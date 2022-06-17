«Яндекс» опроверг остановку строительства штаб-квартиры в Москве Статьи редакции
Об отказе от стройки предположили из-за замазанных логотипов «Яндекса» — это сделали ещё в 2021 году, пояснили в компании.
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На замазанные логотипы обратил внимание журналист Роман Супер в своём Telegram-канале. Он предположил, что это может говорить о том, что у «Яндекса» не будет здания на юго-западе Москвы.
Строительство продолжается по плану, сообщили vc.ru в «Яндексе». В компании пояснили, что часть логотипов на заборе вокруг строительной площадки убрали около года назад.
Это сделали по требованию надзорных органов — часть оформления не соответствовала техническим требованиям для таких сооружений.
- «Яндекс» представил проект новой штаб-квартиры в июне 2020 года, в ноябре его одобрили московские власти. Первые два этажа будут открыты для горожан: там появятся кафе, аптеки и другой бизнес. Компания также планирует благоустроить территорию около штаб-квартиры — между улицами Академика Зелинского и Академика Зельдовича. Площадь здания составит 170 тысяч м², максимальная высота — 75 м.
- Проект разработало лондонское бюро PLP Architecture, главный архитектор — президент компании Ли Полисано. В подготовке также участвуют российские бюро АПЕКС и РТДА. Инвестиции в проект «Яндекс» не раскрывает. Когда завершится строительство, тоже неизвестно.
Не супер, Роман, даже не круто (-:
Странные выводы на основании замазанных логотипов делает товарищ.
Самопиар и поиск инфоповодов?
«Журналистика» как она есть.
Заметил - срочно выложи в Фейсбук, ни о чём не думай.
какое облегчение, можем все дружно выдыхать
Им то для чего останавливать стройку штаб квартиры в Москве,это ведь не гугл
А смысл, если все поувольнялись и работать некому? Под какой персонал расширяться?
А сотрудники Яндекса так-то больше других возможностей свалить имеют
А почему решили, что все поувальнялись? Конкурс в Я по-прежнему высок и позволяем им платить ниже рынка.
Ну если не уволились еще, то собираются )
Кмк это потому, что используют, как трамплин для релокации
Яндекс всегда был таким «трамплином» и западные рекрутёры активно этим пользовались (стоило лишь добавить строчку про работу в Яндексе в Линкедин, как сразу засыпали предложениями - не знаю, как сейчас с этим).
Однако это не значит, что в компании некому работать, как написали выше. Да и проект штаб-квартиры рассчитан на открытие в 2025-м году, насколько я помню - посмотрим, что к тому времени будет.
Потому что 15% штата уволилось и уехало или просто уехало.
Есть пруф про 15%?
Офис уволился две недели назад
P.S а в чем смысл продолжать стройку при нехватке материалов и туманных перспектив ит в ближайшее годы
Мне кажется уже лет 10 они его строят, не?
Немного импортозаместят проект и выкатят панельку.
Очень тонкий лёд…