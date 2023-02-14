Walmart закроет три технологических центра в США, а работавших в них сотрудников обяжет переехать Статьи редакции
Им покроют расходы на переезд, а решившим уволиться выплатят компенсацию.
- Ритейлер Walmart закроет три из 11 своих технохабов в США — в Остине (Техас), Карлсбаде (Калифорния) и Портлэнде (Орегон), пишет Bloomberg.
- От работавших в них сотрудников потребуют перевестись в другие центры. Кроме того, всем сотрудникам технологических подразделений в США придётся работать в офисе как минимум два дня в неделю. Точной даты, к которой нужно переехать, пока нет, отмечает Reuters.
- Компания объяснила, что хочет сосредоточить присутствие технологических команд в «избранных локациях». Walmart надеется релоцировать сотрудников в другие штаты — или сохранить для некоторых из них возможность работать удалённо.
- Тем, кто согласится переехать, покроют расходы на переезд. Если сотрудник этого делать не хочет, он может уволиться — тогда ему выплатят компенсацию. При этом, отмечает WSJ, переехавших поближе к Бентонвиллу — где находится штаб-квартира Walmart — ожидает «сюрприз»: в этом центре придётся работать пять дней в неделю из офиса.
- На март 2022 года в технохабах Walmart — учитывая ещё шесть за пределами США — работало 20 тысяч сотрудников. В тех, что решили закрыть — «сотни человек».
- В январе 2023 года The Information сообщал, что TikTok предупредил некоторых сотрудников в США, что они должны переехать ближе к месту работы, иначе их могут уволить.
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Переездировай!
Может всё-таки предложат? А то звучит так, будто у них там до сих пор рабство не отменили
Аудиострадания либерала)
У него новость должна выглядеть так
Предложат а там как пойдет
-Да-да
- Нет так нет,ну работайте дальше)
Заметьте, ему не просто не похер как там дела у амазоновских индусов, ему важно попросят или без вазелина ...
не надо так жестить. Вы сейчас очень толсто накидываете. Либерал может перенапрячься, что начнет и в Техасе рассказывать, что пора бежать в Грузию, как он.. или куда у них там модно бежать...
В Джорджию
При чем тут либерализм? Или если ты против рабства, то ты обязательно либерал, а если за рабство, то ты обязательно коммунист, единорос, демократ и т.д.?
для него все кто мыслит адекватно, либералы
Коммунист и единорос суть поборники коллективистский идеологии. Так что да, они за рабство и работу во благо чужой (не рабочего человека) идеи, а не благополучия. А либерал по определению не может быть за рабство, иначе он не либерал.
Есть и другие категории. Но для указанных - верно понято
нет, загонят плётками на галеры, а потом линчуют, дайте недалёкой вате порадоваться, одно счастье у убогих🤗
ну отказ от предложения-увольнение,так что это все такие требование
пздц че сказвть
В кострому! :)
Пздц конечно, как будто переехать это раз плюнуть
Смотря кому, если человек с семьёй, то да будет проблематично. А если человек сам по себе, то довольно просто переехать
Я сам по себе, но со мной моя туса!
Переехать куда? Со склада назад к себе домой (тем единицам у кого есть жилье) или в ночлежку ( тем у кого нет жилья). От таких новостей в России плачут либерасты....
У работающего человека в сша все же есть жилье.
Район лерьмо, например. Но жилье, машину, еду и шмотки он позволить себеь может
в другие центры в Бентовилл например
Видимо, даже волмарту стало накладно содержать центры в разных частях страны. Кризис - тяжелая штука
технохабы в которые надо ходить😂
Какая то дичь, отмена удаленьк-) а как же продуктивность? Или лишь бы заебались?
Поди кто-то из больших шишек в Волмарте, не понимающий ничего в ИТ, сказал - а чо это они там делают все что так дорого стоит, собрать всех поближе, чтобы я мог между рядами ходить и смотреть кто чем занят