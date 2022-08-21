Washington Post рассказывает, почему пустые офисы в последний рабочий день недели для многих компаний стали нормой.

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Перевод издания «Идеономика».

По дороге на работу Хейли Лафлор купила пару дюжин пончиков.

Она забыла, что сегодня пятница.

Запланированный сюрприз для коллег обернулся против неё: в кабинете было пусто. Все остальные сотрудники инвестиционной компании в Сент-Луисе, где она работает, решили завершить неделю дома, а это означало, что Лафлор оказалась один на один с огромным количеством сладкого жареного теста, которого ей хватило бы на месяц.

По мере того как белые воротнички по всей стране переходят на гибридный режим работы, становится очевидно одно: никто не хочет работать в офисе по пятницам.

Последний день рабочей недели, когда-то ассоциировавшийся с долгими обедами и более ранним уходом домой, все чаще становится днем, когда можно вообще не ходить в офис. Эта, наметившаяся еще до пандемии, тенденция в последние месяцы стала широко распространенной, даже систематической, и создающей новые проблемы для работодателей.

По данным компании Kastle Systems, предоставляющей услуги по охране 2600 зданий в США, в июне только 30% офисных работников приходили на работу по пятницам, что считается наименьшим показателем среди всех будних дней. Так, в понедельник на рабочем месте появляются 41% сотрудников, а во вторник — 50%.

Это становится в каком-то смысле культурной нормой: вы знаете, что в пятницу никто не придет в офис, поэтому скорей всего сами тоже будете работать из дома. Даже до пандемии люди считали пятницу расслабленным днем. А теперь все чаще предпочитают поработать из дома, чтобы приблизить наступление выходных Питер Каппелли, директор центра человеческих ресурсов университета Пенсильван

Работодатели разделились во мнениях о том, следует ли поддержать удаленное завершение недели или попытаться заманить сотрудников в офис. Тележки с тако и вином, конкурсы костюмов и караоке — все это направлено на то, чтобы заставить сотрудников сменить диван на рабочий кабинет.

Даже самые консервативные работодатели учатся давать работникам свободу. Citigroup объявила пятницу «свободной от Zoom», а бухгалтерский гигант KPMG обещает «пятницы без камер» и позволяет сотрудникам летом уходить на выходные в 15:00.

«Важно давать людям отдохнуть и зарядиться энергией, — говорит исполнительный директор KPMG в США Пол Нопп. — Мы предоставляем им гораздо больше свободы в отношении метода и места работы».

Некоторые стартапы и технологические фирмы вообще начали отказываться от пятниц. Краудфандинговая платформа Kickstarter и интернет-магазин по продаже комиссионных товаров ThredUp относятся к небольшому, но растущему числу компаний, переходящих на четырехдневную рабочую неделю — с понедельника по четверг.

Руководители компании Bolt, занимающейся технологией оформления заказов в Сан-Франциско, начали экспериментировать с нерабочими пятницами прошлым летом и быстро поняли, что удалось найти выигрышную формулу. Сотрудники стали более продуктивными, чем раньше, и по понедельникам возвращались к работе с большим энтузиазмом. В январе компания окончательно перешла на четырехдневную рабочую неделю.

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«Не было никаких колебаний, все говорили: «Запишите меня», — рассказывает руководитель отдела по работе с персоналом Анджела Бэгли. — И удивительным было то, что мы продолжали выполнять свою работу. Менеджеры были готовы к работе, сотрудники достигали своих целей. В понедельник они возвращались энергичными и более активными».

Но для других компаний найти правильный баланс оказалось сложнее.

«Работодатели признают, что заставить людей вернуться в офис стало труднее, поэтому они интересуются, что делать? — говорит советник Общества управления человеческими ресурсами Джули Швебер. — Ответ в основном такой: если вы их накормите, они придут. Продуктовые фургоны, специальные мероприятия с обслуживанием, вечеринки с мороженым — вот что сейчас популярно».

Online Optimism, компания по цифровому маркетингу, проводит пятничную программу бесплатных обедов и свободных мероприятий, начиная с 16 часов. Единственное правило: никакой выпивки

По словам исполнительного директора Флинна Зайгера, несмотря на то, что компания отказалась от требований к работе в офисе, 80% из 25 сотрудников приходят в дни, когда есть бесплатная еда.

Честно говоря, лучшее общение происходит в пятницу. Почему бы не выпить пару кружек пива? Если люди могут побыть чуть менее продуктивными в один из дней недели, я бы предпочел, чтобы это была пятница, а не понедельник. Флинн Зайгер, исполнительный директор Online Optimism

Меняющиеся нормы отражаются на экономике и меняют бизнес-модели фирм, занимающихся коммерческой недвижимостью, операторов парковок и многочисленных закусочных, обслуживающих работников в течение недели. Спад офисной работы, особенно по пятницам, заставил кофейни сократить часы работы, гастрономы — пересмотреть штатное расписание, а бары, такие как Pat’s Tap в Миннеаполисе, начали предлагать скидки раньше, чем когда-либо — с 14:00.

