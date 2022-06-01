«Пусть притворяются, что работают, в другом месте»: Илон Маск запретил сотрудникам Tesla работать на удалёнке Статьи редакции
Исключения будет согласовывать сам Маск.
Илон Маск отправил сотрудникам Tesla письмо о запрете удалёнки, пишет Bloomberg со ссылкой на документ. Согласно ему, все, кто хочет работать дистанционно, должны находиться в офисе «как минимум» 40 часов в неделю. Те, кто против — могут покинуть компанию. Письмо адресовано топ-менеджменту компании.
«Это меньше, чем мы требуем от рабочих на фабриках», — говорится в тексте. Исключения из правила будет согласовывать лично Маск.
Также он объявил, что офис Tesla должен быть «главным местом для работы», а не «удалённым филиалом» для тех, чьи обязанности с ним не связаны. То есть — если сотрудник отвечает за HR на фабрике, он должен работать на ней, а не вести дела, находясь в другом штате.
Письмо распространилось в соцсетях — пользователи прислали скриншот самому Маску в Twitter.
Его подлинность предприниматель не подтвердил, но на вопрос пользователя «что делать тем, кто считает офис устаревшей концепцией» Маск ответил, что тогда они могут притвориться, что работают, в другом месте.
Обновлено в 18:50. По данным Reuters, требование о работе в офисе касается всех сотрудников. Издание ссылается на другое письмо, отправленное уже всем работникам, а не только топ-менеджерам. В нём также говорится, что в офисе нужно проводить 40 часов в неделю — если этого не делать, в компании решат, что сотрудник уволился.
И в чём он не прав?
Где он был все эти два года?)
Вы все сейчас серьёзно?
Для айти-специалистов удалёнка же нормальная.
В идеале если можно гибридный режим, где и офис, и удалёнка на выбор.
в том, что раньше это нужно было сделать
В чём Хозяин не прав? На выход...
В хорошем офисе работа, как правило, идёт продуктивней, так что ничего удивительного
У меня есть альтернативный пример:
В офисе сотрудники опаздывают (но уходят классически в 18:00), угорают, смеются, страдают хуйней, трахаются в туалетах и тратят время по чём зря.
На удаленке люди хоть и начинают работать тоже позже, но стабильно перерабатывают, меньше отвлекаются на офисное ребячество и показывают выше результаты.
Офис это ещё время на дорогу, одевание, потрындеть и так далее. Просто капиталисту проще загнать всех в стойло и там контролировать.
Хорошо работают хорошие сотрудники, офис тут не причём.
Если кому-то нужно не работать а пинать сами знаете что, есть масса вариантов и в офисе.
Очень жаль что многие руководители способны оценить эффективность сотрудников только по времени, проведённому в офисе. Но в последние 2 года многие поняли что офисную работу можно делать дома не менее эффективно, не тратя 3 часа в день на перемещения по городу. А ещё можно нанимать сотрудников из других городов. Надеюсь Илон не сломает этот тренд.
А что такое «хороший офис»?
в хорошем, да))
С каких пор офис устаревшая концепция? Правильно ответил ЗУМЕРАМ - ЛЕНТЯЯМ - РАСПИЗДЯЯМ
Зачем нужна офисная обязаловка если ту же работу ты можешь работать дома и быть счастливее?
Как классно работать НЕ дома полноценно осознаешь, только когда наступает период, когда нет офиса как такового. Сейчас на тихие кафе и коворкинги молюсь.
Интересная аудитория, топовый комментарий сказал тоже самое)))
А в чем заключается лень при удаленной работе?
Она как то проще или её проще не выполнять?
От вас так и хочется откусить кусочек за такие комментарии.
Искать работодателя с другой концепцией очевидно
Все верно. В принципе с этого и нужно начинать рабочие взаимоотношения.
Я вот не пойду работать в компанию, где камеры во всех углах, и всякие учетки времени, просмотры монитора и т.п. Сразу нахер.
В моей системе ценностей подобное говорит только о том, что руководство - неадекваты.)
Маск именно это и ответил. Просто в статье перевели неправильно
Я не люблю офис. На собеседованиях всегда даже озвучиваю разные зарплатных ожидания за работу в офисе и удаленно. Офис это плюс час-два рабочего времени которые я трачу на дорогу , плюс затраты на проезд и обеды, поэтому считаю, что это должно оплачиваться дополнительно.
