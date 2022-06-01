Исключения будет согласовывать сам Маск.

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Илон Маск отправил сотрудникам Tesla письмо о запрете удалёнки, пишет Bloomberg со ссылкой на документ. Согласно ему, все, кто хочет работать дистанционно, должны находиться в офисе «как минимум» 40 часов в неделю. Те, кто против — могут покинуть компанию. Письмо адресовано топ-менеджменту компании.

«Это меньше, чем мы требуем от рабочих на фабриках», — говорится в тексте. Исключения из правила будет согласовывать лично Маск.

Также он объявил, что офис Tesla должен быть «главным местом для работы», а не «удалённым филиалом» для тех, чьи обязанности с ним не связаны. То есть — если сотрудник отвечает за HR на фабрике, он должен работать на ней, а не вести дела, находясь в другом штате.

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Письмо распространилось в соцсетях — пользователи прислали скриншот самому Маску в Twitter.

Его подлинность предприниматель не подтвердил, но на вопрос пользователя «что делать тем, кто считает офис устаревшей концепцией» Маск ответил, что тогда они могут притвориться, что работают, в другом месте.

Whole Mars Catalog @WholeMarsBlog Ответ на публикацию @WholeMarsBlog @elonmusk hey elon a lot of people are talking about this leaked email, any additional comment to people who think coming into work is an antiquated concept? «Привет, Илон! Много людей сейчас обсуждает это письмо, есть ли у тебя комментарии для людей, которые считают офис устаревшей концепцией?»