Офис
Евгения Евсеева

«Яндекс» запланировал открыть второй офис в Сербии — Forbes Статьи редакции

Компания хочет превратить сербский хаб в «основной европейский офис», говорят источники.

  • «Яндекс» планирует открыть ещё один офис в Белграде, пишет Forbes со ссылкой на источник, знакомый с планами компании. Информацию подтвердил один из сотрудников и источник, близкий к «Яндексу».
  • Открытие планируется на осень-зиму 2023 года, потенциальная локация — комплекс «Белград на воде» на берегу реки Сава.
  • Первый офис в Белграде «Яндекс» открыл в июле 2022 года, писало BBС. До этого у компании был коворкинг в городе. Она арендовала офис на 700 человек в районе Дорчол, но к январю 2023-го число сотрудников в Сербии выросло до 1500 человек, говорит источник Forbes. Оно может увеличиться и до 2000, из-за этого «Яндексу» нужен ещё один офис.
  • В «Яндексе» информацию об открытии нового офиса не подтвердили, но и не опровергли, только сообщили, что компания «растёт и развивается, поэтому рассматривает разные варианты для своего расширения».
  • По словам источника Forbes, «Яндекс» намерен превратить сербский хаб в «основной европейский офис». До этого компания хотела сделать его из итальянского офиса — но местные власти не позволили релоцировать сотрудников и попросили сократить штат. В марте 2023-го Reuters сообщало, что итальянский премьер-министр запретил стартапу Nebius купить местную Tecnologia Intelligente из-за возможной связи с «Яндексом»
  • Компания выбрала Сербию основным хабом, чтобы тестировать там работу бизнес-юнитов, включая такси, доставку и образование для дальнейшего масштабирования в европейских странах — когда это будет возможно. По данным на март 2023 года, в стране работает «Такси», кроме этого, по данным источников, компания тестирует в Белграде доставку для бизнеса.
«Белград на воде», фото «ПСЖР»

#новость #яндекс #сербия

1738 просмотров
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19 комментариев
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 Alexander Golubev

Всё ещё надеются на ранок НАТО?

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Malina Krasnaya

Глупость творят, ШОС сейчас на подъёме. AUKUS с деньгами закроется от внешних игроков. А Европу бросят догорать и на растерзание африканцам. Яндексовцы живут прошлым и не смотрят в будущее

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Вадим Демидов

Международный сербский рынок Яндекса...

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Игошин Артемий

Будут снимать продолжение Сербского Фильма?

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Кирилл Макеев
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Перечитатель

Мне вот не очень понятно, Путин прям заявлял, что ЖКХ в России говно. Почему же тогда ничего не делается?

Гето вместо жилых кварталов, уничтоженая ростительность, офиссы вместо больниц и университетов, нулевая спортивная инфраструктура, грязь, убожесто, тухляк на полках, занебесный рост цен. Система не работает, надо менять всё и всех!

Востребованный специалист больше не будет сидеть в шарашке, а выбирает, где удобней и комфортней. Уже Яндекс сваливает, который живет на госдотациях, землю престижную получил, любые поблажки. Какие еще сигналы нужны Путину, что РФ, что становиться великими нужно уже начинать сейчас...

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Unknown

маладой человек вы себе сейчас на статью наговорили .
куда девались сверх доходы с нефте газа за десять лет до войны ? воровались и пилились так ?

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Доктор Богомол Тобогган

Подобные рассуждения напоминают мысли студента-стажера, которого взяли в крупную корпорацию делать ксерокопии. Он сидит весь день в каморке с бумагами и охуевает от шума копира. И конечно же он не понимает ген дира, докладывающего о выходе на новые рынки, о новых продуктах, о повышении капитализации. Для него он узурпатор, жирующий на лобстерах и Хеннеси, пока он студент ест бич-пакет с лапшой. У студента бумага - кривое гавно, апарт за которым он работает старый и требует ремонта и вообще разваливается. Поэтому он и только он может сказать из своей ксерокопирной, как надо управлять корпорацией и что надо менять всё и всех!

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Перечитатель

Какой-то нерелеватный пример. Ты крутой программист, тебе все хотят. Одна компания тебе предлагает солидный доход, опцион, комфортный офис со спортзалом и обедами, другая дружный коллектив, белую зарплату и койку возле параши. Похер, кто что говорит, выбор каждый делает сам. Чудес не бывает!

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Энтони Лавджой

Всё тужится…

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Евгений Широков

Будет как в Голландии, комнатка 2 на 2 в здании аэропорта?

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Аня

Текст не читаем, сразу в комменты?

Первый офис в Белграде «Яндекс» открыл в июле 2022 года, писало BBС. До этого у компании был коворкинг в городе. Она арендовала офис на 700 человек в районе Дорчол, но к январю 2023-го число сотрудников в Сербии выросло до 1500 человек, говорит источник Forbes. Оно может увеличиться и до 2000, из-за этого «Яндексу» нужен ещё один офис.
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Евгений Широков

Похоже правда, вы сначала в комменты, а потом думаете. Я сравнивал с Голландией. Если вам непонятно

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Невероятный Блондин

Столько народа в компании трудится, а сервис всё равно говно 💩

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Вадя Кулаков

Скоро офисы яндекса будут даже на луне

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Леопольд

А какой смысл выходить на этот швабдный рыночек в странах ЕС?
Если даже не работает схема в покаевшимся "хороших русских"

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Alex R

Лучше бы в Тайланде открыли

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Юрий Славутин

"В «Яндексе» информацию об открытии нового офиса не подтвердили, но и не опровергли"- ой,скрытные какие

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Аглалия Фурс

На всех стульях хочет сидеть.
Интересно, за пределами 🇷🇺 он тоже позволяет себе то, что здесь?

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