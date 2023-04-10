Офис
Евгения Евсеева

Microsoft откроет мультирегиональный хаб в Казахстане Статьи редакции

Он охватит несколько стран: кроме Казахстана, это будут Азербайджан, Армения, Грузия, Монголия и Пакистан.

  • Об этом заявил глава казахстанского Минцифры Багдат Мусин, пишет местный Forbes.
  • По его словам, предварительно об открытии хаба договорились в конце 2022 года — во время визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк. Там он встретился с Мишель Симмонс, гендиректором подразделения Microsoft по Центральной и Восточной Европе, и обсудил с ней расширение местного офиса до хаба.
  • 10 апреля компания официально сообщила Минцифры о принятом решении. Технологический центр создадут в Казахстане, но охватывать он будет Азербайджан, Армению, Грузию, Монголию и Пакистан.
  • По мнению Мусина, «локализация деятельности Microsoft позволит Казахстану стать центром притяжения технологий и передовых решений в региональном масштабе».
  • Когда именно откроют хаб, не уточняется. У Microsoft уже есть офис в Казахстане — его открыли в 2002 году.

#новость #microsoft

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50 комментариев
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 Крендель с перцем
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Igor Tarasov

О,это нейросеть сгенерировала ?))картинка огонь

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Андрей Комягин
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LEDOBARD

Хаб — это большой офис?

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Крендель с перцем
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arty

А это топ-менеджер.

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Alex Shevchenko

Это уже коворкинг))

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Alex Shevchenko

Как правило неуправляемый 😁

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Alex Shevchenko
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Артём Акулов
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Ware Wow

Кремниевая долина это же не набор офисов.
Тут скорее что-то большее.

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Ildar G

В чем подвох?

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Бублик static void

Ни в чем. Центральная Азия очень хорошо растет, особенно на фоне притока денег и мозгов из России, нужно какое-никакое представительство.

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Светлана Завацкая

А все кричали, зачем американцам Азиатский рынок. Смешно получается!

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Сексорцист Милфхантерович

О, параллельный импорт Шинды в Россию.

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Андрей Комягин

покрутил, погадал, в Россию офис и винду продал))) ай Майкрасофт, ай молодца))

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Сексорцист Милфхантерович

А когда это корпорации отказывались от денег и шпионажа? 🤔

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Андрей Комягин
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Muvandr

Где то в углу грустит Линукс)

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Сексорцист Милфхантерович

Да не, конечно же к 25 году переведут все учреждения на Линукс.

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Ник Климанов

но в телевизоре будут говорить, шо это не линукс, а своя система, НАША разработка!

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M-S-R
Казахстану стать центром притяжения технологий и передовых решений

А как же РФ?

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Слегка Придурковатый
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Сексорцист Милфхантерович

Вообще не то. Хрюшка от зверя была годной, а потом уже херню начал делать.

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Слегка Придурковатый

Это как бы собирательный образ.

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Alex Shevchenko

Какое ёмкое определение однако☝️😁

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Павел Шкутко

А что Россия. Пока экспорт пеньки и просо не нарастила, ждем-с

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Alex Shevchenko

Пеньки 4е - сила!!)

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Павел Шкутко

Нет, там скрепный продукт :)

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ЯжПрограммист

Дальше Китай притянет Казахстан, а следом и РФ, таким образом мы все встретимся в брюхе у дракона.

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Alex Shevchenko

Не хорошо спойлерить))

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Беженцы с TJ

Опять комменты трут. Зачем? Они никаких законов РФ не нарушают

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Muvandr

Задолбал полито срач. Ололол, правительство где-то плохое а где то хорошее.

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Беженцы с TJ

Так все происходящее в статье прямой результат того что где то правительство плохое, а где-то хорошее. Это как на автосайте разрешить сравнивать качество российских и зарубежных авто, при этом запретив говорить о их производстве, которое и является причиной разницы.

Такое лицемерие и самоцензура.

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Muvandr

Вот мне лично вообще не интересно подростковое деление на хороших и плохих. Портал про бизнес, а не про очередных людей со светлыми лицами которые расскажут как надо.

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cmpstrn

Поэтому все твои комменты сплошь политота?

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Muvandr

Да. Именно по этому. Очень утомило ололо на портале. Я не начинаю политоту сам, только отвечаю на чужую

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Make YourVision

Качество отечественных авто лишь на малую долю соотносится с производством, причин его низкого уровня много, от социально-культурных и до полито-экономических.

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Андрей Рядькин

Ведет себя как медведев в 2009

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Vitaly Ya

Майки молодцы, шевелятся поактивнее чем Гугел, а ведь до Наделлы все было наоборот.

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Muvandr

Гугл вообще стал корпоративным неповоротливым монстром.

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Сексорцист Милфхантерович

Зато у гугла Ютуб есть.

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Слегка Придурковатый

И индусы.

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Nordic Michelle

народ.с каким впн качать образ винды нынче?

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Alex Shevchenko

С любым, главное на трекере торрент файл качнуть, а дальше уже можно и без впн скачивать любым торрент клиентом
*Ой, вы про оф образ🤭с оф сайта.. Adguard vpn как вариант

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Кирилл Кириллов

Мама ама криминал

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Alex Shevchenko

Лав энд пис 🫶

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Kinolog

правильное место выбрали
проблем со взятками не будет, в азии это дело на потоке

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Кирилл Кириллов
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mrB4el

Ожидаемо, год прождали, но теперь смысла нет дальше ждать. А место для сбора дешевых "умных" голов необходимо.

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