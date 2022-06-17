Об отказе от стройки предположили из-за замазанных логотипов «Яндекса» — это сделали ещё в 2021 году, пояснили в компании.

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На замазанные логотипы обратил внимание журналист Роман Супер в своём Telegram-канале. Он предположил, что это может говорить о том, что у «Яндекса» не будет здания на юго-западе Москвы.

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Строительство продолжается по плану, сообщили vc.ru в «Яндексе». В компании пояснили, что часть логотипов на заборе вокруг строительной площадки убрали около года назад.

Это сделали по требованию надзорных органов — часть оформления не соответствовала техническим требованиям для таких сооружений.

Так выглядит забор вокруг стройки

«Яндекс» представил проект новой штаб-квартиры в июне 2020 года, в ноябре его одобрили московские власти. Первые два этажа будут открыты для горожан: там появятся кафе, аптеки и другой бизнес. Компания также планирует благоустроить территорию около штаб-квартиры — между улицами Академика Зелинского и Академика Зельдовича. Площадь здания составит 170 тысяч м², максимальная высота — 75 м.

Проект разработало лондонское бюро PLP Architecture, главный архитектор — президент компании Ли Полисано. В подготовке также участвуют российские бюро АПЕКС и РТДА. Инвестиции в проект «Яндекс» не раскрывает. Когда завершится строительство, тоже неизвестно.