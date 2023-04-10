Microsoft откроет мультирегиональный хаб в Казахстане Статьи редакции
Он охватит несколько стран: кроме Казахстана, это будут Азербайджан, Армения, Грузия, Монголия и Пакистан.
- Об этом заявил глава казахстанского Минцифры Багдат Мусин, пишет местный Forbes.
- По его словам, предварительно об открытии хаба договорились в конце 2022 года — во время визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк. Там он встретился с Мишель Симмонс, гендиректором подразделения Microsoft по Центральной и Восточной Европе, и обсудил с ней расширение местного офиса до хаба.
- 10 апреля компания официально сообщила Минцифры о принятом решении. Технологический центр создадут в Казахстане, но охватывать он будет Азербайджан, Армению, Грузию, Монголию и Пакистан.
- По мнению Мусина, «локализация деятельности Microsoft позволит Казахстану стать центром притяжения технологий и передовых решений в региональном масштабе».
- Когда именно откроют хаб, не уточняется. У Microsoft уже есть офис в Казахстане — его открыли в 2002 году.
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О,это нейросеть сгенерировала ?))картинка огонь
Хаб — это большой офис?
А это топ-менеджер.
Это уже коворкинг))
Как правило неуправляемый 😁
Кремниевая долина это же не набор офисов.
Тут скорее что-то большее.
В чем подвох?
Ни в чем. Центральная Азия очень хорошо растет, особенно на фоне притока денег и мозгов из России, нужно какое-никакое представительство.
А все кричали, зачем американцам Азиатский рынок. Смешно получается!
О, параллельный импорт Шинды в Россию.
покрутил, погадал, в Россию офис и винду продал))) ай Майкрасофт, ай молодца))
А когда это корпорации отказывались от денег и шпионажа? 🤔
Где то в углу грустит Линукс)
Да не, конечно же к 25 году переведут все учреждения на Линукс.
но в телевизоре будут говорить, шо это не линукс, а своя система, НАША разработка!
А как же РФ?
Вообще не то. Хрюшка от зверя была годной, а потом уже херню начал делать.
Это как бы собирательный образ.
Какое ёмкое определение однако☝️😁
А что Россия. Пока экспорт пеньки и просо не нарастила, ждем-с
Пеньки 4е - сила!!)
Нет, там скрепный продукт :)
Дальше Китай притянет Казахстан, а следом и РФ, таким образом мы все встретимся в брюхе у дракона.
Не хорошо спойлерить))
Опять комменты трут. Зачем? Они никаких законов РФ не нарушают
Задолбал полито срач. Ололол, правительство где-то плохое а где то хорошее.
Так все происходящее в статье прямой результат того что где то правительство плохое, а где-то хорошее. Это как на автосайте разрешить сравнивать качество российских и зарубежных авто, при этом запретив говорить о их производстве, которое и является причиной разницы.
Такое лицемерие и самоцензура.
Вот мне лично вообще не интересно подростковое деление на хороших и плохих. Портал про бизнес, а не про очередных людей со светлыми лицами которые расскажут как надо.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Поэтому все твои комменты сплошь политота?
Да. Именно по этому. Очень утомило ололо на портале. Я не начинаю политоту сам, только отвечаю на чужую
Качество отечественных авто лишь на малую долю соотносится с производством, причин его низкого уровня много, от социально-культурных и до полито-экономических.
Ведет себя как медведев в 2009
Комментарий удален модератором
Майки молодцы, шевелятся поактивнее чем Гугел, а ведь до Наделлы все было наоборот.
Гугл вообще стал корпоративным неповоротливым монстром.
Зато у гугла Ютуб есть.
И индусы.
народ.с каким впн качать образ винды нынче?
С любым, главное на трекере торрент файл качнуть, а дальше уже можно и без впн скачивать любым торрент клиентом
*Ой, вы про оф образ🤭с оф сайта.. Adguard vpn как вариант
Мама ама криминал
Лав энд пис 🫶
правильное место выбрали
проблем со взятками не будет, в азии это дело на потоке
Ожидаемо, год прождали, но теперь смысла нет дальше ждать. А место для сбора дешевых "умных" голов необходимо.