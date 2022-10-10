Суд обязал компанию из США выплатить €75 тысяч уволенному сотруднику, отказавшемуся работать со включенной веб-камерой Статьи редакции
Власти признали такой контроль нарушением конвенции о правах человека.
- Житель немецкого города Диссен получил компенсацию после увольнения из нидерландского филиала компании Chetu. Она занимается разработкой ПО, штаб-квартира находится во Флориде. На материалы суда обратило внимание издание NL Times.
- Сотрудник работал в Chetu с 2019 года телемаркетологом, он зарабатывал более €70 тысяч в год. 23 августа руководство обязало его принять участие в «Программе корректирующих действий». Он должен был включить совместное использование экрана и веб-камеру на весь рабочий день.
- Через два дня работник написал руководителям, что «чувствует себя некомфортно, когда за ним наблюдают по девять часов», назвал это вторжением в личную жизнь, отключил камеру, но оставил трансляцию действий на экране. Его уволили на следующий день за «отказ работать и неподчинение».
- В иске истец настаивал, что не было причин для немедленного увольнения. Суд согласился и постановил, что включенная камера «нарушает право работника на частную жизнь», указанное в статье 8 Европейской конвенции о правах человека.
- Суд обязал Chetu выплатить мужчине зарплату более €2700, €8375 — за незаконное увольнение, €9500 евро — в качестве помощи при поиске другой работы и €50 тысяч — дополнительной компенсации. Также компания должна оплатить 23 неиспользованных дня отпуска.
- Меньше чем через неделю после увольнения филиал Chetu в Нидерландах закрыли, пишет издание со ссылкой на документы. Он работал с 2013 года.
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Ну не умеют люди в переговоры... Все правильно сделал
Для местных заводчан объясню человеческим языком.23 августа руководство обязало его принять участие в «Программе корректирующих действий».
РАБотник показал очень низкую вовлеченность в работу/kpi и его поставили на проверку - что он делает не так и делает вовсе ли?
Но у РАБотника были другие планы и тут понеслась…
PS. Страшно представить на сколько нужно «них(ничего) не делать» чтобы в корпо применили такой метод контроля)
Если бы он вообще ничего не делал, то демонстрацию экрана то же бы отключил, а тут оставил.
Я сама уже больше трёх лет в формате хоум офиса. Так вот мне как-то не очень хочется каждое утро переодеваться из пижамы, я в ней до обеда могу работать, если камеру от начальства провести, то будет не комфортно, а вот демонстрация экрана, да, мне пофиг, все свои фильмы и т.д. просто запущу с ноута.
Но у меня изначально договор, что график свободный, поэтому никто не следит, когда и сколько я сидела за компом, главное чтобы сдала в срок работу.
А на работу в офис вы тоже в пижамке ходили ?
Костюм одевать как бы не требуют, но одеться для появления на публики думаю не трудно.
Я в офис к 11 ходила, как-то уже успевала проснуться и одеть костюм, а вот почему я дома обязана это делать не понятно. Дома, даже в рабочее время хочу ходить как мне удобно, а не подстраиваться под кого-то. Опять же мне платят не за мой внешний вид перед монитором, а за результат.
Хотите оценить мой внешний вид, тогда приглашайте в офис и предоставляйте полностью оборудованное рабочее место, а до тех пор пока его себе обеспечиваю я сама, то мой внешний вид работодателя не касается.
Я не понимаю почему у себя дома я должна быть на публике, а может у меня ремонт дома и я не хочу показывать стены без обоев на камеру, мало ли что ещё, это частная территория, я её демонстрировать не обязана, может у меня там на полках яйца Фаберже стоят, почему я кого-то должна к селу пускать, пусть даже виртуально, я не планирую перестановку, чтобы работодатель имел возможность спокойно на меня "любоваться". Ещё раз, демонстрация экрана, ну если захотят, то пусть будет, а вот камеру "увольте", но нет.
