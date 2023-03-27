Binance откроет региональный офис в Грузии Статьи редакции
Чтобы привлечь больше кадров и ускорить внедрение криптовалют в стране.
- О запуске «блокчейн-хаба» Binance рассказала в своём блоге. На март 2023 года в грузинском подразделении компании работает 25 сотрудников, но к концу года она рассчитывает нанять ещё «несколько десятков» человек.
- В ноябре 2022 года глава Binance Чанпэн Чжао впервые посетил Грузию для встречи с премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили и представителями местного бизнеса и криптосообщества. По словам регионального руководителя платформы Владимира Смеркиса, Грузия — «важная точка на карте проекта».
- В январе 2023 года, чтобы оказать стране образовательную поддержку, биржа заключила соглашение о сотрудничестве с местным вузом Georgian Business and Technology University, а в марте — ещё с четырьмя: это Alte University, Kutaisi International University, Georgian American University и Caucasus University.
- Вдобавок к этому Binance подписала «меморандум о взаимопонимании» с Агентством инноваций и технологий Грузии (GITA) — также чтобы предоставить жителям страны больше образовательных и социальных инициатив в области блокчейн-технологий. В марте вместе с ним компания провела хакатон для web3-разработчиков.
1400 просмотров
Видимо, концентрация русских специалистов достигла размера, когда есть смысл открыть офис.
Интересно, что будет, когда им запретят нанимать россиян?
Грузия, и особенно Тбилиси это ещё и крупный хаб p2p-арбитражников с СНГ к тому же. Второй такой узел в Стамбуле.
А ещё Бинанс активно появляется в локациях более ли менее лояльных его сфере бизнеса.
Так что в уравнении значений много...
Закроются
Крипта по аджарски
Эх, я думал, киндзмакоин запустят.
Биткойн по аджарски
Тогда надо заодно еще по-мегрельски и еще штук 40 других вариаций
Хинкалиум
Хачапурий
Это уже новый химический элемент (-:
Хванчка-чейн (-:
Чкмерули-коин
С вином и плясками
Воооот, а если бы митинг не отстояли, то не появился бы.
Глава Binance немного смахивает на инопланетянина -азиата
Джек Ма тоже
Любой мало-мальски образованный человек знает, что Чжао рептилия
Ну там где спрос, там и предложение.