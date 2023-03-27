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Полина Лааксо

Binance откроет региональный офис в Грузии Статьи редакции

Чтобы привлечь больше кадров и ускорить внедрение криптовалют в стране.

  • О запуске «блокчейн-хаба» Binance рассказала в своём блоге. На март 2023 года в грузинском подразделении компании работает 25 сотрудников, но к концу года она рассчитывает нанять ещё «несколько десятков» человек.
  • В ноябре 2022 года глава Binance Чанпэн Чжао впервые посетил Грузию для встречи с премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили и представителями местного бизнеса и криптосообщества. По словам регионального руководителя платформы Владимира Смеркиса, Грузия — «важная точка на карте проекта».
  • В январе 2023 года, чтобы оказать стране образовательную поддержку, биржа заключила соглашение о сотрудничестве с местным вузом Georgian Business and Technology University, а в марте — ещё с четырьмя: это Alte University, Kutaisi International University, Georgian American University и Caucasus University.
  • Вдобавок к этому Binance подписала «меморандум о взаимопонимании» с Агентством инноваций и технологий Грузии (GITA) — также чтобы предоставить жителям страны больше образовательных и социальных инициатив в области блокчейн-технологий. В марте вместе с ним компания провела хакатон для web3-разработчиков.
Глава Binance Чанпэн Чжао c премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Источник: Binance

#новость #binance #грузия

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18 комментариев
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 Alexey Dymov

Видимо, концентрация русских специалистов достигла размера, когда есть смысл открыть офис.
Интересно, что будет, когда им запретят нанимать россиян?

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Daniil Melnik

Грузия, и особенно Тбилиси это ещё и крупный хаб p2p-арбитражников с СНГ к тому же. Второй такой узел в Стамбуле.
А ещё Бинанс активно появляется в локациях более ли менее лояльных его сфере бизнеса.
Так что в уравнении значений много...

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Александр Петров

Закроются

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Угарает-Над-Комментариями

Крипта по аджарски

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Вадим Демидов

Эх, я думал, киндзмакоин запустят.

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Allestor Klei

Биткойн по аджарски

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Борис Вишневский

Тогда надо заодно еще по-мегрельски и еще штук 40 других вариаций

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Доктор Богомол Тобогган

Хинкалиум

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Дмитрий Р.

Хачапурий

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Вадим Демидов

Это уже новый химический элемент (-:

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Вадим Демидов

Хванчка-чейн (-:

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Ник Климанов

Чкмерули-коин

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Vasiliy coconut

С вином и плясками

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GG

Воооот, а если бы митинг не отстояли, то не появился бы.

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Terri Brown

Глава Binance немного смахивает на инопланетянина -азиата

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Ale K

Джек Ма тоже

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EyesLaser

Любой мало-мальски образованный человек знает, что Чжао рептилия

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Антон Грибочкин

Ну там где спрос, там и предложение.

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