В полминутном ролике показали стройплощадку.

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Компания опубликовала в Telegram-канале первое видео со стройки своей новой штаб-квартиры на улице Косыгина в Москве. Рабочие уже сделали фундамент здания и строят его подземную часть — пять этажей. Над землёй будет ещё 15 этажей.

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Также «Яндекс» назвал дату окончания работ — 2024 год, и пообещал рассказывать о ходе строительства.

«Яндекс» показал проект новой штаб-квартиры в июне 2020 года, в ноябре того же года его одобрили московские власти. По проекту территория и первые два этажа будут открыты для горожан: там разместят кафе, аптеки, салоны красоты и другой бизнес. Вокруг офиса обещают создать общественное пространство.

Авторы проекта — лондонское бюро PLP Architecture, также в подготовке участвуют российские бюро АПЕКС и РТДА. Инвестиции в проект «Яндекс» не раскрывает.