«Когда люди работают не из офиса, то приходят пораньше, чтобы посидеть за ноутбуками, потягивая коктейли‎, — рассказывает генеральный менеджер Дейв Робинсон. — По пятницам к 16:30 или 17 часам у нас нет свободных мест».

А вот обеденным заведениям, в которых обычно по пятницам были толпы народу, теперь приходится нелегко. Они наблюдают падение наплыва в последний рабочий день на 30% по сравнению с уровнем до пандемии.

«Это болезненно, — говорит владелец Дэн Раскин. — До пандемии пятница была самым оживленным днем недели — на работе было не так напряженно, и люди ходили с друзьями на обед, но теперь это один из самых вялых дней»‎.

Аналогичный сценарий произошел и с компанией LAZ Parking, управляющей более 3000 гаражей по всей стране. По словам вице-президента компании по среднеатлантическому региону Лео Виллафаны, спрос по понедельникам и пятницам ниже на 20% в сравнении с серединой недели. Самыми оживленными днями остаются среды, но даже если люди и приезжают, то они остаются на короткое время.

По мнению исполнительного директора общества управления человеческими ресурсами и отраслевой лоббистской группы Джонни Тейлора, желание работать из дома по пятницам практически повсеместно.

«Если спросить сотрудников, когда они хотят работать дома, то все говорят — по пятницам»‎, — сказал он.

Тейлор начал экспериментировать с гибридными графиками в 2015 году, задолго до того, как пандемия вынудила различные предприятия сделать это. Но первые эксперименты с удаленными пятницами закончились катастрофой. Сотрудники отлынивали от работы и начинали сворачиваться уже после обеда в четверг. Производительность сильно упала.

Но теперь, когда пандемии исполняется третий год, нормы изменились. По словам Тейлора, люди больше привыкли к удаленной работе. Теперь он разрешает такой формат и по понедельникам, и по пятницам.

«Пятницы из дома теперь узаконены, — сказал он. — На самом деле пути назад нет»‎.

Сталкиваясь с новой реальностью, работодатели ищут более адаптируемые офисы с большим количеством общих помещений и зон сбора вместо традиционных кабинетов. Подумайте о более удобных диванах, кофейных барах, библиотеках и рабочих зонах во внутреннем дворике.

Чего люди не хотят, так это работать удаленно вместе в офисе. Зачем приезжать, если мне все равно приходится заходить в Zoom, как я это делаю дома? Организациям следует проводить более эффективные переговоры и планировать расписание. Оно не должно быть стихийным. Ленни Бодуэн, руководитель глобального отдела труда и дизайна в CBRE

Возможно, самое важное — даже более важное, чем бесплатная еда, — это перспектива общения с коллегами, считает Бодуэн. С этой целью некоторые фирмы разрабатывают приложения, которые предлагают сотрудникам краткую информацию о том, кто будет находиться в офисе в тот или иной день, а также о запланированных мероприятиях и других плюшках, чтобы они решили, стоит ли одеваться и ехать на работу.

«Как никому не нравится есть в пустом ресторане, так никто не хочет идти в пустой офис, — говорит он. — Люди хотят реального общения, приходя на работу».

Это доказано на примере компании MasterControl, занимающейся разработкой программного обеспечения в Солт-Лейк-Сити, где сотрудники перестраивают недельное расписание с учетом того, что к концу недели работа замедляется. Фитнес-группы компании, в том числе клубы бега и велоспорта, перенесли пятничные собрания на другие дни. Большинство встреч и тренингов теперь проводятся по понедельникам и вторникам, когда в офисе больше всего сотрудников.

«В пятницу явка определенно намного ниже — вы увидите это, просто войдя в офис и оглядевшись, — говорит директор по культуре компании Алисия Гарсия. — Мы видим, что люди очень ценят такую гибкость»‎.

В штаб-квартире Overstock в Юте в любой день работает около 50 сотрудников из 1500. А по пятницам? Почти никто.

Интернет-магазин не рекомендует проводить какие-либо встречи в пятницу. Большинство сотрудников предпочитают работать дольше в течение недели, чтобы иметь возможность отдыхать каждую вторую пятницу. Генеральный директор Джонатан Джонсон считает, что даже для тех, кто так не делает, последний день рабочей недели стал столь необходимой передышкой от бесконечных встреч и сообщений.

«Пятницы — самые пустые дни, — говорит Джонсон, который в этот день тоже работает из дома. — Офис открыт для тех, кому необходимо прийти, но мы не настаиваем на этом»‎.

По пятницам Джонсон ограничивается одним собранием в Zoom, затем просматривает электронную почту, пишет еженедельное письмо в дирекцию компании и планирует предстоящую неделю.

Иногда он занимается в этот день и личными делами.

«Признаюсь, в прошлую пятницу я ушел в 16 часов на стрижку, — сказал он. — Как правило, это отличный день, чтобы наверстать упущенное»‎.