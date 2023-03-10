Офис
Боевой американец

«Яндекс» объявил сотрудникам о переходе на гибридный формат работы Статьи редакции

Работать из офиса нужно будет два-три дня в неделю, а сам он не обязательно должен быть в России.

  • На общем собрании сотрудникам объявили, что гибридный формат работы станет основным, рассказал vc.ru источник в «Яндексе». Можно будет работать удалённо, но несколько дней придётся проводить в офисе — в России или за рубежом. До этого сотрудники могли работать на удалёнке постоянно.
  • Подразделения в «Яндексе» должны в ближайшее время определить сроки перехода к гибридному формату. Сотрудникам нужно будет в установленный срок выбрать офис, из которого они планируют работать.
  • В «Яндексе» подтвердили vc.ru переход на новый формат работы. Работать из офиса нужно будет два-три дня в неделю, но не обязательно в России — можно выбрать и международный хаб. Всего у «Яндекса» около 30 офисов, в том числе есть хабы в Армении, Казахстане, Узбекистане, Сербии и Турции. Для некоторых останется возможность работать только удалённо — по согласованию с руководителем.
  • В мае 2022 года в «Яндексе» сообщили, что 10% уехавших сотрудников вернулись в Россию, но не назвали конкретные данные. На тот момент в компании работало примерно 18 тысяч человек, за границу уезжало, по данным СМИ, около трёх-пяти тысяч.
  • В июле бывший гендиректор «Яндекса» Елена Бунина сообщила The New York Times, что около 2500 сотрудников компании уехали из России и остались за границей.
  • В декабре The Bell со ссылкой на источники сообщал, что «Яндекс» анонсировал сотрудникам переход на гибридный формат работы. Тогда в компании говорили, что это обсуждаемый вариант.

#новость #яндекс

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47 комментариев
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 Paul Brezcuu

Яндекс у вас там всё норм? Товарищу майору отдали все бэкдоры?

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Никита Михайлов

Приложение, собирающее все возможные данные, обвиняет другое приложение в сборе всех возможных данных.

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Bames Jond

Эм, вы сейчас на святое покусились. Любой либераха вам скажет что собрать данные в архив и бережно пошарить его на сервере для ФБР это не грех

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Организованный американец

Трекает гео-локацию в фоне, хоспаде.

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Mike V. Gorbunov

Святая простота. Все крупные ИТ - компании сотрудничают с силовикамими разных стран одновременно.

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Артём Акулов

На удаленке 9 год, поясните в чем смысл ходить в офис 2-3 дня в неделю? По мне так гибрид - это самый ублюдский формат из возможных.

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Robert Nelson

ты должен быть на привязи а то сбежишь)

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Мимо проходивший

Поддерживаю, отец

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Santiago

Чтобы проникнуться корпоративной культурой!

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Никита Климанов

потому что некоторые компании подразумевают "работу" от слова "раб"

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Pavel S

Работодатель видит смысл, он платит деньги и предлагает условия работы, на которые вы можете согласиться, а можете и нет

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Bo.G

на то человеку и дан лингвистический аппарат, чтобы обсуждать подобные инициативы, их необходимость и обрснованность в диалоге, а не просто следовать инструкциям.

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Bo.G

надо подтвердить, что ты не кот и не чатГПТ

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Вася Пражкин
Для некоторых останется возможность работать только удалённо

Это для кого? Для не очень красивых разработчиков, чтобы не расстраивать менеджера?

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Иван

В Яндексе тьма работников типа - ассесоров, модераторов, сотрудников службы поддержки. Часть из них и 10 лет назад судя по всему трудилась удаленно. Причем есть подозрение, что часть из них не имела трудового договора с Яндексом, а турдиалсь по аутстафингу через "Рога и копыта". Я этого не утверждаю, мне так показалось после прочтения отзывов о работодателе. Вот читаешь отзывы о работодателе Яндекс и видишь сплошные оценки "0", "1", "2", и видишь, что это сотрудники выполнявшие подобную работу.

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ilia

А в чем вообще прикол "гибридного" формата?

Ну, т.е. когда требуют всем всегда работать из офиса, то там логика "только так контролирую чтобы работали" или "у нас секретность-важность" - относиться можно по-разному, но логика понятна. В чем логика "гибридности"? Если люди 3 дня в неделю работают на удаленке ок, то зачем им 2 дня в неделю быть в офисе?

