TikTok потребовал под угрозой увольнения от сотрудников в США переехать ближе к офисам — The Information Статьи редакции
Это может быть связано с отменой удалённой работы в компании.
- В середине января 2023 года TikTok предупредил некоторых сотрудников в США, что их могут привлечь к дисциплинарной ответственности и уволить, если они не переедут ближе к офисам. Об этом сообщило издание The Information, со ссылкой на текст внутреннего сообщения.
- Что именно значит «ближе к офису» — проживание в том же городе или в том же районе — неизвестно. Тем, кто уже переехал, надо обновить адреса в корпоративной системе данных. Раньше компания не требовала жить строго рядом с офисом, пишет издание.
- TikTok в июле 2022 года предупредил о новой политике — сотрудники должны приходить в офис минимум два раза в неделю. До этого большинство работали удалённо. Позже TikTok заявил, что все сотрудники в США должны до 1 января 2023 года вернуться в офисы.
- У TikTok есть подразделения в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, там работают «тысячи человек». В ноябре The Information сообщало, что TikTok запланировал почти удвоить штат в Калифорнии, примерно до 2000 человек.
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Знаю дофига удаленщиков, которые пол дня ходят, залупу пинают.
В офисе хоть чем-то бы занимались.
Знаю дофига офисников, которые пол дня ходят, залупу пинают.
Дома хоть чем-то бы занимались.
Вот пусть ходят, пинают, хотя бы под рукой, оглоеды.
И в чем смысл этого хождения в офисе, если они так же могут делать дома?
Вся эта лабуда с отменой удаленки - цирк. Особенно если это никак не сказывается на КПД
Имхо, очередная перестановка кроватей, чтобы показать инвесторам или совету директоров бурную деятельность
В офисе человека пиздануть можно за безделие, а дома хрее.
тогда пусть пинают где хотят, че они вообще прикопались до них
НУ НИЧЕГО, СКОРО НЕЙРОСЕТИ ЗАМЕНЯТ ИХ ВСЕХ
тем же самым, только еще время на дорогу и одевание
Хоть этим пусть занимаются, хоть социализируются и на психолога меньше тратить начнут.
поверь меньше на психолога, тратить они не будут)
Скажите, честно, вам завидно что кто-то не тратит время на дорогу до работы?)
Я иной причины вашего "пинающие пинают балду и так, и так, но пусть лучше еще и время на дорогу потратят! Так их!"
Знаю дофига удаленщиков которые ебашат как черти)
Вы считаете что поведение кучки идиотов должно влиять на большинство?
Раз такие решения принимаются, значит большинство и есть кучка идиотов 🤔
с каких пор руководителей стало больше чем подчиненных?
Ну а зачем руководителям это надо? Не верю в необходимость параноидального контроля, скорее действительно люди на удаленке в среднем стали менее эффективно работать. Я, мне кажется, сам из таких, в офисе как-то идет лучше.
при чем тут вообще руководители, вы в носу у всех на виду не ковыряетесь
только одни на вторых не повлияют
После переезда часть всё равно сократят. Скриньте.
многоходовочка
Возможно, это и есть один и поводов для "честного" сокращения, т.к. наверняка не все вернутся в офис
Сразу заметны уши товарища винни пуха) иначе отберут кошка жена
А в Гугле видимо уши индийского слона торчат, там тоже проскакивало такое.
А что если сотрудники тиктока такие же как и его пользователи 😂
Жесть рабство! Всем желаю поскорее избавиться в своей жизни от работодателей и быть независимым! 🙏
бомжем
Не самые рациональные правила, как по мне.. хотя, им виднее
Какие проблемы может решить переезд «ближе к офису»? Быстрее гонять на работу – с работы? Как-то ведь рождаются лихие идеи.
Речь ведь не о том, чтобы «приструнить» удалёнщиков.
Этот AI сломался, не может проводить анализ, пишите другого. Или же это rogue AI, лжет, запутывает
business insider:
The warning is just the latest in a series of steps TikTok has taken over the past few months to clamp down on remote work. The company announced last July that employees would need to come into the office at least twice a week beginning in August, according to the Wall Street Journal. TikTok subsequently rolled that date back to January 1, according to The Information.
Over the past year, companies ranging from Twitter to Apple have also been rolling back their pandemic-era allowances on remote work.
Since Elon Musk took the helm of Twitter in October, he's repeatedly urged workers to return to the office.
In August 2022, senior leaders at Apple told workers they needed to return to the office at least three days a week.
In early March 2022, Google told employees in certain locations to come into the office three days a week starting April, according to an internal memo seen by Insider. By late March 2022, Uber had told its staffers they would need to be in the office "at least half the time" starting April, Insider reported based on an internal memo.
Кстати, ребят, а можно из Грузии на тиктоковский офис в Нью Йорке работать?
Потом и вовсе заставят на работу как на вахту чисто на месяц в офис ходить
Какая разница где им жить?
А желательно жить в самом офисе
Наелись удаленкой. Поняли, что сотры дома xyu пинают или на другой работе работают.
Кудрин пришел?