Скорее это проблема глобальная в целом. Формат офиса в наше время сильно устарела, но только в офисе можно добиться эффективной работы, где ты с полной головой погружаешься в работу. Тут даже проблема куда выше, большинство едет в офис «поторчать 10 часов», что-то сделать и в конце рабочего дня уехать. Все таки думаю, если бы люди сами решали, заранее обсудив в какие дни можно ехать, а график сделать свободным, т.е ты можешь приехать во сколько угодно, сделать свой план на день - уехать (вне зависимости от времени), то люди жили бы счастливее, ну и место работы должно включать столовку, всегда и везде, я считаю.
P.S объясню, вне офиса, ты психологически понимаешь что ты на досуге, дома можно спокойно заниматься бытовыми вещами, не думая о работе, что потенциально сказывается на качестве жизни и психологическом настрое
Мысль верная, но тот же довод можно переиграть: хочешь работать удалённо - будешь получать меньше, так как экономии у тебя больше
А по факту, компания еще платит за твоё рабочее место, когда ты в офисе
Со стороны работодателя по другому выглядит:
Есть ФОТ по позиции. Если кандидат подходит, но хочет удаленку, то ок, но ЗП ниже.
Да, для больших городов это прям вобще ужасно. Поэтому не люблю всякие большие города типа Масквы. А еще когда много людишек снующих туды-сюды.
Душевный руководитель (-:
Сарказм.
Есть сотрудники, которым невозможно работать удалённо, но возможных удалёнщиков тоже немало. Но – его компания, его и правила.
Уважаемые, а никто не заметил, что речь идёт о топ-менеджерах компании? Не о тех сотрудниках, которые «угорают», «трахаются в туалетах» и тп. Не просто о сотрудниках офиса, а о руководителях компании.
А то началось: а вот айтишники, а вот менеджеры по продажам, а вот я, а вот они … 😏
Да, я заметил что в оригинале "Ultimatum to Tesla Execs"
Удаленка с минимумом 40 ч (полноценная рабочая неделя) в офисе – неплохой толлинг
Долбаный тиран, Tesla выпала из топчи-ка контор планеты
чтоб все тираны были как Илон, мир был бы немного лучше
Можно нам такого тирана?
Она никогда не была топчиком в плане условий работы.
Прально, ибо нехуй.
Абсолютно согласен!
Нормальный демократический подход - делайте, что говорят, или идите нахуй
А как должно быть? Сотрудники должны говорить собственнику мы будем работать как хотим или иди нахер? Есть условия которые предлагает тесла работникам, хочешь соглашайся, хочешь не соглашайся.
Трушная демократия
Надеюсь, это сарказм.
Иначе даром такая "демократия" не нужна.
Опасно так внутренние письма сливать. как-то делал систему что бы в массовых рассылках определенные пробелы заменялись на 2, что бы можно было вычислить адреса, который слил письмо.
молодец, теперь все об этом знают
Количество пробелов в рассылке на тысячи людей в представлении не нуждается
Мне кажется тут контекст у Илона идет о том, что человек должен знать специфику производства, его особенности и все, что связанно вокруг его профессии.
*недавно заказывали туалетную кабинку, в одной компании во время звонка менеджер вообще не смог ответить на вопросы: какого цвета бывает кабинка данной модели, поставляется она в собранном или разобранном виде? При этом у них только 12 моделей. Ответы были, "мне надо уточнить", "в данный момент на этот вопрос я не могу ответить", "я вам перезвоню или напишу письмо, оставьте свои контакты".
т.е. скорее всего, это удаленный менеджер который должен просто по листочку или сайту компании выучить продаваемый товар, принимать звонки, передавать на производство и оформлять заказы. Чуть задаешь вопрос не по теме и начинается паника.
Согласен, тесла это всё-таки не софтверный бизнес. Но вот если сделает так же и в твиттере (если покупка всё-таки будет) - то странное решение ИМХО
Либертарианский подход
Вообще пофигу, кто, как и где у него работает.
Дарья спасибо за ваше мнение!
Дарья, нам всем офисом интересно на что Вам еще пофигу? С нетерпением ждем ответа.