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Gre Li

По статистике люди на удалёнке чаще меняют работу. Учитывая, что зарплаты у Яндекса всю дорогу ниже рынка, у них кадровый голод. Правда, тут легко с водой выплеснуть и ребёнка.

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Robert Nelson

ты должен быть на привязи а то сбежишь)

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S8dAS

Не, ну а чо?
Поддержка уже и так из дома, сидя на кухне в дырявых трусах, помогает людям круглосуточно.

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Ale K

Зашейте их пожалуйста

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СарыньНаКичку
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СарыньНаКичку

зашить можно только с разрешения Кудрина, он у них главный по шитью

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Андрей Байкалов

Еще бы четырёхдневку, и будет баланс. 2 дня в офисе, 2 удалённо, 3 выходных, из которых 1 день можно выделять на свой пет-проект...

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Robert Nelson

всех говнокодеров в шарашки - пусть говнокодят за похлебку)

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Эдуард Гульбзденьчиков

Кормить через день. Что бы злее кодили.

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Robert Nelson

чтобы не разбежались ) - всех в кандалы

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Монументальный Утконос

Интересно, каким специалистам. На поддержке каталога Маркета, например, все удалённо, даже руководители категорий.

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СарыньНаКичку

Гибридный Яндекс. Ждем гибридные Я.такси, Я.еда и прочие Я.маркеты

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Сергей

Гибридное Я.Такси - это когда таксист в приложении берет заказ из дома, а ты "уж как-нибудь сам доедешь"?

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Mr Black

Вот блять,когда я там работал меня заставляли в офис ходить.

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just a.

Пришло время вернуться ))

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Robert Nelson

в переводе на русский - денег нет но вы держитесь)

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nochnoy.ru

На проекте с 7 мар 2023
Все комменты про ГУЛАГ, шарашки и разваливающуюся Рашку

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Мистер Блондин

и в чем он не прав??? ( ಠ ͜ʖ ಠ)

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Гриша Колесников

Учитывая, как яндекс развивается в других странах, все кажется более чем логичным

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Вадим Д.

Всем ли сотрудникам или избранным?

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Иркутский микроскоп

Новое здание можно сносить

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Слегка Придурковатый

Сперва построить, и сразу же снести.

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СарыньНаКичку

если уж строить то на Бали, тогда и сносить не надо будет

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Слегка Придурковатый

Думается мне, будет немножко сложно из Москвы на Бали перенести уже построенное: https://yandex.ru/blog/company/novyy-ofis-yandeksa-snaruzhi-i-vnutri

Впрочем, ещё пару рекламных мест в выдачу воткнуть, ценник на такси ещё повыше задрать - и ничего недостижимого нет.

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Арам Манучарян

так у них вроде это давно, у меня несколько знакомы там работают - они то из дома, то из офиса

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Gre Li

Повторяют за «Сбером»

Глава «Сбера» рассказал о нехватке на российском…
Часть уехавших возвращается, но это сотрудники младшего звена, заявил Греф.
vc.ru
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Ярослава Радионова

так у них же там супер-пупер классный офис, хотят не аренде сэкономить?

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Виталий Золоторёв

Очень интересно, что из этого получится)

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Андрей Харичев

Как по мне, гибридный формат удобен для работника. Если не нужно что-то обсудить с коллегами - можно и дома спокойно работать.

Для работодателя это как раз менее привлекательный формат. Нужно содержать полупустой офис, потому что все хотят иметь свое рабочее место.

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Научный микроскоп

на удаленке уже 8 лет работаю, могу посочувствовать сотрудникам яндекса кто также на удаленке работал, увы нормальные люди из руководства ушли и пришли нафталиновые идиоты.

я никогда не понимал смысла нахождения в офисе для тех кто и так по сути в офисе на удаленке и работает ведь сервера не там стоят а в ЦОДах.
А всякие совещания обсуждения голосом спокойно проходят в зумах слаках тимсах и тд.
Подобная прихоть лишь у работника отнимает личное время на дорогу и деньги на туже дорогу питание вне дома и тд
А еще и дресскод идиотский есть вообще мрак

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Тот самый чел

Звучит удобно, главное, чтобы на зп в худшую сторону не отразилось

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