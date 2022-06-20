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Подходящий глобус

«Яндекс» рассказал о ходе стройки своей штаб-квартиры в Москве и назвал дату окончания работ — 2024 год Статьи редакции

В полминутном ролике показали стройплощадку.

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Компания опубликовала в Telegram-канале первое видео со стройки своей новой штаб-квартиры на улице Косыгина в Москве. Рабочие уже сделали фундамент здания и строят его подземную часть — пять этажей. Над землёй будет ещё 15 этажей.

Также «Яндекс» назвал дату окончания работ — 2024 год, и пообещал рассказывать о ходе строительства.

«Яндекс» показал проект новой штаб-квартиры в июне 2020 года, в ноябре того же года его одобрили московские власти. По проекту территория и первые два этажа будут открыты для горожан: там разместят кафе, аптеки, салоны красоты и другой бизнес. Вокруг офиса обещают создать общественное пространство.

Авторы проекта — лондонское бюро PLP Architecture, также в подготовке участвуют российские бюро АПЕКС и РТДА. Инвестиции в проект «Яндекс» не раскрывает.

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Подходящий глобус
Открытая территория, бесплатные автобусы и терраса на крыше: «Яндекс» показал проект новой штаб-квартиры в Москве Статьи редакции

Первые два этажа офиса также будут открыты для горожан, а для сотрудников построят спортзалы и бассейн.

«Яндекс»

#новость #яндекс

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49 комментариев
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Вася Пражкин

Все-таки туго у Яндекса с фантазией, когда дело касается архитектуры. Не туго только с алгоритмами накрутки цен в Такси и как наебать юзера не Плюсах.

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Вася Пражкин

Для тех, кто минусует - вот пример современной архитектуры(Zaha Hadid). А у яндекса - человейник какой-то, Мурино-стайл.

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Alexander Ivanov
Авторы проекта — лондонское бюро PLP Architecture

Британские архитекторы не могут строить говно! Положено восхищаться! (ирония если что)

Если бы не сказали что Яндекс, я бы подумал что очередной эконом-дом по реновации.

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ЯжПрограммист

Не так давно тут был пост про некий офис, типа супер инновационный и экологичный, но не могу найти о чём речь была. Там вообще был ангар с перегородками, и ничего. Здесь же большое количество факторов: практически центр города, размер участка, кол-во человек которых там планируется размещать и может быть что-то ещё. Так что получается что сравниваете не сравниваемое.

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Вася Пражкин

Ну хорошо, вот для центра города. Дизайн от голландцев, здание - в Сеуле. Умеют же люди, если захотят?

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Pavel Voronkov

Это все денег стоит, а тут немного зажали, и так открытое пространство на откуп городу.

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Леонид Цветков

Дело вкуса, десятерым понравится, а другим десятерым – нет. Эталонность в архитектуре штука специфическая, как и во многих других вопросах, в общем-то

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Blackrock

Ну этож оперный театр, а не офис )
Тем более Яндекс проектировали англичане

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Дмитрий Кузнецов

Надеюсь, помещения внутри повторяют внешние формы? Было бы интересно почитать реальные отзывы тех, кто там вынужден работать.

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Вася Пражкин

Вот так внутри помещения.

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Dmitry

Согласен, какой-то мегахрущ строят, немного не соответствует передовой IT-компании

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Артур Кожевников

Чтобы в Самосбор играть.

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Сергей Бевз

Думаю, дело тут в бюджете, а не в фантазии. Сейчас очень дорого строить.

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Чуждый микроскоп

Новость отличная, но есть 2 вопроса:
– для кого казематы ажно в 5 этажей под землёй? Уж не секретная ли лаборатория по подготовке слива данных там запланирована?
– помимо «кафе, аптек, салонов красоты и другого бизнеса» в самом здании работать-то будет кто-то? Или просто для создания городской точки притяжения затеяно всё?
Ирония (-:

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Роман Дегтярев

По-моему это наоборот збс, пусть хранят там свои тачки, а не занимают наземное пространство, которое итак кишит вёдрами

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Вася Пражкин
для кого казематы ажно в 5 этажей под землёй?