Правильно, а то как-то нечестно, что рабочий тратит на дорогу время и деньги, а айтишник работает когда хочет. Не хочешь на теслу работать, никто не держит, иди фрилансь. Думаю, у Илона веские аргументы насчет эффективности удаленной работы, которые могут идти вразрез со мнением общественности
Что сразу айтишники, он в посте эйчаров хуесосит.
"pretend" в данном контексте вряд-ли означает "притворяться". Скорее "претендовать", либо "сделать вид". Призываю англо-пояснительную бригаду.
Я бы перевел так: "Если они хотят притворяться что работают, пусть делают это в другом месте". Upd: или так: "Пусть имитируют работу в другом месте".
Тут конструкция pretend to work. То бишь "делать вид, что работаешь". И Маск предлагает удалёнщикам делать этот вид где-то в другом месте (то есть в другой компании), если условия в Тесле ему не подходят.
И слог здесь разъяренный весьма. Так что полагаю, что кого-то застукали. Денег получал, а работать не работал, только "притворялся"
был вариант «пусть представят», но «делать вид» по сути = «притворяться»
Бизнес здравого человека. Мы хотим работать дома, хотим опционы, хотим мерч, хотим ЗП на удалёнке, как в офисе и нас очень бесит OKR и все эти ваши достижения. Мы хотим просто работать, зарабатывать вы как собственники должны сами, мы тут не причём!!!)))
Про оплату электричества и амортизации ноутбука забыл
Маск явно читает vc. Тут на полном серьезе обсуждали что это нормально устроиться на несколько работ на удаленке.
Я за удаленку, когда идет оценка реального результата, например продажники. Лиды * на % с продаж, получите распишитесь.
А наприме СММщик, ссыт в уши в 99% случаев на удаленке.
Где-то мы уже это видели...
Забавно... он упрекал людей в болезни,а сам от нее не смог уберечься.....
Представляю, что бы было, если бы французский работодатель так нахамил работникам. Только не надо говорить, что Тиньков работает лучше самого плохого французского банка с таким подходом
Не "сотрудникам" а "руководителям" (в оригинале: "Execs"). ИМХО, в таком виде это разумная политика.
Пока ты с боем пытаешься вырваться из четырех стен в офис компании хотя бы на пару дней в неделю, кому-то на официальном уровне предлагают такую возможность независимо от должности. Пока все компании живут в 2022, Тесла живет в 2122.
После 2020 как нас всех загнали по домам, это стало настолько удобно компании, что теперь чтобы вернуться в офис, нужно пройти настоящий квест. Сначала был квест с масками и прививками, теперь квест чтобы этот самый офис не закрыли нахрен в связи с финансовой оптимизацией.
@Евгения Евсеева
Статья вводит в заблуждение, выяснилось, что письмо рассылали менеджменту
Человек так устроен что ему всё однообразное надоедает. Правильная политика: работай в офисе хорошо, и получишь возможность пару дней в неделю работать удаленно. Так то и с дома устаешь и в офисе постоянно тоже.
Всё правильно написал, полностью поддерживаю. Бывают исключения, но в целом абсолютное большинство людей стало работать хуже, сидя дома. Куча соблазнов - телик, холодильник, кровать, и тд. Можно не одеваться, можно сидеть с грязной башкой дома, у многих это вызывает соответствующее отношение и к процессу работы. Нужно видеться с людьми, хотя бы раз в неделю. Я 90% времени работаю удалённо, но раз в неделю езжу в офис. Просто потому что не могу не видеть ребят. Но нам разрешено и у нас получается, а Маск хочет, чтобы люди работали вместе, в том числе и физически, это нормально. HR завода должен быть на заводе, это не софтвер инженер.
Чем обусловлена такая необходимость в присутствии HR на заводе?
Перевод неправильный же, он написал «это меньше, чем мы требуем от работников фабрики»
я поправила! спасибо большое
Работают там где работают и не работают там где можно не работать. Все зависит от руководителя, а не от места где работать дома или в офисе.
Как тебе такое, Илон..... а ну да, он уже в курсе.
Перевод неточный, из-за этого теряется смысл фразы.
Точнее будет так:
"They should pretend to work somewhere else" - Им стоит притворяться что работают, где-то в другом месте.
То бишь значение в том, что на удалёнке ты не работаешь, а какбэ притворяешься, что работаешь. И в Тесле он такого больше не потерпит, идите притворяться в другое место.
