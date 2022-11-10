Илон Маск запретил удалённую работу в Twitter и попросил сотрудников приготовиться к «тяжёлым временам» Статьи редакции
Запрет уже вступил в силу.
- Об этом Маск сообщил в письме, которое получили все сотрудники Twitter.
- Запрет на удалёнку вступил в силу сразу после получения письма — теперь работники должны будут проводить в офисе не менее 40 часов в неделю.
- Удалёнку будет разрешать лично Маск и только в конкретных случаях.
- В своём письме глава Twitter попросил сотрудников приготовиться к «тяжёлым временам», отметив, что на фоне замедления роста экономики США компания столкнётся с некоторыми испытаниями. По его словам, эту новость нельзя как-то приукрасить, поэтому надо принять просто как факт.
- В июне 2022 года Илон Маск запретил работать на удалёнке сотрудникам Tesla, а работникам Twitter на встрече с ними обещал, что запрещать дистанционную работу не будет. Всего удалённо работает около четверти сотрудников соцсети.
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Лезет в IT, а получился опять завод...
у завод с айти больше общего чем кажется
справедливости ради, он таки из айти вышел, а потом уже завод и вот это вот всё)
Хм, а раз денег нет - может лучше было бы ввести удалёнку и сэкономить на аренде офисов?
В офисе сложнее балду пинать
лол
В офисе проще микроменеджерить
Нет времени на раскачку
Деды терпели - и нам велели
Интересно как он объясняет это решение? Тем что он ретроград? Этот человек говорил, что у него «синдром аспергера», а ведет себя как типичный нейротипик
Считает, что на удалёнке люди высыпаются, не тратят время на лишние действия и вообще чувствуют себя хорошо
Он оплачивает их работу и хочет дабы было как он хочет. Кого не устраивает вперед в тяжелые времена. Думаю этим простым и руководствуется.
зима близко ...
Ну ладно, пусть поработают. Сколько можно хуи пинать, в самом деле.
Конечно, у всех по-разному, лично я на удаленке еще больше работаю.
Миллиардер просит работягу приготовиться. Аж на слезу пробило.