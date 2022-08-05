«Вы вредны для вида. Вас не убивают, потому что права человека — основа роста экономики»: видео «совещания в LaToken» Статьи редакции
В интернете обсуждают, стоит ли менеджеру говорить с людьми, используя в основном слова ***, ***** и вы*****уть.
В интернете со 2 августа набирает просмотры YouTube-ролик автора Truthful la — о культуре общения в компании LaToken, криптовалютной бирже с нативным токеном LA. Это нарезки с предполагаемых командных совещаний работников LaToken — с участием, как утверждается, гендиректора проекта Валентина Преображенского.
По словам автора, в LaToken «катастрофическая» текучка — и «неспроста». На собеседованиях говорят, что иногда придётся работать в выходные, а после штрафуют за отказ, будто это обязательное условие. Бывает, что за это даже увольняют — причём одним днём. А ещё выгоняют порой просто так — «в качестве средства устрашения других» и «чтобы другие зашевелились».
Truthful la говорит, что в среднем сотрудники увольняются через два-четыре месяца и что каждый второй не выдерживает и одного. Новичков заманивают «мифическими» опционами, но потерять их легче, чем заработать. Чтобы получить бонус в 5000 акций, нужно [усиленно трудиться]. А снять сразу 10 тысяч или 20 тысяч могут за отсутствие статуса по задаче или неявку на звонок.
Как гендиректор LaToken отзывается о сотрудниках в их же присутствии — цитаты из ролика
- «Н***й нужны эти пассивные п******ы (бранный синоним слова «гомосексуал» — vc.ru)? Выгнать н***й сразу».
- «Вас п*****ь надо, чтобы вы работать начинали».
- «Не получается — давай вышвыривать на *** этот балласт. Они нас тянут назад, паршивцы ленивые. Начни их вып******ть (выгонять), своих олигофренов, б***ь. Там всего три реальных аналитика, остальные менеджеры, которых надо, н***й, носом п****ть в дашборд, чтобы они починили. Остальное время чем они занимаются — непонятно. Дрочят они там, в игры играют? Это не аналитики, а отбросы. Почему их не п****т? Что ты это говно распыляешь по юнитам? Выгони на *** двух зомби. Всего два, а воняют на всю компанию».
- «Мы убираем бесполезные, тупые, сука, прокладки безмозглые. Пошли они на ***. Всё автоматизируем — и это должно быть на платформе. Полетишь за ними. Пригрели тут тупое болото, б***ь».
- «У******е (убогие), б***ь, животные написали х***ю и пошли играть, мастурбировать, б***ь, и смотрят на экраны. У них в зажиренном белке в голове ничего не происходит».
- «Н****а мне прокладка, которая не [с других спрашивает], а берёт выходные дни? Е*******ь, что ли? (Сотрудник уточняет, что взял отгул не на день, а на половину, — vc.ru.) П***й, б***ь. Хоть на час».
- «Сядь в субботу, проверь, что всё работает, пройдись по всем цифрам, сука, б***ь. (Сотрудник объясняет, что такие ошибки не исправить за полдня, — vc.ru.) Баран, б***ь, с***а. [Вас] надо про********ь (бить).
- «У******я задача, сделанная, сука, паразитическим животным. Выгони на ***, не будем ни с кем считаться».
- «Вас не убивают, потому что права человека — это основа экономического роста, но в целом вы вредны для вида. Вам лучше сдохнуть. Поняли, б***ь? Человечеству вы не нужны. Виду выгоднее, чтобы вы сдохли. Паршивцы, б***ь. Сдохните! Или с*******ь».
Что говорят бывшие сотрудники
5 августа, спустя три дня после публикации, автор видеоролика написал, что «компании, видимо, всё равно», потому что никто до сих пор не пытался с ним связаться. Само видео тем временем привлекало всё больше внимания тех, кто какое-то время, по собственным словам, работал в LaToken.
Кто-то признался, что ушёл спустя две недели и убеждён, что у гендиректора «социопатическое расстройство личности с ярко выраженными элементами нарциссизма». Кого-то хватило на три месяца «страшного сна». А один из пользователей рассказал, что заподозрил неладное ещё на собеседовании и с тех пор игнорирует повторные приглашения от компании.
