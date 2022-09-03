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«Мозг просто отказывался работать»: айтишник рассказывает, как выбрать коворкинг с удобным рабочим местом Статьи редакции

Чтобы не скитаться с ноутбуком по шумным кафе или не искать розетку в библиотеке, а получить обстановку, где никто не будет отвлекать от проекта.

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Материал издания Bubble.

В рекламе каждый коворкинг старается впечатлить будущих клиентов уютной атмосферой, свежим ремонтом, инстаграмными фонами и другими красивыми штуками — все это наверняка будет на фото. Если вы никогда раньше не работали в коворкинге, это, скорее всего, сработает. Особенно, если бонусом обещают безлимитный доступ к кофе, книгам, настольным играм и прочим развлечениям.

На самом деле, с выбором коворкинга все не так просто — в красивом месте не обязательно удобно работать, а «уютная атмосфера» может оказаться не такой уж продуктивной. Поэтому поговорим о нюансах, которые могут поджидать. Так случилось, что автору этой статьи совсем недавно пришлось переехать из Донецкой в Киевскую область, искать для себя коворкинг, работать в нем и самому оценить все эти моменты. Теперь делюсь личным опытом.

Чтобы сразу понять, о чем я — представьте, что ваш рабочий стол будет стоять напротив аквариума с неоновой подсветкой и разноцветными рыбками. Вроде бы отличная идея: вода увлажняет воздух в помещении, а рыбки помогают снять зрительное напряжение. Но послушайте хотя бы 20 секунд, как может гудеть система аэрации:

Уверены, что выдержите этот звук весь день?

Если вы искали тишины и попали на подобный аквариум — в конце каждого дня вас ожидает усталость от постоянного монотонного шума или дискомфорт от длительного использования наушников с шумоподавлением. В любом случае, это не лучшее место для продуктивного программирования.

Дальше мои рекомендации, чтобы выбрать коворкинг недорого и без сюрпризов. А бонусом — что взять с собой на работу и как обустроиться.

Сопоставьте расположение коворкинга и график работы с вашим распорядком дня

Можете пропустить этот раздел, если ваш коворкинг работает круглосуточно и находится в 10 минутах ходьбы от вашего дома. Меняется рабочее место, но сохраняется прежнее расписание для ваших рабочих сессий, созвонов, тренировок и прочих дел.

Если у коворкинга есть выходные, фиксированные часы работы или он удален от дома, придется менять или перестраивать привычное расписание.

Предположим, как и я, вы привыкли делить день на три рабочие сессии с продолжительными периодами для восстановления умственных сил:

  • 1 сессия: с 6 до 10 утра. Пишите код и закрываете половину задач до того, пока другие придут на работу.
  • Перерыв: с 10 до 12. В это время обед и дневной сон.
  • 2 сессия: с 12 до 16. Завершаете оставшиеся задачи по коду.
  • Тренировка: с 16 до 18. Обычно в это время вы ходите в спортивный клуб, который находится в двадцати минутах ходьбы от дома.
  • 3 сессия: с 18 до 20. Время для митингов и отчетов.

Если коворкинг открыт только с 10 до 20, это серьезно повлияет на ваше расписание.

Работа в коворкинге — это постоянные дополнительные затраты по времени. Вот минимум лишних действий, которые вы будете выполнять ежедневно:

  • Подготовить одежду, гаджеты и прочие вещи.
  • Дойти до коворкинга.
  • Разложиться — приготовить рабочее место.
  • Собраться обратно — убрать рабочее место.
  • Дойти домой.

А еще случаются непредвиденные ситуации. Например, в туалете коворкинга прорвало трубы, в этот день он не работает. Иногда опаздывает менеджер. А бывает, что на работе завал и нужно задержаться. Митинг перенесли с 18 на 19 часов, а коворкинг закрывается в 20. Значит вам придется уходить заранее, жертвовать временем на кодинг или искать тихое недорогое кафе.

