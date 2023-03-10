«Яндекс» объявил сотрудникам о переходе на гибридный формат работы Статьи редакции
Работать из офиса нужно будет два-три дня в неделю, а сам он не обязательно должен быть в России.
- На общем собрании сотрудникам объявили, что гибридный формат работы станет основным, рассказал vc.ru источник в «Яндексе». Можно будет работать удалённо, но несколько дней придётся проводить в офисе — в России или за рубежом. До этого сотрудники могли работать на удалёнке постоянно.
- Подразделения в «Яндексе» должны в ближайшее время определить сроки перехода к гибридному формату. Сотрудникам нужно будет в установленный срок выбрать офис, из которого они планируют работать.
- В «Яндексе» подтвердили vc.ru переход на новый формат работы. Работать из офиса нужно будет два-три дня в неделю, но не обязательно в России — можно выбрать и международный хаб. Всего у «Яндекса» около 30 офисов, в том числе есть хабы в Армении, Казахстане, Узбекистане, Сербии и Турции. Для некоторых останется возможность работать только удалённо — по согласованию с руководителем.
- В мае 2022 года в «Яндексе» сообщили, что 10% уехавших сотрудников вернулись в Россию, но не назвали конкретные данные. На тот момент в компании работало примерно 18 тысяч человек, за границу уезжало, по данным СМИ, около трёх-пяти тысяч.
- В июле бывший гендиректор «Яндекса» Елена Бунина сообщила The New York Times, что около 2500 сотрудников компании уехали из России и остались за границей.
- В декабре The Bell со ссылкой на источники сообщал, что «Яндекс» анонсировал сотрудникам переход на гибридный формат работы. Тогда в компании говорили, что это обсуждаемый вариант.
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Яндекс у вас там всё норм? Товарищу майору отдали все бэкдоры?
Приложение, собирающее все возможные данные, обвиняет другое приложение в сборе всех возможных данных.
Эм, вы сейчас на святое покусились. Любой либераха вам скажет что собрать данные в архив и бережно пошарить его на сервере для ФБР это не грех
Трекает гео-локацию в фоне, хоспаде.
Святая простота. Все крупные ИТ - компании сотрудничают с силовикамими разных стран одновременно.
На удаленке 9 год, поясните в чем смысл ходить в офис 2-3 дня в неделю? По мне так гибрид - это самый ублюдский формат из возможных.
ты должен быть на привязи а то сбежишь)
Поддерживаю, отец
Чтобы проникнуться корпоративной культурой!
потому что некоторые компании подразумевают "работу" от слова "раб"
Работодатель видит смысл, он платит деньги и предлагает условия работы, на которые вы можете согласиться, а можете и нет
на то человеку и дан лингвистический аппарат, чтобы обсуждать подобные инициативы, их необходимость и обрснованность в диалоге, а не просто следовать инструкциям.
надо подтвердить, что ты не кот и не чатГПТ
Это для кого? Для не очень красивых разработчиков, чтобы не расстраивать менеджера?
В Яндексе тьма работников типа - ассесоров, модераторов, сотрудников службы поддержки. Часть из них и 10 лет назад судя по всему трудилась удаленно. Причем есть подозрение, что часть из них не имела трудового договора с Яндексом, а турдиалсь по аутстафингу через "Рога и копыта". Я этого не утверждаю, мне так показалось после прочтения отзывов о работодателе. Вот читаешь отзывы о работодателе Яндекс и видишь сплошные оценки "0", "1", "2", и видишь, что это сотрудники выполнявшие подобную работу.
А в чем вообще прикол "гибридного" формата?
Ну, т.е. когда требуют всем всегда работать из офиса, то там логика "только так контролирую чтобы работали" или "у нас секретность-важность" - относиться можно по-разному, но логика понятна. В чем логика "гибридности"? Если люди 3 дня в неделю работают на удаленке ок, то зачем им 2 дня в неделю быть в офисе?
По статистике люди на удалёнке чаще меняют работу. Учитывая, что зарплаты у Яндекса всю дорогу ниже рынка, у них кадровый голод. Правда, тут легко с водой выплеснуть и ребёнка.
ты должен быть на привязи а то сбежишь)
Не, ну а чо?
Поддержка уже и так из дома, сидя на кухне в дырявых трусах, помогает людям круглосуточно.
Зашейте их пожалуйста
зашить можно только с разрешения Кудрина, он у них главный по шитью
Еще бы четырёхдневку, и будет баланс. 2 дня в офисе, 2 удалённо, 3 выходных, из которых 1 день можно выделять на свой пет-проект...
всех говнокодеров в шарашки - пусть говнокодят за похлебку)
Кормить через день. Что бы злее кодили.
чтобы не разбежались ) - всех в кандалы
Интересно, каким специалистам. На поддержке каталога Маркета, например, все удалённо, даже руководители категорий.
Гибридный Яндекс. Ждем гибридные Я.такси, Я.еда и прочие Я.маркеты
Гибридное Я.Такси - это когда таксист в приложении берет заказ из дома, а ты "уж как-нибудь сам доедешь"?
Вот блять,когда я там работал меня заставляли в офис ходить.
Пришло время вернуться ))
в переводе на русский - денег нет но вы держитесь)
На проекте с 7 мар 2023
Все комменты про ГУЛАГ, шарашки и разваливающуюся Рашку
и в чем он не прав??? ( ಠ ͜ʖ ಠ)
Учитывая, как яндекс развивается в других странах, все кажется более чем логичным
Всем ли сотрудникам или избранным?
Новое здание можно сносить
Сперва построить, и сразу же снести.
если уж строить то на Бали, тогда и сносить не надо будет
Думается мне, будет немножко сложно из Москвы на Бали перенести уже построенное: https://yandex.ru/blog/company/novyy-ofis-yandeksa-snaruzhi-i-vnutri
Впрочем, ещё пару рекламных мест в выдачу воткнуть, ценник на такси ещё повыше задрать - и ничего недостижимого нет.
так у них вроде это давно, у меня несколько знакомы там работают - они то из дома, то из офиса
Повторяют за «Сбером»
так у них же там супер-пупер классный офис, хотят не аренде сэкономить?
Очень интересно, что из этого получится)
Как по мне, гибридный формат удобен для работника. Если не нужно что-то обсудить с коллегами - можно и дома спокойно работать.
Для работодателя это как раз менее привлекательный формат. Нужно содержать полупустой офис, потому что все хотят иметь свое рабочее место.
на удаленке уже 8 лет работаю, могу посочувствовать сотрудникам яндекса кто также на удаленке работал, увы нормальные люди из руководства ушли и пришли нафталиновые идиоты.
я никогда не понимал смысла нахождения в офисе для тех кто и так по сути в офисе на удаленке и работает ведь сервера не там стоят а в ЦОДах.
А всякие совещания обсуждения голосом спокойно проходят в зумах слаках тимсах и тд.
Подобная прихоть лишь у работника отнимает личное время на дорогу и деньги на туже дорогу питание вне дома и тд
А еще и дресскод идиотский есть вообще мрак
Звучит удобно, главное, чтобы на зп в худшую сторону не отразилось