Автор комментария под ником Ави Творческий также поднял тему выплат, о которых в ролике не говорили. По его словам, соцпакета в компании нет, праздников тоже, а отпуск не оплачивают и в принципе стараются его не давать. Зато есть токсичная культура, штрафы, из-за которых зарплаты можно не дождаться, и «легаси, которое наплодили сотни людей до вас без документации, проработав в компании по месяцу».
Обычно минимальное количество часов работы в LaToken — 60. Это больше, чем максимальные 40 часов, но Преображенский призывает отрабатывать все 100, пишет Ави Творческий. По его словам, компания вдобавок ко всему также вынуждает сотрудника инвестировать в бизнес треть зарплаты — в обмен на опционы, которых потом лишает по поводу и без.
Пользователь Афанасий Агорович написал, что сам хотел публично рассказать о корпоративной культуре в LaToken, но не решался. А после привёл несколько аргументов против работы там — чтобы люди понимали, «в какую мясорубку могут попасть». По его словам:
- Высшее руководство нашло «социально приемлемый способ применять свои патологические повадки». Оно радуется, заставляя сотрудников страдать и разрушая их самооценку. И не воспринимает их как личностей — они функции, которые должны приносить прибыль. Если они не приносят её больше часа, «их ценность стремится ку нулю». Поэтому больничные и отпуска и не приветствуются.
- Высшее руководство также верит, что можно создать продукт, который изменит мир, за три месяца — без багов, архитектурных проблем и с возможностью масштабироваться. Если ошибку правят больше десяти минут — «ты мусор». По субботам в компании проводятся хакатоны, где сотрудники обязаны представить «креативные доработки по проекту, не связанные с текущими задачами». При этом текущие задачи тоже нужно успеть сделать.
- Моральный дух в коллективе на низком уровне. Так как гендиректор постоянно ищет виноватых и устраивает «публичную порку», у сотрудников обостряются хронические заболевания и появляются новые. Про личную жизнь тоже «приходится забывать».
Среди комментаторов нашлись те, кто воздержался от критики. Пользователь Sonya Sonya, например, рассказывает, что знала Преображенского «как человека чрезвычайно интеллигентного и интеллектуального, который боялся лишнее слово сказать». А Victor Osyka — что гендиректор «содержательно почти всегда прав и очень хорошо мыслит», но нарезка этого не показывает.
Пользователи, не имеющие отношения к компании, тем временем шутят, что речи Преображенского можно разбирать на цитаты для важных переговоров, требуют снять про «контору» целый сериал и предлагают отправить гендиректора в «Соловки» — чтобы «программировал навоз лопатой».
Побольше цитат нужно, я прям заслушался
Это расстройство психики очевидно.
Комплексы юности вероятно.
С семьей и равными по рангу он чрезвычайно обаятелен.
Вообще есть железное правило понять гавно ли человек, посмотреть как он общается с подчиненными, официантками, таксистами, дворниками. Если так, как этот дядечка, то человек однозначно гавно.
В ситуации когда ты будешь от него зависеть, даже несмотря на то что вы на одном уровне, он себя поведет так как на этом видео.
Если человек уважителен к людям вне зависимости от их статуса, держись рядом, он точно не гавно )
Мне сегодня прислали в корпоративный чат - это, конечно, запредельное ......, просто .........., ...............!.............) Чувак, конечно, просто ................... .......... ну и т.д.
и этим кто-то хочет кого-то удивить?
@Полина Лааксо слишком жёлто :)
Нет
Да мне вообще ****. ***** такие новости *****.
перефразируя классика "о страна, о нравы")
Страна должна знать своих героев🤣🤣🤣
90 % Криптунов такие ,подтверждаю. И не только в рф
пи*данутые?
Альтернативно адекватные
Много вопросов по статье. Как оформлены сотрудники? Если в лоб нарушаются трудовые права, почему никто не судится? Как можно соглашаться на опционы, которые никак не оформлены на бумаге?
Мужик из мема про казино стал гендиром.
Так ведь тот чувак, который в детстве орал «про разрывы» дозвонившись в поддержку «Стрима»?))))
https://youtu.be/BsjAzOGe0cI