«Яндекс» запланировал открыть второй офис в Сербии — Forbes Статьи редакции
Компания хочет превратить сербский хаб в «основной европейский офис», говорят источники.
- «Яндекс» планирует открыть ещё один офис в Белграде, пишет Forbes со ссылкой на источник, знакомый с планами компании. Информацию подтвердил один из сотрудников и источник, близкий к «Яндексу».
- Открытие планируется на осень-зиму 2023 года, потенциальная локация — комплекс «Белград на воде» на берегу реки Сава.
- Первый офис в Белграде «Яндекс» открыл в июле 2022 года, писало BBС. До этого у компании был коворкинг в городе. Она арендовала офис на 700 человек в районе Дорчол, но к январю 2023-го число сотрудников в Сербии выросло до 1500 человек, говорит источник Forbes. Оно может увеличиться и до 2000, из-за этого «Яндексу» нужен ещё один офис.
- В «Яндексе» информацию об открытии нового офиса не подтвердили, но и не опровергли, только сообщили, что компания «растёт и развивается, поэтому рассматривает разные варианты для своего расширения».
- По словам источника Forbes, «Яндекс» намерен превратить сербский хаб в «основной европейский офис». До этого компания хотела сделать его из итальянского офиса — но местные власти не позволили релоцировать сотрудников и попросили сократить штат. В марте 2023-го Reuters сообщало, что итальянский премьер-министр запретил стартапу Nebius купить местную Tecnologia Intelligente из-за возможной связи с «Яндексом»
- Компания выбрала Сербию основным хабом, чтобы тестировать там работу бизнес-юнитов, включая такси, доставку и образование для дальнейшего масштабирования в европейских странах — когда это будет возможно. По данным на март 2023 года, в стране работает «Такси», кроме этого, по данным источников, компания тестирует в Белграде доставку для бизнеса.
1738 просмотров
Всё ещё надеются на ранок НАТО?
Глупость творят, ШОС сейчас на подъёме. AUKUS с деньгами закроется от внешних игроков. А Европу бросят догорать и на растерзание африканцам. Яндексовцы живут прошлым и не смотрят в будущее
Международный сербский рынок Яндекса...
Будут снимать продолжение Сербского Фильма?
Мне вот не очень понятно, Путин прям заявлял, что ЖКХ в России говно. Почему же тогда ничего не делается?
Гето вместо жилых кварталов, уничтоженая ростительность, офиссы вместо больниц и университетов, нулевая спортивная инфраструктура, грязь, убожесто, тухляк на полках, занебесный рост цен. Система не работает, надо менять всё и всех!
Востребованный специалист больше не будет сидеть в шарашке, а выбирает, где удобней и комфортней. Уже Яндекс сваливает, который живет на госдотациях, землю престижную получил, любые поблажки. Какие еще сигналы нужны Путину, что РФ, что становиться великими нужно уже начинать сейчас...
маладой человек вы себе сейчас на статью наговорили .
куда девались сверх доходы с нефте газа за десять лет до войны ? воровались и пилились так ?
Подобные рассуждения напоминают мысли студента-стажера, которого взяли в крупную корпорацию делать ксерокопии. Он сидит весь день в каморке с бумагами и охуевает от шума копира. И конечно же он не понимает ген дира, докладывающего о выходе на новые рынки, о новых продуктах, о повышении капитализации. Для него он узурпатор, жирующий на лобстерах и Хеннеси, пока он студент ест бич-пакет с лапшой. У студента бумага - кривое гавно, апарт за которым он работает старый и требует ремонта и вообще разваливается. Поэтому он и только он может сказать из своей ксерокопирной, как надо управлять корпорацией и что надо менять всё и всех!
Какой-то нерелеватный пример. Ты крутой программист, тебе все хотят. Одна компания тебе предлагает солидный доход, опцион, комфортный офис со спортзалом и обедами, другая дружный коллектив, белую зарплату и койку возле параши. Похер, кто что говорит, выбор каждый делает сам. Чудес не бывает!
Всё тужится…
Будет как в Голландии, комнатка 2 на 2 в здании аэропорта?
Текст не читаем, сразу в комменты?Первый офис в Белграде «Яндекс» открыл в июле 2022 года, писало BBС. До этого у компании был коворкинг в городе. Она арендовала офис на 700 человек в районе Дорчол, но к январю 2023-го число сотрудников в Сербии выросло до 1500 человек, говорит источник Forbes. Оно может увеличиться и до 2000, из-за этого «Яндексу» нужен ещё один офис.
Похоже правда, вы сначала в комменты, а потом думаете. Я сравнивал с Голландией. Если вам непонятно
Столько народа в компании трудится, а сервис всё равно говно 💩
Скоро офисы яндекса будут даже на луне
А какой смысл выходить на этот швабдный рыночек в странах ЕС?
Если даже не работает схема в покаевшимся "хороших русских"
Лучше бы в Тайланде открыли
"В «Яндексе» информацию об открытии нового офиса не подтвердили, но и не опровергли"- ой,скрытные какие
На всех стульях хочет сидеть.
Интересно, за пределами 🇷🇺 он тоже позволяет себе то, что здесь?