Или так:
- им стоит делать вид, что работают, где-то в другом месте.
- им стоит изображать бурную деятельность где-то в другом месте.
Неправильно перевели его ответ. Контекст другой: «Они могут притворятся, что работают в другом месте». В том смысле, что он считает удаленку непродуктивной и люди на удаленке лишь притворяются, что работают эффективно.
Хотя сам в целом не поддерживаю, если моя работа подразумевает работу с ноутбуком и встречи, не вижу смысла быть привязанным к абстрактному помещению с необходимостью тратить деньги и время на дорогу.
Да, тоже удивил перевод, автор вообще про смысл не подумал.
Он же просто сказал - пусть увольняются.
Не кайфовать от работы дома может только тот, кто живёт в хостелах и в переходах.
Малолетка без забот детектед 😇
По-моему не "притворятся", а "притворяются".
Иначе смысл высказывания с трудом улавливается.
Илон Агапитов)
Маск красавчик, а то сотры совсем обленились и расслабились.
Ну, такое
Илон, тебе работники не требуются?))
100 процентов это не коснётся многих, например разработки по. Иначе на кой их по всему миру собирали?
Гибрид рулит.
Смотрю тут только ответственные сотрудники собрались😄
Хм, Маск не здоровается в начале имейла
Маску похоже нужно подскинуть стоимость акций теслы. Потом разрешит удаленку и обратно взлетят. Он разве еще зачем-то твитит?
Обычно такие письма и в таком стиле вызваны каким-нибудь инцидентом или вскрывшейся информацией, например, о злоупотреблениях работников удаленной работой. Так что знакомо, да. Сейчас все "возьмут под козырек" и будут соблюдать, потом опять, наверное, "подрассосутся". А грамотное соотношение офиса и удаленки - конечно, нематериальный бонус для добросовестных работников, прибавляет лояльности
Опыт показывает, что самодурство собственников и топ-менеджеров ни к чему хорошему в конечном итоге не ведёт. История рассудит.
Сдувают.
Как акции теслы на это отреагировали?) вот человек оркестр то ))
Поддерживаю. Зачем притворятся, что дома сотрудник работает так же эффективно, как в офисе .
Иногда просто надо сходить в соседний отдел и вьебать за распиздяйство.
Правило действует? Невыгодная и низкооплачивамая работа - в офис, доходная и интересная - на дистант.
Мде... кому то стало крайне грустно...
Я за эти 2 года провел 80% рабочих дней в офисе, хотя мог 90% провести, работая из дома. Видимо надо на этой волне
увольняться и переходить в Теслу 😄
Что ж, умные люди тоже могут ошибаться, это обычный факт.
ХЕх, какой смысл тогда вообще работать менеджером?))
Жду пояснения от Рогозина
Вообще не согласна, все индивидуально. У меня наоборот в офисе много времени на общение уходит. А когда дома одна сижу, работа намного продуктивнее идет. Так что как по мне все зависит от человека!
Он поддерживает рабочих на станках, которые на удаленку не могут пойти. Хочет, чтобы управленцы вели себя как лидеры и товарищи, были на передовой со всеми, и чтобы не было раскола в коллективе. Логично для завода автомобилей, который хочет быть впереди отрасли.
Но я не знал, что он такой говнюковатый диктатор. Видимо народ конкретно расслабился с удалёнкой раз такой тон.
У нас на работе все, кто на удаленке филнонят, либо своими делами занимаются, либо подрабатывают на стороне. Реально, кому не позвонишь, все бабы шопятся либо у зубного
Хозяин - Барин, хочет и хочет. И нафега это обсуждать?
https://coub.com/view/30c6p1
Откровенно, я думал, что Работа = Задача + измеримый результат
т.е. это никак не связано с местом. Место лишь должно помогать достигать результат.
Если они не умеют измерять результат работы, значит, это проблема менеджмента. Требовать присутствовать в офисе, это уже микроменеджмен, и кто действительно востребован на рынке, те уйдут из компании. Остануться только жополизы.
Согласен с Илоном в очередной раз. Нынешнее поколение настолько слабохарактерное с отсутствующей силой воли, что работа на удаленке это недалеко от того, что человека вовсе нет на работе.
Не в поколениях дело, бро
И Илон этого не говорил
Но я с ним тоже согласна :)