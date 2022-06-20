«Яндекс» рассказал о ходе стройки своей штаб-квартиры в Москве и назвал дату окончания работ — 2024 год Статьи редакции
В полминутном ролике показали стройплощадку.
Компания опубликовала в Telegram-канале первое видео со стройки своей новой штаб-квартиры на улице Косыгина в Москве. Рабочие уже сделали фундамент здания и строят его подземную часть — пять этажей. Над землёй будет ещё 15 этажей.
Также «Яндекс» назвал дату окончания работ — 2024 год, и пообещал рассказывать о ходе строительства.
«Яндекс» показал проект новой штаб-квартиры в июне 2020 года, в ноябре того же года его одобрили московские власти. По проекту территория и первые два этажа будут открыты для горожан: там разместят кафе, аптеки, салоны красоты и другой бизнес. Вокруг офиса обещают создать общественное пространство.
Авторы проекта — лондонское бюро PLP Architecture, также в подготовке участвуют российские бюро АПЕКС и РТДА. Инвестиции в проект «Яндекс» не раскрывает.
Все-таки туго у Яндекса с фантазией, когда дело касается архитектуры. Не туго только с алгоритмами накрутки цен в Такси и как наебать юзера не Плюсах.
Для тех, кто минусует - вот пример современной архитектуры(Zaha Hadid). А у яндекса - человейник какой-то, Мурино-стайл.
Британские архитекторы не могут строить говно! Положено восхищаться! (ирония если что)
Если бы не сказали что Яндекс, я бы подумал что очередной эконом-дом по реновации.
Не так давно тут был пост про некий офис, типа супер инновационный и экологичный, но не могу найти о чём речь была. Там вообще был ангар с перегородками, и ничего. Здесь же большое количество факторов: практически центр города, размер участка, кол-во человек которых там планируется размещать и может быть что-то ещё. Так что получается что сравниваете не сравниваемое.
Ну хорошо, вот для центра города. Дизайн от голландцев, здание - в Сеуле. Умеют же люди, если захотят?
Это все денег стоит, а тут немного зажали, и так открытое пространство на откуп городу.
Дело вкуса, десятерым понравится, а другим десятерым – нет. Эталонность в архитектуре штука специфическая, как и во многих других вопросах, в общем-то
Ну этож оперный театр, а не офис )
Тем более Яндекс проектировали англичане
Надеюсь, помещения внутри повторяют внешние формы? Было бы интересно почитать реальные отзывы тех, кто там вынужден работать.
Вот так внутри помещения.
Согласен, какой-то мегахрущ строят, немного не соответствует передовой IT-компании
Чтобы в Самосбор играть.
Думаю, дело тут в бюджете, а не в фантазии. Сейчас очень дорого строить.
Новость отличная, но есть 2 вопроса:
– для кого казематы ажно в 5 этажей под землёй? Уж не секретная ли лаборатория по подготовке слива данных там запланирована?
– помимо «кафе, аптек, салонов красоты и другого бизнеса» в самом здании работать-то будет кто-то? Или просто для создания городской точки притяжения затеяно всё?
Ирония (-:
По-моему это наоборот збс, пусть хранят там свои тачки, а не занимают наземное пространство, которое итак кишит вёдрами
Для тех, кто плохо работает )
Это – 1-й этаж, для кого остальные (-:
Для тех, кто задумался об эмиграции
прикалываетесь или действительно про паркинг не слышали?
Разумеется, прикалываюсь, даже написал: ирония.
Ирония это про другое. А это называется петросянство.
Видимо для тех самых легендарных ИТ-специалистов, которым упростили получение ВНЖ)
Всего пять этажей? Парковки же! Склады оборудования, сервера, резервы, резервуары пожаротушения, лифтовые машинные комнаты и вот это все. Я видел котлованы в десяток этажей под небоскрёбами на дефансе. Реально фантастические ямы - надо было на носочки вставать у края, чтоб через забор увидеть человечков на дне.
Очевидно же -5 этажей парковки. :)
А какой смысл их под землёй держать? И на земле прекрасно сливают
Ну юмор же (-:
Центральная лаба по подготовке, консолидация всего слив-потока и т.д.
сервера, парковка
Рабочие уже сделали фундамент здания и строят его подземную часть — пять этажей.
У разработчиков всегда так - начинали строить одно, потом заказчик принес - "хочу 5 подземных" и приходится это делать, сквозь фундамент..
Agile же.
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теперь главное, чтоб не перенесли дату окончания строительства из-за того, что большая часть денег уходит на оплату штрафов за сливы данных
Вангую, что раньше там был эдакий придомовой скверик и приходу Ебандекса никто из жителей соседних домой не рад.
Ну да, зачем проверять информацию, если можно фантазировать
Там была гостиница для молодежи "Орленок", которая превратилась в шл_ходром под названием "Корстон". Так что местные жители должны быть рады.
Сейчас и цены на квартиры рядом взлетят, можно продать выгодно
в паре кварталов оттуда прописан путин, там с ценами и так нормально все)
Ага. От офиса Яндекса, квартиры на Воробьевых горах взлетят...
Жаль не на Патриках строить решили, а то там жители тоже недовольны низкой стоимостью своего жилья.
Раньше там был рассадник торчков и представительниц древнейшей профессии))
Бабка, там был отель.
круть
Панелька растёт! Там будут создавать кринж.
Ну ты уже создал…
Радует
Авторы проекта — лондонское бюро PLP Architecture
Яндекс русская компания, твердо и четко. Импортозаместили в очередной раз, даже в такой фигне. Неужели у нас даже архитекторов своих нету уже?
Да и проект примитивный очень :( офис-центр обычный. Даже не описать его, "там дом такой, с проломом в середине крыши"?
К стройплощадке в ролик можно было прикрутить проект уже готового здания, выглядело бы эффектнее, наглядно было бы видно что делается и что получится в итоге, подобный концепт демонстрировал бы, что у компании есть планы и она к ним стремится, есть реальное светлое будущее, зря клипмейкеры и выпускающие менеджеры упустили возможность креативного подхода, в итоге «дневник стройплощадки» какой-то получился, безыдейно.
Дизайн разрабатывали авторы нового логотипа Инопоиска?
Когда дождался льготную ипотеку по 7% в Сбере и ВТБ
Забавно на промо рендерах 2020 года как всегда вокруг зелень, а в реале говно.