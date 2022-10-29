dev.by спросил у читателей, бывало ли так, чтобы они что-то забрали домой из офиса — и никто об этом не знал. Или наоборот сотрудники наблюдали, как тают офисные запасы, — и не могли найти «хозяйственного» коллегу.

{"id":528838,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":528838,"gtm":null} 738 просмотров

Вот несколько историй, как из офисов «уходили» домой фрукты, хлопья, вафли и батончики, кофе, молоко и даже «Роллтон».

Источник: daily-philosophy.com

«Почти каждый день беру с собой домой фрукты для жены»

— Когда я работал Wargaming, часто брал домой всякие вкусняшки, типа хороших хлопьев, которые в магазине по 8 рублей (белорусских — vc.ru) стоили. Иногда — вафли, батончики и «Роллтон».

А сейчас работаю в другой компании и почти каждый день беру с собой домой для жены фрукты: бананы, апельсины, киви, а ещё иногда чай пакетированный. Всё же надо семейный бюджет беречь. Жена только рада, да и я тоже. Но стараюсь брать так чтобы, никто не видел, хотя камеры в офисе — и про нас знают всё.

«Открывал холодильник, выбирал ссобойку — и харчевался без зазрений совести»

— У нас одно время стала пропадать еда из ссобоек, стоящих в общем холодильнике. Почтовая рассылка на всю компанию и воззвания к совести в общем чате не помогали. Сработали только камеры слежения.

Оказалось, один из недавно нанятых сотрудников просто открывал холодильник, выбирал, что понравится, — и харчевался без зазрений совести. Чаще всего из-за гострономических пристрастий этого парня страдал отдел тестирования. Видимо, девушки делали вкусные ссобойки.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Так продолжалось довольно долго — больше месяца, — пока его не поймали. Кроме подъедания чужих ссобоек камеры зафиксировали ещё и несколько фактов ночёвки в офисе. Очень странно, учитывая, что это был разработчик-синьор с соответствующей этому уровню зарплатой.

Руководство провело с ним беседу, но личность не обнародовало — чтобы не было всеобщего порицания, да и вообще конфликтов. Тем не менее, слухи у нас поставлены хорошо, так что старожилы конечно же разузнали детали. А сотрудник вскоре после инцидента покинул компанию, но по другой, не связанной с этой историей, причине.

«Заметили, что молоко стало уходить быстрее — на 2-3 пакета за неделю»

— У нас в компании был забавный случай несколько лет назад. На кухне в офисе стоит кофемашина — и рядом с ней ящик с пакетами ультрапастеризованного молока, которое не нужно в холодильнике держать до вскрытия.

Офис небольшой, в неделю уходил примерно ящик молока. И тут заметили, что молоко стало уходить быстрее — на 2-3 пакета за неделю, хотя людей в офисе было столько же.

Стали присматриваться и в какой-то момент заметили, что один из сотрудников перед уходом домой заходит на кухню за контейнером от ссобойки — и заодно, раз в пару дней, прихватывает с собой из коробки пакет молока.

Видимо, очень не хватало человеку кальция. С ним провели вежливую беседу — и расход молока в офисе нормализовался.

Тот сотрудник ещё пару лет работал у нас и без проблем смотрел в глаза коллегам. Я так понял, что для него вся это ситуация не была неудобной. Вроде: «А так что нельзя было брать домой? Я думал можно. Ну ладно, нельзя — так нельзя».

«Брал кофе, если новый сорт, — попробовать. За пять лет вынес полкило»

— Я брал домой из офиса кофе, если у нас покупали какой-то новый сорт, — попробовать. Дело в том, что в офисе кофемашина варила то, что пить можно было только за неимением лучшего. А дома аппарат настроен лично мной и под меня — таким образом, я пробовал настоящий вкус нового кофе.

Как оказалось, я был такой не один: видел, что один коллега тоже так делал — в разгар рабочего дня. Мы спокойно обсудилили это у кофемашины. Но больше об этом никто не знал. Я же всегда приезжал в офис первым, и никто не видел, как я беру кофе. Думаю, за пять лет я вынес где-то полкило.

«Засидевшись допоздна, взял с собой пачку печенья домой — на утро к чаю»

— Несколько раз, собираясь за город, заходил в офис и брал водичку и квас в дорогу. Офис компании был как раз на выезде из Минска.

Один раз, засидевшись допоздна, взял с собой пачку печенья домой — на утро к чаю, потому что было лень заезжать в магазин.

Сосед автора dev.by (мы упоминали о нём в кличе: в свою очередь покупать туалетную бумагу этот человек приносил с кухни в офисе Wargaming бумажные полотенца — прим. dev.by) какой-то странный: у нас в туалетах всегда была нормальная туалетная бумага, зачем брать полотенца?

dev.by — сайт об информационных технологиях в Беларуси и в мире.