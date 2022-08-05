В интернете обсуждают, стоит ли менеджеру говорить с людьми, используя в основном слова ***, ***** и вы*****уть.

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Гендиректор Latoken Валентин Преображенский. Источник: YouTube

В интернете со 2 августа набирает просмотры YouTube-ролик автора Truthful la — о культуре общения в компании LaToken, криптовалютной бирже с нативным токеном LA. Это нарезки с предполагаемых командных совещаний работников LaToken — с участием, как утверждается, гендиректора проекта Валентина Преображенского.

По словам автора, в LaToken «катастрофическая» текучка — и «неспроста». На собеседованиях говорят, что иногда придётся работать в выходные, а после штрафуют за отказ, будто это обязательное условие. Бывает, что за это даже увольняют — причём одним днём. А ещё выгоняют порой просто так — «в качестве средства устрашения других» и «чтобы другие зашевелились».

Truthful la говорит, что в среднем сотрудники увольняются через два-четыре месяца и что каждый второй не выдерживает и одного. Новичков заманивают «мифическими» опционами, но потерять их легче, чем заработать. Чтобы получить бонус в 5000 акций, нужно [усиленно трудиться]. А снять сразу 10 тысяч или 20 тысяч могут за отсутствие статуса по задаче или неявку на звонок.

Как гендиректор LaToken отзывается о сотрудниках в их же присутствии — цитаты из ролика

«Н***й нужны эти пассивные п******ы ( бранный синоним слова «гомосексуал» — vc.ru )? Выгнать н***й сразу».

)? Выгнать н***й сразу». «Вас п*****ь надо, чтобы вы работать начинали».



«Не получается — давай вышвыривать на *** этот балласт. Они нас тянут назад, паршивцы ленивые. Начни их вып******ть ( выгонять ), своих олигофренов, б***ь. Там всего три реальных аналитика, остальные менеджеры, которых надо, н***й, носом п****ть в дашборд, чтобы они починили. Остальное время чем они занимаются — непонятно. Дрочят они там, в игры играют? Это не аналитики, а отбросы. Почему их не п****т? Что ты это говно распыляешь по юнитам? Выгони на *** двух зомби. Всего два, а воняют на всю компанию».



), своих олигофренов, б***ь. Там всего три реальных аналитика, остальные менеджеры, которых надо, н***й, носом п****ть в дашборд, чтобы они починили. Остальное время чем они занимаются — непонятно. Дрочят они там, в игры играют? Это не аналитики, а отбросы. Почему их не п****т? Что ты это говно распыляешь по юнитам? Выгони на *** двух зомби. Всего два, а воняют на всю компанию». «Мы убираем бесполезные, тупые, сука, прокладки безмозглые. Пошли они на ***. Всё автоматизируем — и это должно быть на платформе. Полетишь за ними. Пригрели тут тупое болото, б***ь».



«У******е (убогие) , б***ь, животные написали х***ю и пошли играть, мастурбировать, б***ь, и смотрят на экраны. У них в зажиренном белке в голове ничего не происходит».



, б***ь, животные написали х***ю и пошли играть, мастурбировать, б***ь, и смотрят на экраны. У них в зажиренном белке в голове ничего не происходит». «Н****а мне прокладка, которая не [с других спрашивает], а берёт выходные дни? Е*******ь, что ли? ( Сотрудник уточняет, что взял отгул не на день, а на половину, — vc.ru. ) П***й, б***ь. Хоть на час».



) П***й, б***ь. Хоть на час». «Сядь в субботу, проверь, что всё работает, пройдись по всем цифрам, сука, б***ь. ( Сотрудник объясняет, что такие ошибки не исправить за полдня, — vc.ru. ) Баран, б***ь, с***а. [Вас] надо про********ь ( бить ).



) Баран, б***ь, с***а. [Вас] надо про********ь ( ). «У******я задача, сделанная, сука, паразитическим животным. Выгони на ***, не будем ни с кем считаться».

«Вас не убивают, потому что права человека — это основа экономического роста, но в целом вы вредны для вида. Вам лучше сдохнуть. Поняли, б***ь? Человечеству вы не нужны. Виду выгоднее, чтобы вы сдохли. Паршивцы, б***ь. Сдохните! Или с*******ь».

Что говорят бывшие сотрудники

5 августа, спустя три дня после публикации, автор видеоролика написал, что «компании, видимо, всё равно», потому что никто до сих пор не пытался с ним связаться. Само видео тем временем привлекало всё больше внимания тех, кто какое-то время, по собственным словам, работал в LaToken.

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Кто-то признался, что ушёл спустя две недели и убеждён, что у гендиректора «социопатическое расстройство личности с ярко выраженными элементами нарциссизма». Кого-то хватило на три месяца «страшного сна». А один из пользователей рассказал, что заподозрил неладное ещё на собеседовании и с тех пор игнорирует повторные приглашения от компании.

Автор комментария под ником Ави Творческий также поднял тему выплат, о которых в ролике не говорили. По его словам, соцпакета в компании нет, праздников тоже, а отпуск не оплачивают и в принципе стараются его не давать. Зато есть токсичная культура, штрафы, из-за которых зарплаты можно не дождаться, и «легаси, которое наплодили сотни людей до вас без документации, проработав в компании по месяцу».

Обычно минимальное количество часов работы в LaToken — 60. Это больше, чем максимальные 40 часов, но Преображенский призывает отрабатывать все 100, пишет Ави Творческий. По его словам, компания вдобавок ко всему также вынуждает сотрудника инвестировать в бизнес треть зарплаты — в обмен на опционы, которых потом лишает по поводу и без.

«Никаких опционов там нет и никогда не было, никаких юридически значимых документов никто не получает. Просто какая-то филькина грамота, собранная в Excel бухгалтершей. Дал 100 тысяч, забрал 100 тысяч — просто пустые слова», — соглашается с Ави Творческий Yakov Lebedev.

Пользователь Афанасий Агорович написал, что сам хотел публично рассказать о корпоративной культуре в LaToken, но не решался. А после привёл несколько аргументов против работы там — чтобы люди понимали, «в какую мясорубку могут попасть». По его словам:

Высшее руководство нашло «социально приемлемый способ применять свои патологические повадки». Оно радуется, заставляя сотрудников страдать и разрушая их самооценку. И не воспринимает их как личностей — они функции, которые должны приносить прибыль. Если они не приносят её больше часа, «их ценность стремится ку нулю». Поэтому больничные и отпуска и не приветствуются.

Высшее руководство также верит, что можно создать продукт, который изменит мир, за три месяца — без багов, архитектурных проблем и с возможностью масштабироваться. Если ошибку правят больше десяти минут — «ты мусор». По субботам в компании проводятся хакатоны, где сотрудники обязаны представить «креативные доработки по проекту, не связанные с текущими задачами». При этом текущие задачи тоже нужно успеть сделать.



Моральный дух в коллективе на низком уровне. Так как гендиректор постоянно ищет виноватых и устраивает «публичную порку», у сотрудников обостряются хронические заболевания и появляются новые. Про личную жизнь тоже «приходится забывать».

Среди комментаторов нашлись те, кто воздержался от критики. Пользователь Sonya Sonya, например, рассказывает, что знала Преображенского «как человека чрезвычайно интеллигентного и интеллектуального, который боялся лишнее слово сказать». А Victor Osyka — что гендиректор «содержательно почти всегда прав и очень хорошо мыслит», но нарезка этого не показывает.

Видео выложил человек, работавший до этого в тепличных условиях. Хоть сайт делай, куда можно со всех компаний такие видео собрать, русский стиль менеджмента. из отзыва Victor Osyka