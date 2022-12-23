3D-модель можно посмотреть на «Яндекс Картах».

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«Яндекс» объявил о завершении строительства подземной части новой штаб-квартиры, с октября работы идут на поверхности. Посмотреть 3D-модель здания можно в веб-версии «Яндекс Карт». Завершить стройку планируют в 2024 году.

Новый адрес «Яндекса» — улица Академика Зельдовича, дом 1. Это будет первое и пока единственное здание на этой улице. Напротив компания планирует обустроить мини-парк. Туда, как и на первый этаж штаб-квартиры смогут зайти все. Внутри будет магазин мерча, рестораны, фуд-холл и музей «Яндекса». На верхних этажах будет открытая терраса.

Общественное пространство на первом этаже здания

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Терраса

У здания будет несколько зон разной высоты — от 12 до 15 этажей. Также будет парковка на 1630 машиномест — это почти в два раза больше, чем во всех действующих офисах «Яндекса».

Парковка для велосипедов

Внутри будет спортивный комплекс для сотрудников — с 25-метровым бассейном, тренажёрами, спортзалом для игр в баскетбол, волейбол, мини-футбол и теннис, а также залами поменьше: для сквоша, йоги, танцев и других занятий.

Спортивный зал

Также в штаб-квартире будут две большие аудитории — на 250 и 400 мест. Рядом разместят классы для тех, кто приходит учиться в «Яндекс». Например студентов Школы анализа данных.