Уже более 5 лет в офисе не появляюсь, но бываю на таких "программах" в качестве учителя и когда говорят "включить камеру" зачастую сдают матчасть или ещё что-то. Решение "9 часов под камерой" странное, тем не менее прекрасно понимаю откуда растут ноги, по этому повторюсь - показатели видимо были совсем паршивые
Демонстрации экрана вполне достаточно. А её человек оставил, значит не сильно переживал, что там что-то не так. Камера это уже перебор.
Достаточно для чего ? Вы от Амазона и\или Майкрософта сдавали какие сертификаты ? Суть ведь в том чтобы не подсматривать, а такие "программы" делают, для того чтобы принять решение уволить\оставить. Как по вашему можно проверить на демонстрации экрана человек поставил рядом айпад и с него читает или нет ?
не передергивайте - у него же не знания проверяли, а результаты работы, для этого камера точно не нужна
Достаточна для его ситуации.
Да, сдавала, да под камерами, но при чем тут работа и тесты?
а Филиал то почему закрыли? Если про желание в суд обратиться не знали
это как раз ясно - чтобы остальные сотрудники филиала не успели в суд обратиться и тоже компенсацию отсудить
человека уволили и закрылись через пару дней. С учетом бюрократии(Пока он соберëтся, пока соберëт все документы и т. д) они даже бы и не знали что он обратится в суд. Если только он угрожал в последний день, и то это пока просто слова были
Возможно это просто был хитрый способ поставить сотрудников филиала в условия, от которых они сами уволятся и не нужно будет их сокращать и к моменту закрытия успело уволиться достаточное количество.
очевидно компания была абсолютно не согласна с подходом в судовой системе)
Получив деньги и выиграв дело он дал возможность и другим решить в этот же способ свои проблемы.
Если в ЮСА они работают на мечту по 60-70ч в неделю , то в ленивой Европе этого делать не будут, только по судах бегать.
так они закрылись до решения суда, судя по описанию. Через пару дней после его увольнения. А не через пару дней после решения суда
Работающие по 60 часов в неделю в США обычно так делают не из-за какой-то мечты, а просто потому, что денег за 40 часов не хватает на жизнь.
Не человек, а редиска, закрыл своими действиями целый филиал честной компании! Четвертовать, растрелять и изнасиловать негодяя! Будет знать, как свои права отстаивать!
И компенсацию отобрать?😁
А если бы он в офисе работал, его что там ширмой нужно было закрывать?
Офис принадлежит компании, а квартира нет. С какой стати он должен включать вебку на своей частной территории, тем более в приказном порядке.
Как раз недавно читал, как люди удалённо проходят интервью за других. И основной вопрос комментаторов был: так раскусят на первом же рабочем звонке.
А вот теперь не раскусят, и постановление суда есть!
Не путайте мух и котлеты.
Для интервью камера практически обязательна, и то индусы умудряются даже не смотря на камеру читить.
Так на интервью камера будет, а потом, после найма, он её включать откажется.
О да, и у нас это есть. Так что, если на собесе кандидат не включает камеру(вместе с собеседующими и при предварительном предупреждении), то в топку такого кандидата.
не совсем так - тут проблема в том, что они хотели камеру на весь день. Никто не говорит, что камера не могут требовать включать камеру на время митинга и т.п..
С той скоростью развития нейронных сетей, что мы наблюдаем, уже совсем скоро можно будет в реальном времени сидеть с чужим лицом.
можно, но смысла мало - одно дело проходить собес через прокси, и совсем другое - реальная работа.
А и правильно, нечего хуеть.
Наэффективничали менеджеры
А все могло и дальше работать..
Скорей всего не могло - похоже что офис уже был на гране закрытия. Решили скорей всего просто испытать новые методики, с идеей "даже если все не понравится - мы все равно закрываемся".
А держать офис в Европе для США, та еще проблема.
Удивили такая хрень во многих российских компаниях и у нас это проглатывают и работают дальше.