Для тех, кто плохо работает )

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Чуждый микроскоп

Это – 1-й этаж, для кого остальные (-:

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Вася Пражкин

Для тех, кто задумался об эмиграции

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nochnoy.ru

прикалываетесь или действительно про паркинг не слышали?

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Чуждый микроскоп

Разумеется, прикалываюсь, даже написал: ирония.

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nochnoy.ru

Ирония это про другое. А это называется петросянство.

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Andrey Kulakov

Видимо для тех самых легендарных ИТ-специалистов, которым упростили получение ВНЖ)

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Ян Полянский

Всего пять этажей? Парковки же! Склады оборудования, сервера, резервы, резервуары пожаротушения, лифтовые машинные комнаты и вот это все. Я видел котлованы в десяток этажей под небоскрёбами на дефансе. Реально фантастические ямы - надо было на носочки вставать у края, чтоб через забор увидеть человечков на дне.

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Stas Sokolov

Очевидно же -5 этажей парковки. :)

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Иван Петров
слива данных

А какой смысл их под землёй держать? И на земле прекрасно сливают

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Чуждый микроскоп

Ну юмор же (-:
Центральная лаба по подготовке, консолидация всего слив-потока и т.д.

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Владислав Брючко
для кого казематы ажно в 5 этажей под землёй? Уж не секретная ли лаборатория по подготовке слива данных там запланирована?

сервера, парковка

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thinkabout1t

Рабочие уже сделали фундамент здания и строят его подземную часть — пять этажей.

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Вася Пражкин

У разработчиков всегда так - начинали строить одно, потом заказчик принес - "хочу 5 подземных" и приходится это делать, сквозь фундамент..

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Aidar S

Agile же.

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Виктор Д.

Лучшая реклама

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Sophia Kononova

теперь главное, чтоб не перенесли дату окончания строительства из-за того, что большая часть денег уходит на оплату штрафов за сливы данных

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Alexandr

Вангую, что раньше там был эдакий придомовой скверик и приходу Ебандекса никто из жителей соседних домой не рад.

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Roman Biboran

Ну да, зачем проверять информацию, если можно фантазировать

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Владислав Росс

Там была гостиница для молодежи "Орленок", которая превратилась в шл_ходром под названием "Корстон". Так что местные жители должны быть рады.

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Arthur N

Сейчас и цены на квартиры рядом взлетят, можно продать выгодно

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Grigoriy Malyshev

в паре кварталов оттуда прописан путин, там с ценами и так нормально все)

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Ivan Mart

Ага. От офиса Яндекса, квартиры на Воробьевых горах взлетят...
Жаль не на Патриках строить решили, а то там жители тоже недовольны низкой стоимостью своего жилья.

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Ушлый тип

Раньше там был рассадник торчков и представительниц древнейшей профессии))

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nochnoy.ru

Бабка, там был отель.

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Yana Gladkaya

круть

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Кадастр

Панелька растёт! Там будут создавать кринж.

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Mc Lovin

Ну ты уже создал…

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Илья

Радует

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Ян Полянский

Авторы проекта — лондонское бюро PLP Architecture

Яндекс русская компания, твердо и четко. Импортозаместили в очередной раз, даже в такой фигне. Неужели у нас даже архитекторов своих нету уже?

Да и проект примитивный очень :( офис-центр обычный. Даже не описать его, "там дом такой, с проломом в середине крыши"?

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Hard Matatag

К стройплощадке в ролик можно было прикрутить проект уже готового здания, выглядело бы эффектнее, наглядно было бы видно что делается и что получится в итоге, подобный концепт демонстрировал бы, что у компании есть планы и она к ним стремится, есть реальное светлое будущее, зря клипмейкеры и выпускающие менеджеры упустили возможность креативного подхода, в итоге «дневник стройплощадки» какой-то получился, безыдейно.

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Артур Кожевников

Дизайн разрабатывали авторы нового логотипа Инопоиска?

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Mikhail Manuylov

Когда дождался льготную ипотеку по 7% в Сбере и ВТБ

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Nikolay Kapustin

Забавно на промо рендерах 2020 года как всегда вокруг зелень, а в реале говно.

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