Выясните график коворкинга и подумайте, сможете ли вы под него подстроиться. Если на бумаге новое расписание вас устраивает — поживите по нему неделю и посмотрите, все ли получается, как вы планировали.

Допустим вы решили отказаться от перерывов и перенести тренировку на утро. Неизвестно, как это отразится на продуктивности и здоровье организма. Но совсем не обязательно, что все всегда плохо. Просто если вы к чему-то привыкли — изменения нужно вносить осторожно.

Неделя по новому графику нужна для экспериментов. К примеру, вы поняли, что без длинных перерывов не можете и решили попробовать так:

  • 1 сессия: c 6 до 10 утра вы пишите код.
  • С 10 до 12 тренировка.
  • 2 сессия: c 14 до 18 вы продолжаете писать код.
  • 3 сессия: c 18 до 20 — митинги и отчеты.

Переделанное расписание кажется щадящим, но теперь возникает вопрос: зачем платить за коворкинг, если целую рабочую сессию нужно быть дома?

Ваше личное расписание — это залог продуктивного дня. Поэтому когда у коворкинга свой график, не удивляйтесь, если под него не получается подстроиться. В этом случае ничего не меняйте или ищите другой коворкинг.

Изучите рабочее место и продумайте сценарии его использования

Чтобы присмотреть подходящее рабочее место — посетите коворкинг в середине дня в четверг или пятницу. Обычно это самые посещаемые дни, когда больше всего людей и разных мероприятий. Так вы поймете, насколько в помещении душно, тесно, шумно и сможете ли вы работать в таких условиях.

Если разрешат, арендуйте на пару часов свободное место, чтобы разведать обстановку. Ниже в разделе параметры, на которые стоит обратить внимание.

Рабочая зона

Территорию любого коворкинга можно разделить на общую и тихую зону.

Общая зона. Это современный офис открытого типа: бариста на ресепшене, фоновая музыка в зале, декорации и много всякой фотогеничной, но бесполезной атрибутики. В общей зоне можно свободно общаться, проводить созвоны и выбирать между фиксированным и плавающим рабочим местом.

Недостатки:

  • Вы не знаете, кто будет вашим соседом. Если нужно сконцентрироваться, а рядом работает менеджер по продажам, вряд ли день пройдет продуктивно.
  • Если у бариста в меню не только кофе, помимо шума кофемолки вам придется справляться с запахом сэндвичей или хот-догов.
  • Если у вас важный созвон, а в коворкинге мероприятие, — вряд ли все посетители общей зоны согласятся помолчать, пока вы обсуждаете проект.

Единственное преимущество общей зоны — цена. Здесь рабочее место примерно на 20-30% дешевле, чем в тихой зоне.

Тихая зона. Обстановка здесь больше похожа на классический офис: изолированное от шума помещение, где за посетителями закрепляются преимущественно фиксированные места.

Тут больше шансов продуктивно поработать, но есть особенности:

  • Если в коворкинге нет переговорки или ее сложно забронировать, а вы в тихой зоне — для созвонов придется перемещаться в общую зону, со всеми ее недостатками. Еще момент: чтобы выходить на созвоны, потребуется ноутбук или телефон. А если при этом нужно писать код или что-то записывать — телефон не годится. Поэтому если у вас на рабочем месте стационарный ПК, отдельно придется купить и носить ноутбук.
  • В тихой комнате не принято шуметь и есть за рабочим местом. Однако это не строгое правило и менеджеры за этим не следят. Поэтому если кто-то из соседей начнет чистить яблоки, говорить по телефону и что-то обсуждать, — вам остается сделать замечание и надеяться на сознательность человека.
  • Менеджеры стараются не посещать тихую комнату без надобности. Это значит, что она реже убирается, освежается и проветривается. Если на улице жара, коворкинг без душа и кто-то потный зашел работать — вам сильно не повезло.
  • Тихая зона дороже общей и поэтому в ней меньше случайных посетителей. Это шанс познакомиться с интересными людьми и наладить деловые связи.

