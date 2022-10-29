«Роллтон», кофе, молоко: что айтишники уносят домой из офиса Статьи редакции
dev.by спросил у читателей, бывало ли так, чтобы они что-то забрали домой из офиса — и никто об этом не знал. Или наоборот сотрудники наблюдали, как тают офисные запасы, — и не могли найти «хозяйственного» коллегу.
Вот несколько историй, как из офисов «уходили» домой фрукты, хлопья, вафли и батончики, кофе, молоко и даже «Роллтон».
«Почти каждый день беру с собой домой фрукты для жены»
— Когда я работал Wargaming, часто брал домой всякие вкусняшки, типа хороших хлопьев, которые в магазине по 8 рублей (белорусских — vc.ru) стоили. Иногда — вафли, батончики и «Роллтон».
А сейчас работаю в другой компании и почти каждый день беру с собой домой для жены фрукты: бананы, апельсины, киви, а ещё иногда чай пакетированный. Всё же надо семейный бюджет беречь. Жена только рада, да и я тоже. Но стараюсь брать так чтобы, никто не видел, хотя камеры в офисе — и про нас знают всё.
«Открывал холодильник, выбирал ссобойку — и харчевался без зазрений совести»
— У нас одно время стала пропадать еда из ссобоек, стоящих в общем холодильнике. Почтовая рассылка на всю компанию и воззвания к совести в общем чате не помогали. Сработали только камеры слежения.
Оказалось, один из недавно нанятых сотрудников просто открывал холодильник, выбирал, что понравится, — и харчевался без зазрений совести. Чаще всего из-за гострономических пристрастий этого парня страдал отдел тестирования. Видимо, девушки делали вкусные ссобойки.
Так продолжалось довольно долго — больше месяца, — пока его не поймали. Кроме подъедания чужих ссобоек камеры зафиксировали ещё и несколько фактов ночёвки в офисе. Очень странно, учитывая, что это был разработчик-синьор с соответствующей этому уровню зарплатой.
Руководство провело с ним беседу, но личность не обнародовало — чтобы не было всеобщего порицания, да и вообще конфликтов. Тем не менее, слухи у нас поставлены хорошо, так что старожилы конечно же разузнали детали. А сотрудник вскоре после инцидента покинул компанию, но по другой, не связанной с этой историей, причине.
«Заметили, что молоко стало уходить быстрее — на 2-3 пакета за неделю»
— У нас в компании был забавный случай несколько лет назад. На кухне в офисе стоит кофемашина — и рядом с ней ящик с пакетами ультрапастеризованного молока, которое не нужно в холодильнике держать до вскрытия.
Офис небольшой, в неделю уходил примерно ящик молока. И тут заметили, что молоко стало уходить быстрее — на 2-3 пакета за неделю, хотя людей в офисе было столько же.
Видимо, очень не хватало человеку кальция. С ним провели вежливую беседу — и расход молока в офисе нормализовался.
Тот сотрудник ещё пару лет работал у нас и без проблем смотрел в глаза коллегам. Я так понял, что для него вся это ситуация не была неудобной. Вроде: «А так что нельзя было брать домой? Я думал можно. Ну ладно, нельзя — так нельзя».
«Брал кофе, если новый сорт, — попробовать. За пять лет вынес полкило»
— Я брал домой из офиса кофе, если у нас покупали какой-то новый сорт, — попробовать. Дело в том, что в офисе кофемашина варила то, что пить можно было только за неимением лучшего. А дома аппарат настроен лично мной и под меня — таким образом, я пробовал настоящий вкус нового кофе.
Как оказалось, я был такой не один: видел, что один коллега тоже так делал — в разгар рабочего дня. Мы спокойно обсудилили это у кофемашины. Но больше об этом никто не знал. Я же всегда приезжал в офис первым, и никто не видел, как я беру кофе. Думаю, за пять лет я вынес где-то полкило.
«Засидевшись допоздна, взял с собой пачку печенья домой — на утро к чаю»
— Несколько раз, собираясь за город, заходил в офис и брал водичку и квас в дорогу. Офис компании был как раз на выезде из Минска.
Один раз, засидевшись допоздна, взял с собой пачку печенья домой — на утро к чаю, потому что было лень заезжать в магазин.
Сосед автора dev.by (мы упоминали о нём в кличе: в свою очередь покупать туалетную бумагу этот человек приносил с кухни в офисе Wargaming бумажные полотенца — прим. dev.by) какой-то странный: у нас в туалетах всегда была нормальная туалетная бумага, зачем брать полотенца?
dev.by — сайт об информационных технологиях в Беларуси и в мире.
Статьи по теме:
Наблюдал неоднократно, как люди с з/п по 150-200 к₽ тащат из офиса канцтовары (не золотые ручки отнюдь), копеечные мышки и т.д.
Но хлопья и печенье — тоже весьма любопытно.
Да, канцелярия это вообще популярная тема))) в одном из моих предыдущих мест работы туалетная бумага слишком быстро пропадала учитывая сколько ее приносили и как мало человек на этаже было, но это так, лишь подозрения куда она могла деться))
Просто кто-то слишком много ел и тратил туалетную бумагу опережающими темпами (-:
А ел ворованные хлопья.
После этой статьи в цензор.нет случился праздник