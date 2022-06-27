The Information: из-за призыва вернуться в офисы у работников Tesla возникли проблемы — не хватает столов и парковок Статьи редакции
Количество сотрудников Tesla выросло за пандемию, а часть офиса за это время переделали для других целей.
- 1 июня Маск отправил сотрудникам Tesla письма о запрете удалёнки, писали Bloomberg и Reuters. В нём говорилось, что, все, кто хочет работать дистанционно, должны находиться в офисе «как минимум» 40 часов в неделю. Все, кто против — могут уволиться. 21 июня Маск подтвердил сокращения и уточнил, что компания увеличит наём сотрудников с почасовой оплатой, а всего количество работников сократится на 3-3,5%.
- Маск призывает сотрудников работать из офиса, так как обеспокоен объёмами производства и поставок во втором квартале 2022 года, писало Electrek, письмо об этом есть и у The Information. Сам Маск планирует проводить на производстве как минимум шесть дней в неделю и «семь, если это возможно». По его словам, всё, о чём он просит сотрудников, он делает и сам — но в большем объёме.
- Требование Маска вернуться в офисы создало много проблем для сотрудников на производстве во Фримонте — там находится самый производительный завод компании, пишет издание.
- За время пандемии Tesla сильно выросла, а некоторые помещения переделали под другие цели. Поэтому, например, сотрудникам не хватает парковочных мест и столов, а некоторым просто негде сидеть, рассказали The Information несколько работников Tesla. Также они жалуются на слабый сигнал Wi-Fi, который не позволяет им нормально работать. А из-за нехватки столов части сотрудников позволили не приходить в офис пять дней в неделю.
- Многие приехали работать в офис, потому что боятся увольнений, некоторым пришлось добираться до него несколько часов. Теперь, когда оказалось, что в офисе нет подходящих условий для работы, они боятся увольнений ещё больше.
- Часть сотрудников хотела составить коллективное письмо с призывом разрешить удалённую работу, но инициатива зашла в тупик — из-за уволенных сотрудников SpaceX, что составили открытое письмо, в котором осудили поведение Илона Маска и рассказали, как оно негативно влияет на репутации компании.
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То самое чувство, когда вышел из отпуска, а за твоим столом кто-то сидит
и это Tesla bot
Как тебе такое Илон Маск?
Мемы тут воскрешаешь?! Дзан-яяяяяяяян!
Нда, все как у нас. Ниче не узнал - дал указ - что получилось, то получилось.
- Привет! Это мой стол, я тут работаю.
- Да ну?
- Да, я с отпуска вот вышел и сегодня первый день
- Ммм… а я на удаленке 2 года работал, вот сегодня вышел, тоже первый день
- Как стол делить будем?
- Пошли узнаём у Илона
- Гоу
* Илон, как нам стол поделить?
- Поделите на 2 и не вы*бывайтесь, а если не нравится - увольняйтесь.
Шутка про Икею и «работать стоя».
Ну Маск все равно красавчик, а адепты?
Маск уже давно не красавчик, Депп и то приличней выглядит
Депп уже не контактирует с какахой, а Маск, думаю, утешает ещё прокладку Херд
Лошары