Сотрудники Amazon потребовали от гендиректора возвращения удалёнки Статьи редакции
До этого компания заявила, что обяжет сотрудников появляться в офисе минимум три дня в неделю.
- Глава Amazon Энди Джесси анонсировал массовое возвращение сотрудников в офисы 17 февраля 2023 года. Он отмечал, что командам проще изобретать и учиться друг у друга, когда они работают лицом к лицу. Также сотрудники лучше взаимодействуют, когда чаще видят друг друга лично.
- В течение несколько часов после этого тысячи сотрудников Amazon присоединились к каналу в Slack, который создали для продвижения удалёнки. На 21 февраля в нём было 14 тысяч человек, пишут Insider и CNBC, которые видели скриншоты.
- Сотрудники писали в чате, что многие команды теперь территориально разбросаны, а возвращение в офисы повлечёт дополнительные расходы на аренду, поскольку многие будут вынуждены возвращаться в мегаполисы.
- Также работники составили петицию, адресованную Джесси и другим топ-менеджерам. Они призывают отказаться от новой политики и позволить сотрудникам работать удалённо или более гибко, в зависимости от должности.
- Представитель Amazon в комментарии CNBC сослался на сообщение в блоге, где Джессии писал о возвращении в офисы.
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С одной стороны, вроде и демократично. А с другой почему-то такую агрессию подобное вызывает.
многие уже привыкли с дома работать, поэтому и вызывает
Представляю как у нас бы сотрудники выдвигали такие требования гендиру, стоя в очереди в ОК за трудовыми.
Бедные, бляха, сотрудники, 3 дня в неделю в офис их клятые буржуины ездить принуждают.