«Яндекс» показал, как будет выглядеть новый офис в Москве — с баскетбольным залом, бассейном и магазином мерча Статьи редакции
3D-модель можно посмотреть на «Яндекс Картах».
«Яндекс» объявил о завершении строительства подземной части новой штаб-квартиры, с октября работы идут на поверхности. Посмотреть 3D-модель здания можно в веб-версии «Яндекс Карт». Завершить стройку планируют в 2024 году.
Новый адрес «Яндекса» — улица Академика Зельдовича, дом 1. Это будет первое и пока единственное здание на этой улице. Напротив компания планирует обустроить мини-парк. Туда, как и на первый этаж штаб-квартиры смогут зайти все. Внутри будет магазин мерча, рестораны, фуд-холл и музей «Яндекса». На верхних этажах будет открытая терраса.
У здания будет несколько зон разной высоты — от 12 до 15 этажей. Также будет парковка на 1630 машиномест — это почти в два раза больше, чем во всех действующих офисах «Яндекса».
Внутри будет спортивный комплекс для сотрудников — с 25-метровым бассейном, тренажёрами, спортзалом для игр в баскетбол, волейбол, мини-футбол и теннис, а также залами поменьше: для сквоша, йоги, танцев и других занятий.
Также в штаб-квартире будут две большие аудитории — на 250 и 400 мест. Рядом разместят классы для тех, кто приходит учиться в «Яндекс». Например студентов Школы анализа данных.
Хорошая попытка, но в офис я не вернусь.
А чего так?
Я в другом городе
Теперь и приложуха vc обновилась 🙈🥲 теперь и в ней можно скачивать))) блин блинский!!
Там тоже скачивание не работает?!
Вроде работает 😂
вот чем запимаются пидарасы вместо починки критических годовалых багов
Интересно кто там будет работать при текущем уровне оттока специалистов…?
Или Яндекс надеется удержать людей в компании и стране, предложив им работать в красивой стеклянной коробке?
Все работают, как работали. Офисы полны
Пора принять тот факт, что не все спят и видят, как свалить из страны
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
каким именно уровнем оттока? есть статистика по долям?
поясню, вот я работаю в крупной IT компании и в моей команде из ~10 человек уехал лишь 1 человек
в соседних командах чуть побольше размером тоже примерно 1-3 уехали, а где-то есть факты возвращения всех 100% состава
почему-то мне кажется, что эта история с "оттоком" больше навеяна истерией с хорошей долей домыслов и поломанного сарафана (к примеру, что гораздо чаще сообщают кому-то о факте отъезда, но почти никто не обсуждает факты возвращения, хотя они имеют место)
Комментарий удален модератором
Современный офис, ничего особенного.
При строительстве новых зданий, делать иначе уже не комильфо.
Предлагаю пересчитать компании в РФ, позволяющие построить себе новый офис в Москве.
Пару сотен наберётся.
что там современного
Топчик, я бы там поработал
Там вообще работать кто-нибудь собирается? Или вот это единственные рабочие места, будто в провинциальном компьютерном клубе?
опенспейс зашквар
А если я куплю акцию Яндекса , меня пустят в тренажерку и в столовку как инвестора ?
Конечно пустят. Ведь надо ж кому-то посуду мыть и тренажеры протирать.
Это отдельные, типа випки для "продвинутых" сотрудников? 😁
Это рендер прошлого года. Что изменилось?
что то
Стеклаяшки, это не для России. Зимой задувает, летом солнце шпарит
Правильно делает, нужно инвестировать в нашу страну а не выводить бабки, и строить в других странах, а создавать условия для развития нашей страны))
лол
это не инвестиции а траты
Чет на рендерах явно сэкономили. В баскетбольном зале даже одного чела тупо скопировали. На отъебись прям.
Так все же все в офис снова загонят?
Мне нравится, интерьер очень привлекательный.
Да офис как офис.
жесть, выглядит как аквариум
Напомнило базу xcom 😏
и стоимость аренды как бюджет екатеринбурга на год