полностью поддерживаю. Бывают исключения, но в целом абсолютное большинство людей стало работать хуже, сидя дома. Куча соблазнов - телик, холодильник, кровать, и тд. Можно не одеваться, можно сидеть с грязной башкой дома, у многих это вызывает соответствующее отношение и к процессу работы. Нужно видеться с людьми, хотя бы раз в неделю. Я 90% времени работаю удалённо, но раз в неделю езжу в офис. Просто потому что не могу не видеть ребят. Но нам разрешено и у нас получается, а Маск хочет, чтобы люди работали вместе, в том числе и физически, это нормально. HR завода должен быть на заводе, это не софтвер инженер.

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Контрольный Слава

Чем обусловлена такая необходимость в присутствии HR на заводе?

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1 комментарий
Илья Иванов

Где-то мы уже это видели...

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Трудящийся калькулятор

Забавно... он упрекал людей в болезни,а сам от нее не смог уберечься.....

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Smitro Smitrovich

Представляю, что бы было, если бы французский работодатель так нахамил работникам. Только не надо говорить, что Тиньков работает лучше самого плохого французского банка с таким подходом

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2 комментария
Max Cage

Не кайфовать от работы дома может только тот, кто живёт в хостелах и в переходах.

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تقي

Малолетка без забот детектед 😇

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Илья Чирков

Перевод неправильный же, он написал «это меньше, чем мы требуем от работников фабрики»

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Здешний дым

я поправила! спасибо большое

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Slava Nikolsky

Работают там где работают и не работают там где можно не работать. Все зависит от руководителя, а не от места где работать дома или в офисе.

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Сергей Миргородский

Как тебе такое, Илон..... а ну да, он уже в курсе.

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Ivan the Not So Terrible

По-моему не "притворятся", а "притворяются".
Иначе смысл высказывания с трудом улавливается.

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A.A. Rayskiy

Илон Агапитов)

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Знатный Тролль

Маск красавчик, а то сотры совсем обленились и расслабились.

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Denis Novikov

Ну, такое

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Анатолий Свирепый

Илон, тебе работники не требуются?))

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Mikhail Denisov

100 процентов это не коснётся многих, например разработки по. Иначе на кой их по всему миру собирали?

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Sanjar Tolibjonov

Гибрид рулит.

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Совет безопасности

Смотрю тут только ответственные сотрудники собрались😄

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Dmitriy Semenov

Хм, Маск не здоровается в начале имейла

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Кот Будущего

Маску похоже нужно подскинуть стоимость акций теслы. Потом разрешит удаленку и обратно взлетят. Он разве еще зачем-то твитит?

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Наталья Антошина

Обычно такие письма и в таком стиле вызваны каким-нибудь инцидентом или вскрывшейся информацией, например, о злоупотреблениях работников удаленной работой. Так что знакомо, да. Сейчас все "возьмут под козырек" и будут соблюдать, потом опять, наверное, "подрассосутся". А грамотное соотношение офиса и удаленки - конечно, нематериальный бонус для добросовестных работников, прибавляет лояльности

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Speedwagon MMXXII

@Евгения Евсеева

Статья вводит в заблуждение, выяснилось, что письмо рассылали менеджменту

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Eva

Опыт показывает, что самодурство собственников и топ-менеджеров ни к чему хорошему в конечном итоге не ведёт. История рассудит.

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Александр Филиппенко

Человек так устроен что ему всё однообразное надоедает. Правильная политика: работай в офисе хорошо, и получишь возможность пару дней в неделю работать удаленно. Так то и с дома устаешь и в офисе постоянно тоже.

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Павел Воронов

Сдувают.

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Сергей

Как акции теслы на это отреагировали?) вот человек оркестр то ))

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Вадим Солохин

Поддерживаю. Зачем притворятся, что дома сотрудник работает так же эффективно, как в офисе .

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Kate Moonfire

Перевод неточный, из-за этого теряется смысл фразы.
Точнее будет так:

"They should pretend to work somewhere else" - Им стоит притворяться что работают, где-то в другом месте.

То бишь значение в том, что на удалёнке ты не работаешь, а какбэ притворяешься, что работаешь. И в Тесле он такого больше не потерпит, идите притворяться в другое место.

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Kate Moonfire

Или так:
- им стоит делать вид, что работают, где-то в другом месте.
- им стоит изображать бурную деятельность где-то в другом месте.

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KotoVasya

Иногда просто надо сходить в соседний отдел и вьебать за распиздяйство.

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Аркадий Чумаков

Правило действует? Невыгодная и низкооплачивамая работа - в офис, доходная и интересная - на дистант.

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Машуля Никитина

Мде... кому то стало крайне грустно...

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M KS

Я за эти 2 года провел 80% рабочих дней в офисе, хотя мог 90% провести, работая из дома. Видимо надо на этой волне
увольняться и переходить в Теслу 😄

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Aleksey Danilin

Что ж, умные люди тоже могут ошибаться, это обычный факт.

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Дима Акименко

ХЕх, какой смысл тогда вообще работать менеджером?))

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Иван Иванов

Согласен с Илоном в очередной раз. Нынешнее поколение настолько слабохарактерное с отсутствующей силой воли, что работа на удаленке это недалеко от того, что человека вовсе нет на работе.

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Kate Moonfire

Не в поколениях дело, бро
И Илон этого не говорил

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Kate Moonfire

Но я с ним тоже согласна :)

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