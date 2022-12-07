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Илон Маск оборудовал спальные места в офисе Twitter в Сан-Франциско — Forbes Статьи редакции

Их сделали для тех, кто согласился на «хардкорный» режим работы, предположил один из источников.

  • В начале декабря 2022 года вернувшиеся в офис Twitter в Сан-Франциско сотрудники обнаружили оборудованные там спальные места, пишет Forbes, который ознакомися с фотографиями офиса. В одной такой комнате стояла конструкция вроде большой кровати, тумбочка с лампой и офисные кресла.
  • По словам одного из источников, сотрудникам никто не объяснил нововведения. Он предположил, что кровати нужны для тех, кто согласился на «хардкорную» работу, чтобы можно было переночевать в офисе.
  • Новый владелец соцсети Илон Маск предложил сотрудникам соглашаться на «хардкорный» Twitter и «работать много часов с высокой интенсивностью» или уволиться, в середине ноября, писали СМИ. Сколько точно человек ушли после этого — неизвестно.
  • Сколько таких «спален» в офисе — неясно, пишет Forbes. Но источник издания предположил, что их может быть от четырёх до восьми на этаже, и отметил, что они выглядят удобными. Другой собеседник добавил, что несколько комнат расположены на практически пустом этаже. По его словам, такой шаг логичен, ведь многие сотрудники уже работают допоздна. Гендиректор Twitter не ответил на запрос о комментарии.
Evan Jones @evanstnlyjones

When you need something from your boss at elon twitter

В начале ноября 2022 года продакт в Twitter Эван Джонс опубликовал фотографию девушки, которая спит, предположительно, в офисе компании

#новость #twitter

515 просмотров
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21 комментарий
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 Bлaдuмup

Согласен с такой постановкой при работе на себя, но не с «работай на дядю» 24х7

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Екатерина Чернышева

При работе на себя можно в принципе все делать там, где комфортнее всего самому)

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Антон Борисов

Ну завалиться туда на час во время обеда было бы неплохо

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Melissa Warner

да,но предназначение не в этом

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Логический калькулятор

Живи, ешь, умри. И всё на работе.

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Таир Бакиев

японский стиль работы

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Бинарный Ёж

шире, азиатский

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Андрей Иванов

Я бы поработал в таком режиме. Всё равно спать негде.

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Тимур

Тема душевых кабин не раскрыта, а ведь как важна эта церемония после пробуждения)

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Андрей Иванов

Эт не проблема. После пробуждения, можно сбегать до заправки зарядить свою Теслу и принять душ. В штатах много таких для дальнобоев.

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Тимур

Желательно и позавтракать в душевой кабине на заправке, чтобы не терять время своей прекрасной жизни и не отвлекаться от работы..

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Андрей Иванов

Там же есть кофе и гамбургеры. Все равно ждать пока зарядится машинка.

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Я никто и звать меня никак

Отличная идея

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Таир Бакиев

Гениальный ход, учитывая что в долине недвига очень дорогая, некоторые сотрудники даже рады подобному будут, особенно те кто на визах.

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Олег Павлов

А уж как будут рады их психологи со временем)) Изи бабки

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Доктор Богомол Тобогган

Как я работал в Твиттере в 2023

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Комментарий удален модератором

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Михаил

Завтра ждём новость, где и каким стулом Илон посрал.

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Екатерина Чернышева

Это как называется теперь? Удаленка на рабочем месте?

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ilia

То жалуются что аренда стоит дорого, то им спальню оборудовали - жалуются)

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Скрытый Потанцевал

когда приехал в штаты почти год тусил в офисе, что-то вроде хостела было оборудовано для разных экстренных случаев, когда инженерам надо было ночевать, но никто не пользовался, не худшее время на самом деле, и неплохо экономил на аренде, формально вписался к знакомым чтобы адрес был. но потом начала ко мне заглядывать в нору одна девица, которая любила овертаймить и в итоге убедила к ней переехать.

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Сергей С.

Чувак влез в долги на 10 млрд баксов, и теперь неудачники на H1B визах под страхом увольнения будут жить как сборщики айфонов. А с учетом, что Маск расторг договор с конторой уборщиков и убрал всю еду из офиса.. )

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