Освещение

В светлой комнате меньше нагрузка на глаза от монитора, поэтому при длительной работе они не они так напрягаются и устают. Однако если на окнах нет штор или жалюзи — в солнечные дни яркий свет может мешать. Вы будете щуриться или работать с бликами на мониторе. А в темную комнату всегда можно взять лампу и создать комфортное освещение. Поэтому если есть выбор — подумайте, где вам будет привычней писать код.

Главное — не соглашайтесь работать в помещении с тусклым светом. Он давит на глаза, а при долгом воздействии лично у меня вызывал тошноту и головокружение.

Помимо освещения обратите внимание на климат. В тесной комнате с тусклым светом без окон, вентиляции и кондиционера вы вряд ли сможете находиться долго.

Вид из комнаты с тусклым освещением в светлую комнату
Вид из светлой комнаты в комнату с тусклым освещением

Мебель

Идеальный вариант, если в коворкинге качественная эргономичная мебель — стол с подъемным механизмом для работы стоя и стулья на выбор.

В некоторых коворкинга эргономичной мебели нет, но менеджеры не против, если вы сами обустроите рабочее место — принесете мебель, какую захотите.

В остальных случаях придется довольствоваться стандартной мебелью, которая часто оказывается неудобной, расположена не в подходящем месте или все сразу.

Типичный стол и стул в коворкинге. Стол низкий, поэтому нужен монитор или подставка с регулировкой по высоте — иначе при работе с ноутбуком будете горбиться
Если вам нужно работать с двумя мониторами или держать под рукой много всего — стандартный стол может оказаться слишком коротким
Длинный и более высокий стол для двух мониторов — на весь коворкинг таких столов несколько, обычно бронируются на несколько месяцев вперед. Если повезет — занимайте
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Еще один стол для работы с двумя мониторами. Недостаток этого стола — расположение: находится возле мусорки и кулера. За вашей спиной будет постоянно кто-то ходить

Безопасность

Если у вас абонемент с фиксированным местом, ноутбук и гаджеты можно не уносить домой — они могут лежать на столе или храниться в сейфе. Теоретически их никто не возьмет, но лучше учитывать следующее:

  • В коворкингах большая текучка посетителей. Кто угодно может оплатить рабочее место на пару часов, а затем больше никогда не появиться в городе.
  • Не за каждым рабочим местом закреплен сейф и не всегда он рассчитан на одного посетителя. Поэтому если планируете оставлять в нем дорогие гаджеты — придется надеяться на порядочность соседа.
  • В коворкинге у большинства людей гибкое расписание, так что даже если вы договоритесь следить за вещами друг друга, иногда обед может быть одновременно. А вещи останутся без присмотра.

Оставлять просто так дорогие гаджеты опасно, в случае чего вам никто не компенсирует пропажу. Остается один вариант: всегда все носить с собой и оставлять на столе только то, что не так больно потерять.

Поставьте себя на место автора записки: вы долго зарабатывали на ноутбук, а тут приходит какой-то Сергей и придавливает его своими гаджетами

Оцените дорогу из дома в коворкинг и обратно

Если вы плохо знаете город или район, где расположен коворкинг — удобно взять навигатор и по нему выбрать оптимальный маршрут. Предположим, дорога до вашего коворкинга отнимает 20 минут в одну сторону — где-то 4000 шагов. Сходили пешком туда-обратно — считайте, выполнили дневную норму по ходьбе и сэкономили на транспорте. Посмотрим на возможные недостатки.

Навигатор не учитывает особенности местности. Возможно, вам придется добираться по крутому склону вдоль трассы под солнцем. Если коворкинг открывается в 10 утра, а на улице 25ºC — вы будете весь мокрый и в пыли. Без душа и сменной одежды вряд ли будет желание начинать рабочий день.

