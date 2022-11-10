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Илон Маск запретил удалённую работу в Twitter и попросил сотрудников приготовиться к «тяжёлым временам» Статьи редакции

Запрет уже вступил в силу.

  • Об этом Маск сообщил в письме, которое получили все сотрудники Twitter.
  • Запрет на удалёнку вступил в силу сразу после получения письма — теперь работники должны будут проводить в офисе не менее 40 часов в неделю.
  • Удалёнку будет разрешать лично Маск и только в конкретных случаях.
  • В своём письме глава Twitter попросил сотрудников приготовиться к «тяжёлым временам», отметив, что на фоне замедления роста экономики США компания столкнётся с некоторыми испытаниями. По его словам, эту новость нельзя как-то приукрасить, поэтому надо принять просто как факт.
  • В июне 2022 года Илон Маск запретил работать на удалёнке сотрудникам Tesla, а работникам Twitter на встрече с ними обещал, что запрещать дистанционную работу не будет. Всего удалённо работает около четверти сотрудников соцсети.

#новость #twitter

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17 комментариев
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 житель подмоста

Лезет в IT, а получился опять завод...

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Инженер-душнила

у завод с айти больше общего чем кажется

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Nikolay Vavilov

справедливости ради, он таки из айти вышел, а потом уже завод и вот это вот всё)

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Anton Gamskiy

Хм, а раз денег нет - может лучше было бы ввести удалёнку и сэкономить на аренде офисов?

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Дмитрий Игоревич

В офисе сложнее балду пинать

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Невкусно и грустно

лол

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Джоуи Вин

В офисе проще микроменеджерить

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Андрей Рядькин

Нет времени на раскачку

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jonewayne

Деды терпели - и нам велели

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Павел Лебедев

Интересно как он объясняет это решение? Тем что он ретроград? Этот человек говорил, что у него «синдром аспергера», а ведет себя как типичный нейротипик

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M-S-R

Считает, что на удалёнке люди высыпаются, не тратят время на лишние действия и вообще чувствуют себя хорошо

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Pavel Petel

Он оплачивает их работу и хочет дабы было как он хочет. Кого не устраивает вперед в тяжелые времена. Думаю этим простым и руководствуется.

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Иван Серик
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Никита Борисов

зима близко ...

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Слегка Придурковатый

Ну ладно, пусть поработают. Сколько можно хуи пинать, в самом деле.

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Дмитрий К.

Конечно, у всех по-разному, лично я на удаленке еще больше работаю.

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Pavel Petel

Миллиардер просит работягу приготовиться. Аж на слезу пробило.

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