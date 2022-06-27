The Information: из-за призыва вернуться в офисы у работников Tesla возникли проблемы — им не хватает столов и парковок Статьи редакции
Количество сотрудников Tesla выросло за пандемию, а часть офиса за это время переделали для других целей.
- 1 июня Маск отправил сотрудникам Tesla письма о запрете удалёнки, писали Bloomberg и Reuters. В нём говорилось, что, все, кто хочет работать дистанционно, должны находиться в офисе «как минимум» 40 часов в неделю. Все, кто против — могут уволиться. 21 июня Маск подтвердил сокращения и уточнил, что компания увеличит наём сотрудников с почасовой оплатой, а всего количество работников сократится на 3-3,5%.
- Маск призывает сотрудников работать из офиса, так как обеспокоен объёмами производства и поставок во втором квартале 2022 года, писало Electrek, письмо об этом есть и у The Information. Сам Маск планирует проводить на производстве как минимум шесть дней в неделю и «семь, если это возможно». По его словам, всё, о чём он просит сотрудников, он делает и сам — но в большем объёме.
- Требование Маска вернуться в офисы создало много проблем для сотрудников на производстве во Фримонте — там находится самый производительный завод компании, пишет издание.
- За время пандемии Tesla сильно выросла, а некоторые помещения переделали под другие цели. Поэтому, например, сотрудникам не хватает парковочных мест и столов, а некоторым просто негде сидеть, рассказали The Information несколько работников Tesla. Также они жалуются на слабый сигнал Wi-Fi, который не позволяет им нормально работать. А из-за нехватки столов части сотрудников позволили не приходить в офис пять дней в неделю.
- Многие приехали работать в офис, потому что боятся увольнений, некоторым пришлось добираться до него несколько часов. Теперь, когда оказалось, что в офисе нет подходящих условий для работы, они боятся увольнений ещё больше.
- Часть сотрудников хотела составить коллективное письмо с призывом разрешить удалённую работу, но инициатива зашла в тупик — из-за уволенных сотрудников SpaceX, что составили открытое письмо, в котором осудили поведение Илона Маска и рассказали, как оно негативно влияет на репутации компании.
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То самое чувство, когда вышел из отпуска, а за твоим столом кто-то сидит
и это Tesla bot
Дуняша
..и жрёт над твоей клавой, и подлокотник кресла сломал и трахнул ту девчонку в офисе, на которую боялся дышать.
Хозяин гуляет, место теряет.
трехсменка. три человека по очереди за одним станко... тьфу ты, столом, в режиме 24/7. если такое работает со станками, причем повсеместно, почему бы и со столами такое не провернуть? ))
Нда, все как у нас. Ниче не узнал - дал указ - что получилось, то получилось.
Маск, на самом деле, выглядит как ходячий сборник максимально плохого и несовременного менеджмента. С него хоть учебник пиши
Именно поэтому СпейсХ и Тесла принадлежат ему, а не тебе.
Были бы у моего бати сапфировые копи в ЮАР и связи с мафией, то СпейсХ и Тесла принадлежали бы мне
Если бы у бабушки был хуй, она была бы дедушкой.
с этим не поспоришь
Говорят, что хотеть не вредно - и мне хочется.🤣
Не до конца понимаю как можно построить успешную космическую компанию при плохом менеджменте
Посредством богатых родителей, имеющих алмазные разработки и рабов в Африке?
Это потому что вовремя учебники про его плохой менеджмент не написали. Аха.
🤣 согласен!
Удивительно, что такой менеджмент всегда оправдывает себя. Он гений и мне простому смертному не понять, когда что задумал.🙂
Это ты еще в транснациональных корпорациях не работал. Дурдом уровня госучреждения РФ х10.
Увы, нет такого опыта, было бы интересно)
Такого и врагу не пожелаю. Если только не хочешь, чтобы враг умом повредился )
- Привет! Это мой стол, я тут работаю.
- Да ну?
- Да, я с отпуска вот вышел и сегодня первый день
- Ммм… а я на удаленке 2 года работал, вот сегодня вышел, тоже первый день
- Как стол делить будем?
- Пошли узнаём у Илона
- Гоу
* Илон, как нам стол поделить?
- Поделите на 2 и не вы*бывайтесь, а если не нравится - увольняйтесь.
штука для деления столов на любое произвольное количества частей ))
нее это называется распил рабочего места, потом это будет распил зарплаты
Диалог тимлида и команды насчёт рабочих мест где-то в недрах "Тесла":
Так вот как маск решил избавиться от 10% сотрудников
Как тебе такое Илон Маск?
Мемы тут воскрешаешь?! Дзан-яяяяяяяян!
Вы не думаете, что он задумал какую-то интригу?🤣
Не понял довода работы в офисе
Если такая проблема с количеством рабочих мест, то очевидно что-то делать нужно для расширения уж
Ну Маск все равно красавчик, а адепты?
Маск был бы красавчиком даже если бы поедал младенцев, так бы его плюсы и минусы пришли бы в равновесие, по сравнению с остальными бизнесменами которые вместо космоса и прочих прорывных вещей занимаются раздуванием кошелька
Только в электрокарах он не успевает за темпами и ценами японцев и немцев, в космосе у него только фантазии, реальных заказов мало. То есть он даже кошелек не раздувает - бизнес ради бизнеса
2021 год
$53,8 млрд, продажи автомобилей подскочили на 87%, до рекордных 936 тысяч машин. Доля рынка у Tesla 14%, у фольксваген 12%, так что вы не правы что он не успевает за темпами немцев, пока тесла лидирует.
"в космосе у него только фантазии, реальных заказов мало"
с 2021 года по сегодня - 56 запусков falcon 9
запуск Российских ракет с 2021 по сегодня - 36.
То есть одна частная компания перегоняет всю страну на голову, это называется реальных заказов мало? Тем более что в условиях санкций это останется единственной альтернативой для запада
"То есть он даже кошелек не раздувает - бизнес ради бизнеса"
Это разве плохо? Вместо раздувания кошелька он инвестирует в развитие, в будущее и в трудоемкие сферы прогресса которые прям очень не легкие в освоении, разве такой бизнес не лучше стандартного типа кокаколы которая просто производит сто лет газировку и все?
Более того он подает пример другим и заинтересовывает другие бизнесы работать в этой сфере, если допустим завтра человечество будет летать в космосе как сейчас катается на машинах благодаря созданному им хайпу, даже если spaceX потом вытеснит кто-то другой, разве оно того не стоило?
Маск уже давно не красавчик, Депп и то приличней выглядит
Депп уже не контактирует с какахой, а Маск, думаю, утешает ещё прокладку Херд
Получается Маск контактировал с Деппом. А может, и Депп с Маском.
Лошары
Как в анекдоте: то вёдер не хватает, то дерьма не завезли (-:
Шутка про Икею и «работать стоя».
какие столы?! пусть работают!
Возможно он просит, что сотрудники сели на колени у него?
не хватает вёсел