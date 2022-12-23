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Офис
Маша Цепелева

«Яндекс» показал, как будет выглядеть новый офис в Москве — с баскетбольным залом, бассейном и магазином мерча Статьи редакции

3D-модель можно посмотреть на «Яндекс Картах».

1465 просмотров

«Яндекс» объявил о завершении строительства подземной части новой штаб-квартиры, с октября работы идут на поверхности. Посмотреть 3D-модель здания можно в веб-версии «Яндекс Карт». Завершить стройку планируют в 2024 году.

Новый адрес «Яндекса» — улица Академика Зельдовича, дом 1. Это будет первое и пока единственное здание на этой улице. Напротив компания планирует обустроить мини-парк. Туда, как и на первый этаж штаб-квартиры смогут зайти все. Внутри будет магазин мерча, рестораны, фуд-холл и музей «Яндекса». На верхних этажах будет открытая терраса.

Общественное пространство на первом этаже здания
Терраса

У здания будет несколько зон разной высоты — от 12 до 15 этажей. Также будет парковка на 1630 машиномест — это почти в два раза больше, чем во всех действующих офисах «Яндекса».

Парковка для велосипедов

Внутри будет спортивный комплекс для сотрудников — с 25-метровым бассейном, тренажёрами, спортзалом для игр в баскетбол, волейбол, мини-футбол и теннис, а также залами поменьше: для сквоша, йоги, танцев и других занятий.

Спортивный зал

Также в штаб-квартире будут две большие аудитории — на 250 и 400 мест. Рядом разместят классы для тех, кто приходит учиться в «Яндекс». Например студентов Школы анализа данных.

Аудитория для занятий
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#яндекс #новость

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34 комментария
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 Cringe Artist

Хорошая попытка, но в офис я не вернусь.

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Denis Kilin

А чего так?

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Cringe Artist

Я в другом городе

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Alex Shevchenko

Теперь и приложуха vc обновилась 🙈🥲 теперь и в ней можно скачивать))) блин блинский!!

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Oleg Shirochenkov

Там тоже скачивание не работает?!

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Alex Shevchenko

Вроде работает 😂

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Aleks B

вот чем запимаются пидарасы вместо починки критических годовалых багов

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Георгий Козырев

Интересно кто там будет работать при текущем уровне оттока специалистов…?
Или Яндекс надеется удержать людей в компании и стране, предложив им работать в красивой стеклянной коробке?

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Радмир Китаев

Все работают, как работали. Офисы полны

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Олег Павлов

Пора принять тот факт, что не все спят и видят, как свалить из страны

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Anton

каким именно уровнем оттока? есть статистика по долям?

поясню, вот я работаю в крупной IT компании и в моей команде из ~10 человек уехал лишь 1 человек

в соседних командах чуть побольше размером тоже примерно 1-3 уехали, а где-то есть факты возвращения всех 100% состава

почему-то мне кажется, что эта история с "оттоком" больше навеяна истерией с хорошей долей домыслов и поломанного сарафана (к примеру, что гораздо чаще сообщают кому-то о факте отъезда, но почти никто не обсуждает факты возвращения, хотя они имеют место)

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Pavel Voronkov

Современный офис, ничего особенного.
При строительстве новых зданий, делать иначе уже не комильфо.

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Oleg Shirochenkov

Предлагаю пересчитать компании в РФ, позволяющие построить себе новый офис в Москве.

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Pavel Voronkov

Пару сотен наберётся.

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Aleks B

что там современного

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Denis Kilin

Топчик, я бы там поработал

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Слегка Придурковатый

Там вообще работать кто-нибудь собирается? Или вот это единственные рабочие места, будто в провинциальном компьютерном клубе?

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Aleks B

опенспейс зашквар

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Андрей

А если я куплю акцию Яндекса , меня пустят в тренажерку и в столовку как инвестора ?

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Вася Пражкин

Конечно пустят. Ведь надо ж кому-то посуду мыть и тренажеры протирать.

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Alex Shevchenko

Это отдельные, типа випки для "продвинутых" сотрудников? 😁

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Портянки Леры

Это рендер прошлого года. Что изменилось?

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Aleks B

что то

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Портянки Леры

Стеклаяшки, это не для России. Зимой задувает, летом солнце шпарит

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Александр Севастьян

Правильно делает, нужно инвестировать в нашу страну а не выводить бабки, и строить в других странах, а создавать условия для развития нашей страны))

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alexstellar

лол

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Aleks B

это не инвестиции а траты

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Вася Пражкин

Чет на рендерах явно сэкономили. В баскетбольном зале даже одного чела тупо скопировали. На отъебись прям.

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Портянки Леры

Так все же все в офис снова загонят?

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UNISON

Мне нравится, интерьер очень привлекательный.

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Mike Platonov

Да офис как офис.

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Николай Чистяков

жесть, выглядит как аквариум

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Щукин Сергей

Напомнило базу xcom 😏

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Vasek Romanov

и стоимость аренды как бюджет екатеринбурга на год

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