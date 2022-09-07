Insider: глава Google заявил о планах «упростить» работу — отказаться от лишних совещаний и сделать встречи короче Статьи редакции
Сундар Пичаи хочет сделать компанию на 20% эффективнее на фоне неопределённости в экономике.
- В начале сентября 2022 года Google объявила сотрудникам о нескольких изменениях для повышения производительности, чтобы «упростить» компанию. Об этом пишет Insider со ссылкой на запись встречи.
- Одно из них — сокращение количества общекорпоративных целей и ключевых результатов (OKR) на треть в 2023 году, рассказал гендиректор компании Сундар Пичаи. Это система постановки и достижения целей, которую использует Google и другие ИТ-компании.
- По словам Пичаи, Google также сократит количество встреч и поможет сотрудникам лучше управлять ими: «Встречи — ещё одна сфера, в которой мы могли бы быть более эффективными. За счёт более чёткой повестки, удаления лишних встреч и сокращения их времени по умолчанию».
- Топ-менеджер отметил, что эти решения нужны не только, чтобы пережить следующие несколько кварталов. Нужно задуматься о развитии компании на следующее десятилетие. В Google не ответили на запрос о комментарии.
- Но на конференции Code 2022 Пичаи отметил, что хочет сделать компанию на 20% эффективнее на фоне неопределённости в экономике. Его слова передаёт CNBC. В качестве примера он привёл объединение YouTube Music и Google Play Music в 2020 году.
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От избыточных совещаний всем было бы неплохо отказаться, отличная инициатива!
Нужно не просто сократить, а сократить малополезное. Желательно, иметь предсказуемый график - как совещаний, так и в целом - управляющих воздействий. Иначе циклу PDCA не хватает времени на D.
Именно! Потому и «избыточных».
Вам лишь бы все посокращать)
😉 А ты хорош!
А многие тут именно в совещаниях участвуют, а не просто на апдейтах с отчетами по их работе?
Именно совещания свойственны большим корпорациям и на уровнях ближе к руководящему, чего мало кого тут касается
И вообще не понимаю смысла это новости, что там гугл решил. Тогда уж давайте новости, как гугл заказывает пиццу по пятницам, настолько же полезно
Вот щас обидно было
Общее решение по работе? Это точно для вида добавлено
Напитки покрепче, слова покороче…
Надеюсь, чтобы отказаться от встреч, они проводят встречи по согласованию отказа от встреч
Вот правильно, надо делать только то, что важно. Сраные планерки и совещания с никому ненужными презентациями - трэшачина, даже гугляндия осознала это.
" Сраные планерки и совещания с никому ненужными презентациями" а чем тогда Руководство будет заниматься? Ему и так скучно до жути.
Например саморазвитию
чо старших слушай кашу кушай жи ес