Илон Маск оборудовал спальные места в офисе Twitter в Сан-Франциско — Forbes Статьи редакции
Их сделали для тех, кто согласился на «хардкорный» режим работы, предположил один из источников.
- В начале декабря 2022 года вернувшиеся в офис Twitter в Сан-Франциско сотрудники обнаружили оборудованные там спальные места, пишет Forbes, который ознакомися с фотографиями офиса. В одной такой комнате стояла конструкция вроде большой кровати, тумбочка с лампой и офисные кресла.
- По словам одного из источников, сотрудникам никто не объяснил нововведения. Он предположил, что кровати нужны для тех, кто согласился на «хардкорную» работу, чтобы можно было переночевать в офисе.
- Новый владелец соцсети Илон Маск предложил сотрудникам соглашаться на «хардкорный» Twitter и «работать много часов с высокой интенсивностью» или уволиться, в середине ноября, писали СМИ. Сколько точно человек ушли после этого — неизвестно.
- Сколько таких «спален» в офисе — неясно, пишет Forbes. Но источник издания предположил, что их может быть от четырёх до восьми на этаже, и отметил, что они выглядят удобными. Другой собеседник добавил, что несколько комнат расположены на практически пустом этаже. По его словам, такой шаг логичен, ведь многие сотрудники уже работают допоздна. Гендиректор Twitter не ответил на запрос о комментарии.
515 просмотров
Согласен с такой постановкой при работе на себя, но не с «работай на дядю» 24х7
При работе на себя можно в принципе все делать там, где комфортнее всего самому)
Ну завалиться туда на час во время обеда было бы неплохо
да,но предназначение не в этом
Живи, ешь, умри. И всё на работе.
японский стиль работы
шире, азиатский
Я бы поработал в таком режиме. Всё равно спать негде.
Тема душевых кабин не раскрыта, а ведь как важна эта церемония после пробуждения)
Эт не проблема. После пробуждения, можно сбегать до заправки зарядить свою Теслу и принять душ. В штатах много таких для дальнобоев.
Желательно и позавтракать в душевой кабине на заправке, чтобы не терять время своей прекрасной жизни и не отвлекаться от работы..
Там же есть кофе и гамбургеры. Все равно ждать пока зарядится машинка.
Отличная идея
Гениальный ход, учитывая что в долине недвига очень дорогая, некоторые сотрудники даже рады подобному будут, особенно те кто на визах.
А уж как будут рады их психологи со временем)) Изи бабки
Как я работал в Твиттере в 2023
Комментарий удален модератором
Завтра ждём новость, где и каким стулом Илон посрал.
Это как называется теперь? Удаленка на рабочем месте?
То жалуются что аренда стоит дорого, то им спальню оборудовали - жалуются)
когда приехал в штаты почти год тусил в офисе, что-то вроде хостела было оборудовано для разных экстренных случаев, когда инженерам надо было ночевать, но никто не пользовался, не худшее время на самом деле, и неплохо экономил на аренде, формально вписался к знакомым чтобы адрес был. но потом начала ко мне заглядывать в нору одна девица, которая любила овертаймить и в итоге убедила к ней переехать.
Чувак влез в долги на 10 млрд баксов, и теперь неудачники на H1B визах под страхом увольнения будут жить как сборщики айфонов. А с учетом, что Маск расторг договор с конторой уборщиков и убрал всю еду из офиса.. )