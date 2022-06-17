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Офис
Солдатский томагавк_два

«Яндекс» опроверг остановку строительства штаб-квартиры в Москве Статьи редакции

Об отказе от стройки предположили из-за замазанных логотипов «Яндекса» — это сделали ещё в 2021 году, пояснили в компании.

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На замазанные логотипы обратил внимание журналист Роман Супер в своём Telegram-канале. Он предположил, что это может говорить о том, что у «Яндекса» не будет здания на юго-западе Москвы.

Строительство продолжается по плану, сообщили vc.ru в «Яндексе». В компании пояснили, что часть логотипов на заборе вокруг строительной площадки убрали около года назад.

Это сделали по требованию надзорных органов — часть оформления не соответствовала техническим требованиям для таких сооружений.

Так выглядит забор вокруг стройки
  • «Яндекс» представил проект новой штаб-квартиры в июне 2020 года, в ноябре его одобрили московские власти. Первые два этажа будут открыты для горожан: там появятся кафе, аптеки и другой бизнес. Компания также планирует благоустроить территорию около штаб-квартиры — между улицами Академика Зелинского и Академика Зельдовича. Площадь здания составит 170 тысяч м², максимальная высота — 75 м.
  • Проект разработало лондонское бюро PLP Architecture, главный архитектор — президент компании Ли Полисано. В подготовке также участвуют российские бюро АПЕКС и РТДА. Инвестиции в проект «Яндекс» не раскрывает. Когда завершится строительство, тоже неизвестно.
Офис
Значимый якорь
Открытая территория, бесплатные автобусы и терраса на крыше: «Яндекс» показал проект новой штаб-квартиры в Москве Статьи редакции

Первые два этажа офиса также будут открыты для горожан, а для сотрудников построят спортзалы и бассейн.

«Яндекс»

#новость #яндекс

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14 комментариев
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Стабильный теркин30см

Не супер, Роман, даже не круто (-:
Странные выводы на основании замазанных логотипов делает товарищ.
Самопиар и поиск инфоповодов?

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Valentin Dombrovsky

«Журналистика» как она есть.
Заметил - срочно выложи в Фейсбук, ни о чём не думай.

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DeliNaNull

какое облегчение, можем все дружно выдыхать

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Артём Васнецов

Им то для чего останавливать стройку штаб квартиры в Москве,это ведь не гугл

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Герман Воронов

А смысл, если все поувольнялись и работать некому? Под какой персонал расширяться?
А сотрудники Яндекса так-то больше других возможностей свалить имеют

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Иван Лезгинов

А почему решили, что все поувальнялись? Конкурс в Я по-прежнему высок и позволяем им платить ниже рынка.

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Герман Воронов

Ну если не уволились еще, то собираются )
Кмк это потому, что используют, как трамплин для релокации

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Valentin Dombrovsky

Яндекс всегда был таким «трамплином» и западные рекрутёры активно этим пользовались (стоило лишь добавить строчку про работу в Яндексе в Линкедин, как сразу засыпали предложениями - не знаю, как сейчас с этим).
Однако это не значит, что в компании некому работать, как написали выше. Да и проект штаб-квартиры рассчитан на открытие в 2025-м году, насколько я помню - посмотрим, что к тому времени будет.

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Министр Правды

Потому что 15% штата уволилось и уехало или просто уехало.

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Иван Лезгинов

Есть пруф про 15%?

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Allestor Klei
часть логотипов на заборе вокруг строительной площадки убрали около года назад.

Офис уволился две недели назад
P.S а в чем смысл продолжать стройку при нехватке материалов и туманных перспектив ит в ближайшее годы

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Ярослава Радионова

Мне кажется уже лет 10 они его строят, не?

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Кадастр

Немного импортозаместят проект и выкатят панельку.

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Valentin Dombrovsky
между улицами Академика Зелинского и Академика Зельдовича

Очень тонкий лёд…

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