С дорогой обратно тоже бывают нюансы. Вот вы заканчиваете в 8 вечера: жары нет, машин мало и нужно идти по склону вниз — благоприятные условия для прогулки. А что, если вдоль трассы по этому маршруту каждый вечер проезжает мусоровоз? Вряд ли вы захотите ходить пешком в это время и терпеть вонь. Поэтому нужно планировать день так, чтобы с ним не пересекаться — получасового разрыва достаточно, чтобы воздух после мусоровоза стал чистым.

Общественный транспорт облегчает дорогу, но под его расписание нужно подстраиваться. Если в направлении коворкинга раз в час ездит только одна маршрутка, то вам невыгодно опаздывать. Еще у маршрутки могут быть свои пиковые часы: в 9 и 10 часов она может быть набитой до отказа, а в остальное время до вечера — свободной. Выйдете в 10 — доберетесь до работы помятым и выжатым; выйдете в 11 — проедете без особых проблем; не закончите раньше и останетесь до 20 — опоздаете на последний рейс.

Запишите маршрут и способ, с помощью которого вы планируете добираться до коворкинга и обратно. Допустим, ваш план выглядит так:

  • 10:30 — нужно выйти из дома, дойти и приготовиться.
  • 11:00 — начало рабочего дня.
  • 20:00 — окончание рабочего дня.
  • 20:15 — маршрутка.
  • 20:30 — дом, релакс.

Теперь проверьте записанный план в действии. Выйдите в 10:30 из дома и оцените, в каком состоянии вы доходите до коворкинга. Комфортно? В 20:00 пройдите от коворкинга до остановки — маршрутки еще ходят, успеваете?

Пройти ногами маршрут для проверки — отнимает время, но позволяет учесть разные нюансы. Вы узнаете, как работает транспорт и куда лучше не ходить. А если возле коворкинга окажутся недорогие парковочные места под велосипед или электросамокат, возможно, вам захочется изменить составленный план.

Что взять с собой на работу: важные вещи и полезные приложения

В этом разделе — приложения и предметы, без которых сложно обойтись в коворкинге, если хотите работать продуктивно и с комфортом.

Ланч-бокс для здоровой еды

Подойдет всем, кто не хочет тратиться на перекусы в коворкинге или ближайших кафе. Для ланч-бокса подойдет еда без резких запахов: фрукты, орехи, овощи, сушки, сыр. Если уже завтра в коворкинг, а вы без ланч-бокса — загляните в отдел школьных товаров.

Если планируете брать домашнюю еду — убедитесь, чтобы в коворкинге были холодильник, микроволновая печь и отдельная зона для приема пищи. Также не забудьте про специальную посуду для разогрева еды в микроволновке.

Мой сегодняшний ланч-бокс с едой для восьмичасового рабочего дня в коворкинге. Конечно, меню может меняться.

Калькулятор выпитого кофе

В коворкинге (в моем было именно так) кофе и обжаривают, и продают, и разливают в неограниченном количестве. Поэтому чтобы не навредить здоровью — попробуйте калькулятор передозировки кофеина, который определит максимальное дневное количество, с учетом массы тела. Калькулятор бесплатный, работает в браузере и позволяет делиться результатами.

Итог дня: доза превышена примерно на одну чашку. Изображение: translatorscafe.com

Часы с трекером Pomodoro

С наручными часами удобно: они бесшумно вибрируют на руке, отслеживают активность и сообщают, если засидитесь.

Если нет часов — попробуйте Pomodoro Tracker. Это бесплатное приложение для концентрации по технике «Помодоро»: 25 минут программируете, 5 минут отдыхаете и после четырех таких кругов делаете длинный перерыв на 15-30 минут.Если нужно — повторяете круг заново. В приложение Pomodoro Tracker вы можете установить число помидоров для одной задачи или рабочего дня.

Статистика Pomodoro Tracker: показывает, сколько вы были сфокусированы и как часто отвлекались. Изображение: pomodoro-tracker.com

Умная бутылка или приложение-напоминалка, чтобы поддерживать водный баланс

С умной бутылкой удобно — поставил на стол и не нужно бегать к кулеру, но гаджет не бесплатный. А вот бесплатных приложений полно — например, «Водное напоминание» для Android или «Water Time» для iOS.

