Производительность выросла, но формат подходит не всем: «Совкомбанк» — об итогах эксперимента с четырёхдневной неделей Статьи редакции
Его проводили с 2022 года в коворкингах, организованных в Турции и Сочи.
- Банк рассказал о начале эксперимента в феврале 2022 года: в нём участвовали сотрудники бэк-офиса и дочерней «Совкомбанк Технологии» на удалёнке. Они могли провести неделю с новым графиком в коворкинге в Турции, а по возвращении в Россию сохранить его. Позже коворкинг организовали и в Сочи, а эксперимент масштабировали на все «дочки» банка.
- Теперь банк оценил продуктивность сотрудников, посетивших коворкинг с укороченной рабочей неделей, опросив руководителей бизнес-направлений. 97% из них отметили рост производительности и вовлечённости работников.
- При этом 76% сотрудников полностью выполнили рабочую норму, 20% — перевыполнили её, а 4% участников эксперимента не справились с задачами. Руководители отмечали, что в таком формате было много отвлекающих факторов, поэтому он подходит не всем.
- Теперь «Совкомбанк» втрое увеличил количество сотрудников, которые посетят коворкинг в 2023 году. В итоге эксперимент охватит 15% штата группы.
- В 2021 году коворкинги в Сочи для удалённых сотрудников открывал «Альфа-банк», чтобы бороться с выгоранием.
2320 просмотров
Когда до трёх дней сократят, а то на второй работе не успеваю.
😄👍
Делаешь 10 задач за 5 дней. Производительность 2 задачи в день.
Сокращаешь неделю до 4 дней.
Делаешь 10 задач за 4 дня. Производительность 2,5 задачи в день.
Поздравляю, вы повысиили производительность.
Имеешь неделю в 5 рабочих дней.
Делаешь 10 задач за 7 календарных дней.
Производительность - 10 задач за 5 рабочих дней.
Сокращаешь неделю до 4 дней.
Делаешь 10 задач за 7 календарных дней.
Производительность - 10 задач за 4 рабочих дня.
Поздравляю, для работодателя сократились издержки на содержание рабочих мест, для работника увеличились выходные, производительность осталась той же.
Ну говорю же, манипуляция. :) Производительность осталась на том же уровне.
Не факт, этих данных в статье нет.
За месяц вы выполняете столько же задач, сколько и при пятидневке. ;)
Где ты взял эти данные?
Исходя из ваших вводных. Временные отрезки и абстрактные задачи (мы не знаем их длительность, трудоёмкость, привлечение других людей и так далее) - это прекрасная возможность для манипуляции данными.
Смотри:
За месяц выполняешь 22 задачи на пятидневке, а при четырёхдневке также выполняешь за месяц 22 задачи.
То же будет с неделей, а вот если будем рассматривать то, что в день - получится, что производительность за день выросла, но осталась той же на более временном длинном отрезке.
Не производительность, а отчётность. Производительность могла остаться на том же уровне. Вообще заниматься манипуляцией очень просто. Поэтому особо продуктивных нужно оценивать на продолжительном отрезке. И, внезапно, окажется, что их производительность не только не выше, но и ниже. :)
С ремонтом авто - тоже самое. Норматив один, а по факту в разы быстрее. И это не из-за того, что вы такой производительный, просто норматив нужен для другого. :)
Производительность чего?опросив руководителей бизнес-направлений
это точно считается?
"Эй, руководитель, у тебя там как, растут показатели?
Конечно растут, Босс!"
Интересно, это была 8-часовая рабочая неделя или по 10 часов...
Просто в совке надо работать не поднимая головы и желательно без выходных.
Ну ладно, в Воскресенье можете отдохнуть🤗
Из израиля пишешь?
Ловишь на том, что он шаббат нарушает?
В церковь на утреннюю службу
Может я чего-то не понимаю, но разве сокращение рабочих дней, при прочих равных, не ведет к снижению дохода/зарплаты?
Или так, сколько нужно получать при трех рабочих днях в неделю, чтобы не умереть с голоду?
Не все работы завязаны на количестве отработаных часов
Согласен.
Производительность выросла за счёт того, что теперь в выходные они работают не два дня, а три?😄
Когда VC сделает что-то похожее для комментаторов?
Вjobываем без выходных, во время обедов и в дороге. Никуда не годится.
Коворкинг не предоставляют, заграницу не отправляют, лайков платят мало, оборудование у всех своё. Пиздец полный...
ждём на вц когда совок про убытки песню заведёт
Где результаты исследования?
"после командировки" ключевое - после отдыха все первые дни любят работу и производительны.
Но, блин, коворкинги, тем более в Сочи и Турции - "Совкомбанк" же не Тинькофф и не Яндекс, а типичный и банальный банк, который кредиты людям в возрасте и "Халву" свою толкают, какие коворкинги в Турции?!)
Придете Вы в банк с платежкой, а там замок весит. Мол сегодня у нас не рабочий день.
фигушки, ребятам в отделениях меньше всего в этом плане везёт. Либо дополнительную смену нанимать, либо 5-6 рабочих дней в неделю.
Но вот 3 рабочих дня - подойдёт всем
а что если попробовать 2-ух дневную
ждем банкротства ?
И до каких пор эта хрень со средой будет продолжаться? © (-: