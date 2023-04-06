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Таня Боброва

Производительность выросла, но формат подходит не всем: «Совкомбанк» — об итогах эксперимента с четырёхдневной неделей Статьи редакции

Его проводили с 2022 года в коворкингах, организованных в Турции и Сочи.

  • Банк рассказал о начале эксперимента в феврале 2022 года: в нём участвовали сотрудники бэк-офиса и дочерней «Совкомбанк Технологии» на удалёнке. Они могли провести неделю с новым графиком в коворкинге в Турции, а по возвращении в Россию сохранить его. Позже коворкинг организовали и в Сочи, а эксперимент масштабировали на все «дочки» банка.
  • Теперь банк оценил продуктивность сотрудников, посетивших коворкинг с укороченной рабочей неделей, опросив руководителей бизнес-направлений. 97% из них отметили рост производительности и вовлечённости работников.
  • При этом 76% сотрудников полностью выполнили рабочую норму, 20% — перевыполнили её, а 4% участников эксперимента не справились с задачами. Руководители отмечали, что в таком формате было много отвлекающих факторов, поэтому он подходит не всем.
  • Теперь «Совкомбанк» втрое увеличил количество сотрудников, которые посетят коворкинг в 2023 году. В итоге эксперимент охватит 15% штата группы.
  • В 2021 году коворкинги в Сочи для удалённых сотрудников открывал «Альфа-банк», чтобы бороться с выгоранием.

#новость #совкомбанк

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30 комментариев
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 Sergei Timofeyev

Когда до трёх дней сократят, а то на второй работе не успеваю.

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Нина Тюлевина

😄👍

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Олег Ивахнов
Производительность выросла

Делаешь 10 задач за 5 дней. Производительность 2 задачи в день.
Сокращаешь неделю до 4 дней.
Делаешь 10 задач за 4 дня. Производительность 2,5 задачи в день.

Поздравляю, вы повысиили производительность.

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unknown

Имеешь неделю в 5 рабочих дней.
Делаешь 10 задач за 7 календарных дней.
Производительность - 10 задач за 5 рабочих дней.

Сокращаешь неделю до 4 дней.
Делаешь 10 задач за 7 календарных дней.
Производительность - 10 задач за 4 рабочих дня.

Поздравляю, для работодателя сократились издержки на содержание рабочих мест, для работника увеличились выходные, производительность осталась той же.

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Sergei Timofeyev

Ну говорю же, манипуляция. :) Производительность осталась на том же уровне.

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unknown

Не факт, этих данных в статье нет.

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Sergei Timofeyev

За месяц вы выполняете столько же задач, сколько и при пятидневке. ;)

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unknown

Где ты взял эти данные?

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Sergei Timofeyev

Исходя из ваших вводных. Временные отрезки и абстрактные задачи (мы не знаем их длительность, трудоёмкость, привлечение других людей и так далее) - это прекрасная возможность для манипуляции данными.

Смотри:
За месяц выполняешь 22 задачи на пятидневке, а при четырёхдневке также выполняешь за месяц 22 задачи.

То же будет с неделей, а вот если будем рассматривать то, что в день - получится, что производительность за день выросла, но осталась той же на более временном длинном отрезке.

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Sergei Timofeyev

Не производительность, а отчётность. Производительность могла остаться на том же уровне. Вообще заниматься манипуляцией очень просто. Поэтому особо продуктивных нужно оценивать на продолжительном отрезке. И, внезапно, окажется, что их производительность не только не выше, но и ниже. :)

С ремонтом авто - тоже самое. Норматив один, а по факту в разы быстрее. И это не из-за того, что вы такой производительный, просто норматив нужен для другого. :)

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Не очень хороший человек
Производительность выросла

Производительность чего?

опросив руководителей бизнес-направлений

это точно считается?

"Эй, руководитель, у тебя там как, растут показатели?
Конечно растут, Босс!"

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Анна Илюнина

Интересно, это была 8-часовая рабочая неделя или по 10 часов...

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From Siberia to London

Просто в совке надо работать не поднимая головы и желательно без выходных.
Ну ладно, в Воскресенье можете отдохнуть🤗

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Vania Ivanov

Из израиля пишешь?

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Sergei Timofeyev

Ловишь на том, что он шаббат нарушает?

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Sergei Timofeyev
Воскресенье можете отдохнуть🤗

В церковь на утреннюю службу

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Александр Рюмин

Может я чего-то не понимаю, но разве сокращение рабочих дней, при прочих равных, не ведет к снижению дохода/зарплаты?
Или так, сколько нужно получать при трех рабочих днях в неделю, чтобы не умереть с голоду?

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Слава Устинов

Не все работы завязаны на количестве отработаных часов

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Александр Рюмин

Согласен.

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Сергей Солдатенко

Производительность выросла за счёт того, что теперь в выходные они работают не два дня, а три?😄

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Pavel Ivanov

Когда VC сделает что-то похожее для комментаторов?

Вjobываем без выходных, во время обедов и в дороге. Никуда не годится.

Коворкинг не предоставляют, заграницу не отправляют, лайков платят мало, оборудование у всех своё. Пиздец полный...

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неформат

ждём на вц когда совок про убытки песню заведёт

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Денис Кара

Где результаты исследования?

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ilia

"после командировки" ключевое - после отдыха все первые дни любят работу и производительны.

Но, блин, коворкинги, тем более в Сочи и Турции - "Совкомбанк" же не Тинькофф и не Яндекс, а типичный и банальный банк, который кредиты людям в возрасте и "Халву" свою толкают, какие коворкинги в Турции?!)

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Станислав

Придете Вы в банк с платежкой, а там замок весит. Мол сегодня у нас не рабочий день.

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Алина Престаева

фигушки, ребятам в отделениях меньше всего в этом плане везёт. Либо дополнительную смену нанимать, либо 5-6 рабочих дней в неделю.

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Виталий Кузнецов
Производительность выросла, но формат подходит не всем

Но вот 3 рабочих дня - подойдёт всем

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Louise Carr

а что если попробовать 2-ух дневную

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Louise Carr

ждем банкротства ?

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Вадим Д.

И до каких пор эта хрень со средой будет продолжаться? © (-:

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