Интерфейс программы «Водное напоминание». Изображение: Google Play

Наушники с шумоподавлением

Выручат, если вам понадобится предельная концентрация. Альтернатива — обычные наушники с музыкой для продуктивной учебы. Например, попробуйте послушать белый шум.

Если в коворкинге за местом закреплен бесплатный сейф — положите в него зонт, сменную футболку и обувь. Если вдруг дождь — не придется возвращаться домой. Если сейфа нет, имейте всегда при себе немного денег на такси.

После того как выбрали

Не спешите покупать месячный или годовой абонемент, даже если у вас получилось учесть все рекомендации из статьи. Звуки уведомлений, щелчки мыши и клавиатуры, фоновая музыка, частые перемещения людей — это лишь небольшая часть отвлекающих факторов, с которыми вы будете сталкиваться каждый день. В коворкингах довольно специфическая атмосфера, в которой не у всех получается сфокусироваться и плодотворно работать.

Лучший коворкинг — тот, который вы лично проверили. Оформите несколько разовых посещений и оцените обстановку: комфортно или нет. Делайте вывод через 3-5 дней — когда перестанете замечать интерьер, поймете оставаться или подыскать для работы другое место.

Бонус: что предпочел автор + еще один совет

Несколько лет до переезда в Киевскую область я работал из дома. На новом месте задумался о коворкинге, чтобы поправить work-life баланс и отделить работу от домашних дел: идешь в коворкинг — настраиваешься на проект; возвращаешься — переключаешься в домашний режим и до следующего дня не думаешь о работе. Вначале мне казалось, что это главное условие продуктивности.

На деле оказалось, что мозг просто отказывается работать, если в помещении духота и шум — это дни, когда коворкинг забит посетителями. В таких условиях меня хватало максимум на четыре часа и после заряд заканчивался.

Я общался на эту тему со многими программистами и получил разные ответы:

  • Одним нравится атмосфера, поскольку привыкли к офисному шуму.
  • Других все раздражает, как и меня, поэтому он не экономят на наушниках с шумоподавлением. Но это не всегда помогает.
  • Третьи не успевают устать, поскольку чередуют работу в коворкинге с программированием на дому. Они готовы платить за смену обстановки и неважно, что половину дня их рабочее место будет простаивать.

Как видите, разные люди и разное отношение к работе в коворкинге. Поэтому я рекомендую выбирать осторожно, пробовать и не игнорировать дискомфорт.

Bubble — журнал об образовании, карьере и жизни в цифровом мире, входит в dev.media вместе с dev.by и dev.ua.

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#коворкинг

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22 комментария
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 TakeAPlace

Интересная статья :)
Мы с командой тоже столкнулись с проблемой выбора коворкингов.
Поэтому создали приложение Take A Place, где можно легко выбрать, забронировать и оплатить коворкинги Москвы: https://takeaplace.onelink.me/QhMA/roo603tx

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cemowi4683

Это не коворкинг а сарай какой-то.

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Вадим Д.

Внятный офис или дом, коворкинги – хрень, по крайней мере все те, с которыми у нас имел дело. В калифорнийских не работал (-:

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Jackson
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Давний Абдужаббор

Вас обманули, это не ланч-бокс полный здоровой еды.

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Тим Гафаров

Я доволен лично коворкингом, где работаю... в башне федерации мск-сити 37 этаж,зоны разные по ценам от 30к руб в мес,это уже индивидуально,играем по вечерам в футбольчик на пс4 на большом телеке,чтобы снять стресс так сказать...

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Яков

По вечерам смотрите футбольчик, потому что в час пик оттуда все еще невозможно уехать на чем либо?
Дважды работал в Москва-Сити, и это последнее место в котором я хотел бы работать когда либо. По куче разных причин. Прайс в 30к/месяц за коворкинг дороговат, учитывая сколько стоят офисы там же. Если не секрет то что входит в эту сумму?

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Тим Гафаров

Кофе,туалет,душ, так как могу и переночевать на диванчиках,работает круглосуточно...уезжаю на такси или мцк метро(деловой центр)

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Яков

Тогда неплохо, но место все равно ужасное, единственное его преимущество это красивый вид, и то со стороны, потому что сверху вниз выглядит как бесконечная стройка и человейник.

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Тим Гафаров

Да ваще шикарно,люди интересные окружают,кого только нет от криптопроектов,гейм индустрии до нефтяников,все дружелюбны,администрация идёт всегда на уступки,даже с приставкой разрешили со своей подключиться и по вечерам играем на телеке, а не смотрим)) и домой многим не хочется идти потому что комфортно тут работать,есть и переговорки с изоляцией,так что кому надо реально работать,не отвлекаться,все здесь есть для счастья

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Яков

Не очень понятно когда все работают))

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Тим Гафаров

У каждого этажа надо помнить свои владельцы,поэтому я говорю что пришел не сразу к этому норм месту, и перепробовал много мест, я работаю с кодом, аналитикой, поэтому мне поверьте нужен как уют так и тишина

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Тим Гафаров

Нет тут никакой стройки вы что то путаете,это южный вход башни федерации

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Яков
Уверены, что выдержите этот звук весь день?

Да, я там усну, потому что такие звуки меня усыпляют.

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Тим Гафаров
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Тим Гафаров
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Ирина Вергун

да уж коворкин

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Kithogue Kinnat

Зачем вы работаете десять часов в день?
П. С. Для работы мне нужен кофе, кондиционер, если жарко, розетка и стол со стулом. Меня не смущает работа в набитом старбаксе, например. Даже наоборот хорошо, какие-то люди вокруг.

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Юрий

Не думал, что существует что-то тупее счетчика выпитой воды, но нет, счетчик кофеина.
Ведь нельзя просто ограничить выпитое кофе количеством кружек, мы же программисты, будем считать ради того, чтобы считать.
Осталось начать считать количество вдохов в день, вот круто, если ещё и результатами можно будет поделиться с друзьями

С ланчбокса проиграл в голос, удачи на тренировках!

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lelick

Половина ерунда, какой-то Шелдон Купер писал, которому и дома/в офисе всë будет мешать:
"Если коворкинг открывается в 10 утра, а на улице 25ºC — вы будете весь мокрый и в пыли." - за 20 мин неспешной прогулки?
"А что, если вдоль трассы по этому маршруту каждый вечер проезжает мусоровоз?" - на следующий день нужно просить отгул после такого стресса.
"...если кто-то из соседей начнет чистить яблоки" - не представляю, что случится с психикой человека, если кто-то рыбу в микроволновке погреет

Это вообще бред какой-то:
"Если в коворкинге за местом закреплен бесплатный сейф — положите в него зонт, сменную футболку и обувь. Если вдруг дождь — не придется возвращаться домой" - возвращаться за зонтом домой, чтобы потом с ним уйти из коворкинга? Или если зонт в сейфе, то чем это поможет в дороге к нему?

Основной плюс коворкинга, что его можно поменять, а если требуется быть в офисе, то там могут быть все эти же минусы, и не факт, что без смены работы их можно исправить

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Денис Волков
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Давний Абдужаббор

Вообще, давно хотел покуситься на святое. Действительно значимые вещи, продукты, что-то серьезное создать за крохотным экраном ноутбука невозможно. Почту почитать, агенду набросать, раздать ц/у сидя в терминале аэропорта - норм. Все остальное - требует концентрации, тишины и хороших больших мониторов. Возможность походить в раздумьях по комнате, полежать на диване по необходимости - бесценны. Стул, подходящий под форму твоей задницы и степень сколиоза тоже надо подбирать заранее и беречь как не знаю что.

К чему это я? Все эти коворкинги приходящие, кафешки, пляжи Бали, пуфики разноцветные, все те места где ты не хозяин, а гость – я отказываю вам в существовании как рабочих мест. Простите, если что.

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