«Привет, занят? Я тут куда-то нажал — и всё поломалось»: что бесит айтишников в рабочей переписке Статьи редакции
Где «тут» — непонятно, что значит «куда-то» — тоже, да и «всё поломалось» ни о чём не говорит. В итоге приходится тратить время на десяток уточняющих вопросов. Почему некоторые коллеги не умеют иначе и как могут переучиться — в материале Bubble.
— Привет! (Cобеседник набирает новое сообщение.) Срочно нужна помощь.(Cобеседник набирает новое сообщение.) Сможешь мне помочь?
— Давай.
— У меня код не работает, не понимаю почему. Выдаёт ошибку.
— Что за ошибка?
— Пытаюсь подключиться к API. (Cобеседник набирает новое сообщение.) Но не получается. (Cобеседник набирает новое сообщение.) Можем созвониться? Я покажу экран.
— Хорошо, где?
— В Zoom.
Такой диалог отнимает несколько минут, хотя можно было сразу дать ссылку на Zoom. Отрывистые фразы без конкретных разъяснений приемлемы в личном общении, так как понимать друг друга помогают жесты и мимика, но в переписке есть только слова. И научиться складывать эти слова в понятные предложения — долг каждого удалёнщика.
О том, как косяки в коммуникации вредят работе, почему понятно изъясняться бывает сложно и как сделать переписку конструктивнее, издание Bubble поговорило с айтишниками, а также изучило мнения читателей Hacker News и советы программиста и писателя Эрика Стива Реймонда.
Что раздражает айтишников в рабочих переписках
Неумение перейти к сути
Онлайн-общение занимает значительную часть дня — даже у людей на самых «интровертных» должностях. А если с собеседником не повезет, количество затраченного времени увеличится в разы. Пялиться в монитор, наблюдая, как коллега печатает десятое бессодержательное сообщение, — сомнительное занятие. Но иногда ничего другого не остаётся.
Если собеседник сам не даёт полной информации, её приходится выпытывать. А уточняющие вопросы могут завести переписку в дебри: не заметите, как начнёте обсуждать совсем не ту проблему, с которой начали.
Надоедливые «пуши»
20 коротких сообщений за пять минут — это 20 «вибрирующих» уведомлений, которые мешают концентрироваться и рискуют прервать входящие звонки. Разработчик Артём Палевич во время работы пропускает уведомления только от избранных контактов, но не все могут себе это позволить. Поэтому, со стороны пишущего, сокращать количество уведомлений — хороший тон.
Впрочем, умение понимать самые непонятные сообщения и не отвлекаться на уведомления — навык, который можно прокачать. Он особенно необходим на руководящих должностях.
Почему иногда трудно объяснять даже простые вещи
Собеседник думает, что его поймут с полуслова
Рассказ с нуля о новой фиче в приложении может растянуться на маленькую книжку, писать которую не нужно, если коллеги уже «в теме». Вот только что именно они знают, что — нет, а также как они это понимают, нужно ещё уточнить.
Как нужно уточнить и сроки, в которые собеседник готов тебе помочь. И эта разница в знаниях, привычках, подходах есть в любой сфере
Собеседник привык к другому стилю общения
Иногда стиль ведения переписки обусловлен спецификой работы. Считается, что в гуманитарных областях люди больше внимания уделяют прокачке «мягких» навыков. Но за нечёткую коммуникацию нередко ругают именно их.
Иногда специалистам, которые много общаются с клиентами или выступают с презентациями, трудно «переключить регистр» речи. При этом коллеги — не покупатели и не инвесторы.
Собеседник приравнивает краткость к невежливости
Важно учитывать еще и социокультурный контекст. В западных компаниях, например, излишняя прямота может восприниматься как грубость.
Как развить навык ведения переписки
Несмотря на то что изъясняться письменно дольше и труднее, чем в аудиоформате, переписки остаются для многих приоритетным способом коммуникации. Они как минимум позволяют зафиксировать «вводные».
Чтобы упростить письменные беседы, от которых редко получается отказаться, Bubble собрало советы-напоминания — из статьи Эрика Стивена Реймонда и разговоров с айтишниками.
Первый совет: учиться формулировать суть в одном сообщении
В email-переписке есть хорошая функция — тема письма: это способ кратко резюмировать посыл и запрос. В Telegram или Slack графы для темы нет, но можно вообразить, что есть. Проджект-менеджеру Татьяне Буенковой упражняться в краткости помогает ведение микроблогов в Twitter и Telegram
Второй совет: описывать не предположения, а цель
Если непонятно, как заменить цвета в документе, стоит так и спросить: «Как заменить цвета в документе?», а не спрашивать «где найти цветовой миксер» — может, его в нужном приложении нет или есть, но делается это не через него.
Третий совет: не заставлять собеседника совершать лишние усилия
Если для ответа на вопрос человеку нужно перейти по десяти ссылкам или уточнить что-то у соседа, ответ затянется. Лучше описать все детали словами, а то, что нужно показать, собрать в виде скриншотов. Как заметил один из пользователей Hacker News, иногда, разложив всё по полочкам, получается найти ответ самостоятельно.
Четвертый совет: рисовать, если не получается описывать
Иногда проще показать, чем рассказывать, даже если рисунок будет очень примерным и схематичным.
Пятый совет: не указывать на ошибки, не разобравшись
Вместо того чтобы писать «я нашёл баг» или «у вас тут косяк», лучше спросить, почему какой-то сервис или элемент работает так, а не иначе, или поделиться впечатлениями.
Шестой совет: быть терпимее
Особенности коммуникации зависят от привычек, а изменить их трудно, поэтому лучше проявить терпение.
Bubble — журнал об образовании, карьере и жизни в цифровом мире, входит в dev.media вместе с dev.by и dev.ua. Статьи по теме:
Просто обожаю когда одно предложение пишут в 5-10 сообщений.
А ещё топ 2 моих любимых.
Когда человек находится в контексте происходящего и задаёт тебе вопрос типа "И что это за ошибка?" Вообще не упоминая с чем работает, какая ошибка, в какой момент она появилась.
Лучше только:
И что
Это
За ошибка?
Помоги
Пожалуйста!...
?!
Выдайте коллеге какие-нибудь "новые правила деловой переписки". Это не решит всех проблем с общением, но покажет направление для развития.
Если это никак не поможет, то поможет "mute forever". Некоторые люди просто неисправимы.
Мне кажется, у каждой специализации такое. Меня, как пиарщика, раздражало, когда я итак сказала коротко и понятно, но нет, летят какие-то глупые вопросы «а это как сделать? А это? А как это исправить? А это где? А здесь что указать?» и приходилось тратить много времени, чтобы чётче объяснили проблему))